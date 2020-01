DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAKAN SOYLU: BU COĞRAFYADA TÜRKİYE’NİN HÂKİMİYETİNİ ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Trabzon\'un Sürmene ilçe örgütünün kongresinde, hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, \"Ne yapsanız da ne etseniz de hangi tezgâhı ortaya koysanız da bu coğrafyada Türkiye’nin hâkimiyetini engelleyemeyeceksiniz\" dedi.

Özel uçakla dün Trabzon’a gelen ve geceyi burada geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene İlçesi\'ne giderek burada partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Kongrede konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye üzerinde birilerinin gölge oyunu oynamak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Türkiye üzerinde birileri gölge oyunu oynamak istemektedir. Türkiye’den kötü bir fotoğraf her yeri kötü gösterilmek istenmektedir. Oysa Türkiye çok çetin bir mücadelenin içerisindedir. Bir yandan PKK, bir yandan PYD, bir yandan FETÖ ve sınırlarımızın dışındaki DAEŞ ile ciddi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Öte taraftan 4.5 milyon Suriyeli\'nin göçünü yönetmeye çalışıyoruz. Diğer yandan 2019 itibari ile kendimizi yeni bir geleceğe hazırlıyoruz. Hepsini yaparken de ekonomimiz de büyüyor. İşsizlik azalıyor. Tüm bunlar kolay işler değildir. Başarı bizi mutlu ettiği kadar dünyanın birçok yerini de rahatsız etmektedir. Birileri dünyadaki bütün işlerin kendi kontrollerinde olmasını istemektedir. Türkiye’nin güçlü olması istenmemektedir. Büyümemiz, zenginleşmemiz ve tüm dünyaya ayaklarımızın üzerinde sözümüzün bir hüküm olarak icra edilmesine an be an yaklaşmamızdan rahatsız olmaktadırlar. Çünkü onlar bizim nereden güç aldığımızı biliyorlar. Sürekli saldırmaya çalışıyorlar. Dünya mazlumlarının duasındayız. İşte onun için birilerin duasında birilerin de kâbusundayız.\"

\'DÜNYANIN HALİ ORTADADIR\'

Türkiye’nin konumu itibarıyla çok değerli coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden ve dünyanın halinin ortada olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Ümmet bize bakmaktadır. Dünyanın hali ortadadır. İnsanlık bize bakmaktadır. Dünyanın sürüklenmek istediği çatışma hali, iklimlerin gittiği felaket ortadadır. Dolayısıyla böyle bir dünyada yaşadığımız hiçbir şeyi sadece kendi içerisinde değerlendirmemiz elbette ki mümkün değildir. Bizimle çok uğraşıyorlar. Bu darbeler entrikalar, Türkiye’nin ortaya koyduğu hedefleri engellemek içindir. Milletin ülkeyi yönetmesini istemediler yıllarca. Bizi anarşiyle darbeyle terbiye etmeye çalıştılar. Bizi hakir gördülerö ifadelerinde bulundu.

\'TÜRKİYE’NİN HÂKİMİYETİNİ ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ\'

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi Başbakanlık tezkeresine ilişkin konuşan Bakan Soylu şöyle konuştu:

\"Şimdi etrafımızda başka bir şeyi oluşturmaya başladılar. 15 Temmuz’u başaramadılar. Türkiye’yi istila edip, ekonomik olarak zayıflatamadılar. Enerjiden turizme kadar yüksek büyümemiz devam ediyor. Bu sefer başka bir oyun ve tezgâhı senaryoya koymaya çalıştılar. Hemen Irak’ın Kuzey’inde bir referandum yapıp ‘Acaba Türkiye’nin huzurunu bozabilir miyiz? Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Arap’a düşürebilir miyiz? Burada bir karmaşıklığı orta getirebilir miyiz?’ diye bir anlayışı ortaya koymaya çalıştılar. Bunu sağlayan ve bu akılları verenlere sonra da kenara çekilip ‘Şöyle mi, böyle mi yapsak’ diye bir takım senaryoların içerisinde olanlara sesleniyorum; Be akılsızlar bugüne kadar yaptığınız her şey Türkiye’yi zayıflatmadı. Bin dolarken yaptınız 2 bin dolar oldu, 2 bin dolarken yaptınız kişi başına gelir 3 bin dolar oldu. Yollarımız yoktu bugün bölünmüş yollarımız var. Türkiye’nin her tarafında bugün barajlarla, üniversitelerle ve şehir hastaneleriyle kendi insanı geleceğe taşıyan güçlü bir yapı ve güçlü bir ekonomimiz var. Bugün 11 bin doları aşan kişi başına gelirimiz var. Ne yapsanız da ne etseniz de, hangi tezgâhı ortaya koysanız da, bu coğrafyada Türkiye’nin hâkimiyetini engelleyemeyeceksiniz.\"

Konuşmasının ardından Sürmene İlçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün Bakan Soylu’ya Sürmene’yi simgeleyen büyük bir kılıç hediye etti. Tek liste olarak gidilen kongrede Hüseyin Azizoğlu AK Parti Sürmene İlçe Başkanı oldu.

Görüntü Dökümü

-------------------

Bakan Soylu konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: TOLGA SAĞLAM-TRABZON/DHA

=================================================

2)ŞEHİT İŞÇİYİ 3 BİN KİŞİ UĞURLADI(HABERİNE EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şehidin babasından detay görüntü

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araçtan alınması

- Şehidin polislerin omuzunda tören alanına taşınması

- Cenaze törenine katılanlardan detay

- Şehidin annesi ve eşi ağlarken görüntüler

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Şehidin annesinin ve eşinin tabuta sarılarak ağlamaları

- Şehidin omuzlarda taşınması

- Araca konulması

SÜRE: 02\'24\" BOYUT:77 MB

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye), (DHA)

==================================================

3)54 KİŞİLİK OTOBÜSTE 118 MÜLTECİ

SİVAS\'ta uygulama noktasında durdurulan bir otobüste 118 kaçak mülteci yakalandı.

Sivas-Erzincan Karayolu Trafik İstasyon Amirliği karayolunda polis ekiplerinin yaptığı denetim sırasında Erzurum\'dan İstanbul\'a giden Yaşar Kocabaş yönetimindeki 34 UZ 1806 plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Polisin yaptığı incelemede 54 yolcu kapasiteli otobüste içinde Afganistan, Özbekistan, İran, Pakistan uyruklu 118 mülteci olduğunu tespit etti. Kaçakların üst araması polis ekiplerince yapılırken, narkotik köpeği ise çantaları aradı. Aralarında çocuk, yaşlı, kadın ve hastaların bulunduğu mültecilerden rahatsızlanan bir kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca polis ekipleri sıcaktan bunalan mültecilere su ikramında bulundu. Otobüs şoförü Yusuf Kocabaş gözaltına alınırken, mültecilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Sivas Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Uygulama noktasından görüntüler

-Otobüs ve yakalanan mülteciler

-Polisin arama yapması

-Mültecilere su dağıtılması

-Şoförün görnütüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(187 mb)

===============================================

4)KAYADAN YANMAYAN SIVI ELDE ETTİ

BİLECİK\'in Bozüyük İlçesinde yaşayan Naci Mercan, madeni kayadan yanmayan sıvı elde ettiğini söyledi. Sıvının orman yangınlarının söndürülmesinde de kullanılabileceğini belirten Mercan, \"Bu sıvıyı giysinin üzerine döktüğünüzde giysi 7-8 yıl yanmama özeliğine sahip oluyor\" dedi.

Bozüyük İlçesinde sıhhi tesisatçılık yapan Naci Mercan, madeni kayadan orman yangınlarında daha az su kullanılarak söndürebilen bir sıvı elde ettiği açıkladı. 45 ton su ile söndürülen yangın için, 5 ton su, içerisine de 1 ton keşfettiği sıvıdan atıldığında aynı miktardaki bölgenin söndürebileceğini anlatan Mercan, yetkililerden destek beklediğini söyledi. Keşfettiği sıvının patentini almak istediğini ifade eden Mercan, buluşu ile ilgili şu bilgileri verdi:

\"Daha önce temizlik ürünleri üzerinde araştırmalar yapmıştım. Bazı buluşlar da gerçekleştirmiştim. Tesadüfen bir kayanın fermantasyonunda bir sıvı elde ettim. Son zamanlarda orman yangınları ve çevresel yangınlarda çoğalma oldu. Onlara büyük bir çözüm getirecek bir sıvı. 45 ton ile sönen bir yangını, 5 ton su ile içerisine 1 ton da bu sıvıdan atıldığında tamamen yangını söndürüyor ve soğutma çalışmasına gerek kalmıyor. Aynı zamanda elbise üzerine sıvı sıkıldığında bu elbise yanmıyor. Sıvının döküldüğü elbise yıkanmadığı sürece uzun süre yanmama etkisini sürdürüyor. Ayrıca bu sıvının anti bakteriyel özelliği de var. 20 litre suyun içerisine 10 miligram kadar bu sıvıdan koyduğunuz zaman koltuk altı deodorant olmakta. Bu ürün alkol içermemektedir. 3 tonluk kuyu suyu içerisine 1 litre sıvıdan döktük, 3 saat sonra analize gönderdik, özel laboratuarlarda yapılan testlerde bir tane bakteri elde edilmedi. Aynı zamanda koku giderici olarak da faydası var. Tavuk gübresinin üzerine bundan sıktık ve koku yayılmadı. Çiğ tavuğun üzerine sıktık ve güneşin altında 8 saat beklettik. Herhangi bir bozulma ve bakteri oluşması gerçekleşmedi. Bu sıvıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.\"

Görüntü dökümü:

----------------------

-Naci Mercan\'ın konuşması,

-Mercan\'ın sıvıyı bir bez parçana döküp yakmaya çalışması ancak bez parçasının yanmamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Soner ÇELİK-BOZÜYÜK,(Bilecik),(DHA)

Soner ÇELİK/ BOZÜYÜK,(Bilecik),(DHA)-