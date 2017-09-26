DHA YURT BÜLTENİ-6

1)HABUR\'DAKİ TSK\'NIN TATBİKAT ALANINA IRAK ASKERLERİ GELDİ

IRAK\'taki Bölgesel Kürt yönetiminin bağımsızlık referandumu kararı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak\'ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında 18 Eylül\'de başlatılan askeri tatbikat devam ederken, tatbikata katılmak için dün gece uçak ile gelen yaklaşık 30 Irak askeri tatbikat alanına getirildi. Siyah camlı otobüslerle tatbikat alanına getirilen Irak askerleri bir çadıra alınarak kendilerine tatbikat ile ilgili bilgi verildiği belirtildi. Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin yaptığı referanduma mesaj niteliği taşıyan TSK\'nın Irak sınırındaki askeri tatbikatı sürüyor. Türkiye\'nin Irak\'a açılan sınır kapısı olan Habur sınır kapısındaki TIR parkının karşasında 18 Eylül\'de başlatılan ve tank, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma sistemlerini taşıyan askeri araçların katıldığı tatbikatın bugün misafirleri vardı. Irak\'tan dün gece Türkiye\'ye gelen ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inen yaklaşık 30 Irak askeri buradan araçlarla Silopi ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde ise, Irak askerleri camları siyah iki midübüs ile tatbikat alanına getirildi. Araçtan inen Irak askerleri tatbikat alanındaki bir çadıra geçerek burada kendilerine tatbikat ile ilgili bilgi verildiği öğrenildi. Silopi ilçesinde bulunan 172\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temizer\'in yönettiği tatbikatta bugün de Irak askerleri ile birlekte tatbikat eğitiminin ve zırhlı araç manevraların yapılacağı bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Tatbikat alanında hazırlıkların yapılması

-Tatbikat alanındaki otobüsler

-Hazırlıklardan detaylar

-Tatbikat alanında giren araçlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

==================================================

2)OKUL YOLUNDA POMPALI DEHHŞET; 6 YAŞINDAKİ ZEYNEP ÖLDÜ, ANNESİ YARALANDI

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, okul yolunda pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda ilkokul 1\'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy öldü, yanındaki annesi 28 yaşındaki Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy yaralandı. Polis, şüpheli olarak anne Çeliksoy\'un arkadaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Salik Mumcu\'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Edremit\'teki Gazi İlköğretim Okulu\'nun 1\'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çeliksoy, bugün saat 08.30 sıralarında, Gazicelal Mahallesi\'ndeki evlerine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki okuluna gitmek üzere annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ile yola çıktı. 508\'inci Sokak\'a geldikleri sırada anne-kızın üzerine bir otomobilden pompalı tüfekle 2 el ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar Zeliha Çeliksoy\'un sol baldırına, kızı Zeynep Çeliksoy\'un ise baş ve göğsüne isabet ederken, saldırgan otomobille hızla uzaklaştı. Silah sesine koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil servis ekibi, Zeynep Çeliksoy\'un öldüğünü belirledi. Yaralı olan anne Zeliha Çeliksoy ise Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Saldırganın kaçarken attığı pompalı tüfek olay yerinde, kullandığı otomobil ise 500 metre ilerde terkedilmiş olarak bulundu. Polis otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, şüpheli olarak anne Çeliksoy\'un arkadaşı olduğu öne sürülen M.S.M.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, bir hafta önce İstanbul\'dan Edremit\'e taşındığı öğrenilen Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'un, dün akşam oturdukları müstakil evin camları taşlandığı için polise başvurup, koruma istediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'un olay yerinde yaralı fotoğrafı

-Zeynep Çeliksoy\'un olay yerinde cesedinden görüntü

-Olayda kullanılan pompalı tüfeğin görüntüsü

-Polis ve savcının olay yerinde inceleme yapması

-Şüphelinin olayda kullanıldığı otomobilin çekiciyle götürülmesinden görüntü

-Zeyne Çeliksoy\'un cesedinin götürülmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

=============================================

3)AKÇAKALE\'DE YAKALANAN 4 DEAŞ\'LI ADLİYEDE

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa\'nın Akçakale İlçesi\'nde, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlediği operasyonda isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yaptıkları saptanan ve terör örgütü DEAŞ\'ın sözde bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafları bulunan yabancı uyruklu 4 kişi, sorgulamalarının ardından sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Jandarma aracı adliyeye gelmesi

- Araçtan indirilen DEAŞ\'lı 4 terörist

- Adliyeye götürülen DEAŞ\'lılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162MB

=============================================

4)SİVEREK’TE KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI: 4 YARALI

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, kamyon önündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen otomobil ve kamyondaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Çermik karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne gelen Zülfikar Sönmez yönetimindeki 33 NAC 70 plakalı otomobile arkasından gelen Esvet Güzel\'in kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon ve otomobil yol kenarına devrildi. Kazada, sürücüler Zülfikar Sönmez ile Esvet Güzel ve otomobilde bulunan Emin Sönmez ile Hanım Sönmez yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Olay yeri

- Kaza yapan kamyon ve otomobil

- Sağlık ekipleri ve ambulanslar

- İnceleme yapan jandarma

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 335 MB

=================================================

5)TÜRKİYE\'DEN SURİYE\'YE ÇİMENTO

TÜRKİYE\'den, terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerdeki yapıların inşası için Suriye\'ye çimento gönderiliyor. Suriye\'de terör örgütü DEAŞ ve PYD\'den Fırat Kalkanı Harekatı\'yla temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerin yeniden inşası kapsamında başlayan çalışmalar devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra; yıkılan evler yeniden inşa edilirken, hasar gören evler onarılıyor. Ev ve binaların yapımında kullanılan çimentolar ise Türkiye\'den gönderiliyor. Türkiye\'den her gün yüzlerce çimento yüklü TIR, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'ye geçiş yapıyor. Türk TIR\'ları tarafından sınır hattında Suriye plakalı araçlara yüklenen çimentoların Fırat Kalkanı Harekatı\'yla temizlenen bölgelere götürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Çimento yüklü TIR\'lar

- TIR\'ların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:140 MB

===========================================

6)BANKADAN ÇIKANLARI GASP EDEN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

KOCAELİ ve İstanbul\'da bankalardan para çeken vatandaşları takip edip kapkaç yapan 9 kişilik çete polisin takibi sonucu çökertildi. Çete elamanlarının gasp ve hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kemaralarına yansıdı.

Kocaeli\'nin Darıca ve Çayırova İlçeleri ile İstanbul\'un Tuzla İlçesi\'nde bankalardan para çekenleri gasp eden çeteye operasyon düzenlendi. Bankadan ayrılan kişileri takip edip gasp eden, araç camlarını kırarak hırsızlık yapan, araçlara kasten çarpıp kaza süsü vererek vatandaşların paralarını çalan 9 şüpheli özel harekat polislerinin de katıldığı, İstanbul Sancaktepe ve Pendik\'te düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Kesinleşmiş cezaları ve çok sayıda hırsızlık, gasp ve yağmalama suçlarından sabıkaları bulunan V.P, E.P, M.P, E.A, S.P, H.P, E.Ş, H.K. ve D.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 58 adet mermi, 2 adet av tüfeği ile 37 adet av fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet hassas tartı ile 220 gram esrar, 91 bin 270 lira para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 9 şüpheli \'Suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, kapkaç, otodan hırsızlık ve mala zarar verme\' suçlarıyla adliyeye sevk edildi.

Çete elamanlarının kaldırımda yürüyen bir kadını gasp etmeleri, kucağında çocuk bulunan kadının direnmemesi, bir aracın camını kırarak hırsızlık yapmaları ve kaza yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Güvenlik kamera görüntülerinde gasp, otomobil camını kırarak para çalınması, bir kadını sürükleyerek çantasının gasp edilmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK-

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -



