DHA YURT BÜLTENİ-6

1)PKK, ŞIRNAK\'TA YOL İNŞAATINA SALDIRDI: 3 İŞÇİ ŞEHİT



ŞIRNAK\'ın Uludere İlçesi\'nde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan 3 işçi, PKK\'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

Bugün sabah saat 08.30 sıralarında teröristlerin düzenlediği saldırı ile ilgili Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır\" denildi.

ŞEHİT İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ

Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'nde yol inşaatında çalışırken PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan işçilerin Kadri Oslu, Ramazan Yakut ve Cangir Yılmaz olduğu bildirildi.

2)MANİSALI ADİL ÖKSÜZ\'DEN SUÇ DUYURUSU



FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz ile isim benzerliği bulunan Manisalı Adil Öksüz, hem maddi hem de manevi olarak zor durumda kaldığı gerekçesiyle, konuyu gündeme getiren başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan olmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öksüz\'ün avukatı Şakir Balcı ise konunun artık yargıya intikal ettiğini belirterek, Manisalı Öksüz hakkında koruma talep ettiklerini de açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bir gazetede ve bazı haber sitelerinde de yer alan FETÖ\'nün \'Hava Kuvvetleri İmamı\' firari Adil Öksüz\'ün, Ankara, İstanbul, Elazığ ve İzmir arasında uçakla rahatça dolaştığı iddiasının ardından bu kişinin isim benzerliği bulunan Manisa Salihli İlçesi\'nde sebze-meyve toptan satıcısı Adil Öksüz olduğu ortaya çıktı. Manisalı Öksüz, avukatı Şakir Balcı ile birlikte bugün adliyeye gelerek Tezcan ve bazı basın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖZÜR BEKLİYOR

Öncesinde açıklama yapan Öksüz, CHP\'li Bülent Tezcan\'dan özür beklediğini ifade ederek, \"Ben de bir Türk vatandaşıyım. Seyahatimi rahatlıkla yapıyorum. İsmimle gurur duyuyorum. Bu ülkenin şerefli, namuslu, canını rahat rahat verecek çok şerefli Adil Öksüzleri var. Çıkıp da çirkin politikalarla biletlerle medyanın önünde siyaset yapmak, ismimi kullanmak hoş olmadı. Bu süreç içerisinde gereken yetkilerimizi kullanacağız. Ondan bir özür bekliyorduk. Haberi yapan gazeteden özür bekliyorduk. Ancak hala işin ciddiyetinde değiller. Benim mahremime kadar dil uzatmaları, kardeşime kadar bu işin uzatılması hoş bir durum değil. Devletimizin her zaman arkasındayız. Savcılarımıza ve emniyet teşkilatımıza laf ettirmeyiz. Bunu da iyi bilsinler. Kalıpta şovmenlik yapmanın bir anlamı yok\" diye konuştu.

\"MADDİ VE MANEVİ YARALARI VAR\"

Adil Öksüz\'den sonra açıklama yapan avukat Şakir Balcı ise müvekkilinin hem maddi hem de manevi olarak yara aldığının altını çizdi. Ailenin yaşadığı maddi ve manevi zararın hukuki süreçle giderileceğini ifade etti. Avukat Balcı, \"Söz edilen isim rastgele bir isim değil. Basit bir isim benzerliğini, basit bir T.C. numarası üzerinden tespit ederek kişilerin farklı kişiler olduğunu tespit etmek an meselesiyken, böyle küçük basit bir çalışmaya girişmeyerek, aileyi çiğneyip geçmek adını kamuoyunun önüne atmak doğrusu şık ve ahlaki değil. Hukuki zeminde gerekli hesapları soracağız. Çok büyük yanlış oldu. Ailenin içerisinde bulunduğu mağduriyeti hukuk süreci içerisinde gidermiş olacağız\" diye konuştu.

\"HEM TAZMİNAT HEM DE CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DAVALAR AÇACAĞIZ\"

Konuyla ilgili olarak hem CHP\'li Tezcan, hem de haberi yapan gazeteciler hakkında tazminat ile ceza hukuku davası açacaklarını belirten Avukat Balcı, \"3 cepheli bir hadise var karşımızda. Birincisi konuyu görsel basına taşıyan ilgili basın kuruluşlarıyla bir çalışma yapıyoruz. Onlar bakımından tekzip yöntemi de dahil bir başvuru yapacağız. Bir de doğru ve dikkatli haber yapmamalarına bağlı olarak ilgili basın kuruluşlarına tazminat davası açılacak. Konuyu haberleştiren ve kamuoyunun önüne koyan ilgili makam ve siyasi kişiler üzerinden hem tazminat, hem de ceza hukuku bakımından hakaret, içerikli hukuki davaları açacağız. Ailenin mağduriyetini iki kanaldan gidermeyi planlıyoruz\" dedi.

\"SAMİMİ BİR AÇIKLAMA OLMAMIŞ\"

CHP\'li Tezcan\'ın konuyla ilgil olarak \'Beni niye şikayet edecek. Gitsin savcıyı şikayet etsin\' açıklamasıyla ilgili olarak da Avukat Balcı, \"Türkiye, 15 Temmuz\'dan itibaren içinde geçmekte olduğu zor bir süreçten yaşamakta. Bu süreç içerisinde çok ciddi bir nüfus, çok ciddi bir şüpheli sanık sayısı savcılık ve emniyet takip etmekte. Bu çerçevede zaman zaman Cumhuriyet Savcılıklarımızın ve emniyet teşkilatımızın bünyesinde değişik kişiler gözaltına kalabilir. Bizim için önemli olan baki tespitleri doğru olarak yapıp şüphe ve kaygı uyandıran durumlarda olan kişileri ayıklamaktır. Burada gördüğümüz şey Cumhuriyet savcıları ve emniyet ile ilgili değildir. Müvekkilim haklarını bilmekte. O açıklama ayrıca işin tuzu biberi olmuş. Samimi bir açıklama olmamış. Belli bir makama ulaşmış kişilerin isim telafuzlarında çok dikkatli olması gerekir. Benzeri isimler vardır çıkabilir. Onlara sirayet etmemesi bakımından konunun bu Adil Öksüz üzerinden onlarıda koruma anlamına almış oluruz. Çok dikkat edilmesi bir konu\" dedi.

KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Açıklamasını ardından Avukat Balcı ve Adil Öksüz, nöbetçi Savcılığa giderek suç duyurusu dilekçesini teslim etti. Adliye çıkışında açıklamada bulunan Avukat Balcı, müvekkili istemesede Adil Öksüz hakkında koruma talebinde bulunduklarını belirterek, hukuki sürecin başladığını söyledi.

3)40 BİN SURİYELİ BAYRAMLAŞMAK İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis Valiliği\'ne başvuran 65 bin Suriyeli\'den, 40 bini ülkesine gitti. Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis Valiliği\'ne başvuran Suriyeli sığınmacıların, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında barınan binlerce Suriyeli, akın ettikleri Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Sığınmacılar, sınır kapısında oluşturulan 7 ayrı kontrol noktasında işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor. Sınır kapısında kurulan sağlık merkezinde, 0- 15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların da bulaşıcı hastalıklara karşı eksik aşıları yapılıyor.

Valiliğe başvuran 65 bin Suriyeli\'den 40 bininin işlem yaptırıp ülkesine geçtiği belirtildi.

4)ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ SONA ERDİ

BALIKESİR\'in Edremit ilçesi Altınkum plajında düzenlenen Zeytinli Rock Festivali\'nin kapanışı Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavi Sakal, Kurtalan Ekspres, Baba Zula ve Yedinci Ev grupları ile yapıldı.

Zeytinli Rock Festivali son günü olan beşinci gece de muhteşem bir final yaptı. 200 bine yaklaşan seyirci sayısı ile rekor kıran festival kapsamında birbirinden değerli gruplar sahne aldı. Milyon Yapım organizasyondaki final gecesinde sahne alan gruplar katılımcılara da hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Festivalin kapanış konserini veren Bulutsuzluk Özlemi ve öncesinde sahne alan Pentagram Türkiye\'de öncüsü oldukları akım ile gençleri coşturdu.

5 gün boyunca rock müziğe doyan gençler festivalin son günü de 16 ayrı grubu dinleme şansını yakaladı. Zeytinli Rock Festivali\'nin son gününde ana sahnede Kurtalan Ekspres, Baba Zula, Yedinci Ev, Kurban, Mavisakal, Pentagram ve son olarak da Bulutsuzluk Özlemi yer alırken, ‘Yüzdeyüz müzik\' sahnesinde ise Yüzyüzeyken Konuşuruz, Başıbozuk, Dört, One More Page, Marla, Fırsattan İstifade, Grapes in the Mouth, Lebowski sahne aldı.

5)DİYARBAKIR\'DA KURBANLIKLAR ALICILARINI BEKLİYOR

DİYARBAKIR\'da, yaklaşan Kurban bayramı öncesi besiciler kurbanlık hayvanlarını hayvan borsasında görücüye çıkardı. Besiciler bayrama sayılı günler kalmasına rağmen halen istedikleri satışı yapamadıklarını, belirtirken, küçük baş hayvanların fiyatlarının 400-1500 lira, büyük baş hayvan fiyatlarının ise, 4-18 bin lira olduğunu söylediler.

Kurban bayramına günler kala Diyarbakır\'daki besiciler de kurbanlık için besledikleri hayvanlarını Hayvan Borsasında görücüye çıkardı. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ise kilo bazında değişirken, 400 liradan başlayan küçük başların fiyatları bin 500 liraya kadar ulaşıyor. Büyükbaş hayvanların fiyatları 4 binden başlayıp 18 bine kadar çıkarken, besiciler, alıcıların şimdilik fiyat teszpiti için geldiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl işlerinin daha iyi olduğunu belirten satıcılar, bu yıl hayvan yemlerinde artış olduğunu vurgulayarak, buna rağmen fiyatların normal olduğunu belirttiler. Piyasanın durgun olduğunu vurgulayan besiciler, son üç günden umutlu olduklarını belirterek, uzun zamandır besledikleri dana, koç, koyun, keçilerin satılması için alıcı beklyediklerini söyledi.

