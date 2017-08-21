DHA YURT BÜLTENİ-6 

(ÖZEL) - Polisin toplumsal olaylarda \'Kangal\' köpeği olacak

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahalesinde artık Kangal köpeği kullanılacak. Bu kapsamda Sivas\'ta bulunan bir çiftlikten ilk etapta eğitilmek üzere 10 yavru Kangal köpeği İstanbul\'a götürüldü. Alman ve Belçika polisinin toplumsal olaylarda kendi köpeklerini kullanmasından yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü de milli ırk olarak Kangal köpeğini tercih etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli ekiplerin toplumsal olaylara müdahalede milli köpek kullanması planlandı. Bu çerçevede milli ırk olarak dünyaca ünlü Kangal köpeği tercih edildi. Çevik Kuvvet ekiplerinin kullanımı için Kangal köpeği yetiştiren çiftlikler üzerinde araştırma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis köpek eğitmenleri Sivas\'ın Altınyayla ilçesi Altın Kangal Yetiştirme Çiftliği\'ne gelerek incelemelerde bulundu. Burada belirledikleri 3-4 aylık 10 yavru Kangal köpeğini İstanbul\'a götürdü. Gönderilen köpekler alacakları eğitimin ardından çevik kuvvet polisleri tarafından toplumsal olaylarda kullanılacak. Alman polisi ve Belçika polisinin kendi köpekleriyle toplumsal olaylara müdahale etmesi nedeniyle İstanbul Emniyeti\'nin de milli ırk olan Sivas Kangal köpeğini tercih ettiği öğrenildi.

\"MİLLİ IRKIMIZ DEĞERLENDİRİLİYOR\"

Altınyayla İlçesi\'nde profesyonel olarak 15 yıldır Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Tarım Bakanlığı onaylı üretici Murat Taşdelen, \"İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nden bir talep geldi. Kangal köpeğini güvenlik amacıyla kullanacaklar. Toplumsal olaylara müdahalede kullanmak için Kangal köpeğini tercih ettiler. Şu anda bir proje aşamasında olduğu söylendi. Bilindiği gibi bir çok köpek ırkı yurt dışında toplumsal olaylara karşı kullanılmakta. Ülkemizde de Kangal köpeği meşhur olduğu için şu an milli ırkımız değerlendiriliyor. Bu konuda yavru Kangal köpeği alımı için çiftliğimiz seçilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne ilk etapta 10 tane yavru Kangal köpeğini sağ salim teslim ettik. İleri zamanlarda performansa göre değerlendirilip bu kapasite artırılacak. Sivas\'ta bir çok üretim yerini gezdiler ve araştırma sonucu bizim çiftliğimizi seçtiler. Biz de köpekleri almaya gelen polis arkadaşlarımızı Kangal köpeğinin bakımı ve beslenmesi konusunda bilgilendirdik\" dedi.

\"KANGAL KÖPEĞİ CAYDIRICI ÖZELLİĞE SAHİP\"

Kangal köpeğinin fiziki yapısı nedeniyle diğer ırklara oranla daha caydırıcı olduğunu söyleyen Taşdelen, \"Yurt dışında toplumsal olaylarda polise yardımcı bir çok köpek ırkı kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu köpekler dışarıdan gelmektedir. Polis teşkilatımız şimdi yerli köpekleri eğitim bütün birimlere dağıtmayı planlıyor. Kangal köpeği üst seviye bir köpektir. Diğer Alman ve Belçika kurduna oranla fiziksel yapı olarak üst seviyededir. Toplumsal olaylarda ilk başta Kangal köpeğinin görüntü olarak caydırıcı bir özelliğe sahip olacağını düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Köpeklerin polislerce götürülürken çekilen fotoları

-Kangal çiftliğinden görüntüler

-Çiftlikteki köpeklerin görüntüleri

-Çiftlik sahibinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/ALTINYAYLA(Sivas), (DHA)

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Babası zabıtaya yakalanınca ağladı

ERZURUM\'da dilencilik yapan babasının zabıtaya yakalandığını gören 5 yaşındaki çocuk, gözyaşlarını tutamadı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde oğlu ile birlikte dilenen bir kişi, esnafın şikayeti üzerine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. İki kolundan tutan zabıta ekipleri dilenciden kimliğini vermesini ve topladığı parayı nerede sakladığını sordu. Zabıtalara yalvaran ve kaçmaya çalışan dilenci, ısrarla kimliğini sakladı ve paraları vermek istemedi. Yaşananları büyük bir şaşkınlık içerisinde izleyen oğlu ise gelişmeler karşısında ağlamaya başladı. Çocuğun \"Baba\" diyerek ağlaması çevredekileri etkiledi. Engelliymiş gibi davranan, kaldırım üzerine yatırdığı oğlu ile dilenen kişi, görevliler tarafından hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zabıtalarım müdahelesi

-Dilencinin direnmesi

-Oğlunun ağlaması

-Aralarındaki diyalog

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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Kediyi kurtarmak için denize atladı

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde köpeğin kovaladığı kedi denize düştü. İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi kanala girince bir genç denize atlayarak elindeki file kepçe ile kediyi kanaldan çıkardı.

Dün gece, Gölcük Değirmendere sahilinde köpeğin kovaladığı kedi denize düştü. Sahilde bulunanlar kedinin denize düştüğünü görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi file kepçe ile kediyi denizden almaya çalışırken, kedi kanala girdi. Kediyi kurtarmak için denize girmek gerekince bir genç gönüllü oldu. Kıyafetlerini çıkaran genç denize atlayarak elindeki file kepçeyi kanalın içerisine sokarak kediyi aldı. Gencin uzattığı file kepçeyi alan itfaiye ekibi kediyi sahildeki parka bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahilde toplananlar

Denizdeki gencin kediyi kanaldan çıkarmaya çalışması

İtfaiyenin file kepçe ile aldığı kediye parka götürmesi

Kediden görüntü

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) -

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Yedek lastik içine gizlenmiş 825 adet cep telefonu ele geçirildi

Türkgözü Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekiplerince piyasa değeri 407 bin 409 TL olan, toplam 825 adet bir döneme damgasını vurmuş yeni nesil NOKIA 3310 cep telefonu ele geçirildi.

Gürcistan\'dan ülkemize giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Kapısına gelen otomobilin sürücüsü G.K. \'nın tescil işlemleri sırasında sergilediği şüpheli davranışlar nedeniyle takibe alınan araç Gümrük Muhafaza personeli tarafından X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan X-Ray taramasında aracın ön ve arka koltuk ile yedek lastikte yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine araç, detaylı aramasının gerçekleştirilmesi amacıyla personel refakatinde arama hangarına yönlendirildi. Gerçekleştirilen aramada zula olarak kullanıldığı anlaşılan ön ve arka koltuk içleri ile yedek lastik içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 407 bin 409 TL olan, toplam 825 adet yeni nesil NOKIA 3310 cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen telefonlara el konuldu ve şüpheli hakkında Posof Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: ANKARA - ARDAHAN (DHA)

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Kayıp Alzheimer hastası drone\'la arandı

BURSA’nın Mustafakemalpaşa İlçesi\'nden, Osmangazi İlçesi\'ndeki kızının evine misafir gelen ve 14 Ağustos\'ta kahveye gitmek için çıktığı eve bir daha dönmeyen Alzheimer hastası 74 yaşındaki Refik Bektil, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone kullanılarak arandı.

Mustafakemalpaşa ilçesi’nden Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde oturan kızının yanına gelen Alzheimer hastası Refik Bektil, geçen 14 Ağustos Pazartesi günü kahveye gitmek için evden ayrıldı. Eve dönmeyen ve aramalara rağmen bulunamayan Refik Bektil’in yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada Refik Bektil’in kullandığı cep telefonundan Kayapa Sanayi Bölgesi civarından sinyal aldı.

40 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Polis ekipleri durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AKUT ekiplerine bildirdi. 40 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri Akçalar, Hasanağa Kuruçeşme ve Kayapa bölgelerinde 50 kilometrekarelik sazlık, ormanlık, yol boyları ve dere kenarlarını havadan paraşütlü drone ile tararken, yaya ekipler de karadan arama çalışmaları yaptı.

Dün gece hava kararınca sonlandırılan çalışmaların bugün de devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arama Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları

Drone görüntüleri

Paraşüt ile arama görüntüleri

Kayıp Refik Bektil’in resmi

Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR- Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) -

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1 ton 352 kiloluk \'Akpolad\' 28 bin liraya alıcı bekliyor

SİVAS\'ta kurban bayramı için kurulan hayvan pazarının gözdesi 1 ton 352 kiloluk ağırlığı ile \'Akpolad\' isimli tosun aldı. 28 bin liradan satışa çıkarılan \'Akpolad\' alıcı bekliyor,

Sivas kent merkezi yakınlarında bulunan hayvan pazarında 2.5 yaşındaki 1 ton 352 kilo ağırlığındaki \'Akpolad\' görenlerin ilgisini çekiyor. Yetiştiricisi Ali Akpolad, pazarın gözdesi olan tosun için 28 bin lira fiyat belirledi. Pazarda Akpolad\'ın emsalinin olmadığını söyleyen Ali Akpolad, \"Şu ana kadar pazara bir emsali daha girmedi. Ağırlığı 1 ton 352 kilogram. Buzağıdan itibaren özel yetiştirdik. Simental grubu bir tosun. Şu an alıcılarını bekliyoruz. Esnaf arkadaşlardan, diğer kurban alıcılarından bakanlar var, fotoğraf çektirenler var. Alıcılarını bekliyoruz. En son 23 bin lira teklif ettiler ama ben 28 bin lira gibi bir rakam düşünüyorum. Yoksa kesim yapıp etini satmayı düşünüyoruz. Ticaret Borsamız canlı kilo fiyatlarını bugün 20 lira olarak açıkladı. Pazarlık usulü olursa, tanıdık bildik kişiler veya iş adamlarımıza fiyatta biraz daha esneklik yapabiliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Tosunun görüntüsü

-Sahibinin konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)

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Kurban pazarlarında hareketlilik

ŞANLIURFA\'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla büyük ve küçükbaş hayvanların satıldığı pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kentte geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, dört gözle beklediği Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte Yenice Mahallesi’ndeki Hayvan Pazarı\'nda satış yapmaya başladı. Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala besiciler, büyük emeklerle bakıp büyüttükleri kurbanlıkları pazara çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda, bazı alıcılar fiyatların pahalı olmasından şikayetçi oldu. Kurbanlık satan besiciler ise, yem fiyatlarının pahalı olduğunu ve buna bağlı olarak küçük ve büyükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu belirtti. Besicilerden Mehmet Kaya, geçen seneye göre küçük ve büyükbaş hayvan fiyatlarının pahalı olduğunu belirterek, bunun nedenini ise yem ve et fiyatlarının yüksek olmasına bağladı. Kaya, şuanda istedikleri satışı yapamadıklarını vurgulayarak, Kurban Bayramına son 2-3 gün kala satışların artacağını umduklarını söyledi. Küçükbaş kurbanlık koyunlar, 400 ile 900, büyükbaş hayvanlar ise 4 ile 8 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle kurbanlık almaya gelen vatandaşlar, satıcılarla sıkı pazarlık içine girdikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvan pazarında yaşanan haraketlilik

- Kurbanlık için pazarlık yapanlar

- Pazarda satışa sunulan kurbanlık

- Vatandaşların kurban alması

- Kurban satıcılarıyla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera - Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Çukurova\'nın tanıtımı için 5 tematik film

ÇUKUROVA Kalkınma Ajansı\'nın (ÇKA) Adana ve Mersin\'in tanıtımı için hazırladığı tematik kısa filmler beğeni toplarken, \'Gurme turizmi\' ile ilgili hazırlanan kısa film kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Yurt içi ve uluslararası fuarlarda, 480 kilometrelik kıyı şeridi, 300 güneşli gün sayısı ve çok sayıda tarihi eser ile turistik yere ev sahipliği yapan bölgenin tanıtımı için etkili tanıtım filmlerinin eksikliğini hisseden ÇKA harekete geçti. Hazırlanan proje kapsamında bölge ile ilgili teknolojik yöntemlerin kullanıldığı doğa ve insan, inanç, gurme ve \'outdoor\' konuları için tematik 5 kısa film hazırlandı. Özellikle bir İngiliz oyuncu Andy Boyns\'un rol aldığı gurme konulu kısa film kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Beğeni toplayan kısa filmde bölgenin damak tatları tüm yönleriyle tanıtıldı.

ÇEKİMLER YIL BOYU SÜRDÜ

ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, bölgenin tüm turistik değerlerini yansıtacak kapsamda ancak ilgi çekecek uzunlukta ve etkileyici bir film hazırlamak için çalışmalara başladıklarını anlatarak, şöyle dedi:

\"Filmin tüm turistik noktalar için ultra HD ve 4K kalitesinde çekimini ayrıca drone ile hava çekimlerini kapsamasını sağladık. Çekimlerin çoğu yazın gerçekleştirilmekle birlikte belirli noktaların en güzel görüntüyü sunacağı zamanı yakalamak için çalışmaları yıl boyunca sürdürdük.\"

\"MERAK UYANDIRMASINI AMAÇLADIK\"

Filmlerin ilginç, akıcı ve bölge için merak uyandırmasını amaçladıklarını kaydeden Altunsu, \"Filmin müziği Fuat Saka tarafından bölge tınılarını içerecek ancak, modern bir tarzda bestelendi. Ana filmin yanı sıra tarih, doğa ve insan, inanç, gurme ve outdoor konuları için 5 adet tematik kısa film hazırlandı. Geçtiğimiz ay yönetim kurulumuzun beğenisine de sunduğumuz film için farklı yerlerden olumlu tepkiler aldık. Film sosyal medyada promosyonsuz olarak yayınlanmasına rağmen milyonlarca kez görüntülendi.\"

Görüntü Dökümü

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- ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu\'nun konuşması

- ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu\'nun kısa tanıtım filmini izlerken görüntüleri

- Adana ve Mersin\'in tanıtımı için hazınlanan kısa filmden görüntüler

- Kısa filmde İngiliz oyuncu Andy Boyns\'un görüntüleri

Haber:Salih ÜÇTEPE -Kamera:ADANA,(DHA)

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İsmail Balaban altın kemerin daimi sahibi oldu

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'ndeki 26\'ncı Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nin finalinde Orhan Okulu\'yu mağlup eden 28 yaşındaki İsmail Balaban başpehlivanlığa uzanırken, 3 kez üst üste şampiyon olarak altın kemerin de daimi sahibi oldu.

Seydikemer\'in Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı\'ndaki güreşlere 13 kategoride 604 güreşçi katıldı. Başpehlivanlık için 38 güreşçi mücadele ederken, karşılaşmaları yaklaşık 8 bin kişi izledi. Güreş ağalığı için 7 işadamının teklif verdiği açık arttırmada, 125 bin lira bağışta bulunan mermer fabrikası sahibi Harun Günay, güreş ağası oldu. Aralıklarla yağan yağmur altında gün boyu devam eden güreşlerin sonunda başpehlivanlık final mücadelesi yapıldı. Antalyalı güreşçiler Orhan Okulu ve İsmail Balaban\'ın altın kemer için giriştiği kıyasıya mücadele tribünlerden yoğun alkış aldı. Okulu\'yu mağlup eden Balaban, Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde üst üste 3\'üncü kez şampiyon olarak altın kemerin daimi sahibi oldu.

Uzun süre tebrikleri kabul eden Balaban, bu yıl üçüncü kez başpehlivan olarak altın kemeri aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Çekişmeli mücadeleler olduğunu anlatan Balaban, \"Finale gelene kadar güreşen tüm rakiplerimi tebrik ediyorum. Kırkpınar\'da da bu yıl şampiyonluk nasip oldu. Bundan böyle ünvanımı korumak için mücadeleye devam edeceğim. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ise ata sporu güreşleri, gelecek nesillere aktarmak için bu etkinliği organize ettiklerini kaydetti. Kırkpınar\'a katılan birçok başpehlivanın Seydikemer\'de boy gösterdiğini anlatan Otgöz güreşlere vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güreşlerden görüntü,

-İzleyenlerden görüntü,

-Final müsabakasından görüntüler,

-Kupa töreninden görüntüler,

-İsmail Balaban ile röportaj.

Haber - Kamera: Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

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Gelibolu Festivali\'nde Sertab Erener rüzgarı esti

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen 20\'nci Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali\'nin final gecesinde sahne alan Sertab Erener güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti çekti.

Gelibolu ilçesinde bu yıl 20\'nci kez düzenlenen Uluslararası Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali\'nin finalinde, Eurovision Şarkı Yarışması\'nda 2003 yılında birinci olan Sertab Erener sevenleriyle buluştu. Konseri izlemeye gelenler arasında CHP Çanakkale Milletvekili Bulent Öz ve eski milletvekili Ercan Karakaş da yer aldı. Yaklaşık bir haftadır devam eden festivalin final gecesi, festivale katılan konukların folklor gösterileri ile başladı. Ülkelerin folklor gösterilerinin ardından Türk Pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, hareketli şarkılarıyla izleyicileri coşturdu. Son albümündekilerin yanı sıra unutulmayan şarkılarını da seslendiren Erener, Liman Meydanı\'nı hınca hınç dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçıyı sahnede kutlayan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, \"Gelibolu kulağından yıllarca gitmeyecek bir sese tanık oldu. Bu nedenle ileride bir etkinlikte kendisini yeniden ağırlamak istiyoruz\" dedi. Başkan Özacar, Erener\'e çiçek ile festivalin simgesi olan sardalya balığı plaketi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sertap Erener\'in şarkılarından görüntü,

-İzleyicilerden görüntü,

-Başkan Mustafa Özacar\'ın Sertap Erener\'e plaket vermesinden görüntü,

-Havai fişek gösterisinden görüntü.

Haber - Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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