DHA YURT BÜLTENİ-6

1)CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU BALIKESİR\'DE

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, et ve sütte yaşanan sorunları üreticilerden dinlemek için Balıkesir\'e geldi. Ankara\'dan özel bir uçakla gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir Havaalanı\'nda, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Namık Havutça, Mehmet Tüm ve partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, ardından tarım çalıştayının düzenlediği Otel Basri\'ye geçti. Basına kapalı çalıştaya çiftçi ve üreticilerin yanı sıra ziraat odası ve ticaret borsası başkanları, tarım, süt ve hayvan kooperatiflerinin yöneticileri, muhtarlar, partililer katıldı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun Tarım Politikaları\'ndan Sorumlu Başdanışmanı CHP Edirne Milletvekili Oktay Gaytancıoğlu da hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Çalıştayı\'nın ardından saat 13.00\'te basın toplantısı düzenleyip, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Daha sonra da sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle buluşacak, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi\'nde üreticiler ile biraraya gelecek. Kılıçdaroğlu\'nun ziyareti Susurluk ilçesine bağlı Göbel Mahallesi ve Manyas ilçesinin Salur Mahallesi ile sürecek. Kılıçdaoğlu, akşam ise Manyas\'ta Hayvancılık ve Peynir Festivali\'ne katılacak.

Görüntü Dökümü

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-CHP lideri taşıyan uçağın görüntü

-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun partililer tarafından karşılanması

-CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu\'nun Tarım Çalıştayı\'nın yapıldığı salona gelişinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, DHA)

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2)CUMHURBAŞKANI, İHRACATÇILARI KAZAKİSTAN\'DA YALNIZ BIRAKMADI

KAZAKİSTAN\'ın başkenti Astana\'da gerçekleştirilen Uluslararası Astana Expo 2017 fuarında stant açan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Anadolu\'nun bereketli topraklarında yetişen hububat ve bakliyat ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet GAİB tarafından açılan standı ziyaret etti. Tanıtımı gerçekleştirilen ürünleri eşi Emine Erdoğan ile birlikte tadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulgurdan yapılan ürünleri çok beğendi. Hububat ve bakliyat sektöründeki ürünlerin dünya genelinde tanıtılması için büyük çabalar sarf ettiklerini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, uluslararası gıda fuarlarında Ekonomi Bakanlığı\'nın desteğiyle yer aldıklarını ve Anadolu\'nun bereketli topraklarında yetiştirilen ürünlerin global pazarlarda en iyi koşullarda pazarlanabilmesi için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kazakistan\'ın başkenti Astana\'da düzenlenen EXPO 2017 Fuar alanını ziyaret ederek Türk katılımcıları motive etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Altunkaya, \"Türkiye ihracat alanında başlattığı seferberliği büyük bir hızla sürdürmektedir. Bizler dünyanın bir çok bölgesinde ve bütün kıtalarda ürünlerimizi tanıtarak global pazarın etkin aktörleri arasında yer almaya çalışırken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katıldığımız bu fuarları zaman zaman ziyaret ederek bizleri onore ederken aynı zamanda ihracatımızı arttırmamız için bizleri motive etmektedir. Son olarak Cumhurbaşkanımız Kazakistan gezisi kapsamında Astana\'da EXPO 2017 Fuar alanını ziyaret ettiğinde Ekonomi Bakanlığımız rehberliğinde katıldığımız fuarda yer alan ve tamamen hububat bakliyat ürünlerini ve bu ürünlerin kullanımıyla yapılmış gerek yöresel yemeklerimizi gerekse ar-ge inovasyon sonucu elde edilen yeni mamullerimizi beğenmiştir. Kendilerine ülke kalkınmasına ve bizlere sağladığı desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum\" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Türk malının dünya genelinde tanıtılmasına büyük önem verdiği ve ihracatçıları sürekli desteklediğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz \"Türkiye yerinde duramayan, hızla büyüyen ve gelişen, vizyonu ve hedefleri olan bir ülke. Bugün dünya genelinde bütün ülkelerle ticaret yapan ve ürünlerini dünya pazarlarında büyük bir güvenle satmayı başaran ender ülkelerden birisi. Elbette ülke vizyonumuzun gelişmesinde bizleri sürekli destekleyen yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarımızda sürekli yanımızda yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın çabaları ve katkıları asla inkar edilemez. Ekonomi Bakanlığımızın organizasyonuyla Kazakistan\'ın başkenti Astana\'da gerçekleştirilen EXPO 2017 Fuar alanındaki stantlarımızın tamamını ziyaret eden Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet burada görev yapan ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için gecesini gündüzüne katan ihracatçılarımızı adeta motive etmiştir. GAİB tarafından açılan standı da ziyaret eden Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet tanıtımını gerçekleştirdiğimiz tarımsal ürünlerimizin tanıtımı için de gerekli destekleri vermiştir. Şahsım ve ihracatçılarımız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum\" şeklinde konuştu.

Kazakistan\'ın başkenti Astana\'da gerçekleştirilen EXPO 2017 Fuar Alanı\'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bu ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın standa gelmesi

- Cumhurbaşkanı ve eşinin standdaki ürünlerden tatması

- Stand görevlilerinin bulgur hakkında bilgi vermesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

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3)DANS EDEREK ENGELLERİ AŞIYORLAR

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde faaliyet gösteren Bodrum Dans Kulübü tarafından düzenlenen \'Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu\' projesi kapsamında, engelli gençlere dans öğretiliyor. Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci öncülüğünde, 23 yaş üzeri çoğunluğu zihinsel engelli gençlere, dans eğitimi veriliyor. Engelli bireylerin öz güvenlerinin artırılması amaçlanan projede eğitim alan ilk grupta, 8 genç yer aldı.

Projeyi sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, \"Bu gençlere ilk olarak dans eğitimi verdik ve ardından da kursiyerlerimizle bir araya getirdik. İki ayın sonunda onları diğer dans okullarının öğrencileriyle Kurban Bayramı\'nda bir araya getirdik. Amacımız daha çok zihinsel engelli gencimizin dans etmesi. Hedefimiz dansı biraz daha ilerletip, daha fazla gencin yararlanmasını sağlamak, Bodrum\'daki gençlere dans eğitimi vermek. Daha sonra onlara müzik eğitimi vermek istiyoruz. Bunun için bir piyanoya ihtiyacımız var. Piyano almak için bir sponsor bulabilirsek, müzik projesini de eş zamanlı olarak başlatmayı hedefliyoruz. Başvuruda bulunan gençlerimiz de var. Şu anda beklentimiz onu başlatmak. Bu projemizde 8 engelli gencimizle çalıştık\" dedi.

Dans eğitimlerine katılan zihinsel engelli kursiyer Derya Dereoğlu, çok eğlenceli anlar yaşadıklarını belirterek, \"Dans etmeyi çok seviyorum. Daha önce bu şekilde eğitim almamıştık. Çok mutluyum\" dedi.

Çocukların böyle bir eğitim almalarından dolayı çok mutlu ve keyifli olduğunu belirten velilerden Funda Karacan da, \"Çocukların birbirleriyle olan iletişimleri, başka insanlarla olan iletişimleri, bu proje sayesinde çok fazla gelişti. Daha özgüvenli olarak adımlar atıyorlar. Bizlerden bağımsız olarak hareket ediyorlar. Bu da hem bizleri biraz rahatlatıyor hem de onların hayattaki duruşlarının daha dik olmasını sağlıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Eğitimlerden görüntü

- Derya Dereoğlu ile röp

- Fatih Özvezneci ile röp

- Funda Karacan ile röp

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla) (DHA)

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4)NAR KADIN KOOPERATİFİ\'NDEN \'GURME EVİ\'

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde kadının güçlenmesi, dayanışması ve özgürlüğünü arttırabilmek amacıyla 7 kadının bir araya gelerek kurduğu, 16 ortaklı Nar Kadın Kooperatifi, \'Gurme Evi\' projesine imza attı.Edremit\'te 2010 yılında 7 kadının bir araya gelmesiyle kurulan S.S. Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, \'Gurme Evi\' projesine başladı. Özel gün, toplantı ve şirket yemeklerine ev sahipliği yapacak \'Gurme Evi\'nde yöresel yemekler sunulacak. Kadın dayanışması ve kadın özgürlüğünün artmasını hedefleyen kooperatifin Başkanı Nedret Gürdal, ekonomik yönden güçlü olmayan kadını üretime katmak ve aynı zamanda kendisine sosyal çevrede bir yer edindirmek amacında olduklarını söyledi. Gürdal, \"Ortağımız olmayan kadınlara da girişimcilik eğitimi verip onların ürettiği ürünlerin pazar paylarını arttırıyoruz. Ortaklarımız kendilerine ve çocuklarına katkı sağlıyorlar. Bu bir yerde kadının güçlenmesi, dayanışması ve özgürlüğünün daha fazla artması demektir\" dedi.

KADINLARA İSTİHDAM SAĞLANACAK

Edremit\'teki kadınların \'Gurme Evi\'nde bilinen ev yemeklerini yaparak satışını gerçekleştireceğini belirten CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, paket halinde satışın haricinde, servis olanağının sağlanmasıyla 5- 6 kadına daha iş olanağı sağlanacağını belirtti. Saka, \"İlçemize gelen misafirlerimize eski Edremit yemeklerini, lezzetlerini güvenle tattırabileceğimiz bir ortam oluştu. Aynı zamanda da burası eski Edremit evlerine örnek bir ev. Burada eski Edremit yemeklerini yemek çok daha iyi olacak. Hayırlı olsun\" diye konuştu.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise ilçede her geçen gün yeni işletmeler açıldığını söyleyerek, \"Bu işletmeler arasında kadınlarımızı görmek beni çok mutlu ediyor. Kadınlarımızın üretime katılması son derece önemli. Kadının elinin değdiği her şey çok güzeldir. Bu işletmemizin bir diğer önemli yanı ise Edremit\'in kültürünün en önemli parçalarından biri olan zeytin ve zeytinyağlı yemeklerin geleneksel tadında burada sunulacak olmasıdır. Bizler inşallah destek olacağız ve misafirlerimizi burada ağırlayacağız\" diye konuştu.

Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon da, kooperatife bu proje için destek olduklarını söyledi.

Edremit\'te kurulan atölyede üretilen gıda maddelerini paket olarak satan S.S. Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 2013 yılında Avustralya Çanakkale Konsolosluğu\'ndan doğrudan destek projesi kapsamında profesyonel fırın, elektrikli hamur açma makinesi desteği aldı. Kooperatif ayrıca Milano EXPO 2015 sürdürülebilir gıda güvenirliği yarışmasında kendi kategorisinde 160 başvuru arasında 26\'ncı sırada yer aldı.



Görüntü Dökümü

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-Gurme Evi\'nden detay görüntü,

-Nedret Gürdal ile röp,

-Kamil Saka ile röp,

-Ali Sırmalı ile röp.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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5)BAŞAK TRAKTÖR GRUP BAŞKANI SAMİ KONUKOĞLU: TRAKTÖR PAZARINDA İLK 5\'E GİRECEĞİZ

ADAPAZARI\'nda kurulu bulunan Başak Traktör İş ve Tarım Makinaları Fabrikası Grup Başkanı Sami Konukoğlu, fabrikayı devraldıkları 5 yıl önceden bugüne 18 kat büyüdüklerini ifade ederek, yüzde yüz yerlilik oranıyla traktör pazarında ilk 5\'e girmeye çalıştıklarını söyledi.

Adapazarı\'ndaki Sanko Holding bünyesindeki Başak Traktör başlatılan \'Başak Agri\' üretim serisiyle önümüzdeki yıllarda tarım makineleri konusunda çok çeşitli üretim yaparak ürün gamını genişletecek. Sanko Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Başak Traktör Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve fabrika yöneticileri gazetecilere üretim tesislerini gezdirdi.

YILLIK ÜRETİM 60 BİNİN ÜZERİNDE

Sanko Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, tarım ekipmanları konusunda ürün gamını genişleteceklerini söyleyerek, \"Başak Agri ile ekim makinaları, toprak frezeleri, yem tarama, balya makinaları ve ön yükleyicileri ile çiftçinin her türlü ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacağız. Ürün gamımızı tarım ekipmanları konusunda genişletmeye de devam edeceğiz. Türk Traktör\'ün yıllık üretimi 60\'binin üzerinde. Yerli üretimin yerli traktör üreticileri, yabancı ortaklı şirketleri de sayarsak yüzde 80\'leri buluyor. Bizim pazar payımız şu anda 5\'in üzerini zorlamaya başladı. Başladığımızda binde 3 seviyelerindeydik. 75 model olan traktörlerimizin yüzde 95\'in üzerinde yerlilik oranı var. Bunların yüzde 80\'in üzerinde ise kendi fabrikamızda üretiliyor. Motorun bloğu Türkiye\'de dökülüyor, kalıpları bize ait. Şanzımanı, motoru, her şeyi burada yapılıyor. Amacımız adetsel olarak ürünlerde yüzde yüze kadar yerlilik oranına getirmeye çalışmak.\" dedi.

5 YIL İÇERSİNDE 18 KAT BÜYÜDÜK

2017\'nin Mart ayında 5 yıl öncesinden 18 kat büyüdüklerini kaydeden Sami Konukoğlu, hedeflerinin ilk 5\'e girmek olduğunu belirterek, \"Başak ailesinin özverili çalışmasıyla traktör pazarında ilk 5 firma arasında yer almayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemiz yılda 10 bin adet traktör olup yurt dışı faaliyetlerimiz de yerli Başak\'ı bir dünya markası haline getirerek üretimi, ihratacatı ve istihtadımı arttıramayı amaçlıyoruz. 2017\'nin Mart\'ından bu yana 17-18 kat büyüdük. Büyümeye devam edeceğiz. Türkiye\'de ürün gamı toplam pazarda %3\'ün üzerine, yüzde 4\'ün üzerin geçmiş bütün traktörde Başak muhakkak olacak. 5 yılda 40\'lardan 10\'ların içine girdik, ilk 5 hedefini de önümüzdeki 5 yıl içinde yaparız diye düşünüyorum. Fiyatlarımızın uygun olduğu yerler var, pahalı olduğu yerler var. Biz hiç bir zaman ucuza üretim yapan bir grup olmadık, bundan sonra da olacağımızı düşünmüyorum. İhracat yapmaya başladık. Balkanlar\'a biraz başladık. İhracat şu aşamaya kadar hiç odağımızda değildi. 2018\'den sonra odağımıza girecek. Kendi ülkemizde ürünlerimizin kaliteli olduğundan iyice emin olmak istedik. Şimdi yapılanmaya başlıyoruz. Ülke seçmeyiz. Ortadoğu\'ya, Afrika\'a, Amerika\'ya maliyeti tutturabilirsek Hindistan\'a kadar gideriz.\" diye konuştu.

HEDEF DÜNYA MARKASI HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdlulkadir Konukoğlu ise Başak\'ı bir dünya markası haline getirmek istediklerini ifade ederek, \"Yenilikler, değişiklikler yaparak Başak\'ı bir seviyeye getirdik. İnşlallah bundan sonra da yeni yatırımlarımızla burayı büyüteceğiz. Ana gayemiz, çiftçi ve bayi el ele çalışarak sizin de desteğinizle Başak\'ı bir dünya markasına doğru yukarı çekmemiz lazım. Geçmişte de, 100 yıl önce Başak çok iyi bir markaydı. Biz 2012\'de aldık, 5 yılda bu noktaya doğru geldik.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Traktör fabrikasından detaylar

-Açıklamalar

Aziz GÜVENER/Adapazarı(Sakarya),(DHA)

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6)KAMYON İLE ÇARPIŞAN TAKSİDEKİ KARI KOCA CAN VERDİ

ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde dün akşam saatlerinde saban balyası yüklü kamyonla ile çarpışan ticari takside bulunan sürücü Ömer Faruk ile yanındaki eşi Fatma Göksu, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılıp, kaldırıldıkları hastanede gece hayatlarını kaybettiler. Kaza, Çubuk-Şabanözü karayolunda, Karadana Kavşağı\'nda meydana geldi. Şabanözü istikametinden Çubuk yönüne gelmekte olan Ömer Faruk Göksu yönetimindeki 06 CDT 06 ticari plakalı otomobil, karşı istikamete giden Barış Demir idaresindeki 06 PLK 51 plakalı saman balyası yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen ticari taksi sürücüsü Ömer Faruk ve yanındaki eşi Fatma Göksu ağır yaralandı. Sıkıştıkları otomobilden itfaiye tarafından çıkarılan ve ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan 70 yaşındaki Ömer Faruk Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı 62 yaşındaki Fatma Göksu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen gece saatlerinde can verdi.

Kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kamyon şoförü Barış Demir ifade için gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobildeki Göksu ailesinin hasta ziyaretinden geldiği öğrenildi. İlçede uzun yıllar taksicilik yapan 4 çocuk babası Ömer Faruk Göksu ile eşinin ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın etti. Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılan Ömer Faruk Göksu\'nun cenazesi, Çubuk Merkez Kebir Büyük Camisi\'nde kılınacak ikindi namazının ardından bugün Paşa Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Hastane acilden görüntü

- Şoförler odası başkanı ile röportaj

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), (DHA)-

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7)NEVŞEHİR’DE AĞAÇLIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

NEVŞEHİR\'de TOKİ Konutları 3. Etap yakınlarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

İşe gitmek için bu sabah evden çıkan TOKİ Konutları 3. Etap oturanlar, ağaçların altında hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cesedin 47 yaşındaki Hakan Zengin\'e ait olduğunu tespit etti. Zengin\'in cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Arazideki erkek cesedinden genel görüntü

-sivil polislerin arazide cevreyi kontrol etmeleri

-Yüksek tepeden olay yerini izleyen vatandaşlardan genel görüntü

-Toki konutlarından genel görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

Dosya 45 Saniye 48-MB

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8)HASTANE İNŞAATINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesi\'nde yapımı süren yeni devlet hastanesinin inşaatında elektrik bölümü çalışanı ustabaşı H.Ç. (Hasan Çay) (30), maaşını alamadığını iddia ederek, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bir süre sonra ikna edilen H.Ç., çatıdan indirilip emniyete götürüldü.

Biga Devlet Hastanesi yeni binasının inşaatında bir yıldır elektrik işlerini yapan ustabaşı H.Ç.,, iddiaya göre, düzenli olarak maaşını alamadı. Bunun üzerine maddi sıkıntı çektiği ileri sürülen H.Ç., bugün saat 09.30\'da elindeki ekmek bıçağıyla, inşaatı süren 5 katlı hastane binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdaki H.Ç.\'yi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalışan iş arkadaşlarının çabası sonuç vermedi. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde sağlık ekibi de hazır bekledi. H.Ç.\'yi ikna etmek için Biga İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan ile iki polis memuru çatıya çıktı. 15 dakika süren görüşmenin ardından intihar girişiminden vazgeçirilen H.Ç., aşağı indirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Çatıda intihara kalkışan H.Ç.\'den görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

- H.Ç.\'nin aşağıya indirilmesinden görüntü

(Haber- Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), (DHA)

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9)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

ADANA\'da düzenlenen operasyonda 2 kalaşnikof, 1 tüfek, suikasit sihalı olarak bilinen1 Glock marka tabanca ile 21 kilo esrar ele geçirilirken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Barbaros Mahallesi\'nde daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Koç başıyla kapıyı kırarak bir eve giren ekiplere, silahla ateş açılınca polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışmanın ardından polisler, evin damından atlayarak kaçmaya çalışan Nuri A., Hüseyin T., Ömer T., Osman S., Muhammet O. ve Faruk T.\'yi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda, bin 815 pakette toplam 21 kilo 850 gram esrar, bez parçalarına sarılı halde ruhsatsız 1 av tüfeği, 1 Glock marka tabanca, 2 kalaşnikof tüfek, 4 şarjör, bin 500 kalaşnikof mermisi ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyon noktasına giderkan

- Polisin kapıyı kırması

- Polisin zanlıları yakalaması

- Polisin evde arama yapması

- Evde yakalanan mühimmat ve silahlar

- Aramada çıkan narkotik madde

SÜRE:2\'14\" BOYUT:136 MB

Haber: Yusuf BAŞTUĞ / Kamera: ADANA, (DHA)



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