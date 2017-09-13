DHA YURT BÜLTENİ-6

1)VAN\' DA KARAYOLLARI\' NIN BOYA DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI(1)

Van\' da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü\' ne ait boya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri ve TOMA nın müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN/DHA



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2)ŞIRNAK\'TAKİ 16 BÖLGEDEKİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLANI 30 EYLÜL\'E UZATILDI

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'ndeki 16 ayrı bölgede 1-15 Eylül tarihleri arasında uygulanmaya başlanan özel güvenlik bölgesi ilanı, 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

Silopi İlçesi\'ndeki 16 ayrı bölgede ilan edilen ve süresi 30 Eylül\'e kadar uzatılan özel güvenlik bölgesi ilanı ile ilgili Şırnak Valiliği\'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"5 bin 442 Sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11’inci ve 2 bin 565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi uyarınca aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, İlimiz Silopi ilçesi Kelhain Tepe, Girigüva Tepe, Şikettemuri Tepe, Bestebelega Deresi, Kerede Tepe, Kürsi Tepe, Rutkekurat Tepe, Üçkardeşler Tepe ve Görümlü, Düzalan, Dedeler, Uyanık, Bestebelega Mezrası, Doruklu Kösreli, Derebaşı, Koyunören kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde daha önce 01 Eylül 2017 (Dahil)- 05 Eylül 2017 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi 15 gün süreyle 16 Eylül 2017 (Dahil)-30 Eylül 2017 (Dahil) uzatılmıştır.\"



ŞIRNAK, (DHA)-

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3)SİİRT\'TE 135 KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ SIZINTI İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI



SİİRT\'te merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde 135 kişinin etkilenmesine neden olan klor gazı sızıntısıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde dün 135 kişinin etkilendiği klor gazı sızıntısı olayı ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kurtalan Belediyesi\'ne ait su deposundan çaldıkları klor tankını köye getirdikleri belirlenen ve gözaltına alınan C.Ç., C.C. ve A.K.\'nin karakoldaki sorguları tamamlandı. Sorguları tamamlanan ve Siirt Adliyesi\'ne dün akşam saatlerinde sevk edilen 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alınmasından sonra \'Hırsızlık\' ve \'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\' suçlarından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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4)RİZELİ ÇILGIN ARICI KOVANA ELİNİ SOKTU, BAL SAĞDI

RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda alabalık çiftliği işleten Pazar İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Memoğlu koruyucu giysi ve şapka olmadan atletli halde binlerce arının bulunduğu kovandan bal sağımı yaptı.

Ayder Yaylasında karakovan bal yetiştiriciliği yapan Mustafa Memoğlu, 3 ay süren bal üretiminin ardından, özel koruyucu giysi ve şapka olmadan kovanı açarak binlerce arıyı dışarı çıkardı. Üzerinde sadece atleti bulunan Mustafa Memoğlu eldiven takılı elini kovanın içine sokarak bal sağımı yaptı. Yüzü ve sırtının dolduğu arıların zarar vermediği Memoğlu, aldırış etmeden bal sağımını tamamladı.

“ARI İLE KONUŞACAKSINö

Arının dilinden anlayanı sokmayacağını anlatan Mustafa Memoğlu, havanın sıcak olmasından dolayı üzerini çıkararak bal sağımı yaptığını belirtti. Sağım sırasında arı ile konuştuğunu ifade eden Memoğlu, “Arı ile konuşacaksın. Arının anladığını sen, senin anladığını arı anlayacak. Arıdan korkmayacaksın. Korkarak arının yanına gidersen ve arıya dokunursan o zaman gelir seni sokar. Sen arı yokmuş gibi hareket edersen kesinlikle arı seni sokmazö dedi.

Görüntü Dökümü

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Kovandan bal sağımı yapması

Detaylar

Mustafa Memoğlu ile röp.

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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5)BIÇAKLI SOPALI KAVGADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, alacak yüzünden iki grup arasında restoranda çıkan, bıçak ve sopanın da kullandığı kavgada, 27 yaşındaki Mustafa Çetin, karnından ve baldırından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Korucuk Mahallesi\'nde Pamukkale yolundaki bir restoranda meydana geldi. Bir miktar alacağı bulunan ve iki arkadaşıyla bu konuyu görüşmek için önceden randevulaşılan restorana giden nar tüccarı Mustafa Çetin, 3 kişiyle buluştu. İki grup arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopalar ve bıçakla saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi gönderildi. Kavgada Mustafa Çetin, karnından ve baldırından bıçaklanarak ağır yaralandı. Çetin, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer 5 kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri restorandan görüntü

- Polislerden görüntü

- Olay yeri incelemeden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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6)VARTO\'DAKİ YARALI KEDİ MUŞ\'A GÖNDERİLDİ

Muş’un Varto ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak kedisi vatandaşlar tarafından belediyenin veteriner hekimine teslime edildi. Kedi, yapılan ilk müdahelinin ardından Muş\'a götürüldü.

Kaza nedeniyle arka ayaklarında kırık tespit edilen kedi, gerekli tedavisinin yapılması için Varto Belediyesinin Veteriner Hekimi Öznur Çelik tarafından Muş\'a götürüldü. Çelik, \"Vatandaşlar tarafından belediyeye getirilen kediye ilk müdahale yaptık. Ayaklarında kırık tespit ettik. Kaymakam ve Belediye Başkan vekilimiz Mehmet Nuri Çetin\'e durumu ilettik. Kendisi de kediyi Muş Belediyesi\'ne ait Hayvan Barınağında gerekli tedavisinin yapılması için Belediyenin Zabıta aracı ile Muş\'a götürmemizi söyledi. Bizde vakit geçirmeden gediyi buraya getirdik. Umarız burada göreçeği tedavi ile sağlığına kavuşacaktır\" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Belediye binası

-Yaralı kedi

-Kedinin Zabıta arabası ile Muş\'a götürülmesi

-Veteriner Hekim Öznur Çelik ile röp.

(Haber-kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

SÜRE: 23.6 boyut: MB 01 dk 40 sn)

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7)JANDARMADAN HIRSIZLIK OPERASYONU

İZMİR\'in, sahil ilçelerinde otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan F.V. jandarmanın düzenlediği operasyonda, çaldığı 8 cep telefonu ve 4 bin lirayla yakalandı. Zanlının otomobillerin camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde sahil ilçelerinde otomobillerin camlarının kırılmasıyla gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan zanlının kullandığı kiralık otomobil belirlendi. Otomobilin plakası üzerinden araştırma yapan ekipler, şüphelinin Buca ilçesinde bulunduğunu saptadı. Adrese düzenlenen baskında F.V. (39) gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada 8 cep telefonu, 4 bin lira, altın yüzük ve çok sayıda kredi kartı bulundu. Önce suçsuz olduğunu öne süren F.V.\'nin güvenlik kamerası kayıtlarının kendisine izletirilmesi ve kullandığı otomobilin GPS kayıtlarının olay yeri zamanıyla uyuşması üzerine suçunu kabul ettiği öğrenildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

F.V.\'nin yaptığı belirtilen hırsızlık, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde F.V.\'nin otomobille olay yerine gelip, park halindeki başka bir otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Zanlının adliyeye sevk görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)