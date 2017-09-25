DHA YURT BÜLTENİ-6 

Uluslararası Mecelle Sempozyumu Bursa\'da başladı

BURSA\'da düzenlenen Uluslararası Mecelle Sempozyumu\'na Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de katıldı. Protokol konuşmacıları \'Adalet\' ve \'Mecelle\' kavramları üzerine konuşmalar yaptı.

Sempozyuma Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'in yanı sıra, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Ürdün ve Umman\'dan gelen yüksek mahkeme başkanları, başsavcılar ve bilim adamları katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu konuşmasında, alanında ilk olan bu sempozyumu düzenleyen Adalet Akademisi\'ni ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nı tebrik etti. Çavuşoğlu, \"İdrak etmekte olduğumuz Uluslararası Mecelle Sempozyumu Bursa’mıza çok yakışmıştır\" dedi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, adaleti sağlamakla görevli kurumların hedef alındığını vurgalayarak şöyle konuştu:

\"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle güya \'adalet\' diyen ama adaleti sağlamakla görevli tüm kurumlara saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet, hukuk olamaz. Adalet dağıtan kurumları, yargı organlarını hedef haline getiren sığ anlayışların ülkemizde sık aralıklarla tezahürü tamamen adalet kavramını aşındırmaya ve yok etmeye dönüktür. Aziz milletimizin bu tür saldırılar karşısında provokasyonlara, hile ve desiselere prim vermediğini de memnuniyetle ifade etmek isterim.\"

Bursa’da bu türden büyük ölçekli uluslararası organizasyonların sayısını artırmak, İslam dünyasının İstanbul’dan sonra Bursa’yı da bir Uluslararası Kongre Merkezi haline getirmek için gayret göstereceklerini söyleyen Hakan Çavuşoğlu, konuşmasını \"Bu vesileyle özellikle yurt dışından teşrif eden misafirlerimize üç gün boyunca bu muhteşem beldeyi keşfetme imkânı bulmalarını da hararetle tavsiye ediyorum\" diyerek bitirdi.

\'İNSANI YAŞATMANIN TEMEL ŞİARI ADALETTİR\'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, \"Ecdadımız asırlarca bu topraklarda bu medeniyeti geliştirmiş hayatın her bir alanında insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı hep hükümdar olmuştur. İnsanı yaşatmanın temel şiarı ise her zaman adalet olmuştur. Osmanlı adaleti dünya ölçeğinde asırlarca bir mihenk özelliği taşımıştır\" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda tam da bu noktaya işaret ettiğini anlatırken şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımız, dünyada sadece güçlülerin hukukunun, güçlülerin sözünün geçtiği bir adil olmayan sistemi bütün dünyanın gözleri önüne serdi. Beş kişinin yönettiği bir dünyanın adil olmadığını ifade ederek ve bütün dünyada BM genel kurulunda gözlerinin içine bakarak \'dünya 5\'ten büyüktür ve bu sürdürülebilir bir sistem değildir\' diyerek dünya hukuk sistemine, dünya siyasi sistemi tarihine geçecek sözleri bir kez daha bütün dünyaya haykırmıştır. Dünyanın, bütün bu yaşanan zulümlere karşı adil bir sisteme, adil bir anlayışa ihtiyacı var. İşte bu adil anlayışın bayraktarlığını yapan ecdadımız ve onun bu mirasını sürdüren Türkiye inşallah bu sesi daha yüksek bir şekilde söylemeyi, seslendirmeyi de sürdürecektir.\"

Arakan\'da, Filistin\'de, Irak\'ta ve Suriye\'de yaşananlara dünyanın seyirci kaldığını belirten Gül, \"Vicdanı olmayan ve dünyadaki bu zulme sessiz kalan bütün dünyanın da gerçekten adaletten, insanlıktan, süslü kelimelerden uzak bir şey söylemenin, yapmanın vakti geldi de geçiyor. Bu vesileyle biz bir kez daha güçlülerin değil, haklıların egemen olduğu bir için el birliğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

\'EVRENSEL HUKUK KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMALIYIZ\'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, konuşmasında Mecelle\'nin tüm dünya için çok önemli bir hukuksal eser olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasında Mecelle\'nin ve Ahmet Cevdet Paşa\'nın başarıları hakkında bilgiler veren Yargıtay Başkanı Cirit, sözlerinin sonunda, insan alemi içinde herkesin eşit olduğuna vurgu yaparak, \"Sonuç olarak bizler hepimiz insanlık ailesinin birbirine eşit birbirleriyle aynı değerde olan fertleriyiz. Adaletin ve insan haklarının herkes için eşit sağlandığı evrensel ve hukuk kültürünü oluşturmalıyız. Bu nedenle daha çok bir araya gelmeli ve amaçladığımız evrensel hukuk kültürü idealine doğru güvenle ilerlemenin çarelerini el birliğiyle aramalıyız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sempozyum başlangıcından detaylar,

Hakan Çavuşoğlu konuşma,

Abdülhamit Gül konuşma,

İsmail Rüştü Cirit konuşma,

Detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) -

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Feyzioğlu ve avukatlardan Baro Başkanı\'na saldırı protestosu

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Şanlıurfa\'da meslektaşlarıyla birlikte Baro Başkanı Ahmet Tüysüz\'ün Viranşehir Adliyesi\'nde polisler tarafından sözlü ve fiziki şiddete uğradığı iddiasıyla adliye önünde alkışlarla protestoda bulundu. Feyzioğlu, konuyla ilgili 2 müfettişin olaya karıştığı söylenen polisleri soruşturmak üzere görevlendirildiğini söyledi.

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz\'ün, bir müvekkilinin ifadesine katılmak için geçen Cumartesi günü gittiği Viranşehir Adliyesi\'nde bazı polisler tarafından sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldığı iddiası üzerine kente gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve çevre illerin barosuna kayıtlı yaklaşık 300 avukat, Şanlıurfa Barosu\'ndan adliye bahçesine kadar alkışlarla yürüdü.

Burada konuşan Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür ederek, Viranşehir Adliyesi\'nde başına gelen olayın takipçisi olacağını belirtti. Ardından cübbesini giyerek avukatlara destek vermek için bahçeye gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, polis şiddetini kınayarak şunları söyledi:

\"Böyle bir olay üzerine ülkenin her yerinde baro başkanlarımızın gelmesi burada böyle bir dayanışmanın sergilenmesi mutluluk vericidir. Keşke bu olay olmasaydı. Geldiğimiz günden itibaren Şanlıurfa Valimiz, İl Emniyet Müdürü ve Başsavcımızla bu konuyu görüştük. Bu görüşmelerin sonucunda herkes bu yaşananlardan üzgündür. \'İyi ki oldu diyen\' yoktur. Aldığımız bilgi şudur; 2 müfettiş olaya karıştığı söylenen polisleri soruşturmak üzere görevlendirildi. Kamera kayıtları muhafaza altına alınmıştır. Bu konuyla ilgili adli soruşturma başlamıştır. Mülki idare amirleri bu olayın gereğini titizlikle en kısa sürede yapılacağını sözünü bize verdiler. Bizler de bu işin takipçisi olacağız.\"

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı Şanlıurfa Adliyesi girişinde alkışlarla olayı protesto eden avukatlar, daha sonra olayın yaşandığı Viranşehir Adliyesi\'ne hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye bahçesine yürüyen avukatlar

- Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz\'ün konuşması

- Metin Feyzioğlu\'nun konuşması

- Alkış çalan avukatlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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17 yaşındaki genç, kız kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

ADANA\'da bir düğünde çıkan kavgada 17 yaşındaki Hüseyin Çiftçi, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalle arasında yapılan düğüne giden Hüseyin Çiftçi ve arkadaşları ile başka bir gruptaki gençler arasında, kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Çiftçi ile arkadaşı S.Ç. yaralandı. Yüreğir Başkent Hastanesi\'ne kaldırılan Hüseyin Çiftçi, hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise Adana Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştiren İ.T. ve H.I. kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Yerde kanlar içindeki gençten görüntü

- Sedyeye yatırılıp ambulansa taşınması

- Ambulansın görüntüsü

- Kalabalıktan görüntü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, (DHA)

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Kilis\'te polisten okul çevrelerinde denetim

KİLİS\'te, polis tarafından okul çevrelerinde yaya ve araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki okulların çevresinde denetim yaptı. Okul çevrelerindeki araç ve yayaları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Araçları da arayan polisler, okul çevresinde işi olmamasına rağmen bekleyenlere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Uygulamanın okullar çevresinde devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Durdurulan motosiklet ve araçlar

- Araçların aranması

- Yapılan kontroller

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Memleketlerine dönemeyen fındık işçilerine belediye sahip çıktı

SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde fındık bahçelerinde çalışan 25 işçi araçlarının arıza yapması nedeniyle parkta kalırken, belediye işçilere sahip çıktı. İşçiler sosyal tesislere yerleştirilirken, yemek ihtiyaçları karşılandı.

Diyarbakır\'da yaşayan 25 kişilik 3 aile, 1 ay önce Serdivan Dağyoncalı Mahallesi\'ne fındık toplamaya geldi. Bahçedeki işlerini bitiren işçileri Diyarbakır\'dan almaya gelen araç arıza yapınca, işçiler bahçe sahibinden kendilerini 2 gün daha misafir etmesini istedi. Bahçe sahibi işçilerin talebini kabul etmedi. İşçiler bunun üzerine mahallede bulunan parkta 2 gün boyunca kaldı. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bölgede incelemelerde bulunurken, parkta kalan işçileri gördü. Yusuf Alemdar işçilere sahip çıkarak, Serdivanspor için bölgede yapılan sosyal tesislere yerleştirdi. 3 gündür tesislerde konaklayan işçilerin yemek ihtiyaçları karşılandı.

Asker Gezer işçilere çavuşluk yaptığını belirterek, \"Araç arıza yapınca 2 gün daha izin istemişler. Bahçe sahibi, \'Benim harmanım bitti, kusura bakmayın kalamazsınız\' diye cevap veriyor. Bahçe sahibi işçileri alıp parka bırakıyor. Geldim baktım hepsi perişan halde. Bir çare ararken belediye başkanı buradan tesadüfen geçti. Çoluk çocuğu alıp tesise koydu. Yemek ve ev ihtiyaçlarını karşıladı\" dedi.

1 aydır köyde fındık topladıklarını ifade eden Fikriye Gezer, \"1 ay oldu biz buraya geleli. Aracımız bozuldu. Sonra başkan bizi buraya getirdi. Ya bugün, ya yarın memlekete gideceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mevsimlik işlierle ropörtaj

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA) -

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İtfaiyecilere \'yangın\' ihbarlı börekli kutlama

BURSA’da, börek imal eden şirketin sahibi Hasan Acar, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla, itfaye ekiplerine \'börekli\' sürpriz yaptı. Gerçek dışı ihbarda bulunan Hasan Acar, sirenlerini çalarak işyerine gelen itfaiye ekibini kapıda karşılayıp, İtfaiyecilik Haftası dolaysıyla onları kutladı, sonra da börek ikram etti.

Bursa’da 2012 yılında, 2 bin 23 metre uzunluğunda kol böreği yaparak Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren Hasan Acar, 303. İtfaiyecilik Hatfası dolayısıyla Bursa İtfaiye Teşkilatına bir sürpriz hazırladı. Merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde işyeri bulunan 38 yaşındaki Hasan Acar, \'Yangın 110\' ihbar hattını arayarak, işyerinde yangın çıktığını, imalathane bölününde işçilerin mahsur kaldığı yönünde ihbarda bulundu. Aynı ihbar bir kadın ve erkek müşteri tarafından da yapıldı.

Yaklaşık 4 dakika sonra bir itfaye aracı siren çalarak geldi. Ekip, hortumunu çıkarıp, işyerine içeriye gireceği sırada çalışanlar alkış yağmuruna tutarak, ekibinin \'İtfaiye Haftası\'nı kutladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen itfaiye ekibine, işyeri sahibi Hasan Acar, kendi elleriyle börek ikram etti ve itfaiye aracı olarak hazırlanan yaş pastayı kesti. İtfaiye ekibini hazırladığı böreklerle uğurlayan Hasan Acar, “Böyle bir haftada, itfaiyecelirin yanında olduğumuzu belirtmek için önce bir yangın ihbarında bulunduk. Yangın ihbarımızdan sonra bir ekip işyerimize geldi. Onlara sürpriz yaparak, börek ikramında bulunduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İhbar

itfaiye aracının gelişi

karşılama

börek ve pasta ikramı

hasan acar konuşma

detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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Gaziantep\'te \'Geleceğin Mühendisleri\' projesi tanıtıldı

GAZİANTEP\'te, Büyükşehir Belediyesi ve Limak Vakfı işbirliğiyle düzenlenen \'Geleceğin Mühendisleri\' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde yapılan toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, yazar Şermin Çarkacı, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Pilot şehir olarak ilk defa Gaziantep\'te uygulanacak projede okul öncesi dönemdeki çocuklara mühendisliğinin sevdirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilgiye sahip olan medeniyetlerin daima dünyayı yönettiğini ve medeniyetlere yön verdiğini söyledi. Türkiye\'nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması için bilgiyi elinde tutması ve insana yatırım yapması gerektiğini belirten Şahin şöyle konuştu:

\"Hepimizin bir yaşam hikayesi, bir çalışma hayatı ve hepimizin hedefleri var. Hedeflerimize ulaşmamız için dünyayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Geçmişten günümüze dünya nereye gidiyor, dünyada durum nedir diye bakıldığı zaman bilginin güç olduğunu görürüz. Medeniyet dönemlerine baktığımızda bilgiye sahip olanlar, bilgiyi elinde tutanlar, bilgiye yön verenler dünyayı yönetiyor. Bizimde bilgiye ulaşmak ve bilgiye yön verenlerden olmamız gerekiyor. Ülke olarak bizim 2023 ve 2071 gibi hedeflerimiz var. Peki, bu hedeflerimize nasıl ulaşacağız. Yapmamız gereken şey net hedeflerimizi masaya koymak ve tek tek üstünden geçmektir. Teknoloji çağının en büyük kaynağı insan ise bizimde insana yatırım yapmamız gerekiyor. İnsan hayatının en şekillendiği en önemli devre 0-6 yaş grubudur. Bu projemizle çocuklarımıza yatırım yapıyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için büyük bir adım atıyoruz.\"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise mühendisliği okul öncesi dönemdeki çocuklara da sevdirebilmek için ‘Evin Küçük Mühendisleri’ projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, \"Evin Küçük Mühendisi projemizde okul öncesi çağdaki çocuklarımızı matematiksel ve fiziksel algılarını geliştirerek, mühendislik mesleği ile tanışmalarını hedefliyoruz. Hedefimizde çocukların en çok hayal kurduğu dönem olan okul öncesi dönem var. Çünkü mühendislik hayal kurmakla başlar ve bizde hayallerin gerçekleşmesinde bu projemiz ile destek olmak istiyoruz. Projemizin ilk uygulamasını Gaziantep\'te hayata geçiriyoruz ve buradan Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Ebru Özdemir\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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24\'üncü Adana Film Festivali başladı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve sinemanın unutulmayan oyuncusu Selma Güneri, 24\'üncü Adana Film Festivali\'nin açılışını Atatürk Anıtı\'na çelenk koyarak yaptı.

Bu yıl 24\'üncü kez düzenlenen festivalin Atatürk Parkı\'ndaki açılış töreninin ardından festival etkinliklerinin gerçekleştirileceği Galeria İş Merkezi yanında kurulan Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'nın açılışı yapıldı.

Festivalin ilk gününde Adana Tiyatro Derneği\'nin \'Tiyatrolar Festivalde\' başlığıyla gerçekleştireceği atölye çalışmaları, sinema makyöz ve makyörlerinin şovları, dublör şovları, sokakta film müziği gösterileri, dans gösterileri ve canlı heykel şovları gerçekleşti.

Ayrıca Uluslararası Sinema Karikatürleri Sergisi, Mehmet Turgut Sinemanın Usta Yüzleri Fotoğraf Sergisi, Dünden Bugüne Uluslararası Altın Koza Adana Film Festivali Arşiv Sergisi, Adana Ressamlar Derneği İnteraktif Atölye Çalışmaları ve Sergileri açıldı.

Yönetmen Hilal Saral ile Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi ve Kent-Mekan-Sinema konulu panel de gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLER

1 hafta boyunca faaliyet gösterecek Sinema ve Kültür Sanat Kasabası her gün saat 10.00\'da açılacak, 23.00\'de kapanacak. Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'ndaki etkinliklerin tamamı ücretsiz izlenebilecek.

KONSERLER

İlk gün Aleyna Tilki\'nin sahne aldığı festivalde sırasıyla Grup Pandora, Hadise, Yaşar, Ahmet Selçuk İlkan, Feridun Düzağaç, Zeynep Casalini, Grup Mega Adanalılarla buluşacak. Türk Sineması Dayanışma Gecesi\'nde de Nifüfer konser verecek.

12 filmin katıldığı Ulusal Film Yarışması ödül töreni ise 30 Eylül Cumartesi gecesi gerçekleşecçek.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılanlardan görüntü

- Başkan Hüseyin Sözlü ve oyuncu Selma Güneri\'nin Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Bando takımının gösterisinden görüntüler

- Başkan Hüseyin Sözlü\'nün sergide görüntüsü

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ ADANA, (DHA)

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