DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ATİKER KONYASPOR ESKİ BAŞKANI ŞAN HAKKINDA, FETÖ\'DEN 15 YIL HAPİS İSTEMİ

ATİKER Konyaspor\'un eski başkanı Ahmet Şan hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adli şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Şan\'ın, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 18 sayfalık iddianame 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Konya\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla geçen 21 Ağustos günü Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdikten bir gün sonra Atiker Konyaspor Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Şan hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek\'in kayınbiraderi olan Şan\'ın \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istenen 18 sayfalık \'2017/11649\' esas numaralı iddianame, 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede \'Bylock\' tespit raporunun\' da deliller arasında yer aldığı ve sonu 9701 ile biten telefon numarasında 20\'den fazla \'Bylock\' kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Şan\'ın, ifadesinde ise \'Bylock\'u kendisinin yüklemediği ve kullanmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Şan, istifasının ardından düzenlediği basın toplantısında ise Bylock kullandığı ileri sürülen telefonun 11 yıl genel müdürlüğünü yaptığı Kombasan Holding\'e bağlı Kompen şirketine ait olduğunu belirterek, \"Hakkımda soruşturma olduğunu ve 2015 yılı haziran ayına kadar çalıştığım şirket üzerinde kayıtlı olan bir telefonda 2014 yılı Eylül ayında 3 haftalık bir sürede ByLock girişi tespit edildiği iddiasını o an orada öğrendim. Avukatımı çağırdığım takdirde ifademin alınacağının tarafıma söylenmesi üzerine, ben de avukatımı adliyeye çağırdım. İfademin alınmaya başlanması üzerine hakkımdaki suçlamaları kabul etmeyerek elimdeki kullanmakta olduğum iki telefonumu, eskiden kullandığım ve hiçbir şekilde imha etmediğim 3 telefonun da evimde olduğunu ve getirebileceğimi söyledim. Bunun üzerine o an itibariyle emniyet birimlerine talimat verildi. Evimde arama yaptırılarak evimdeki 3 telefon ve çocuklarımın da kullandığı dahil olmak üzere 3 bilgisayar incelenmek üzere alındı\" diye açıklama yapmıştı. Tutuksuz olan Ahmet Şan\'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Görüntü Dökümü

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- Şan\'ın istifasının ardından yaptığı toplantı (ARŞİV)

(GÖRÜNTÜLER SPOR SERVİSİ TARAFINDAN GEÇİLDİ

(Haber- Kamera: KONYA DHA)

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2)BOŞANDIĞI EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

GAZİANTEP\'te, Mehmet B., boşandığı eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı 25 yaşındaki Suat Söğüt\'ü av tüfeğiyle öldürüp kaçtı. Olay, öğle saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet B., boşandığı ismi öğrenilemeyen eşi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla arkadaşı Suat Söğüt\'ü konuşmak için sokağa çağırdı. İkili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet B., yanındaki av tüfeğiyle Söğüt\'e ateş açtı. Saçmalara hedef olan Söğüt yaralanırken, Mehmet B. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Söğüt, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Suat Söğüt\'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, olay yerinde inceleme yapan polis, Mehmet B.\'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yerdeki boş fişekler

- Polisin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 42 MB

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3)SEVGİLİSİ TERK ETTİ, ASKERDE YAZDIĞI ŞARKI İLE SİNGLE ÇIKARDI

AMASYA\'da yaşayan 23 yaşındaki Abdullah Coşkun, sevgilisi tarafından terk edildikten sonra yazdığı \'Kor Gibi Yanıyorum\' adlı parça ile single çıkardı.

Amasya\'nın merkeze bağlı Ziyaret Beldesi\'nde yaşayan Abdullah Coşkun, single ile müzik piyasasına girdi. Coşkun, askerdeyken kız arkadaşı tarafından terk edildiğini ve o sırada \'Kor Gibi Yanıyorum\'u yazdığını söyledi. Ünlü şarkıcı Hakan Altun’u çok sevdiğini belirten Abdullah Coşkun, \"Küçük yaşlarımda müziğe ilgi duydum. Fakat maddi imkânsızlıklardan dolayı hiçbir şey yapamadım. 11 yaşında hamallık yapmaya başladım. Gece gündüz araba yükleyerek biriktirmiş olduğum 40 bin lira ile müzik hayatıma ilk adımımı attım. 12 yıl boyunca hayalimi gerçekleştirebilmek için çok zorlandım. Ama biriktirdiğim para ile güzel bir başlangıç için yolumu açtım. 190\'nın üzerinde söz ve bestem bulunuyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kasaları taşırken detay

-Sandıklara elma dizerken detay

-Çıkardığı singledan detay

-Röportaj

(SÜRE: 3:52-BOYUT 432 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-



