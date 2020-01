DHA  YURT BÜLTENİ-6

Şiddet mağduru kadına belediyeden avukat

GAZİANTEP\'te, 7 yıllık eşi Mehmet Ali Aşık\'ın bıçak ve tüfekle işkence yaptığı, sol bacağı kesilen ve 18 haftalık hamile 26 yaşındaki Çağlar Aşık, hukuk mücadelesini büyükşehir belediyesinin avukatıyla sürdürecek.

Şahinbey İlçesi Kıbrıs Mahallesi\'nde, 25 Eylül Pazartesi gecesi, 3 çocuğunun babası Aşık\'ın bıçakla işkence yaptıktan sonra pompalı tüfeğiyle ateş ettiği Çağlar Aşık\'ın sol bacağı kesildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışan Aşık\'ı evinde ziyaret etti. Şahin, daha önce hastanede ziyaret ettiği Aşık\'a, hukuk mücadelesinde yanında olacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Aşık\'la belediyenin avukatının ilgileneceğini belirten Şahin, \"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz hem ailenin hem de kızımızın bütün tıbbi ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz. Kızımız, çok şükür hayata bağlanmış durumda. Ben bir başkan, anne ve bir kadın olarak ailenin yanındayım. Cumhurbaşkanı\'mızın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi olarak bir hukukçumuzu bu işi takip etmesi için görevlendirdik. Bakanlığımızla da irtibatlı bir şekilde bu iş takip edilecek. Bunu yapan kişinin en ağır şekilde cezalandırılması caydırıcılık açısından önemli. O yüzden kardeşimize her türlü destek verilecek. Koruyucu, önleyici tedbirlerin, tedavisinin, sosyal ve psikolojik rehabilitasyonunun her aşaması bizim takibimizde\" diye konuştu.

Çağlar Aşık ise çocuklarının desteğiyle iyileşeceğini ve 3-4 ay sonra ayağına protez takılacağını belirterek, şunları söyledi:

\"Protezim yapılıyormuş. Doktorum, protez takıldığında yürüyüp, koşabileceğimi söyledi. Ben de güldüm. Milli takımımız gibi oyun oynayabileceğimi söyleyerek, şaka da yaptım. Çok şükür, çok daha iyiyim. Başkanıma da desteğinden dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadı. Ben en büyük ilacımı çocuklardan alıyorum. Onlar benim her şeyim. Şu an duruyorsam onlar için. O adamın en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. İnşallah onunla mahkemede hesaplaşacağız.\"

Türkmenler Habur\'da Kerkük için eylem yaptı

KENDİLERİNE Türkiye Yörük Türkmen Beyleri adını veren çeşitli illerde yaşayan 150 kişi, Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı’na gelerek, Kerkük Türkmenleri için destek eylemi düzenledi.

Hatay ve Gaziantep\'in yanı sıra Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan ve kendilerine \"Türkiye Yörük Türkmen Beyleri\" adına veren yaklaşık 150 kişi, 3 otobüsle Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı’na gelerek, Kerkük\'teki Türkmenler için destek eyleminde bulundu. Gümrük sahası içerisindeki Kerkük Türkmen Cephesi Bürosu önünde otobüslerden inen grup, Kerkük\'te yaşayan Türkmenlerin sıkıntılarına destek vermek adına basın açıklaması düzenledi. Yörüklere ait yöresel kıyafetlerin giyildiği alanda Türk ve Türkmen Bayrağı birlikte açıldı. Ellerinde \"Buradayız kavim kardeş\" yazılı pankartı açan grup, Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nin bünyesindeki mehteran ekibi çeşitli marş ve şarkıları seslendirdi.

\"BİZ BÖLGEMİZDE SAVAŞ İSTEMİYORUZ\"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Cengiz Çetinöz, Türkiye’dek şehirler ne ise,Türkmenlerin yaşadıkları şehirlerin kendileri için aynı anlam taşıdığını ifade ederek, \"Bölgedeki emperyalist güçler bu bölgenin üzerinden elini çektiği zaman burada rabbimin yarattığı Arabı, Kürdü, Türkmeni, Hıristiyanı, Sunisi, Müslümanı hepsi kardeşçe binlerce yıldır burada yaşadılar, bundan sonrada yaşayacaklardır. Biz bölgemizde savaş istemiyoruz. Biz bölgemizde huzur istiyoruz. Biz illegal oluşumlar istemiyoruz. O bölgede binlerce yıldır yaşayan halkların özgürlüğünü, bağımsızlığını ve oradaki demokratik yapının korunmasını istiyoruz. Orada 3 milyon Türkmen soydaşımız vardı. Orada IŞİD\'in geldiği günden sonra 1 milyon kişi göç etti. Maalesef göç edenler değişik yerlere gitti. Zulüm, baskı, şiddet orada devam etmektedir. Bu şiddetin bir an önce durup, göç edenlerin tekrar vatanlarına gitmesini istiyoruz. Barzani oyunlara gelme. Emperyalistlerin oyununa gelerek bölgede hainlik yapma. Hiçbir hainin yanına bu dünyada hainliği kalmamıştır. Zalimliği kalmamıştır\" dedi.

Türkmenlerin Habur\'da yaptığı eyleme çevrede bulunan kamyon şoförleri vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından grup Habur Sınır Kapısı önüne geçti. ‘Kerkük Türk’tür Türk kalacak’ sloganları eşliğinde Türkmen bayrağı açmalarının ardından otobüslerine binerek ilçeden ayrıldı.

Çeşme\'de 98 kaçak yakalandı

İZMİR\'in Çeşme ilçesinden 2 ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu toplam 98 kaçak, Sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde, bugün saat 08.00 sıralarında, devriye görevi yapan Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Karaburun Yarımadası Eğri Liman açıklarında 2 lastik bot olduğunu farketti. Sahil Güvenlik ekipleri, içinde kaçakların bulunduğu iki botu durdurmak istedi. Ancak, kaçaklar, \'Dur\' ihtarına uymayıp, Yunan karasularına doğru ilerlemeyi sürdürdü. Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu, önüne geçip, içinde kaçakların bulunduğu iki lastik botu durdurdu. Her iki bottaki Suriye, Irak, Eritre ve Angola uyruklu toplam 98 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kaçakların, kimlik belirleme çalışmaları yapılırken, sağır ve dilsiz iki Suriyeli\'nin kimlik tespitleri yazarak yapılabildi.

Türkçe bilen bazı kaçakların ifadelerinden, insan kaçakçılarına kendilerini Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na götürmeleri için kişi başı 500\'er dolar verdiklerini belirledi. Kaçakların, daha önce Yunan adalarına kaçan eş ve akrabalarının yanlarına gidebilmek için umut yolculuğuna çıktıkları da belirlendi.

Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, kaçaklara yiyecek ve içecek dağıtarak, insani ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçakların işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği bildirildi.

Cumhuriyet Tenis Kupası\'nda dostluk maçı

MERSİN\'de düzenlenen Cumhuriyet Tenis Kupası Turnuvası kapsamında Milli tenisçiler ve Adana\'nın merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin dostluk maçı yaptı.

Mezitli Soroptimist Kulübü ile Mezitli Belediyesi ortaklığında düzenlenen turnuva, Aratos Spor Tesisleri\'nde düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'na kadar devam edecek turnuva kapsamında düzenlenen dostluk maçında, milli tenisçiler İlkim Tahinci, Duru Durgun, Cengiz Tan ile Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kortta ter döktü. Oldukça heyecanlı geçen müsabakada Başkan Çetin\'in performansı izleyenler tarafından sık sık alkışlandı. 300 tenisçinin katıldığı turnuva birbirinden heyecanlı maçlara sahne olurken, maçlar da büyük ilgi gördü.

Soroptimist Kulübü Dönem Başkanı Nalan Varat, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, \"Cumhuriyet Tenis Kupası Turnuvamız birbirinden güzel ve heyecanlı maçlarla devam ediyor. Turnuvaya katılım ücretinde elde ettiğimiz geliri Soroptimist sporculara burs olarak vereceğiz. Turnuva sonunda birinci ve ikincilere kupa ve altın verilecek\" dedi. Dostluk maçını eşi Sembol Tarhan ile birlikte izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, \"Bir taraftan Atatürk\'ümüzün bize armağan ettiği Cumhuriyetin önemini kamuoyuyla paylaşmak ve Cumhuriyet Bayramı\'nı halkımızla beraber kutlamak istiyoruz. Bir taraftan da sporun önemini anlatırken tenis sporuna dikkat çekmek istiyoruz. Mezitli\'nin sağlıklı kent olmasını istiyoruz. Bu nedenle bu tür sportif faaliyetlere destek olacağız\" diye konuştu.

Miss Universe\' için Efes Antik Kenti klibi

MISS Turkey 2017 Yarışması\'nda ikincisi seçilerek ABD\'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek olan \'Miss Universe\'te Türkiye\'yi temsil etme hakkını kazanan İzmirli Pınar Tartan, yarışma için hazırladığı klibiyle kendisiyle birlikte, Türkiye\'yi ve Efes Antik Kenti\'ni de tanıttı.

Yaşar üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Pınar Tartan\'ın, 26 Kasım 2017\'de ABD\'de düzenlenecek \'Miss Universe\'te kendisiyle birlikte Türkiye\'yi, İzmir\'i tanıtarak Türk turizmine katkıda bulunması amacıyla çok özel bir klip hazırlandı.

Pınar Tartan\'a dünyaca ünlü İzmirli modacı Zühal Yorgancıoğlu da destek verdi ve Efes Antik Kenti\'nde yapılacak olan fotoğraf ve video çekimlerinde kullanılmak üzere Yunan mitolojisine göre Truva savaşına neden olan dünyanın en güzel kadını Helen\'in kıyafeti başta olmak üzere bu formata uygun 4 kıyafet verdi. İzmir\'in Selçuk ilçesinde bulunan tarihi Efes Antik Kenti\'nde gün boyu süren çekimlerde Celcius Kütüphanesi, Antik Tiyatro ve değişik bölümlerde, yerden ve havadan drone ile çekimler yapıldı.

Ören yerini gezen Japon, Çinli ve Koreli turistler de yoğun ilgi gösterip, Pınar Tartan\'ın fotoğraflarını çekti, ayrıca birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Bu yüzden zaman zaman çekimler aksadı. Yapımcı Anıl Elçi tarafından saatlerce yapılan çekimlerin içinden özenle seçilen görüntülerden 1.5 dakikalık bir tanıtım klibi hazırlandı.

Çekimle ilgili bilgi veren Miss Universe adayı Pınar Tartan, İzmir\'i tanıtıyor olmaktan, Efes\'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İzmir\'in şirin ilçesi Selçuk\'ta yer alan Efes\'i tanıtıyor olmanın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten Tartan, \"Çok önemli bir antik kenti, bütün dünyaya gösterecek olmak benim için bambaşka bir duygu. ABD\'ye daha önce gitmemiştim. Orada yarışıyor olmak ve 95 ülke güzeline karşı ülkemi temsil etmek benim için büyük heyecan ve deneyim olacak\" dedi.

Tartan, Las Vegas\'ta 26 Kasım\'da gerçekleşecek finale hazırlanmak üzere 11 Kasım\'da bu kentte düzenlenecek kampa katılacak.

