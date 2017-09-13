DHA YURT BÜLTENİ-6

1)VAN\' DA KARAYOLLARI\' NIN BOYA DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI(1)

Van\' da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü\' ne ait boya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri ve TOMA nın müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN/DHA



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2)SİİRT\'TE 135 KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ SIZINTI İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI



SİİRT\'te merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde 135 kişinin etkilenmesine neden olan klor gazı sızıntısıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde dün 135 kişinin etkilendiği klor gazı sızıntısı olayı ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kurtalan Belediyesi\'ne ait su deposundan çaldıkları klor tankını köye getirdikleri belirlenen ve gözaltına alınan C.Ç., C.C. ve A.K.\'nin karakoldaki sorguları tamamlandı. Sorguları tamamlanan ve Siirt Adliyesi\'ne dün akşam saatlerinde sevk edilen 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alınmasından sonra \'Hırsızlık\' ve \'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\' suçlarından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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3)ŞIRNAK\'TAKİ 16 BÖLGEDEKİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLANI 30 EYLÜL\'E UZATILDI

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'ndeki 16 ayrı bölgede 1-15 Eylül tarihleri arasında uygulanmaya başlanan özel güvenlik bölgesi ilanı, 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

Silopi İlçesi\'ndeki 16 ayrı bölgede ilan edilen ve süresi 30 Eylül\'e kadar uzatılan özel güvenlik bölgesi ilanı ile ilgili Şırnak Valiliği\'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"5 bin 442 Sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11\'inci ve 2 bin 565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'nun 32/A maddesi uyarınca aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, İlimiz Silopi ilçesi Kelhain Tepe, Girigüva Tepe, Şikettemuri Tepe, Bestebelega Deresi, Kerede Tepe, Kürsi Tepe, Rutkekurat Tepe, Üçkardeşler Tepe ve Görümlü, Düzalan, Dedeler, Uyanık, Bestebelega Mezrası, Doruklu Kösreli, Derebaşı, Koyunören kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde daha önce 01 Eylül 2017 (Dahil)- 05 Eylül 2017 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi 15 gün süreyle 16 Eylül 2017 (Dahil)-30 Eylül 2017 (Dahil) uzatılmıştır.\"



ŞIRNAK, (DHA)-

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4)PROF. DR. KABAOĞLU\'NDAN \'OHAL REJİMİ\' UYARISI

ANAYASA Hukuku Araştırma Derneği (ANAYASA-DER) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu, Denizli\'de düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, \"Sıkıyönetim keyfi değil, geçici olmak zorundadır. Olağanüstü hal, bir tehdidi bertaraf etmek için yapılır. Eskiye dönmek amaçlanır ve geçicilik söz konusudur\" dedi. 16 Nisan\'daki anayasa değişikliği referandumunu hatırlatan Prof. Dr. Kabaoğlu, \"6771 sayılı kanun (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nda değişiklik yapılmasına dair kanun) eğer bütünüyle yürürlüğe girerse, o zaman kalıcı tek kişi OHAL rejimini getirecek diyoruz\" dedi.Denizli Baro Binası\'nda dün akşam Denizli Demokrasi Platformu, TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, ANAYASA-DER ve Önce Demokrasi Platformu işbirliğinde, \'2019\'a doğru demokratik anayasa için\' adlı sempozyum düzenlendi. ANAYASA-DER Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selin Esen, Önce Demokrasi Platformu İletişim Sorumlusu Sevil Becan, sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı. Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve Denizli İl Başkanı Teoman Sancar da sempozyuma katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı İlhan, ülkede yaşanan olumsuzluklar değerlendirildiğinde sivil bir anayasanın oldukça önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Açılış konuşmasının ardından sempozyuma geçildi. Önce Demokrasi Platformu İletişim Sorumlusu Sevil Becan, geçmişten bu güne anayasa değişikliğiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

\'SIKI YÖNETİM KEYFİ DEĞİL, GEÇİCİ OLMAK ZORUNDADIR\'

Prof. Dr. Selin Esen, olağanüstü yönetim usullerinin hukuk düzeninde tanımlanmasın son derece önemli olduğunu ifade ederek, \"Olağanüstü yönetim usulleri, devlete, ulusa, anayasal düzene karşı olağan hukuk araçlarıyla müdahale etmenin mümkün olmadığı durumlarda aldığı istisnai tedbirlerdir. Sıkıyönetim keyfi değil, geçici olmak zorundadır. Olağanüstü hal, bir tehdidi bertaraf etmek için yapılır. Eskiye dönmek amaçlanır ve geçicilik söz konusudur. Olağanüstü yönetim dönemlerinde hukuk devletlerinde aşınma oluyor. Kara delikler oluşuyor. Hukuk devleti unsurları göz ardı edilebiliyor\" dedi.

\'ANAYASA DIŞI UYGULAMALARA YÖNELİNDİ\'

Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu ise demokratik anayasa için yapılması gerekenler konusunda konuşma yaptı. 2019\'a giden yolda siyasal ve sosyal açıdan yoğun bir süreç yaşanacağını belirten Prof.Dr. Kabaoğlu, \"15 Temmuz\'da bozulan kamu düzeni ve anayasal düzen yeniden tesis edilsin diye OHAL getirildi. Peki anayasal düzen sağlandı mı? Yoksa var olan düzenden de mi olduk? Biz 1982 yasasını, OHAL yasalarına ilişkin yasaları çok eleştirdik. Hatta ona \'istisna anayasa\' bile dedik. Gelin görün ki bir yıldır tanık olduklarımız, anayasamızla uzaktan yakından ilgisi olmayan, anayasa ötesi uygulamalar, anayasa dışı uygulamalara yönelindi. Yeniden anayasa düzeni tesis etme adına bir tür anayasal düzenin kaldırılması sorunsalıyla karşı karşıya geldik\" diye konuştu.

\'KALICI TEK KİŞİ OHAL DÖNEMİ\'

Fiili OHAL\'in, 2015\'ten itibaren Güneydoğu Bölgesi\'nde, İç Güvenlik Yasası\'yla Türkiye\'de yürürlüğe konulduğunu savunan Prof. Dr. Kabaoğlu, \"20 Temmuz 2016\'da, darbe girişimine karşı OHAL yürürlüğe konuldu. Hukuk dışı bir uygulamayla karşı karşıya geldik. Biz demokrasi platformları olarak, demokratik anayasa arayışını gündeme getiremezsek, 16 Nisan anayasası, ben ona 15 Temmuz anayasası diyorum, o yürürlüğe girerse o zaman onun adı kalıcı tek kişi olağanüstü hal dönemine geçiş olacak ki işte o bakımdan ben düzenlediğimiz bu toplantıları çok önemsiyorum. Aranızda 16 Nisan\'da \'Hayır\' diyenler var, \'Evet\' diyenler var. Belki de geçersiz oy atanlar var. Onlar açısından bir değer yargısı koymak bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz doğru bilgi nedir onu vermek. Ben ve arkadaşlarım bunun için çaba gösteriyoruz. Bizim görevimiz doğru bilgiyi vermek. 6771 sayılı kanun eğer bütünüyle yürürlüğe girerse, o zaman kalıcı tek kişi OHAL rejimini getirecek diyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sempozyumdan görüntü

- Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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5)RİZELİ ÇILGIN ARICI KOVANA ELİNİ SOKTU, BAL SAĞDI

RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda alabalık çiftliği işleten Pazar İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Memoğlu koruyucu giysi ve şapka olmadan atletli halde binlerce arının bulunduğu kovandan bal sağımı yaptı.

Ayder Yaylasında karakovan bal yetiştiriciliği yapan Mustafa Memoğlu, 3 ay süren bal üretiminin ardından, özel koruyucu giysi ve şapka olmadan kovanı açarak binlerce arıyı dışarı çıkardı. Üzerinde sadece atleti bulunan Mustafa Memoğlu eldiven takılı elini kovanın içine sokarak bal sağımı yaptı. Yüzü ve sırtının dolduğu arıların zarar vermediği Memoğlu, aldırış etmeden bal sağımını tamamladı.

“ARI İLE KONUŞACAKSINö

Arının dilinden anlayanı sokmayacağını anlatan Mustafa Memoğlu, havanın sıcak olmasından dolayı üzerini çıkararak bal sağımı yaptığını belirtti. Sağım sırasında arı ile konuştuğunu ifade eden Memoğlu, “Arı ile konuşacaksın. Arının anladığını sen, senin anladığını arı anlayacak. Arıdan korkmayacaksın. Korkarak arının yanına gidersen ve arıya dokunursan o zaman gelir seni sokar. Sen arı yokmuş gibi hareket edersen kesinlikle arı seni sokmazö dedi.

Görüntü Dökümü

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Kovandan bal sağımı yapması

Detaylar

Mustafa Memoğlu ile röp.

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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6)BIÇAKLI SOPALI KAVGADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, alacak yüzünden iki grup arasında restoranda çıkan, bıçak ve sopanın da kullandığı kavgada, 27 yaşındaki Mustafa Çetin, karnından ve baldırından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Korucuk Mahallesi\'nde Pamukkale yolundaki bir restoranda meydana geldi. Bir miktar alacağı bulunan ve iki arkadaşıyla bu konuyu görüşmek için önceden randevulaşılan restorana giden nar tüccarı Mustafa Çetin, 3 kişiyle buluştu. İki grup arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopalar ve bıçakla saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi gönderildi. Kavgada Mustafa Çetin, karnından ve baldırından bıçaklanarak ağır yaralandı. Çetin, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer 5 kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri restorandan görüntü

- Polislerden görüntü

- Olay yeri incelemeden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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7)VARTO\'DAKİ YARALI KEDİ MUŞ\'A GÖNDERİLDİ

Muş’un Varto ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak kedisi vatandaşlar tarafından belediyenin veteriner hekimine teslime edildi. Kedi, yapılan ilk müdahelinin ardından Muş\'a götürüldü.

Kaza nedeniyle arka ayaklarında kırık tespit edilen kedi, gerekli tedavisinin yapılması için Varto Belediyesinin Veteriner Hekimi Öznur Çelik tarafından Muş\'a götürüldü. Çelik, \"Vatandaşlar tarafından belediyeye getirilen kediye ilk müdahale yaptık. Ayaklarında kırık tespit ettik. Kaymakam ve Belediye Başkan vekilimiz Mehmet Nuri Çetin\'e durumu ilettik. Kendisi de kediyi Muş Belediyesi\'ne ait Hayvan Barınağında gerekli tedavisinin yapılması için Belediyenin Zabıta aracı ile Muş\'a götürmemizi söyledi. Bizde vakit geçirmeden gediyi buraya getirdik. Umarız burada göreçeği tedavi ile sağlığına kavuşacaktır\" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Belediye binası

-Yaralı kedi

-Kedinin Zabıta arabası ile Muş\'a götürülmesi

-Veteriner Hekim Öznur Çelik ile röp.

(Haber-kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

SÜRE: 23.6 boyut: MB 01 dk 40 sn)

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8)JANDARMADAN HIRSIZLIK OPERASYONU

İZMİR\'in, sahil ilçelerinde otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan F.V. jandarmanın düzenlediği operasyonda, çaldığı 8 cep telefonu ve 4 bin lirayla yakalandı. Zanlının otomobillerin camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde sahil ilçelerinde otomobillerin camlarının kırılmasıyla gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan zanlının kullandığı kiralık otomobil belirlendi. Otomobilin plakası üzerinden araştırma yapan ekipler, şüphelinin Buca ilçesinde bulunduğunu saptadı. Adrese düzenlenen baskında F.V. (39) gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada 8 cep telefonu, 4 bin lira, altın yüzük ve çok sayıda kredi kartı bulundu. Önce suçsuz olduğunu öne süren F.V.\'nin güvenlik kamerası kayıtlarının kendisine izletirilmesi ve kullandığı otomobilin GPS kayıtlarının olay yeri zamanıyla uyuşması üzerine suçunu kabul ettiği öğrenildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

F.V.\'nin yaptığı belirtilen hırsızlık, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde F.V.\'nin otomobille olay yerine gelip, park halindeki başka bir otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Zanlının adliyeye sevk görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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9)BURDUR\'DA 76 BİN TON ŞEKER ÜRETİLECEK

BURDUR Şeker Fabrikası\'nda bu yılki kampanya döneminde yaklaşık 580 bin ton pancar işlenecek ve 76 bin ton şeker, 24 bin ton melas, 145 bin ton yaş küspe üretilecek.

Burdur Şeker Fabrikası\'nda 2017- 2018 pancar alım kampanya dönemi fabrika bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Törene, Vali Şerif Yılmaz ve Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, diğer protokol üyeleri ve fabrika çalışanlarıyla üreticiler katıldı.

VALİDEN TRAKTÖR UYARISI

Vali Şerif Yılmaz, Burdur\'da 2163 çiftçinin geçimini pancar üretiminden sağladığını, bu kampanya dönemi sonuna kadar çiftçilere yaklaşık 40 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek, yeni kampanya döneminin hem çiftçiler hem de çalışanlar için hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, Burdur- Tefenni karayolunda yapım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiğini, bu yüzden fabrikaya şeker pancarını traktörle getiren çiftçilerin dikkatli olmasını istedi. Yılmaz, traktörlere birden fazla römork takanların trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve bundan imtina etmelerini de istedi.

Şeker- İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, şeker sanayiinin ulaştığı iktisadi başarı ile kendi üreticisi ve işçisine sahip çıktığını söyledi.

\"580 BİN TON PANCAR İŞLENECEK\"

Şeker Fabrikası Müdürü Nurettin Örgül, 1852 köyde 5 bin 44 çiftçi tarafından 101 bin 326 dekar arazide pancar ekimi yapıldığını aktardı. Örgül, \"Burdur Şeker Fabrikası\'nda bu kampanya döneminde yaklaşık 580 bin ton pancar işlenecek, 76 bin ton şeker, 24 bin ton melas, 145 bin ton yaş küspe üretilecek\" dedi.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancar getiren üreticilere ödülleri protokol tarafından verildi. İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından dua edilmesinin ardından kurban kesilerek ilk pancar kantara getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Fabrikadan dış görünüş

- Törene katılanlar

- Fabrika müdürünün konuşması

- Şeker- İş Sendika başkanının konuşması

- Vali yılmaz\'ın konuşması

- Dua edilmesi, kurban ve kurdele kesimi

- Detay

204 MB /// 06.28\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)