DHA YURT BÜLTENİ-6 

Bakan Fakıbaba: Benden önce yolsuzluklar varmış, erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, usulsüz fatura ile destekleme primi alıp yolsuzluk yapanları uyarıp, \"Benden önce yolsuzluklar varmış ve usulsüz faturalar ile destekleme alanlar olmuş. Bu geride kaldı, ben bunun takipçisiyim. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım\" dedi.

Kurban Bayramı\'nı memleketi Şanlıurfa’da geçiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kentteki tarım sorunlarını görüşmek üzere Güneydoğu Anadolu Projesi Tarım Araştırma Eğitim Merkezi\'nde (GAPTEM) toplantı yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Milletvekili Mahmut Kaçar, kurum müdürleri, bakanlık müsteşarları ve çiftçilerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, kentteki tarım sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti. Suruç\'taki taban suyu yükselmesiyle ilgili çalışma yapılacağını anlatan Fakıbaba, şöyle konuştu: \"Suruç’ta yaşanan sorunla ilgili çok şikayet aldım. Burada acil olarak kapalı sisteme geçmemiz gerekiyor. Şanlıurfa’nın geleceği tarım hayvancılık ve gıdadır. Eğer gerçekten toprağa kaybetmek istemiyorsak, toprağın tuzlanmasını istemiyorsak, erozyonu istemiyorsak, toprağımızın başka ülkelere gitmesini istemiyorsak, kapalı sisteme geçmek zorundayız. Kapalı sistem için projeler yapılmalıdır. Bunun için bakanlığımız yüzde 50 destek veriyor. Suruç örneği benim hakikaten kalbimi yakıyor. Suruç problemini çok acı bir problem olarak görüyorum. Suruç’un çok acil bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Devlet katrilyonlar harcadı, maalesef gelen fotoğraflara bakıyorum Suruç’ta yarım metrede su çıkıyor. Bu bizi çok üzüyor. İnşallah Ankara’ya gider gitmez Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bakanımızla bu konuyu görüşeceğim. Burada çok kısa sürede kapalı sisteme geçmemiz lazım yoksa çok ciddi toprakta kayıplar olacağını ben şimdiden görüyorum.\"

\'TARIM ARAZİSİNDE BETONLAŞMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ\'

Şanlıurfa’da son zamanlarda tarım arazilerinde hızla yükselen beton yapılara geçit vermeyeceklerini ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Tarım arazisinde betonlaşmaya geçit vermeyeceğiz. Burada toprak koruma kurulu kurulmuş ve başkanı da sayın valimizdir. Bundan sonra çok samimi olarak söylüyorum. Belediye başkanlığından beni tanırlar, tarım arazisine bina yapmayın. Boşuna masraf etmeyin. Neye mal olursa olsun yıkılacaktır. Toprak Kurulu ciddi bir şekilde çalışacaktır. Yine bu projelerde kadınlarımıza da ağırlık vereceğiz\" diye konuştu.

\'ERKEK OLAN ŞİMDİ YOLSUZLUK YAPSIN\'

Konuşmasında üreten insanlara destek vereceklerini altını çizen Fakıbaba, usulsüz ve sahte faturayla destek alanları da uyarıp şöyle konuştu:

\"Bizim için üreten adam önemlidir. Tapu sahibi İstanbul’da başka bir işle uğraşıyor. Ama ben gübre, mazot primlerini tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan, bundan niye vazgeçildi. Benden önce yolsuzluklar varmış ve usulsüz faturalar ile destekleme alanlar olmuş. Bu geride kaldı, ben bunun takipçisiyim. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım. Fatura yolsuzluğu yapsın, onun cezasının ne olduğunu sayın valim ona gösterecektir. Onun için yolsuzluk yok kardeşim. Biz üreticiye vereceğiz. Eğer yolsuzluk yapan beş, on kuruşa aldanan ve sahte bir firmadan fatura alan insanda suçludur, o sahte faturayı veren şebekede suçludur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantı salonu ve Fakıbaba

- Bakan Fakıbaba’nın açıklaması

- Toplantıya katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-

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FETÖ\'den gözaltına alınan Alman vatandaşı çiftten biri serbest

ALMANYA\'dan tatile geldikleri Antalya\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı çiftten S.A. serbest bırakılırken, kocası K.A.\'nın ifade işlemi sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alman vatandaşı K.A. ile S.A. çifti, 31 Ağustos günü Antalya Havalimanı\'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A., sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Türk asıllı oldukları açıklanan K.A. ve S.A.\'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi.

Çiftten S.A., dün akşam saatlerinde Antalya Adliyesi\'ne sevk edildi ve savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden K.A.\'nın ise polisteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-Antalya Havalimanı

-Antalya Adliyesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) -

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Samsun\'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

SAMSUN\'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop Karayolu Atakum İlçesi İncesu mevkii\'nde meydana geldi. Halit Çalışkan yönetimindeki 34 UK 4317 plakalı otomobil ile İsmail Yavuz yönetimindeki 48 L 5071 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası İsmail Yavuz\'un kullandığı otomobil refüje çıkarak takla attı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü ile yanında bulunan Ahmet Can Yavuz, Ayaz Yavuz, Baran Yavuz, Nuran Yavuz, Duran Yaman, Serpil Yaman ve Kalime Yavuz yaralandı. Yaralılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan OMÜ\'de tedavi gören ve durumu ağır olan Baran Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Polislerin inceleme yapması

Haber-kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Çanakkale\'de 42 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 42 kaçak yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, bir grup kaçağın bulunduğunu öğrendiği Behramkale Köyü Kadırga Koyu oteller bölgesindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 42 kaçağı yakaladı. Yakalananlar iki minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklara jandarma tarafından su ikram edildi. Yakalananlar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Marmaris\'teki caretta caretta tatilcilerle yüzdü

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki Kadırga Koyu\'nda tekne turlarıyla gezip denize giren vatandaşlar caretta caretta ile birlikte yüzerek sevimli kaplumbağayı yakından sevdi.

Bodrum\'da caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yüzen vatandaşlara saldırması tedirginlik yaratırken Marmaris\'te bugün tam tersi bir durum yaşandı. Günübirlik gezi teknesi ile koyları gezen vatandaşlar, körfez girişinde Kadırga Burnu\'ndaki koyda denize girdi. Yüzen vatandaşların yanına dipten caretta caretta geldi. Bir an çekinen tatilciler bir süre sonra caretta caretta ile birlikte yüzerek elleriyle sevdi. Caretta caretta, daha sonra dibe dalarak gözden kayboldu. Bu anları cep telefonuyla çeken vatandaşlar sosyal medyada görüntü paylaşarak \" Yılın haberi. Bu kadar tacize rağmen caretta caretta ısırmadı\" yorumu yaptı. Tekne gezisinde bulunan emlak danışmanı Burcu Turgut, \"Marmaris körfez girişinde Kadırga Burnu\'ndaki alanda denize girildi. Birden dipten bir caretta caretta ortaya çıktı. İlk başta tedirginlik yaşansa da sonra yüzenler beraber yüzerek elleriyle sevdi ve yanından ayrılmadı. Kaplumbağa kimseyi ısırmadı ve bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Caretta caretta kaplumbağası ile oynayan vatandaşların cep telefonu ile çekilmiş amatör görüntüsü.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Kurban satıcıları: Denizli horozu kurbanlıktan pahalı hale geldi

DENİZLİ Hayvan Pazarı\'nda bazı üreticiler, bu yılki satışlardan umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı\'nda Kurban Bayramı\'nın son gününde de satışlar devam etti. Kurbanlık hayvanların büyük ölçüde boşaldığı pazarda, büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerinden bazıları hayvanlarının tamamen satarken, bazıları ise umudunu korudu. Pazarda kurbanlıklarını satamayan hayvan üreticileri bayramın son gününde müşterilerini bekledi. İstediği fiyatları alamadığı için kurbanlıklarını satamayan hayvan yetiştiricilerinden bazıları ise, kalan hayvanlarını yükleyerek memleketlerine döndü.

Erzurum\'un Tekman ilçesinden 18 saat süren yolculuğun ardından Denizli\'ye geldiklerini belirten Davut Çelik, Denizli Hayvan Pazarı\'nda bekledikleri satışı yapamadıklarını söyledi. Bu yıl 260 küçükbaş hayvan getirdiklerini aktaran Çelik, \"Kurban pazarında ilk günlerinde fiyatlar iyiydi. Ardından fiyatlar düştü. 60 küçükbaş hayvan elimizde kaldı. Bu yıl zarar ettik. Battık. Normalde fiyatı 1500 lira olan küçükbaş kurbanlığı, bugün 650 liraya sattım. Denizli\'nin meşhur horozu 800-900 liraya satılıyor. Bizim kurbanlıklarımız ise 700 liraya satılıyor. Bize gelip kurbanlık için 350-400 lira fiyat veren bile var. Horoz fiyatına kurbanlık satamadık. Horoz bile bizim kurbanlıklarımızdan daha pahalı duruma geldi. Erzurum\'dan Denizli\'ye nakliye parası 5 bin lira, dönüşüyle birlikte 10 bin liraya mal oldu. Artık kalan kurbanlıklarımızı arabamıza yükleyip memleketimize döneceğiz\" dedi.

Burdur\'dan Denizli\'ye gelen Alim Akın ise, kurbanlık koçunun Kurban Bayramı\'nın son gününde de alıcı beklediğini ifade ederek, \"Koçum için 2 bin 500 lira fiyat biçmiştim. Ancak alan olmadı. Bu yıl satışlar çok düşük. Kurbanlık hayvanlarımızı ucuz fiyata verdik. 17 hayvanla gelmiştim. Elimde sadece koçum kaldı. Diğer kurbanlıklarımı da geçen yıllardan ucuz fiyata sattım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Pazardan genel ve detay görüntüler

- Pazarda alıcı bekleyen küçükbaş hayvanlardan detaylar

- Bayramın son gününde kurbanlık almak için pazara gelenlerden

- Satıcıların kuzularını araçlara yüklemesi

- Erzurumlu hayvan yetiştiricisi Davut Çelik röp.

- Burdurlu hayvan yetiştiricisi Alim Akın röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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