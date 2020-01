DHA YURT BÜLTENİ-6

1)FESTİVAL DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



BURSA- İstanbul Otoyolu\'nun Yalova geçişi yakınlarında kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki gençlerden 22 yaşındaki Seray Demirtaş öldü, 4 arkadaşı da yaralandı. Gençlerin, Balıkesir Edremit\'teki Zeytinli Rock Festivali\'nden döndükleri öğrenildi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa-İstanbul Otoyolu Yalova geçişi Tavşanlı Mevkii\'nde İstanbul yönünde meydana geldi. İçinde, Balıkesir Edremit\'teki Zeytinli Rock Festivali\'nden dönen gençlerin bulunduğu, 20 yaşındaki Ali Eymen Dayıoğlugil yönetimindeki 42 EME 82 plakalı otomobil, Osmangazi Köprüsü\'ne 3 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı Mevkii\'nde, bir anda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da takla attı. Kazada, otomobilden fırlayan Seray Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ali Eymen Dayıoğlugil ile 19 yaşındaki Furkan Zengin, 20 yaşındaki Armen Dayıoğlugil ve 21 yaşındaki Emine Merve Kızılay yaralandı. Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

2)ACEMİ KASAP YARALANMALARINI AZALTACAK BIÇAK ÜRETTİLER

KURBAN Bayramı’nda acemi kasap yaralanmalarının önüne geçmek için araştırma yapan ve geçen yıl elden kaymayan bıçak üreten Bursa’daki bir firma, bunları 50 ülkeye ihraç ediyor. Firma yöneticisi Ömer Pirge, Milano Üniversitesi’nde yaptırdıkları araştırmayla ürettikleri bıçakların kas yorulmalarını yüzde 15 azalttığını ve buna bağlı yaralanmaları yüzde 30 önlediğinin tespit edildiğini söyledi. Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçaklarıyla ünlü Bursa\'da bıçaklar mağazalardaki yerlerini almaya başladı. Acemi kasap yaralanmalarını çok olmasından yola çıkan Pirge Bıçakçılık firması, elden kaymayan bıçak sapı üretti. Saplarda özel bir plastik malzemesi kullanan firma, böylelikle bıçağın ele yapışmasını sağlayarak kaymasının önüne geçti.

Sürekli AR-GE çalışması yaptıklarını belirten firma yöneticisi Ömer Pirge, kaymaz saplarla ilgili fikrin inovasyon çalışması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Kurban kesimi sırasında yaralanma riskini sıfıra indirmek istediklerini kaydeden Pirge şöyle devam etti:

\"Bıçakların sap malzemesine özel bir plastik ekleyerek bıçağın ele yapışmasını sağladık. Yani eliniz ıslak bile olsa bıçak elinizden kaymıyor. Böylelikle kesim esnasında kullanıcılarımızın bıçakla yaralanmasının önüne geçiyoruz. Şu anda ürettiğimiz kaymaz saplı bıçaklara çok yoğun bir talep var.Kesimhaneler, kasaplar ve ev kullanıcıları bu bıçaklardan çok memnun.\"

Pirge, mutfak bıçağından kasap bıçağına, döner bıçaklarından şef bıçaklarına 1500 çeşit bıçak ürettiklerini ve 50 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Ömer Pirge, \"Teknolojik gelişmelerle birlikte pratik hayata yansıyan birçok fayda da var. Bu ürettiğimiz bıçakların Milano Üniversitesi\'nde yapılan bir araştırma ile yoğun kullanımlarda ön kol ve bilek fleksör kasların yorulmalarını yüzde 15 azalttığı ve buna bağlı yaralanmaları yüzde 30 önlediği tespit edildi. Yüksek alaşımlı çelikler sayesinde insanların daha fazla et kesmesine yardımcı olmak için uzun süre bileme gerektirmeyen çelikler geliştirdik ve kesici ağız kısımları lazerle kontrol edilerek keskinlik garantisi elde ediyoruz\" dedi.

3)KAMYONET ALEV ALEV YANDI

SAKARYA\'nın Pamukova İlçesi\'nde elektrik kontağı sonucu motoru tutuşan kamyonet alev alev yandı. Olay gece saatlerinde, D-650 Karayolu Alifuatpaşa Yenimahalle yakınlarında meydana geldi. İstanbul İstikametine gitmekte olan Bayram Ali Tezcan idaresindeki 34 LR 6979 plakalı bir GSM şirketine ait reklam tabelalarını taşıyan kamyonetin elektrik kontağı sonucu motoru tutuştu. Bayram Ali Tezcan motordan dumanların yükseldiğini görünce aracı bir dinlenme tesisinin girişinde durdurdu. Alevler kamyoneti sararken, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonet ve kasasında bulunan tabelalar yanarken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)BAYRAM TATİLİ ABANT\'TAKİ OTELLERİ DOLDURDU

BOLU\'nun doğa harikası Abant\'ta bulunan lüks oteller 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşırken tabiat parkı\'na akın eden tatilciler göl çevresinde faytonla gezintiye çıkıp eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından tatilcilerin akınına uğradı. Abant\'ın girişinde araçlar uzun kuyruklar oluştururken tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp faytonla gezintiye çıktı. Tatilciler çam ormanlarıyla çevrili tabiat parkı\'nda göl üzerindeki iskelede bol bol fotoğraf çektirip eşsiz manzaranın keyfini sürdü. Çevre illerden gelen günü birlik tatilciler göl çevresinde mangallarını yakıp etlerini pişirerek piknik yaptılar. Kurban Bayramı tatilini Abant\'ta geçirmek isteyen tatilciler tabiat parkı\'nda bulunan lüks otelleri de doldurdu. Abant\'ta bulunan iki lüks otelde bayram rezervasyonları yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Otellerin rezervasyonlarının önümüzdeki günlerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.

5)YAZAR MUZAFFER İZGÜ, YARIN EŞİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK



İZMİR’de tedavisi evde devam eden çocuk kitapları yazarı Muzaffer İzgü, 84 yaşında hayatını kaybetti. İzgü, hastanede yattığı dönemde, öldükten sonra kendisi için “Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti\" denilmesini istemişti. İzgü, yarın Alsancak Hocazade Camii’nde saat 13.20’de kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verilecek. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi\'ne 1 Ağustos’ta başvuran Muzaffer İzgü, kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Yapılan tetkiklerde İzgü\'nün karaciğerinde kitle tespit edildiği açıklanmıştı. İzgü hastanede yaptığı açıklamada “İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum\" demişti.

Tedavisine bir süredir evde devam edilen Muzaffer İzgü için ölümü seçtiği belirtilen haberler yapılmış, tanınmış yazarın bu haberlere üzüldüğünü belirten ailesi ve dostları, duruma tepki göstermişti. Gazeteci- Yazar Bekir Yurdakul, eşi Günsel İzgü’yü 2016 yılında kaybeden İzgü\'nün bu kayba çok üzüldüğünü ancak, \'Hala söyleyecek sözü olduğunu\' belirtmişti. Çocuk ve gençler için 154 kitap ve 200’den fazla radyo oyunu yazan, “Ben çocuklara düş kurdurmayı seviyorum\" diyen yaşar Muzaffer İzgü dün saat 20.15 sıralarında, çocukları ve torunlarıyla vakit geçirdiği evinde hayatını kaybetti.

“ÇAĞIN NASRETTİN HOCASIYDI\"

İzgü’nün yazar dostlarından Bekir Yurdakul, acı haber karşısında duygularını şöyle ifade etti:

“İzgü; çocuktu, gülümsemeydi, haksızlığa itirazdı, okumaydı, sevgiydi, çalışmaydı, adaletti, zamanın değerini bilmekti, topluma-halka borcunu ödemekti, okuyan, düşünen, soru soran, birey olan çocuklardı-insanlardı. Çağın Nasrettin Hocasıydı o.\" İzgü’nün çocuklar için yazdığı kitaplarından \'Zıkkımın Kökü\', 2013 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık tarafından oluşturulan bir komisyonda yasaklandı. Aynı dönem \'Şeker Portakalı\', \'Fareler ve İnsanlar\' kitapları da yasaklandı. Kitaplara getirilen yasaklara tepki gösteren İzgü bir söyleşide şöyle demişti:

“Ben çocuklara düş kurdurmayı seviyorum. Düş kuran insan, düşünüyor demektir. Düşünen insanın beyni çalışıyor demektir. Beyni çalışan insan soru sormaya başlar. Soru sordu mu, o kişi artık bir bireydir. Sürünün koyunu değil. Ama onlar soran, sorgulayan insan istemiyor. Başını eğsin, \'Evet\' desin, hiçbir şeyi sormasın. Sorgulamadan nasıl yaşanır? Bir çocuk nasıl bilgi sahibi olur? Benim kitaplarım çocukları duygu yönünden eğitiyor. Okuldaki derslerle nasıl duygulanır bir çocuk? Matematikte beş kere beş yirmi beş eder, Seyhan ve Ceyhan nehri Akdeniz’e dökülür; bir çocuk bundan duygulanır mı? Olur mu? Bu dersler duyguyu aktarmaz ama gerekli mi; çok gerekli! Bir çocuk bunları öğrenmeli ama duyguyu nereden alacak; Kitaplardan. Okul kitaplarında bulamazsınız o duyguyu. Çocuk duyguyu güzel sanatlardan alır, resim, müzik, edebiyattan. Güzel bir müzik dinler duygulanır, bir resim çizer duygulanır, bir kitap okur duygulanır. Duygu yönünden bir çocuğa en yakın olan edebiyattır. Bir süre önce televizyondan gördüm, bir çocuk kediyi kuyruğundan sallayarak attı. Eğer o genç beş kitap okumuş olsaydı, bunu yapmazdı.\"

Çocuklara düş kurduran yazar Muzaffer İzgü\'nün cenazesi, Pazartesi günü (yarın) İzmir Alsancak’ta bulunan Hocazade Camii’nden öğleleyin kılınacak namazı ardından toprağa verilecek. İzgü, 2016 yılında kaybettiği eşi Günsel İzgü’nün Doğançay Mezarlığı\'nda bulunan kabrinin yanına defnedilecek.

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)-

6)ROCK FESTİVALİ İKİ STARI AĞIRLADI

BALIKESİR\'in Edremit ilçesi Altınkum Plajı\'nda düzenlenen Zeytinli Rock Festivali\'nin 4\'üncü gününde Hayko Cepkin ve Şebnem Ferah sahne aldı.

Zeytinli Rock Festivali\'nin 4. gününde Hayko Cepkin ve Şebnem Ferah\'ın sahne almalarıyla katılım yoğun oldu. Rock müziği tutkunlarının büyük coşkusu ile sahneye çıkan sanatçılar unutulmaz bir gece yaşattı. Farklı tarzı ve sahne şovuyla festivale katılan gençlere keyifli anlar yaşatan Hayko Cepkin, son olarak geçtiğimiz sene düzenlenen festival performansından klip haline de getirilen Aşık Mahzuni Şerif\'e ait ‘Yuh yuh\' adlı eseri seslendirdi. Parçanın bitiminin ardından aynı parça bu kez Selda Bağcan\'ın yorumuyla çalındı.

SAKA\'NIN CEZASI BİTTİ

Saatin 00.00\'ı göstermesiyle birlikte CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka\'nın aldığı 38 günlük hak mahrumiyeti cezası da bitmiş oldu. Altınkum plajını dolduran on binlerce gence seslenen Başkan Saka, Türkiye\'nin en büyük rock festivaline ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek \"Bölge esnafı 1 sezonluk gelirini bu festival süresinde kazanıyor. Rock müzik bir yerde yörenin ülkenin müziği. Yani buradaki çocuklarımızın hepsi bu ülkenin insanları ve bu ülke için kendilerini feda edecek düzeyde ülkelerini seven insanlar. Bu kadar vatanseveri bir arada toplamak da bizleri çok daha fazla memnun ediyor. Burada farklı dinden, her ırktan, her mezhepten insanlar var. Coşkuyla ne kadar güzel beraber eğleniyorlar. Bu da Mustafa Kemal Atatürk\'ün istediği gençliktir. Hepsi de ‘Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' diye bağırarak eğleniyorlar\" dedi.

\"CEZA SİYASİ\"

Kamil Saka göreve dönüşü ile ilgili olarak ise şöyle konuştu:

\"Bana yöneltilen suçlama ile aynı durumda, bölgemizdeki AK Partili bir belediyenin yapmış olduğu uygulamaya yapılan şikayete Başbakanlık BİMER tarafından verilen cevap yazısında, ‘İl özel idareyi ilgilendiren bir konu olması nedeniyle belediyeyi ilgilendirmiyor\' şeklinde bir cevap verilerek soruşturma açılmamıştır. Biz de aynısını söylüyoruz. Benim denetleme ve ruhsat verme yetkim olmayan bir yerde benim cezalandırılmamın tamamen siyasi bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Bunun gelip geçeceğini ve esas sonucun halkın takdiri olduğuna inanıyorum\"

Son olarak Şebnem Ferah\'ın sahne aldığı Zeytinli Rock Festivali\'nin 4. günü gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşku ile sürdü.Bugün (Pazar) sona erecek festivalde Bulutsuzluk Özlemi, Pentegram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba Zula ve Yedinci Ev grupları rock severlerle buluşacak.

