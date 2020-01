DHA YURT BÜLTENİ-6 

Özel güvenlik görevlisi ailesinden 5 kişiyi öldürdü (2) (yeniden)

MUŞ Şeker Fabrikası\'nda özel güvenlik görevlisi olan Mehmetcan Aykan aralarında eşi ve çocuğunun da bulunduğu 5 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Katliamdan sonra firar eden Aykan\'ın yakalanması için jandarma ve polis çalışma başlattı.

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Sungu Beldesine bağlı Kültür Mahallesi\'nde meydana geldi. Akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi 33 yaşındaki evli ve 6 çocuk babası Mehmetcan Aykan merkeze bağlı Sungu Beldesi\'ndeki evine gitti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada tabancasını çıkaran Aykan, önce 1.5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi Ayten\'i vurdu. Ardından evinden çıkan ve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki amcasının evine giden Mehmetcan Aykan, kız kardeşi Sultan, ağabeyinin eşi Vahide ve amcasının gelini Besra\'ya rastgele ateş etti.

Her iki olayda yaralanan oğlu Musab ile ağabeyinin eşi Vahide Aykan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Diğer 3 kişi ise olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Ameliyata alınan yaralılar doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı kurtarılamadı. Öldürülen aile fertlerinin cesetleri Muş Devlet Hastanesi morguna buradan da otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

AYKAN İÇİN OPERASYONLAR BAŞLATILDI

Bir süredir psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen ve olaydan sonra firar eden Mehmetcan Aykan\'ın, cinayeti işyerinin kendisine verdiği tabanca ile işlediği ve mermilerin bitmesinden sonra tabancayı cinayeti son işlediği evde bırakararak kaçtığı belirtildi. Cinayeti neden işlediği hala öğrenilemeyen ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ve polis Aykan\'ın gidebileceği yerlere iz köpeği yardımı ile operasyonlar düzenliyor.

Öte yandan katliam yapan Mehmetcan Aykan\'ın cinayetlerden bir gün önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, \'Bize Allah\'tan korkmayı öğrettiler\', \'Cihat kıyamete kadar devam edecek bir farzdır\' diye paylaşımları dikkat çekti. Mehmetcan Aykan\'ın Facebook hesabından çocuklarının eline verdiği oyuncak tabanca ile çektirdiği fotoğrafları paylaştığı görüldü.

Alman milletvekilleri Konya’daki NATO Üssü’nü ziyaret etti

TÜRKİYE ve Almanya\'yı karşı karşıya getiren Alman milletvekillerinin Konya’daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlanan NATO Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaretleri bugün gerçekleşti. NATO Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında gerçekleşen ziyarette, 7 Alman milletvekilinin, NATO Üssü\'nde görevli Alman askerlerle görüşeceği öğrenildi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Wolfgang Hellmich başkanlığındaki 7 kişilik Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi 17 Temmuz tarihinde Konya’daki NATO üssüne ziyarette bulunmak istedi. Heyetin \'AWACS-Programının\' durumuna ilişkin bilgi alacağı, üste bulunan NATO bünyesinde görev yapan Alman askerlerle ve görev koşullarıyla ilgili görüşeceği belirtildi.

Ancak Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Alman vekillerin, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede etkin rol oynayan AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarının ve bu uçaklarda görevli Alman askerlerinin de bulunduğu Konya\'daki NATO üssünü ziyaret talebi reddedildi. Alman milletvekillerinin Konya\'daki NATO üssüne yapmak istediği ziyaret Türkiye\'nin isteği üzerine iptal edildi. Almanya ziyaretin reddedilmesi üzerine NATO\'ya şikayette bulundu.

İki ülkeyi karşı karşıya getiren Konya\'daki askerlerin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi, NATO aracılığıyla çözüldü. Temmuz ayında Almanya\'nın ziyaret talebini geri çeviren Türkiye, Alman milletvekillerinin 8 Eylül\'de bir NATO gezisi çerçevesinde Konya üssüne gelmelerini kabul etti. NATO’nun organizasyonu ile gerçekleştirilen ziyaret bugün gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoller, Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, Hristiyan Birlik Partisi\'den Henning Otte, Reinhard Brandl, Julia Obermeier, Sosyal Demokrat Parti\'den Rainer Arnold, Yeşiller Partisi\'nden Tobias Lindner, Sol Parti\'den Alexander Neu\'nun yer aldığı NATO\'nun ana karargıhının bulunduğu Brüksel\'den havalanan uçak, saat 12.10 sıralarında 3\'üncü Ana Üs Komutanlığı\'na iniş yaptı. Heyetin uçağından önce Awacs uçağının üsse iniş yapması dikkat çekti.

Heyeti Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Alper Coşkun\'un karşıladığı öğrenildi. Heyetin ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. Heyetin 16.00 sıralarında üs komutanlığından ayrılacağı öğrenildi.

Alman Der Spiegel Dergisi tarafından Ankara\'nın, Alman milletvekillerine Konya\'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti milletvekili Alexander Neu\'nun PKK ile ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Alman milletvekilleri geçtiğimiz Mayıs ayında Adana İncirlikteki NATO Üssü’nü ziyaret etmek istemiş ancak Almanya\'nın FETÖ\'cü bazı askerlere sığınma hakkı tanımasına tepki olarak milletvekillerinin İncirlik\'teki üste görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemişti. Bunun üzerine yaşanan kriz sonucunda üsteki askerlerini Ürdün\'e NATO üssüne taşıma kararı almıştı.

Mahkeme başkanından darbeci binbaşıya, \"Düzgün konuş\" (3)

DURUŞMADA GERGİNLİK SÜRÜYOR

Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki savunmasına devam eden binbaşı Şükrü Seymen, savcının lehte ve aleyhte delil toplamak zorunda olduğunu belirterek, \"Kimsenin kişilik haklarını saygısızlık yapmıyorum. Radar kayıtlarına göre helikopter yok. Suikasttan yargılanmamam gerekiyor. İddianamede benimle ilgili lehime olan hangi delil var? MASE raporları size usulsüz bir şekilde gönderilmiş. Hava radarları araştırılmamış\" dedi. Binbaşı Seymen\'in iddia makamına yönelik bu sözleri savcı Ali Cenk Düzgün\'ün tepkisine neden oldu. Savcı Ali Cenk Düzgün, \"Şükrü Seymen, sabırlı bir şekilde dinle. Radar kayıtlarına göre tanımsız üç adet hava aracı görünüyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen bu araçların varış ve kalkış noktaları tespit edilememiştir. Hava radarlarının araştırılmadığı yönündeki iddia doğru değil. Her türlü şeyi söyleyeceksin de ben sana cevap vermeyecek miyim\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, \"İtham boyutunda eleştiriler yapamazsın. İddia makamını suçladığın durumda, cumhuriyet savcısı cevap verme yetkisine sahiptir\" diye konuştu.

Söz almadan ayağa kalkan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de \"Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahkemenizi yanıltıyor\" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, \"Sönmezateş, söz vermeden bir daha konuşursan seni duruşmadan atarım\" diyerek, uyardı.

Valisi Güzeloğlu: Her türlü yasadışı örgüt, ideoloji ve faaliyetler kesinlikle eğitim kurumlarında konu bile edilmeyecek

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, her türlü yasadışı örgüt, ideoloji ve faaliyetlerin kesinlikle eğitim kurumlarında ve eğitim kurumlarından asla konu bile edilmeyeceğini belirterek, \"Hiç bir şekilde yansıması, çocuklarla buluşması, çocuklarımıza bu anlamda bir konu yapılmasına izin verilmeyecek. Bu konuda devletimizin kararı açık ve nettir\" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, il koordinasyon merkezini toplayarak 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı kapsamında okullardaki güvenlik ve tedbirlerle alakalı toplantı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan\'ın yanı sıra bir çok kuurm müdürü ile STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda Vali Güzeloğlu konuştu. Diyarbakır\'da, bu yıl bin 631 okulda, 13 bin 962 derslikte, e kayıt sistemine göre 440 bin öğrencinin eğitim ve öğretime başlayacağını söylerek konuşmasına başlayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Öğrencilerimize eğitim verecek 19 bin 937 öğretmenimiz, eğitim hizmeti sunmak üzere görevli olacaklar. Ayrıca ilimiz genelin 3 bin 168 yerleşim biriminden 70 bin 293 öğrenci, 5 bin 522 araçla, 351 taşıma merkezi okullara taşınarak eğitim almaları sağlanacaktır\"dedi. Vali Güzeloğlu, bu yıl İçişleri Bakanlığı koordinesinde tüm Türkiye\'de olduğu gibi Diyarbakır\'da da okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri konusunda hem önlemler hem de tedbirler alındığını belirtirek, şöyle dedi:

\"Çocukların sadece okulda değil, evinden okula giderken bütün yol trafik seviyesi dahil güvenliklerinin sağlanması, her açıdan en ufak bir sorun yaşanmaması da temel önceliğimiz ve çabamızdır. İlimizde her okulumuz için bütün bu süreçteki sorumlulukları gerçekleştirmek üzere güvenli eğitim Koordinasyon görevlileri her bir okul için görevlendirildi. Koordinasyon görevlisi, bu okulların okul çevresindeki risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerekliliğini değerlendirecek, gerekirse diğer kurumalarla iletişime geçerek karşılıklı görüşme gerçekleştirecek ve bu noktada haftalık, aylık ve dönemsel raporlar sunacak tüm okullarla ilgili gelecek bu değerlendirme raporları yine ilçe kaymakamları başkanlığında değerlendirilerek gereğinin ifası yapılarak tüm kurumlarla paylaşılacak. Bu raporlar aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğümüze düzenli olarak sunulacak. Bu konular doğrudan il Emniyet Müdürümüz tarafından takip edilecek ve valilik makamının koordinesinde de değerlendirilecek.\"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, okul çevresinde okulla ilgisi bulunmayan, öğrenci ve görevli olamayan hiç kimsenin bulunmamasını sağlayacaklarını da ifade ederek, \"Çocuklarımızın okullara geliş, servisten iniş, okul bahçesine geçiş ve giriş dahil bütün bu alanlarını denetleyeceğiz, yöneteceğiz. Hiç bir şekilde sabah evinden keyifle, mutlu ve okul sevinciyle çıkan bir çocuğumuzu bu sevincinin ve okulla buluşmasındaki en ufak bir olumsuzluğu yaşanmaması temel bir hedefimiz olacak. Okul çevresinde sigara, alkol ve benzeri satış yerlerinin olması mümkün değil. Bu mesafenin yasal sınırları dışında da olsa çocuklara bu zararlı satışı yasak olan maddelerin denetlenmesi çok kesin ve kararlı bir şekilde uygulamaya geçecek. Bu noktada en ufak bir tespit bile çok ağır bir şekilde idari, cezai ve adli yaptırıma konu edilecek. Okul bina ve çevrelerindeki metruk bina ve yapıların zararlı hem alışkanlıklar hem de olumsuz etkilerini gidermek için yıkımı ve bunların eğitim çevresinden olumsuzluklarını bertaraf etmek kesin kararlılığımızdır\"diye konuştu.

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek her türlü yasadışı örgüt, ideoloji ve faaliyetlerin kesinlikle eğitim kurumlarında ve eğitim kurumlarından başlayarak bu alanda asla bulunamayacağını da söyleyen Vali Güzeloğlu, \"Hiç bir şekilde yansıması, çocuklarla buluşması, çocuklarımıza bu anlamda bir konu yapılmasına izin verilmeyecek. Okul servis araçlarından başlayarak her alan eğitim ve öğretimin doğrudan hem ilgili hem de sorumlu olduğu alanlardır. Kesin ve açık bir kararlılığımız vardır. Çocukların her yönden gelişimini olumsuz yönde etkilemesine izin vermeyeceğiz. Yasa dışı örgütlerin her türlü terör örgütünün uzantılarının, ideolojik yansımalarının ve faaliyetlerinin okul, okul çevresi dışı ve öğrencileri hedef almasına asla izin verilmeyecek. Bu konuda devletimizin kararı açık ve nettir\"dedi.

Kahramanmaraş\'taki cinayetin altından dram çıktı

KAHRAMANMARAŞ\'ta 70 yaşındaki Abdullah Yeter\'in oğlu 35 yaşındaki Murat Yeter\'i öldürdüğü olayın ardından dram çıktı. Tıkanmış lavabo nedeniyle çıkan tartışma sonrası öldürüldüğü belirlenen Murat Yeter\'in, 3 evlilik yapan katil zanlısı babasının ikinci eşinin tek çocuğu olduğu, yıllarca babası tarafından hor görüldüğü; annesinin de yıllar önce gördüğü şiddet nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Merkez Dulkadiroğlu İlçesi\'ne bağlı Aslanbey Mahallesi\'nde yaşayan Yeter ailesinin geçen Çarşamba günü mutfak lavabosu tıkandı. İddiaya göre, çocuklardan biri lavaboyu açmaya çalışırken işçi emeklisi Abdullah Yeter, oğlu Murat\'a \"Niye oturuyorsun? Kalkıp sen de yardım etsene\" dedi. Murat Yeter ise \"Lavaboyu bir kişi açabilir\" diye cevap verince tartışma çıktı. Murat\'ın, üvey kardeşinin yardıma ihtiyacı olmadığını söylemesine rağmen Abdullah Yeter, oğluyla tartışmayı sürdürdü. Evdeki diğer çocukların araya girmesi sonucu baba oğul ayrıldı ve Murat Yeter odasına gitti.

\'UYURKEN ATEŞ ETTİ\'

Dün sabah saatlerinde Abdullah Yeter, kahvaltıyı yaptıktan sonra odaya geçerek av tüfeğini aldı. Oğlunun odasına yönelen baba, yüzüstü yatağında yatan oğlu Murat Yeter\'e bir el ateş etti. Murat Yeter olay yerinde ölürken, ihbar üzerine eve gelen polis Abdullah Yeter\'i gözaltına aldı. Katil zanlısı baba, bugün sabah saatlerinde sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Yeter, adliyeye sevk edildi.

ÜVEY KARDEŞLERİNDEN GÖRDÜĞÜ SEVGİYİ BABASINDAN GÖRMEDİ

Öte yandan olayın altından dram çıktı. İddiaya göre 3 evlilik yapan; ilk eşinden 3, ikinci eşinden 1 ve üçüncü eşinden de 4 olmak üzere 8 çocuk babası Abdullah Yeter, öldürdüğü oğlu ile sürekli tartıştı ve ona farklı baktı. Bazı zamanlar şiddete de dönen bu tartışmalar nedeniyle evden uzak kalmak isteyen alçı ve kartonpiyer ustası Murat Yeter, çoğunlukla Kahramanmaraş dışında çalışmayı tercih etti ve çeşitli yabancı ülkelere de gitti. Yılın 2- 3 ayını evde geçiren Murat Yeter, babası tarafından bilinmeyen nedenle sürekli hor görüldü. Murat Yeter, ailede öz kardeşi olmayan tek çocuk olmasına rağmen üvey kardeşleri bunu kendisine hissettirmedi ve onlardan gördüğü sevgiyi babasından görmedi. Murat Yeter\'in adı açıklanmayan annesinin de yıllar önce Abdullah Yeter\'den gördüğü şiddet nedeniyle ayrılıp ikinci evliliğini yaptığı belirtildi. Acı haber alıp Kahramanmaraş\'a gelen anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Özel düzenekli çanta ile 13 bin liralık kıyafet hırsızlığı

SİVAS\'ta alışveriş merkezinde giyim mağazasından özel düzenekli çanta ile 13 bin liralık kıyafet ve bir marketten 450 liralık malzeme çaldığı iddiasıyla Moğolistan uyruklu 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay 1 Eylül 2017 tarihinde Sivas\'ta alışveriş merkezi içinde bulunan bir mağazada meydana geldi. Moğolistan uyruklu 4 kişi mağazadan özel düzenekli çanta ile 13 bin liralık kıyafet çaldı. Şüpheliler daha sonra Üçlerbey Mahallesi\'nde bulunan bir marketten de 450 liralık ürün çaldı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri giyim mağazasında kıyafet ve marketten ürün çalan Moğolistan uyruklu A.G., G.B., M.G ile kadın U.D. olmak üzere 4 şüpheliyi il merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin kendilerini gizlemek amacıyla Türkiye\'de oturma izni bulunan Moğolistan uyruklu kişilerin kimliklerini kopyalayarak sahte kimlik kullandıkları öğrenildi.

\"ÇANTAYI ALÜMİNYUM\'A SARMIŞLAR\"

Şüphelilerin alarmları sökülmemiş faturasız giysi ve alkolleri iç içe naylon sarılmış ve en alt kısmı ise alüminyum folyo kaplı özel düzenekli çanta sayesinde çaldıkları, bu sayede çıkıştaki alarm cihazlarının ikaz vermediği anlaşıldı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

