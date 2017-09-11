DHA YURT BÜLTENİ-6

1)NUSAYBİN\'DEKİ YASAKLI MAHALLEDE PKK\'NIN SİLAHLARI BULUNDU

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Fırat Mahallesi\'nde, patlamamış mühimat olduğu ihbarını değerlendiren polis, söz konusu bölgede PKK\'lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve kanlı elbiseler buldu. Nusaybin İlçesi Fırat Mahallesi Kanal Sokak üzerinde bulunan silahlarla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"10.09.2017 günü saat 18.00 sıralarında haber merkezinin Nusaybin Fırat Mahallesi Kanal Sokak üzerinde patlamamış mühimmat olduğunu bildirmesi üzerine ihbara konu adrese bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte gidildiğinde; gerekli emniyet tedbirleri alınmış, uzman ekipler incelemelirini yaptıktan sonra patlamamış mühimmat konusunun olumsuz olduğu anlaşılmış. Olay yerinde devam edilen incelemelerde; 10 AK-47 silah, 1 G-3 silah, 15 el bombası, 38 şarjör, 8 hücum yeleği, yaklaşık bin 80 7.62 mm\'lik AK-47 fişeği, 1 telsiz, 1 sinyal cihazı, 1 tespih, 2 üzeri kanlı kıyafet, 1 tarak, 3 şarjör kapağı, 4 küçük boy çanta, 2 çuval, 3 çakmak, 1 üzerinde ip sarılı makara, 1 küçük parça kumaşa sarılı ucunda mermi çekirdeği bulunan ip bulunmuştur\" denildi. Akşam ara verilen ve bugün saat 07.00 tekrar başlanan kazı çalışmalarında, yeni bir patlayıcı madde ve örgütsel malzeme bulunmadığı belirtilerek kazı çalışmalarına saat 09.30 itibariyle sona erdiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen silahların sergilenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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2)SELAHATTİN DEMİRTAŞ, SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILMADI

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, \'Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM\'yi alenen aşağılamak\' suçlamasıyla Diyarbakır 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmak istemediği için katılmadı. Mahkeme heyeti, davanın Diyarbakır 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde aynı suçtan açılan dava ile birleştirilmesine karar verdi.HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 9 Eylül 2015 tarihinde düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında \'Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM\'yi alenen aşağılamak\' suçunu işlediği iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediği için Diyarbakır 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya çıkmadı. Duruşmada söz alan Demirtaş\'ın avukatı Mahsuni Karaman, kanun hükmünde kararname ile sanığın suçu ve ceza süresine bakılmaksızın SEGBİS ile duruşmaya katılmasına mahkemenin karar verebileceği şeklinde bir düzenleme yapıldığını, bu düzenlemenin Anayasa\'ya aykırı olduğunu belirterek, mahkemenin kanun hükmünde kararname ile Ceza Muhakemesi Kanunu\'nda yapılan bu değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesi\'ne başvurmasını istedi. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, olağanüstü dönemde çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesi\'nin yargısal denetimine girmeyeceği göz önüne alınarak, Demirtaş\'ın avukatının Anayasa Mahkemesi\'ne başvuru talebini reddetti. Mahkeme, Demirtaş\'ın yargılandığı bu davanın Diyarbakır 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen dosyası ile fiili ve hukuki irtibatının bulunması nedeniyle, dosyanın 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde birleştirilmek üzere gönderilmesine karar verdi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)FABRİKA YANGININDA ÖLEN İŞADAMI ANISINA ANIT YAPILDI

GAZİANTEP\'te, ortağı olduğu fabrikada çıkan yangında alevlerin arasında kalan ve cesedi 70 saat sonra bulunan Tuncay Kara anısına fabrikanın girişine anıt yapıldı.

1\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan Sulçuk İplik Fabrikası\'nda geçen 14 Ağustos\'ta çıkan yangında ortadan kaybolan ve 70 saat sonra cesedi bulunan işadamı Tuncay Kara için fabrikanın girişine anıt yapıldı. İş dünyasında büyük üzüntüye neden olan Kara\'nın anıtı, düzenlenen törenle açıldı. Kara için fabrikada gerçekleştirilen törene; Ak Parti Milletvekili Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, SANKO Holding Ounrsal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Tuncay Kara\'nın ağabeyi ve ortağı olan Oktay Kara ile Kara ailesi ve işadamları katıldı.Kardeşinin fabrika yanına müdahale eden işçileri korumak için canından olduğunu belirten Oktay Kara, \"Tuncay benim hem kardeşim, hem ortağımdı. Herkes tarafından sevilen iyi bir insandı. Kardeşimin şehit olduğu yangın sırasında ve sonrasında bize destek olan herkese teşekkür ederim. Bunun yanı sıra biz bu yangınla uğraşırken canımızı daha da sıkan olaylar ortaya çıktı. Kardeşim fabrikadaki yangını söndürmek isterken, yangına müdahale eden işçileri korumak isterken burada yaşamını yitirdi. Bazı insanlar ise, FETÖ ile bağlantısı olduğunu ve bu nedenle fabrikayı yaktığını iddia etmeleri bizim içimizi çökertti. Bu tür insanların Gaziantep\'te barınmaması ve söylediklerine itibar edilmemesi gereklidir\" dedi.

Konuşmaların ardından fabrika girişine yaptırılan Tuncay Kara\'nın fotoğrafının ve sözlerinin yer aldığı anıt açıldı ve Kara için dua edildi.

Görüntü Dökümü

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- Tuncay Kaya\'nın anıtı

- Oktay Kaya\'nın konuşması

-Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB

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4)12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme ağı \'ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli meslek gruplarında çalışan ve ihraç edilerek gözaltına alınan, çoğunluğu memur 12 kişi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 2 dakika 09 saniye/60 MB

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5)KONT DRACULA\'NIN ESİR TUTULDUĞU TOKAT KALE\'SİNDEKİ GİZLİ GEÇİTTE SU ÇIKTI

TOKAT\'ta Eflak Beyliği Prensi Kont Dracula\'nın esir tutulduğu öne sürülen Tokat Kalesi\'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında bulunan ve \'Ceylan Yolu\' olarak adlandırılan gizli geçidin yaklaşık 130\'uncu metresinde su çıktı. Çıkan su nedeniyle gizli geçitte çalışmalar sonlandırıldı.

Tokat Valiliği, Tokat İl Özel İdaresi ve Tokat Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tokat Kalesi\'nin turizme kazandırılması amacıyla 2009 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. 2010 yılında bir bölümü tamamlanan çalışmalar geçen yıl yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında, Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan kalenin burçları sağlamlaştırılarak, kale çevresinde kazı çalışmaları yapıldı. 3 arkeolog denetiminde yapılan çalışmalarda erzak küpleri, askeri barınak, gizli geçit ve 2 zindan bulundu. Bu zindanlardan birinde, 1431-1476 yılları arasında yaşayan Eflak Beyliği prensi Kont Dracula\'nın esir tutulduğu ileri sürüldü.

\"SARNIÇ TÜNELİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI\"

Tokat Valisi Ömer Toraman, beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır çalışmaları inceledi. Tokat Kalesi\'nin önemine değinen Vali Toraman, \"Üç yıllık bir kazı faaliyeti sonucunda yaklaşık 150 metrelik bir mesafe kat edilmiş. Çalışmaların ilk yılı 80 metre, ikinci yıl 50 metre son olarak da 15-20 metre ve toplamda ise 150 metre mesafe kat edilmiş. Bu 150 metrelik mesafe kat edilirken, özellikle 130 metreden itibaren su ile karşılaşılmış. Üçüncü yılındaki çalışmaların mesafenin kısa olmasının en önemli gerekçesi de budur. Su ile karşılaşıldıktan sonra su tahliye edilerek çalışmalar sürdürülmüş. Bir miktar daha aşağı inildikten sonra bu defa suyu ne kadar tahliye ederseniz edin kısa sürede tekrar suyu aynı seviyede muhafaza ettiğini tespit etmişler. İlk yıl yapılan kazılar neticesinde gülleler, çeşitli kalelere işlenmiş motifler tespit edilmiş. Bu sene yapılan çalışmalarda ciddi miktarda ağaç çıkarılmış. Yaklaşık 1 ton civarında ardıç ağacı çıkarılmış. Nihayetinde suyun aynı seviyede kalmasından dolayı çalışmalar ilerletilememiş. Sonuç itibari ile uzman arkadaşlarımızın değerlendirmeleri bunlar. Bu tünelin Anadolu\'da da pek çok kalede örneği olduğu üzere kalenin dışarı ile irtibatının kesildiği muhasara altına alındığı dönemlerde su ihtiyacını karşılaması için test edilmiş yapılar olduğu değerlendiriliyor. Dolayısıyla bugün ulaşılan nokta tünelin son noktası olarak değerlendirilebilir. Suya aynı seviyede ulaşıldı. Muhtemelen kalede yaşayanların suya ihtiyaçları olduğunda bu sarnıçtan temin ediliyor idi. Bunun bir sarnıç tüneli olduğunu değerlendiriyor arkadaşlarımız. Bu yönüyle de bu seneki çalışmalarımızda tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki hedefimiz kale surlarının sağlamlaştırılması ortaya çıkarılması\" dedi.

\"KONT DRACULA TOKAT\'TA 4 YIL HAPIS KALDI\"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Tokat Kale\'sinin kullanım amaçlarından birisi de her kalede olduğu gibi suç ve suçluya dönük olarak cezaevleri, bugünkü anlamda zindanların olduğunu ifade ederek, \"Kont Dracula denilen kişi buraya geldiğinde zaten bir sürgün hayatı yaşıyordu. Sadece İstanbul\'dan ve Balkanlardan uzaklaştırılmıştı. Zindanda tutulduysa muhtemelen bu kaledeki zindanlardan birinde tutuklu bulundu. Yaklaşık 4 yıl burada kaldığı da biliniyor. Buradan da Kütahya Emet\'e gidiyor. Emet\'ten de o zamanki eflak eyaletine kaçıyor. Ondan sonra da tekrar savaşa başlamış oluyor. Fatih Sultan Mehmet\'in çok yakın arkadaşı kendisi. Bu kalede zindana atılması mümkün\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kalenin görüntüsü

-Gizli geçit görüntüler

-Vali açıklama

-İl Kültür ve Turizm Müdürü açıklama

-Gizli geçit inceleme

-Genel Görüntüler

(202 MB)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)-

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6)HERAKLES LAHİTİ, STRAFOR KOPYASININ YERİNDE SERGİLENECEK

PERGE Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda kaçırılıp İsviçre\'de ele geçirilen, Roma Dönemi\'ne ait, üzerinde \'Herakles\'in 12 işi\'nin tasvir edildiği lahit, 13 Eylül\'de geliyor. Kalp ışıklandırmalı özel bölüm ayrılan ve bir haftadır strafordan yapılmış kopyasının bulunduğu alanda, artık gerçeği sergilenecek. Lahit, \'Yorgun Herakles\' heykeline de komşu olacak.

Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki antik kent Perge\'den 1960\'lı yıllarda kaçırılan Herakles lahdinin dönüş yolculuğu başladı. Kaçırılmasının ardından İngiltere\'de restorasyonu yapıldıktan sonra 2010 yılında İsviçre\'ye getirilirken, Cenevre Serbest Limanı\'nda İsviçre Federal Gümrük yetkilileri tarafından yapılan envanter kontrolünde İsviçre kanunlarına muhalefetten dolayı el konulan lahit için Cenevre Başsavcılığı soruşturma başlattı.

PERGE KÖKENLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

İsviçre hükümeti, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nı olaydan haberdar etti. Bunun üzerine konunun uzmanı arkeologlardan alınan bilimsel görüşler ışığında eserin Perge kökenli olduğu anlaşılınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı.

MAHKEME KARARIYLA DÖNÜYOR

Herakles Lahdi\'nin Aksu İlçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960\'lı yıllarda meydana gelen kaçak kazılarda bulunduğu ve yurt dışına çıkarıldığı saptandı. Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015 tarihinde lahdin Türkiye\'ye iadesine karar verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016 tarihinde Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onandı ve iade kararı kesinleşti.

M.S. 2\'NCİ YÜZYILA AİT

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramanın 12 görevini betimleyen mermer lahit, Roma dönemi M.S. 2\'nci yüzyıla tarihleniyor. 235 cm boyunda ve 112 cm genişliğinde olan eser, arkeoloji literatüründe \'Torre Nova\' olarak adlandırılan tipte \'Küçük Asya Lahit\' grubuna giriyor.

KOPYASININ YERİNE GEÇECEK

Herakles Lahdi 2 ülke arasındaki kültürel işbirliğini somutlaştırmak adına Antalya Müzesi\'ne iadesinden önce 3 ay Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi\'nde sergilendi. Serginin ardından geçen hafta bakanlık uzmanları ve Antalya Müzesi yetkilileri, iade işlemleri için İsviçre\'nin Cenevre kentine gitti. İade işlemlerine ilişkin bürokratik sürecin tamamlanmasının ardından Cenevre\'deki müzeden çıkartılan eser, Zürih\'e götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre Zürih\'ten Türkiye\'ye 13 Eylül\'de gönderilecek eser, Antalya Müzesi\'nde bir haftadır sergilenen strafor kesit kopyasının yerine konulacak.

YORGUN HERAKLES\'LE KARŞILIKLI

Eserin ortaya çıkmasının ve iade işlemleri için başlatılan girişimlerin ardından Antalya Müzesi\'nde Lahitler Salonu\'nda kalp şeklinde ışıklandırmanın da hazırladığı özel bir yer ayrılan Herakles Lahdi\'nin strafor kesiti yapılarak, burada sergilenmeye başlamıştı. 13 Eylül\'den sonra strafor kesit kopyanın yerini, gerçeği alacak. Herakles Lahdi, tıpkı kendisi gibi yurtdışına kaçırılan ve geçen yıllarda geri getirilen Yorgun Herakles olarak adlandırılan Herakles heykeliyle de müzede karşılıklı konumlanacak.

Görüntü Dökümü

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- Strafor lahidden görüntü

- Müzedeki diğer lahidler

- Herakles heykeli görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA-DHA)



