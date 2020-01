DHA YURT BÜLTENİ-6 

Şehit polis Adnan Saka\'nın cenazesi memleketi Sivas\'a getirildi

VAN\'ın Özalp ilçesinde zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan 39 yaşındaki polis memuru Adnan Saka\'nın cenazesi memleketi Sivas\'a getirildi.

Van\'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen zırhlı araçta bulunan ve şehit olan 39 yaşındaki polis memuru Adnan Saka\'nın cenazesi Van\'da düzenlenen törenin ardından, sabah saatlerinde askeri uçakla memleketi Sivas\'a getirildi. Şehidin cenazesi Nuri Demirağ Havalimanı\'nda, Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile şehidin yakınları tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi polisler tarafından törenle uçaktan indirilirken, şehidin kardeşi Kenan Saka kardeşini alkışlarla karşıladı. Saka \'Türkiye seninle gurur duyuyor\' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

\"İBRAHİM SAKA\'YI YIKTI KİMLİKSİZLER\"

Havalimanında cenaze aracına konulan şehit polis memuru Adnan Saka\'nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin morga konulacağı sırada babası İbrahim Saka, \'İbrahim Saka\'yı yıktı kimliksizler. Adnan\'ım bir baba de bana\' diye ağlayarak feryat etti. Polis memurlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran şehidin annesi Mukadder Saka morgun kapısının önünde, \'Yavrum ben dayanamam sana bakamam. Yavrum ben sana dayanıp bakamam yavrum.\' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Didem Saka ise naaşın morga getirilişi sırasında görevlilerin yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Şehit polis memuru Adnan Saka bugün ikindi namazına müteakiben Ulu Cami\'de kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

Başbakan Yıldırım: Söğüt ruhu, 15 Temmuz\'da tekrar dirilmiştir



BİLECİK\'in Söğüt İlçesi\'nde düzenlenen 736\'ncı Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri\'ne Başbakan Binali Yıldırım ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Başbakan Yıldırım\'ı Ertuğrulgazi Türbesi önünde ellerinde balta ve kılıç olan Alp kıyafetli askerler karşıladı. Yıldırım, yaptığı konuşmada, \"Söğüt ruhu, 15 Temmuz\'da tekrar dirilmiştir\" dedi. Yıldırım, tören sonunda şenlik alanında ata bindi.

Başbakan Binali Yıldırım, sabah saatlerinde helikopterle Söğüt İlçesi\'ne geldi. Boynuna Yörük poşusu bağlanan Yıldırım, şenliklerin yapıldığı alanın yanında bulunan Ertugrulgazi Türbesi\'ni ziyaret ederek dua okudu. Binali Yıldırım\'ı türbe girişinde, ellerinde balta, bellerinde kılıç olan Alp kıyafetli askerler karşıladı. Yıldırım, Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izledi daha sonra gaziler derneği üyesi olan bir kişiyle birlikte Alp kıyafetli askerin yanına gidip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türbe ziyaretinin ardından yürüyerek şenlik alanına gelen Başbakan Binali Yıldırım, tribünlerdeki yörükleri selamladıktan sonra şenlik alanındaki protokolde kendisi için ayrılan yere geçti. Yıldırım, burada bulunanlarla da tek tek tokalaştı.

Söğüt\'teki etkinliklere Başbakan Binaili Yıldırım\'ın yanısıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile çok sayıda kişi katıldı. Etkinliklerde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

\'BU MİLETİN KARDEŞLİĞİNİ ASLA BOZAMAYACAKSINIZ\'

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada 736 yıl önce, bu topraklarda beyliklerden bir cihan devleti çıkaran ecdadın dayanışma ruhunun bugün de aynı şekilde Söğüt Meydanı\'nda kendini gösterdiğini söyledi. Yıldırım şöyle devam etti: \"Söğüt bizim için sadece tarihi bir mekan değil, Söğüt büyük medeniyet çınarımızın köküdür. Söğüt yüzyıllar boyu 3 kıtada adaletle hükmeden devletimizin hareket noktasıdır. Atalarımız Söğüt\'te yurt kurmuş, bayrak dalgalandırmıştır. Dolayısıyla kuruluşun mekanı, yurdu, vatanı bu topraklardır. 736 senedir ilahi bir nağme gibi semaya yükselen bereketli bir tohum gibi toprağa kök salan işte bu devlet bilgeliği bugüne kadar bizi adalet ve kardeşlikte birleştirdiği gibi bundan sonra da buluşma adresimiz olacak gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Birliğimize kast eden, gücümüzü dağıtan, kardeşliğimize gölge düşürmek isteyen alçaklara buradan, Söğüt Meydanı\'ndan sesleniyorum asla kazanamayacaksınız. Bu milletin kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Bu şanlı bayrağı asla indiremeyeceksiniz, bu ezanları asla susturamayacaksınız. Tarihin bu kritik dönemecinde bize bu aziz millete büyük görev düşüyor. Osmanlının medeniyet birikimi devlet tecrübesi üzerinde kurulan genç cumhuriyetimiz Anadolu topraklarında tam bir istikrarın teminatıdır. Türkiye olarak bütün vatandaşlarımızla, bütün kurumlarımızla tek vücut olarak adaletin, kardeşliğin sesini yükselmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mübarek toprakları geçmişteki bütün tecrübeyle, bütün birikimle geleceğe, gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bugün aziz hatırasını andığımız Ertuğrul Gazilere layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. Bu güzel muasır medeniyetlerin ötesine geçirmek, Gazi Mustafa Kemal\'in işaret ettiği o deflere ulaştırmak için var gücümüzle, 80 milyon vatandaşımızla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.\"

\'GİTTİĞİMİZ HER YENRE SEVGİ, ADALET GÖTÜRDÜK\'

Başbakan Yıldırım, Türk milletinin her zaman zulmün karşısında adaletin yanında olduğunu söyleyerek, \"yüzyıllar boyu hem kendi izzet ve şerefimizi koruduk hem de mazlum milletlere, ezilen halklara karşı hami olduk, onları koruduk. Gittiğimiz her yere sevgi götürdük, adalet götürdük, hoşgörünün sancaktarı olduk. Çünkü bizim medeniyetimiz sevgidir, ilimdir, irfandır, barıştır, kardeşliktir. Biz yeryüzünde ayrılık tohumları eken, fesat çıkaranlara yıllar boyunca aynı kalp atışlarla, aynı yüce değerler etrafında ufka yönelerek cevap verdik. İnsan yüceldikçe devlet yücelir. Asırlardan beri biz kardeşiz, ebediyen de kardeş olmaya devam edeceğiz. Milletimiz, yürek dağlayan felaketler karşısında örnek dayanışma ve kardeşliği sergiliyor\" diye konuştu.

\'MİLLETİN ADAMI ERDOĞAN DİK DURDU\'

FETÖ terör örgütünü 15 Temmuz\'da milletin istiklaline kast ettiğini söyleyen Binali Yıldırım, milletin demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıktığını belirtti. Yıldırım şunları söyledi: \"Çok acılar, çok nusubetler gördük, çok badirelerden geçirdik, ama istiklalimize gölge düşürmedik. FETÖ terör mensupları 15 Temmuz gecesi bu millete acı yaşatmak istediler. O gece bu aziz milletin istiklaline kast ettiler. Hatırlayın, 15 Temmuz\'da asker kılığına girmiş FETÖ teröristleri karşısında başkomutanımız, cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan dik durdu. Hükümeti, 80 milyon vatandaşıyla alçaklara geçit vermedik. Demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkan bu büyük millet Türk Milletidir. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. 15 Temmuz zorbalığa, baskıya, darbeye karşı milletin özgürlük, demokrasi aşkıyla verdiği en güzel cevaptır. Söğüt ruhu 15 Temmuz\'da tekrar dirilmiştir. Yeniden diriliş, yeniden yükselişin miladıdır 15 Temmuz. İhanet odaklarının saldıkları zehri devletin damarlarından temizleyen Türkiye artık yeni hedeflere, yeni hukuklara yelken açmıştır. Ekonomide, hukukta, demokraside kendine büyük hedefler koyan ülkemizi hiç ama hiç bir güç asla durduramayacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize hedef alan, fitne peşinde olanlara bu millet asla fırsat vermeyecektir. Her bir vatandaşımızın hakkına hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz 81 vilayeti bir biliriz aynı ruhla sahip çıkarız. Aynı zamanda gönül coğrafyamızın da sahibi biziz. Nerede mazlum varsa onun yanındayız. Nerede zulüm varsa, nerede vahşet varsa onun da karşısındayız. Biz ecdadımızdan bu mirası devraldık bundan böyle aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. \"

DESTİCİ\'NİN KONUŞMASI

Söğüt\'teki etkinliklere katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Ertuğrul Gazi Türbesi\'ni ziyaret ederek dua okudu. Destici, şenliklerde yaptığı konuşmada \"O günkü kuruluş ruhuna bugünde en az o zamanki kadar ihtiyaç var. Bugün de batıda emperyalist güçler ülkemizin birliğine göz dikmiş durumda. O gün Osmanlıyı kuran ruh, bugün de Türkiye\'nin her noktasında vardır. Türkiye\'yi bölmeye çalışanlar ham hayal içerisindedirler. El ele vererek onların hayallerini zindana gömelim. Şehitlerimiz var, hükümet devletimiz terörle mücadele veriyor. Bir terörist kalmayana kadar bu mücadelenin sürmesini destekliyoruz\" dedi.

Destici, \"Silahlı insansız hava araçları sivil vatandaşları vurup öldürdü\" dediği iddiasıyla savcılığın soruşturma açtığı CHP\'li Sezgin Tanrıkulu\'nu da isim vermeden eleştirdi. Destici, \"Bunlar eski yol arkadaşları. Devlet büyük mücadele içerisindeyken bize düşen içeride birlik olmaktır. Devletin milletin düşmanlarına karşı hep birlikte olunmalı\" diye konuştu. Destici, Barzani\'nin de boş hayallerden vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

BAŞBAKAN YILDIRIM ATA BİNDİ

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, Mehter Bölüğü konser verdi, ardından geçiş töreni yapıldı. Başbakan Yıldırım tören sonunda şenlik alanında Alp başlığını taktı ve ata bindi. Yıldırım bir süre at üzerinde dolaşıp tribünlerdeki Yörükleri selamladı.

Binali Yıldırım daha sonra şenlik alanı etrafındaki Yörük çadırlarını gezdi.

ORHAN HAKALMAZ\'DAN İZMİR MARŞI

Söğüt\'teki 736\'ncı Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri etkinlikleri kapsamında dün akşam ilçede sanatçısı Orhan Hakalmaz konser verdi. Hakalmaz konserde izleyenlerle birlikte İzmir Marşı\'nı söyledi. 9 Eylül\'ün İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü nedeniyle İzmir Marşı\'nı söyleyen Hakalmaz 10 bini aşkın izleyici eşlik etti.

Aynı gece Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kayı Alpleri ile birlikte Diriliş Ertuğrul dizi müziği ile sahneye çıktı. Bandonun konseri izleyenler tarafından alkışlandı.

Bakan Soylu: 20 Kasım\'a kadar bunların iflahını keseceğiz



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele çalışmalarına değinerek, “Operasyonlarımız hiç ara vermeden devam edecek. 20 Kasım’a kadar, kış öncesinde bunların iflahını keseceğiz. Hiç merak etmeyin. 20 Kasım’dan sonra kışın 1 saniye bile durmak yok. Bütün evlatlarımız şu an da heyecan içerisindeler\" dedi.

Trabzon\'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu parti örgütünün 6’ıncı Vakfıkebir Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Buradaki kongrede bir konuşma yapan ve terörü bitireceklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman, terörü bitireceklerini anlatırken, \"Evlatlarımız her gün bunların tepesinde. PKK’sı, KCK’sı, FETÖ’sü, DAEŞ’i, DHKPC’si, bizim çocuklarımız gece gündüz demeden bunlara nefes aldırmıyor. Dağdaki operasyonlardaki çocuklarımız, aslanlarımız bunları kovalarken, masa başındaki mühendis evlatlarımız da bu mücadele için yerli malı kendi üretimiz olan silah ve teknik ekipmanları üretiyor. Hiç düşündünüz mü neden Türkiye düne kadar bir tane terör örgütüyle uğraşıyordu da şimdi 4 tanesiyle uğraşabilme kabiliyetine sahip. Allah’a şükürler olsun terörle de mücadele ediyoruz hem de aslanlar gibi mücadele ediyoruz” dedi.

\"AYDA,‘2 BİN 600 SAAT HAVADAYIZ\"

Terör örgütüyle mücadelede etkin rol üstlenen silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) eleştirilerine tepki gösteren ve yerli İHA’larla ayda 2 bin 600 saat havada olduklarını vurgulayan Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Mesele açıktır. Türkiye ne zaman üretse karşısına dikiliyorlar, olay çıkarıyorlar. Şimdi son günlerde garip bir işbirliğini daha görüyoruz. Bizim yerli üretimiz insansız hava araçlarından rahatsızlar. Büyük bir feveran halindeler. Tabi talimat verdi Kandil’deki ağabeyleri, ‘ne yapın edin şu insansız hava araçlarını başımızdan çekin’ diye. Hareket edemiyorlar. Evlerde baskı ortaya koyamıyorlar. Teker teker takip ediyoruz. İnsansız hava araçlarıyla ayda hava kaldığımız saat 20 saatti. Daha işin başındayız hem de yerli ve milli İHA’larımızla. İsrail’den de almıyoruz. Amerika’nın çürük Predator’lerini de almıyoruz. 2 bin 600 saat ayda havadayız ve daha da işin başındayız”

İHA\'LARLA TERÖRİSTİN KOL SAATİ MARKASINI BİLE GÖÜRÜLÜYOR

İsim vermeden CHP’li milletvekiline seslenerek eleştiriler yönelten ve eleştiri alan insansız hava araçlarıyla yapılan çalışmalarda teröristin kol saati markasının dahi belirlenebildiğini anlatan Bakan Soylu şöyle devam etti: \"İsrail’den aldığımız zaman sesinizi çıkarmıyorsunuz. Son 15 günde, 2 tane Amerika’nın çürük Predator’ü düştü. Biri Şanlıurfa, Biri Adana’da düştü. Ey CHP’nin Kandil’e esir olmuş milletvekili; Konuşuyorsun değil mi? Talimat aldığın ağabeylerinden, Kandil’de ki iş ortaklarından korkuyorsun. Seni siyasete sokanlar sana böyle talimat verdi; \'Türkiye’de milli bir şey olmasın, üretilmesin, bu memleket ayakta kalmasın. Senin görevin budur’ diye. Yazıklar olsun. Başka bir iddia ortaya koyuyorum. Hadi bakalım bununla ilgili bir şey söylesinler. Dünyada milli İHA’yı kritik şekilde üreten ve bunu en iyi kullanan 2 ülkeden birisi Türkiye’dir. Buna dayanamıyorlar. Biz insansız hava araçlarımızda yaptığımız hiçbir operasyonda şehit de yaralı da vermedik. Bütün dertleri budur. Öyle kolay iş değil. Jandarma ve Emniyetin, Genel Kurmayın kendi izleme merkezi var. Bilesiniz söylüyorum; İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu bile görebilecek bir kabiliyete sahibiz. Bu ülkenin terörle mücadelesini ‘İnsan hakları ihlali var’ diye zan altında bırakmaya çalışmanın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. Güya piknik yapan insanları vurmuşuz. Ne pikniği, hangi piknik? Hangi sivil vatandaştan bahsediyorsunuz. Polisimi şehit eden teröristlerle hangi sivil vatandaş oturup neyi konuşur? Çok açık ve nettir; su testisi, su yolunda kırılır. Biz saf değiliz. Az önce de ben otururken bizimkiler 2 teröristi daha hakladılar. Kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz.\"

264 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin iflahını keseceklerini de ifade eden Bakan Soylu, uçaklar, İHA’lar sayesinde operasyonları kışmevsiminde de sürdürdüklerini, terör örgütün hareket kabiliyetini daralttıklarını, bunu sürdüreceklerini kaydederek şöyle dedi: \"Sınırlarımızın da her birini tepeden İHA’larla kontrol edeceğiz. 24 saat kimseyi hareket ettirmeyeceğiz. Terör örgütünün sınırlarımızdan sızmasını engelleyebilecek bütün tedbirleri alacağız. Bu araçlarla toplam 264 terörist etkisiz hale geldi. 59 tanesi bizatihi SİHA ile ele geçirdik. 126 sığınak ele geçirildi. Bomba yapımında kullanılan madde, silahlar ve çok miktarda uyuşturucu yakalandı. Bu operasyonlarımız hiç ara vermeden devam edecek. 20 Kasım’a kadar, kış öncesinde bunların tepesinde bunların iflahını keseceğiz. Hiç merak etmeyin. 20 Kasım’dan sonra kışın 1 saniye bile durmak yok. Bütün evlatlarımız şuan da heyecan içerisindeler. Kato Dağı, ne oldu Kato Dağı’na? Hani yüzlerce mağaranız vardı. Evlatlarımız şimdi orada ay- yıldızlı bayrağımızı dikmişler ‘Burası bizim yerimizdir, burası bizim yuvamızdır’ dediler.\"

KILIÇDAROĞLU’NUN KONVOYUNU TACİZ EDEN TERÖRİST İHA İLE KEŞFEDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars’ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Artvin’de saldırı yapan terörist olduğunu anlatırken şöyle dedi: \"Bunların derdi bu kayıplar değil. Madem senin derdin sivil can kayıplarıydı. Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Predator’u sivil yerleşim yerine düştü ağzını açtın mı? Tek kelime ettin mi? Bize geldin mi yeri göğü inletiyorsun? Ama Amerikan İHA’larına tek bir laf edemiyorsun. Sen nasıl ve kimin milletvekilisin? Diyarbakır Baro başkanıydın gitseydin Diyarbakır’dan miletvekili olsaydın. Çünkü orada kimleri dolandırdığın ve kimlerin ocağına incir ağacı diktiğini tüm Diyarbakırlılar biliyor. Kars’ta bizim evlatlar dün yine teröristleri hakladı. Tesadüf bu ya, onlardan biri Kılıçdaroğlu’na Artvin’de yol üzerinde taciz yapan teröristlerden birisi çıktı. Peki, bunlar nasıl keşfedildi. İnsansız hava araçlarıyla beraber. İte Cenabı Allah’ın tokadı. Bu da anlayın bari. ‘Türkiye’de güvenlik yok’ öyle mi? Ölen şehitlerimize hakaret etmiyor musunuz?\"

Tek liste olarak gidilen kongrede Enver İskenderoğlu AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı oldu.

CENZEYE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Akçabat ilçesine giderek Kara Kuvvetleri’nin eski Komutanı Trabzonlu Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın vefat eden annesi, 92 yaşındaki Sehure Çolak’ın Akçaabat Yeni Camii’ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu burada Orgeneral Çolak’a taziye dileğinde bulundu. Bakan Soylu ve Orgeneral Çolak’ın da omuz verdiği cenaze öğle namazı sonrası ilçede defnedildi.

Çanakkale\'de 39 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi sahilinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 39 kaçak yakalandı.

Müsellim Boğazı\'nda devriye görevi yapan Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah Babakale Köyü açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından denizden 2 mil açıkta durdurulan botta, 18\'i çocuk, 10\'u kadın toplam 39 kaçak yakalandı. Afganistan, Irak ve Suriyeli uyruklu oldukları belirlenen kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakoluna getirildi. 2 gündür aç olduklarını belirten aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçaklara, yiyecek ve giyecek malzemeleri dağıtıldı. Kaçaklar, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık İlçesi\'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

