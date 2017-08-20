DHA YURT BÜLTENİ-6 

Özhaseki: Avrupa, FETÖ\'cüleri istiyoruz ama vermiyor (2)



\"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM\"

Hacılar\'da Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni\'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu birlikte katıldı. Özhaseki burada yaptığı konuşmada, artık Türkiye\'nin güçlendiğini, kentlerin geliştiğini, insanların refahının arttığını bildirerek, şöyle konuştu:

\"Türkiye, aynı zamanda bir deprem ülkesi. Yerin altında bir hareketlilik var. Yerin üstündeki belaları tek tek hallediyoruz. Ancak yerin altındaki hareketlere karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Zemine çok dikkat etmemiz lazım. Anadolu toprakları alüvyonlu, bu topraklara ev yapmamak lazım. Deprem olunca, yakınlarımızı alıyor. Buna karşı tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Zemine dikkat edilmeyip, kötü işçilik de buna eklenince, depremde yıkımlar kaçınılmaz oluyor. Dosdoğru işler yapmamız lazım. Bunun neticesinde de rahat etmemiz lazım. Bizler, Müslüman insanlarız. Geçmişte devletler kurmuş, medeniyetler kurmuş insanlarız. Ama, deprem konusunda Japonlar gibi olamamışız. Deprem konusunda geri kalmışız. Ancak artık kentlerimizi, şehirlerimizi depreme karşı dayanıklı hale getirmemiz lazım.\"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, Kayseri\'nin her geçen gün gelişip büyüdüğünü belirterek, \"Gerçekten derme çatma yerleri güzelleştirmek lazım. Hep birlikte el ele vereceğiz ve ilçemizi de çiçek gibi yapacağız. Bu Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmasını diliyorum\" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ile Eroğlu ve protokol üyeleri, Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin 1\'inci Etabının temelini butonlara basarak attı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KAYSERİ (DHA)

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HDP\'li Beştaş: İktidar taciz olaylarında duyarsız

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı\'ndan ilgili bakana kadar iktidar mensuplarının taciz ve kadına şiddet konusunda yeterli duyarlılığı göstermediğini, bu nedenle de benzer olayların önlenemediğini öne sürdü.

Adana\'da düzenlediği basın toplantısında, son olarak 14 yaşında bir kızın tacize uğraması ile ilgili konuda tacizciye sadece \'ev hapsi\' verildiğini belirten Beştaş, Aile ve Sosyal Politikalar ile Adalet Bakanları\'nı göreve çağırdı. Bu konuda TBMM\'de verdikleri bir çok yasa teklifi ve önergenin Ak Parti oyları ile reddedildiğini kaydeden Beştaş, partilerinin bu alandaki mücadelesinin her platformda süreceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş açıklama

- Genel görüntü

Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)

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Hesaba itiraz eden taksi şoförünü döverek öldürdüler (2) (Yeniden)

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde, eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz eden taksi şoförü 28 yaşındaki Yahya Zağlı, restoran çalışanları tarafından dövüldü. Boynu kırılan taksi şoförü ölürken, polis kaçan restoran çalışanı 4 kişiyi arıyor.

Belek turizm bölgesindeki olay, geçen cuma günü gece saatlerinde yaşandı. Serik\'te taksi şoförlüğü yapan Yahya Zağlı eşi, eşinin patronu ve onun eşiyle Belek Beach Park\'taki bir restoranda yemek yedi. İddiaya göre, yemeğin ardından 700 liralık hesap geldi. Hesaba itiraz eden Yahya Zağlı ve restoran çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine restoranın 4 çalışanı, iddiaya göre tekme ve yumruklarla saldırdıkları Zağlı\'ya sopalarla da vurdu. Boynu ve kaburgaları kırılan, birçok yerinden aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Yahya Zağlı, yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine restorana sağlık ekipleri sevk edildi. Buradaki müdahaleden sonra ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi\'ne götürülen Zağlı, dün yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Zağlı\'nın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Zağlı\'nın cenazesi, otopsiden sonra Serik İlçesi Cumalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü DÖkümü

- Restorandan görüntü

- Kırılan camlar

- Polis şeridi

- Yahya Zağlı\'nın evinden

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

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Atatürk’e çiçek veren kız heykeline saldırı (2)



POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Zonguldak\'ta, Atatürk\'e çiçek veren kızın temsili heykeline saldırı haberleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Polis, zarar gören heykelin fotoğrafını delil olarak cep telefonu kamerasına kaydederken, etraftaki esnafların da ifadesine başvurdu. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin belirlenmesi için heykelin bulunduğu Liman Caddesi güzergahındaki işyeri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin inceleme yapması

-Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinde ilk ayak bastığı iskele

-Polisin cep telefonu kamerasına kaydetmesi

-Temizlik görevlisinin temizlik yapması

-Geçen yıl açılış öncesi Ayten Alper’le yapılan röp.

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)

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Ovit Yaylası\'nda 20 bin Türk bayrağı dalgalandı, şehitler için balonlar uçuruldu

RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylasında Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen şenliklerin ikinci gününde katılımcılara 20 bin Türk bayrağı dağıtıldı, şehitler için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Ekşioğlu Vakfı 19\'uncu Ovit Yayla Şenliklerinin ikinci gününde Rize, Erzurum ve Trabzon\'dan gelen yaklaşık 25 bin kişi yaylada buluştu. Şenliklere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Ekşioğlu Vakfı Onursal Başkanı Ali Ekşi, Vakıf Başkanı Aydın Ekşi, Başkanvekili Süleyman Ekşi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Şenliklere katılanlara 20 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. \'Türkiyem\' türküsü eşliğinde yaylada dalgalanan ay yıldızlı bayraklar renkli görüntüler oluşturdu.

\'TÜNEL OVİT\'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK\'

Şenliklerde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekşioğlu Vakfı\'na ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Ovit Dağında yapılan tünelin kısa bir süre sonra ulaşıma açılacağını ifade eden Bakan Bak, şöyle dedi: \"Artık Ovit yapılan tünelle, lojistik merkeziyle ve turizm merkeziyle Rize bambaşka bir yer olacak. Ovit tüneli buranın kaderini değiştirecek. İnşallah gelecekte çok güzel günleri burada göreceğiz. Ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Rize’mizde büyük projeler yapılıyor. Rize bir turizm cenneti olacak. Bunun peşinden kayak merkezleriyle, turizm merkezleriyle Rize’miz büyümeye devam edecek. Bunu hep birlikte sizlerin destekleriyle başaracağız. Yolumuz açık olsun.\"

Konuşmanın ardından kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'a tablo hediye etti. Ekşioğlu Vakfı Onursal Başkanı Ali Ekşi\'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga\'ya plaket takdim etti.

Şenlik Karadenizli sanatçıların konserleri ile devam etti. Şenliklerde Selçuk Balcı, Erol Şahin, Bizim Gömül, İbrahim Ekşi sahne aldı. Şenliklere katılanlar doyasıya horon teperek yaylanın serin havasının keyfini çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayla detayları

Bakan Bak\'ın gelişi

Alandan detaylar

Türk bayraklarının dağıtılması

Bakan Bak\'ın konuşması

Balon uçurulması

Detaylar

Horon oynanması

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE (DHA)

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Gaziantepliler Zara ile coştu

GAZİANTEP\'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Festivali etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi. Yaklaşık 15 bin kişi, Zara’nın seslendirdiği eserlere eşlik edip unutulmaz bir festival akşamı yaşadı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk sinemasının önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş, Ayna Grubu’nun solisti Erhan Güleryüz, oyuncular Furkan Kızılay, Burak Hakkı ve Emre Kızılırmak, Fıstık Parkı’nda festival meşalesini birlikte yaktı.

Konser öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konser alanını dolduran Gazianteplilere teşekkür ederek, \"Fıstık bizim yeşil altınımız. O yüzden daha fazla üretmek için, daha fazla destek almak için, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizden ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek istedik. Milletvekilleriyle birlikte Fıstık Acil Eylem Planı yaptık. Fıstığın daha fazla verim vermesi, yok yılını her zaman var yılı yapmak için neler yapılması gerektiğini teknik ve bilimsel olarak çalıştık. Ama en önemlisi tanıtım, en önemlisi pazar payımızı arttırmak, bu festivaldeki muradımız yerelden evrensele tüm dünyaya Gaziantep’in sesini, fıstığın lezzetini daha iyi duyurmaktır. Mevla, bazılarına petrol veriyor bize de fıstık vermiş, bundan dolayı hamd ediyoruz\" diye konuştu.

Şahin’in konuşmasından sonra Türk Halk Müziği sanatçısı Zara şarkılarıyla konser alanına gelen Gaziantepliler’e doyumsuz bir gece yaşattı. Sahne performansıyla göz kamaştıran Zara, seslendirdiği türkülerle bol bol alkış aldı.

Şahin ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, konser sonrasında katkılarından dolayı Zara’ya çiçek verdi. Başkan Şahin, Zara ile birlikte Gaziantep yöresine ait olan \'Ben Sana Yandım Gelin\' türküsünü seslendirdi, geceye ayrı bir renk kattı. Şahin, ayrıca Zara’ya fahri Gaziantepli unvanını verdi, Zara ise bu durumu gururla karşıladığını belirterek, Şahin’e teşekkür etti.

Bu arada festivale davetli olan sanat dünyasının tanınmış isimleri, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Türk sinemasının önemli isimlerinden Perihan Savaş, Başkan Fatma Şahin’den bundan sonraki yıllarda ‘Altın Yeşil Film Festivali’ düzenlemesini teklifinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festival alanı

- Konuşmalar

- Meşalenin yakılması

- Zara konseri

- Fatma Şahin ile Zara düeti

- Havadan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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