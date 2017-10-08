DHA YURT BÜLTENİ-6 

(Özel) - Ablasını kanserden kaybeden Suzan, donör bekliyor

GAZİANTEP\'te büyük kızları Pınar\'ı uygun donör bulunamayınca 6 yıl önce kanserden kaybeden Ayşe- Şefik Yalçın çifti, aynı hastalığa yakalanan 11 yaşındaki kızları Suzan için ilik nakli bekliyor.

Uygun donör bulunamadığı için en büyük çocukları Pınar\'ı, 2011 yılında ilik kanserinden 7 yaşında kaybeden Yalçın çifti, evlat acısı dinmeden aynı hastalığa yakalanan kızları Suzan\'ı kurtarmak için çabalıyor. Henüz 2 yaşında kansere yakalanan Suzan\'a uygun ilik bulmak için anne, baba ve akrabaları seferber oldu; fakat ilik bulunamadı. Sağlık Bakanlığı\'yla sürekli iletişim halinde olan aile, kızlarının sağlığına kavuşması için bağış bekliyor.

Çocuklarından birini kaybeden ve 2\'si kız 4 çocuğu bulunan Şefik Yalçın\'ın, kızı Suzan\'ı sık sık hastaneye götürmesi ve düzenli bir işte çalışamaması nedeniyle aile, bir yandan da yoklukla mücadele ediyor.

\'BEN DE HERKES GİBİ OKULA GİTMEK İSTİYORUM\'

Evde sürekli hapis hayatı yaşadığını ve artık yürümeye bile gücünün kalmadığını söyleyen Suzan, uygun ilik bulunup, hastalıktan kurtulduğu zaman doktor olmak istediğini söyledi. Okula gitmek istediğini de belirten Suzan, \"Beşinci sınıftan beri evde eğitim görüyorum, dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Ben de herkes gibi okula gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Evde sanki hapis hayatı yaşıyorum, yürümeye bile gücüm kalmadı artık. Büyüyünce iyileştikten sonra derslerime çok çalışıp doktor olmak istiyorum. Benim gibi hasta olan çocuklara yardım etmek istiyorum. Hocalarımın bana ders vermesini isterim. İnşallah da iyileştikten sonra okulda dersleri görmek istiyorum\" diye konuştu.

\'SUZAN\'IN BU EVDE OTURMASI BİLE ZARARLI\'

Kızının her geçen gün gözlerinin önünde eridiğini söyleyen Ayşe Yalçın ise Suzan’ı kaybetmek istemediğini belirterek, şunları söyledi:

\"Benim kızım hasta, iki yaşında rahatsızlandı. Ona ilik bulunmasını istiyorum. Günümüz hep sıkıntılarla hastalıkla geçiyor. Dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla yürüyemiyor, koşup oynayamıyor. Benim dört tane çocuğum var; büyük kızımı aynı hastalıktan kaybettim. Suzan’ı kaybetmek istemiyorum. Bir an evvel ilik bulunsa bizim duyarlı vatandaşlarımız bir şey yapabilirlerse çok seviniriz. Kendilerini benim yerime koysunlar. Durumumuz çok kötü 11 yaşındaki kızım dışarıya gidemiyor, okula gidip arkadaşlarıyla oynayamıyor. Eşim günlük çalışıyor. Kızımın hastalığından dolayı sürekli bir işe giremiyor. Suzan’nın hastalığından dolayı sigortayı kendimiz yatırmaya çalışıyoruz. Kızımı şehir dışındaki hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Evimiz kira, para yetiştiremiyoruz. Suzan’ın bu evde oturması bile sağlığına zararlı.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yalçın ailesinin evi

- SUzan\'ın ders çalışması

- Suzan Yalçın ile röp.

- Ayşe Yalçın ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Bursa\'da bir binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe yol açtı

BURSA\'da bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede dumanların sardığı apartmanda oturanlar evlerinden tahliye edildi.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Tunç Sokak\'ta öğle saatlerinde meydana geldi. 6 katlı bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan eski mobilyaların da alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar tüm apartmanı sardı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangının büyüme olasılığına karşı binadaki tüm dairei ve çevredeki işyerlerini tahliye etti. Yangına müdahale eden itafiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.Duman yoğunluğunun azalması ardından ifaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan bodrumdan ve soğutma çalışmalarından görüntüler,

tahliye edilmiş ailelerden detaylar,

resmi araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)-

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Vincin çarptığı yaya üst geçidi otomobilin üstüne yıkıldı: 1 yaralı

KARAMAN\'da vincin çarptığı yaya üste geçidin beton blok bölümü otomobilin üstüne düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında Abbas Mahallesi Mut Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Akman yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinc, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde 19 Mayıs Yaya Üst Geçi\'nin altından geçerken, üst geçide çarptı. Çarpanın şiddetiyle üst geçidin beton blokları o sırada vincin arkasından seyir halinde olan astsubay Hakan Güngör\'ün kullandığı 07 ACV 46 plakalı otomobilin üstüne düştü. Yaralana sürücü Güngör, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cadde de ulaşıma kapatıldı. Vinç sürücüsü Ali Akman da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- otomobil ve üst geçidden detay

- Vinçten detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

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Baydemir: Talabani\'nin cenazesinde bütün devletler oradaydı ancak Ankara yoktu

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili ve Parti sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır\'da Celal Talabani için kurulan taziye evini ziyaretinde yaptığı konuşmasında, Talabani için geçtiğimiz Cuma günü yapılan cenaze töreninde çok sayıda devletin temsil edildiğini ancak sadece Ankara\'nın orada olmadığını söyledi.

Irak\'ın Süleymani kentinde Cumu günü Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin cenaze törenine katılan HDP, DBP ve DTK heyeti, Iraktan döndükten sonra Talabani için Diyarbakır\'da taziyelerin kabul edildiği taziyle evini ziyaret etti. Mardin eski Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım\'ında bulunduğu taziye evinde HDP sözcüsü Osman Baydemir bsir konuşma yaptı. Kürtçe konuşan Baydemir, Tlabani\'nin 40 milyon Kürdün amcası olduğunu dile getirerek, tüm Kürtlerin Talabani için yas tuttuğunu söyledi. Baydemir, \"Her yaşam bir gün hayata veda edecektir. Kimi yaşamlar dolu dolu geçer. Mam Celal’in yaşamı da dolu dolu geçen bir yaşamdır. Gözlerimizle gördük ki milyonlarca Kürt, Mam Celal için yas tuttu. Bizim açımızdan da tarihi bir gündü. Eğer iyi günde milyonlarca insan bir aradaysa bu millet olduğunun göstergesidir. Eğer milyonlarca insan hep birlikte yas tutuyorsa bu millet olduğunun en büyük göstergesidir. Amed, Mahabad, Kamişlo, Süleymaniye, Kobani aynı yas içinde. Mam Celal böyle bir miras bıraktı bize. Mam Celal’in bize bıraktığı birlik mirasını sağlayacağız\" diye konuştu.

\"KÜRT HALKININ İRADESİ NE OLURSA OLSUN BÜTÜN DÜNYA SAYGI GÖSTERMELİDİR\"

Baydemir, Talabani\'nin cenaze törenine katılmasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde çeşitli temaslarda bulunduklarını ifade ederek, bağımsızlık referandumun ardından Türkiye\'nin yaptırım kararlarının sonuç alınmayacağını aktardı. Halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Baydemir, \"Kürt halkın açlıkla terbiye etmek isteyenler amacına ulaşmayacaktır. Tehdit, zorbalıkla ve baskılarla sonuç alınsaydı, Enfal’de, Halepçe’de, Koçgiri’de sonuç alınırdı. Bu tehditler sonuçsuzdur. Bu yoldan sonuç alınmayacaktır. Kürt halkının iradesi ne olursa olsun bütün dünya saygı göstermelidir. Bölge kentlerinde Mam Celal için taziye kuranlara şükranlarımızı sunuyoruz. Mam Celal’in hayallerine sahip çıkacağız ve Kürt birliğini sağlayacağız. Bütün devletler oradaydı, ancak Ankara orada değildi. Bir kez daha Kürt halkının dostu ve düşmanı ortaya çıktı. Kürt halkının ölümsüzlerini bir kez daha selamlıyorum. Kürt halkı için özgürlük, demokrasi ve huzur diliyorum\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Baydemir\'in taziye evine gelişi

-Baydemir\'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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\'Hayır\' bahanesiyle yaşlıları dolandıran şüpheli yakalandı

BURSA\'da, yanlarına yaklaştığı yaşlılarla sohbet edip, güvenlerini kazandıktan sonra \'hayır yapma\' bahanesiyle onları dolandıran 53 yaşındaki T.G., yakalandı. T.G.\'nin, 7 kişinin toplam 3 bin 550 TL parasını dolandırdığı belirlendi.

74 yaşındaki S.G.\'nin yanına yaklaşan T.G., \"Oğlunun arkadaşıyım. Almanya\'dan geldim. Hayır yapmak istiyorum. Sana da hayrına 100 lira veririm ama üzerimde 5 adet 200 lira var. Sende bozuk var mı?\" dedi. Şüpheli, 200 liraları göstererek, S.G.\'den 600 TL aldıktan sonra \"Bir yakınımın mevlidi var, orada da sadaka vereceğim. Geldiğimde sana paranı veririm\" diyerek gitti ve bir daha dönmedi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.G., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin, daha önce benzer suçlardan sabıkası olan ve hakkında arama kararı bulunan T.G. olduğunu belirledi. Ayrıca benzer şekilde dolandırılan 6 kişinin de T.G.\'yi eşkal tanıma sisteminden teşhis etmesi üzerine dosyalar birleştirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, T.G.\'yi dün evinde yakaladı. 7 kişiyi, toplam 3 bin 550 TL dolandırdığı belirtilen T.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Emniyet binasından detaylar

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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Yüzücüler, maratonda dayanıklılıklarını gösterdi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası\'nda yarışlar Açık Su Yüzme Maratonu ile tamamlandı. 3 farklı mesafede gerçekleştirilen yarışta yüzücüler, kulaç attı.

Aquamasters tarafından, Muğla Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile 6\'ıncısı Bodrum\'da düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Açık Su Yüzme Maratonu gerçekleştirildi. Yüzücüler, yarış öncesinde toplu halde ısınma hareketleri yaparak yarışa hazırlandı. Kargıcak Koyu\'nda gerçekleşen yarışlar, ilk olarak 1500 metre kategorisi ile başladı. 248 sporcunun yüzdüğü yarışlarda, sporcular kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele etti. 3 bin metre 172, 6 bin metre yarışları ise 75 sporcunun katılımıyla başladı.

Sporcular uzun mesafe yarışlarında dayanıklılıkları ile mücadele etti. 1500, 3 bin ve 6 bin metrede kadınlar, erkeklerde yaş gruplarına göre dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle şampiyona sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışların yapıldığı alandan görüntü

-Yarışların başlamasından görüntü

-yarışların bitişinden görüntü

-Yarışların drone ile çekilmiş görüntüleri

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, (Muğla), (DHA)

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5 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

GAZİANTEP’te komşularının 5 gündür haber alamadığı kanser hastası 56 yaşındaki Sevim Istık, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Sevim Istık\'tan 5 gündür haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, itfaiyenin yardımıyla açtıkları kapının ardından Sevim Istık\'ı hareketsiz buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede birkaç gün önce öldüğü ve vücudunda herhangi darp ve kesik izi bulunmayan Istık\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Komşuları, Sevim Istık\'ın uzun süreden beri rahim kanseri olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiyenin gelmesi

- Polislerin incelemesi

- Cenaze aracı

- Ölen kadının sağlık fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Zeytinyağları hasır sepetlerle hediye edilecek

Kaymakamlık projesi gelire döndü

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan sepetçilik kursu tamamlandı. Ustalar ve öğrenciler yaptıkları eserleri sergiledi. Edremit\'te hediyelik olarak verilen zeytinyağları artık ustalardan çıkan sepetlerle sunulacak. AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Edremit Meslek Yüksekokulu ve Edremit Kaymakamlığı da üretilecek sepetler için ilk siparişlerini vererek, projeye katkıda bulundu.

Edremit Kaymakamlığı, gençlerin kültür ve sanat projelerine destek verilmesini amacıyla Gençlik Destek Programı (GENÇDES) hazırlayıp, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sundu. Edremit\'te bir dönem önemli meslekler arasında sayılan el sanatlarından olan sele, sepet ve hasırcılığın ölmemesi adına yapılan bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da kabul gördü. Bakanlık, hibe olarak destek verdi. Proje çerçevesinde, Altınoluk Meslek Yüksekokulu ve Edremit Meslek Yüksekokulu\'ndan toplam 40 öğrenciye sepet örücülüğü kursu verdildi. Öğrenciler, 15 gün boyunca ata mesleği sepetçilik olan ustalardan bu mesleği uygulamalı olarak öğrendi. Öğrencilerin kurs süresinde ördükleri sepetler, Edremit KİPA Alışveriş Merkezi\'nde sergilendi.

Serginin açılışına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin ve Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuba Öncül Abacıgil\'in ve çok sayıda Edremitli katıldı. Yaptıkları ürünler Zeytincilik Enstitüsü\'nün çalışmalarıyla zeytin ve zeytin yağlarıyla süslenen ustalar, bu çalışma ile ilk siparişlerini de aldı.

ÖRKÇÜ, \"BU MAKAS SANA YAKIŞIR USTA\"

Sergide mesleklerine verilen önem nedeniyle büyük mutluluk yaşayan hasır ustaları Bahri Açar ve Taci Demirci\'ye bir jestte Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü yaptı. Açılış kurdelesini kesmeleri için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü\'ye makas verildi. Örkçü, makası hasır ustası Bahri Açar\'a verip, \"Bu makas sana yakışır ustam\" dedi. Kendilerini değerli gördüklerini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Açar, \"Kaymakam Bey\'e çok teşekkür ediyorum. Bizi proje ile tekrar var etti. Artık gelirimiz var ve çocuklarımıza tekrar öğretmeye başladığımız bir mesleğimiz var. Burada tanıştığımız kişiler ve gelen siparişlerle işimizi geliştirmek için çalışacağız\" dedi.

\"ÇALIŞMALAR MARKA ŞEHİR İÇİN\"

Serginin açılışında konuşan Kaymakam Ali Sırmalı, Edremit Kaymakamlığı olarak özellikle bu sanatın ve sanatkarların unutulmaması için projeyi hazırladıklarını söyledi. Edremit\'i marka şehir yapmak aacıyla projeler ürettiklerini belirten Kaymakam Sırmalı, \"Amacımız özellikle sele, sepet, hasır örücülüğünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Kültürümüzün bundan sonra da devam etmesini sağlamak için Edremit\'in kültür değerlerini ortaya çıkarmak için ayrıca bu sergiye katılan kişilerin hem aile ekonomisine, ülke ekonomisine kazanımlarını sağlamak, aynı zamanda da Edremit\'i marka şehir yapmak için projemizi hazırladık\" dedi. Kaymakam Sırmalı, Edremit Kaymakamlığı da bundan sonra verilecek hediyelerin bir bölümünde kullanmak üzere hasırdan yapılmış zeytinyağı kabı siparişi verdi.

İLK SİPARİŞ AK PARTİ\'DEN

İlçe teşkilatına gelen misafirlere ve kendilerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde yöresel hediyeler verdiklerini belirten AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü, hediyeleri yöresel ürünlerden seçmeye özen gösterdiklerini söyledi. Proje nedeniyle Edremit Kaymakamlığı\'nı kutlayan Örkçü, \"Edremit Kaymakamımız Ali Sırmalı gerçekten örnek bir proje hayata geçirdi. Çocuklarımız el becerilerini geliştirirken projenin diğer ayağında da kenarda kalmış ve yitirilen bir kültür olan hasır örücülüğü tekrar hayat buldu. Kaç aile burada ekmek kapısı kazandı. Bizlerde projeye ve ustalara destek olmak amacıyla ilçe teşkilatı olarak verdiğimiz yöresel hediye ve tanıtım ürünlerinin bir kısmında bu sepetleri kullanacağız\" dedi.

OKUMUŞ ZEYTİNYAĞI\'NA, HASIR SEPET

\"Zeytinin Okumuş Hali\" projesiyle zeytin ağaçlarının dikilmesinden ürünün yetişmesi, toplanması ve zeytinyağı haline getirilme sürecine kadar bilimsel çalışmalarla ürün elde eden Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Enstitüsü de hasır sepet kullanmaya karar verdi. Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuba Öncül Abacıgil, geleneksel zeytincilik için hasır ürünlerin önemine dikkat çekerek, pazarlama stratejisi içinde önemli olduğunu söyledi. Abacıgil, \"Bu sepetler geleneksel zeytincilik için oldukça önemlidir. Bu sepetler ağaçlardan toplanan zeytinlerin taşınması ve nakliyesi için kullanılıyor. Zeytin şişelerinin sunumu ve ticari anlamda kullanımı için görsel olarak doğallığını tamamlamakta. Sepetçiliğin gelişmesi için de bu proje oldukça önemli oldu\" dedi.

YÜKSEKOKULDAN SİPARİŞ

Altınoluk ve Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı projedeki hasır ürünleri inceleyen Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin, okul tarafından üniversite markasıyla üretilen zeytinyağı ve zeytin sabunları için ambalaj arayışı içinde olduklarını belirterek, artık hasır kaplara konularak sunum gerçekleştireceklerini söyledi. Sakin, \"İlk olarak 100 civarında hasırdan yapılan üründen sipariş verdik. Yüksekokulumuz hem zeytin hem zeytinyağı hem de sabun üzerine oldukça farkındalık oluşturdu. Bu ürünlerin sunumu konusunda sıkıntımız vardı. Ahşap kutulara koyup, üzerine okulumuzun logosunu yapıştırıyorduk. Hediyelik olarak gönderiyorduk. Sepet kapları gördük ve beğendik. Ustamız ile görüştük ve ilk etapta 100 adet sipariş verdik. 750 ve 250 mililitrelik şişeler için hasır kaplar yapılacak. Hem zeytin, hem de sabun için alım yapacağız. Bu sayede bölgemiz insanına fayda sağlarken, geleneksel bir el sanatımızın yaşamasına destek olacağız. Projede emeği geçen başta Edremit Kaymakamlığımız olmak üzere öğreticilere ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz\" dedi.

TÜRKİYE DE İLK SEPET SERGİSİ

Edremit Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Selma Tekçe de projeyle ölmeye yüz tutmuş bir mesleği gençlere aktararak tekrar canlandırdıklarını belirtip, \"Bugün burada düzenlediğimiz bu sergi Türkiye\'de ilk olan bir sepet sergisi. Daha önce benzeri yapılmamış bir sergi. Bu nedenle projemizi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sergiden görüntü

-Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin ile röp.

-Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuba Öncül Abacıgil ile röp.

-Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı\'nın konuşması

-Sepet hazırlanmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Şanlıurfa\'da otomobil devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA’da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Suruç karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen İzzetin Akaltun yönetimindeki 63 B 5304 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücüsü Akaltun ile otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilmeyen 3 yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağılık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan otomobil

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

- İnceleme yapan polis

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Gaziantep\'te parktaki cinayete tutuklama

GAZİANTEP’te 16 yaşındaki İsmail Avcıgil\'in tüfekle öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

Olay, geçen 3 Ekim\'de Aydınbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. Manzara Parkı\'nda tüfekle vurulan İsmail Avcıgil, öldü. Polis, olay yerinde kuru sıkıdan bozma 1 tabanca ile tüfeğe ait boş fişeklere el koydu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada tüfeği ateşlediği öne sürülen 17 yaşındaki Y.E.Ç.\'yi evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Y.E.Ç.\'nin ifadesi doğrultusunda ise 23 yaşındaki Halil İbrahim S. ve 17 yaşındaki A.D.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.E.Ç., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Halil İbrahim S. ve A.D. ise, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane görüntüsü

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

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