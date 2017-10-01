DHA YURT BÜLTENİ-6

1)9 AYLIK İHRACAT 114 MİLYAR 661 MİLYON DOLAR (1)

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2017 Eylül ayı ihracatının geçen yılın eylül ayına göre yüzde 8.9 artarak 11 milyar 337 milyon dolar olduğunu söyledi. Büyükekşi, ilk 9 aydaki ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 artışla 114 milyar 661 milyon dolar olduğunu açıkladı. Büyükekşi, son 12 aylık dönemde ise ihracatın yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ANTALYA, (DHA) -

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2)KENTİN DUVARLARI SANATLA HAYAT BULUYOR

MERSİN\'de ressam 55 yaşındaki Nazife Bilgin Hazar, Toroslar Belediyesi ile birlikte uygulamaya koydukları sosyal sorumluluk projesi ile binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerinin örneklerini çiziyor. Ressam Hazar, Belediye Başkanı Hamit Tuna\'nın önerisi ile hayalini kurduğu projesini hayata geçiriyor. Hazar, 1987 yılında yapılan Akbelen Toplu Konutları\'nın bulvar üzerindeki binaların dış cephesine Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Diego Rivera, Neşet Günal, Osman Hamdi Bey\'in eserlerinin reprodüksiyonlarını yapıyor. Güneşin altında sabah erken saatlerde başlayıp akşam geç saatlere kadar belediyenin sağladığı boya ve iş makinesi ile 10 metre yükseklikteki sıcağa aldırmadan çalışan Hazar, vatandaşların meraklı bakışları arasında projesini tamamlamaya çalışıyor. Sanata olan tutkunluğu nedeniyle 2011 yılında başladığı Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'ni 4 yılda birincilikle bitiren Hazar, Frida Kahlo\'nun eşi duvar resimleriyle ünlü Meksikalı ressam Diego Rivera\'dan etkilendiğini söyledi. Bu nedenle de sosyal sorumluluk projelerine imza attığını belirten Hazar, şöyle dedi:

\"Hayalim hep duvar resmi yapmak. \'Neden duvar resmi?\' derseniz; ilk çağlardan günümüze kadar en iyi anlatım aracıdır. Duygusuz, ruhsuz duvarlara ruh, güzellik kattım. Çok ünlü ressamların tablolarının reprodüksiyonlarını yaptım. Bu çalışmam da, iz bırakmış hem yerli ve hem de yabancı sanatçıları ele aldım.\"

Hazar, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kadın sığınma evi, çocuk cezaevi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi bölümü duvarlarını resimlediğini de ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Sosyal sorumluluk projelerim devam ederken Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna\'dan Akbelen Bulvarı civarındaki ruhsuz duvarların nasıl renklendirebiliriz diye bir teklif aldım. Bu da benim beklediğim mükemmel bir projeydi. Hemen işe koyuldum. Sabah 8, akşam 5 yeri geldiğinde 7-8\'e kadar hiç mola vermeden sıcak havalarda çalıştım. Bu proje çok sevdiğim bir projedir. Keşke her yer böyle rengarenk olsa. Sanatla, toplumun, insanların ruhların değişeceğini güzelleşeceğine, bir adım ileriye gideceğini düşünüyorum.\"

Görüntü Dökümü

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- Binaların üzerine yapılan resimlerden genel detay

- Diego Rivera\'nın eserinin resminden detay

- Neşet Günal\'ın eserlerinin resminden görüntü

- Vincent Van Gogh\'un eserlerinin resminden görüntü

- Osman Hamdi Bey\'in eserlerinin resminden görüntü

- Pablo Picasso eserlerinin resminden görüntü

- Nazife Bilgin Hazar resim yaparken

- Nazife Bilgin Hazar ile röp.

Haber-Kamera:Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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BORNOVA\'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Işıkkent Kamyoncular Sitesi\'nde bulunan bir garajda bir işyerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Söz konusu adrese yapılan baskında toprak altına gizlenmiş durumda metal bir akaryakıt tankı bulundu. İş makinasıyla toprak altından çıkarılan tankın içinde 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan A.B. (52)ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Operasyondan görüntü

- Tankın çıkarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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KÜTAHYA\'DA DVD DÜKKANINA KUMAR BASKINI

KÜTAHYA\'da polis ekipleri, internet üzerinden girişi yasak olan bahis sitelerinden müşterilere kumar oynatan DVD dükkanına baskın düzenledi. Baskında kumar oynadıkları belirlenen 7 kişi yakalandı, işyeri sahibi ile 2 çalışanı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı\'nda faaliyet gösteren bir DVD dükkanına baskın yaptı. Baskında, yasak olan yurt dışındaki futbol maçlarıyla ilgili bahis sitelerine girip kumar oynayan 7 kişi ile işyeri sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı. Ekipler, tezgah üzerinde duran ve kumar parası olduğu belirtilen 2 bin liraya da el koydu. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen ve ifadeleri alındıktan sonra tamamı serbest bırakılan şüphelilerden kumar oynayan 7 kişiye 5\'er bin lira para cezası kesildi, işyeri sahibi ile 2 çalışanı hakkında da \'Kumar oynatmak ve yer temin etmek\' suçundan yasal işlem başlatıldı. DVD dükkanı ise polis ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Görüntü dökümü:

-Polislerin DVD dükkanı içerisinde arama yapması,

-Bilgisayar ve cep telefonlarının incelenmesi,

-Gözaltına alınanların çekilen görüntüsü bulunuyor)

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)-

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