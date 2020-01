DHA YURT BÜLTENİ-6 

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Biri Kılıçdaroğlu\'na cimcik atsın

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı açıklamayla tepki göstererek, \"Biri Kılıçdaroğlu\'na cimcik atsın\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşuoğlu ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Bursa\'da görevli basın mensupları ve imtiyaz sahipleri ile Çelik Palas Otel\'de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya Bursa Valisi İzzettin Küçük, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Müfit Aydın, İsmail Aydın, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç de katıldı.

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, CHP Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, dün yaptığı \'Suriyeliler ülkelerine geri dönsün\' açıklamasına tepki gösterdi.

Dün, 19 Ağustos İnsani Yardım Günü’nde, AFAD, BYEGM ile birlikte Basın Sanat ve Kültür Merkezi\'nde \'Yüreğimize Sığınanlar\' temalı bir fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Uluslararası temsilciler ve büyükelçiler oradaydı. Daha sonra bir karar aldık, sadece Ankara\'da değil tüm Türkiye\'ye de şehir merkezlerinde sergilemeye karar verdik. Bizim bu mağdur ve mazlum insanlara verdiğimiz destek çok başka bir şey. Bu bir vicdan meselesidir. Eğer vicdanınız ölmüşse her şeyi konuşabilirsiniz. 1989 yılında yüzbinlerce Bulgaristan göçmeni soydaşımız buraya sığındı. Onlar da mı geri dönsün. Mevlanamızın bir sözü var, bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. ‘Suriyeli vatandaşlara artık gitsinler’ demek bir vicdansızlıktır. Suriyeliler zaten yeterli şartlar haiz olduğunda zaten gideceklerdir. Çünkü onların ülkesi orası. Onların doğup büyüdükleri yer orası. Ama bunu toplumumuzun da sinir uçlarına dokunacak şekilde bir sorun alanı olarak göstermek için, bunu dahi siyasete malzeme etmek suretiyle bir yaklaşım ortaya koyması hakikaten bir akıl tutulmasıdır. Kılıçdaroğlu\'na birisi cimcik atsın\" dedi.

Hayvanseverlerin hortumlu kavgası

ANTALYA\'da hortum ve sopalarla birbirine saldıran 2 hayvan koruma derneğinin temsilcileri, kavganın ardından karşılıklı şikayetçi oldu. Dernek temsilcileri, birbirlerini \"Hayvanlar için para topluyoruz\" diyerek, insanları dolandırmakla suçladı.

Olay, 15 Ağustos günü Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin Kızıllı\'daki katı atık depolama tesisinde yaşandı. Çöplükte yaşayan yaklaşık 300 hayvanla ilgilenmek için bölgeye giden Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan ile Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmaya, yanlarında bulunan dernek temsilcileri de dahil oldu. Hayvanseverler tartışmanın ardından birbirlerine sopa, hortum ve biber gazıyla saldırdı. 3 kişinin hafif yaralandığı kavganın ardından iki derneğin gönüllüleri, Varsak Jandarma Karakolu\'na giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

\'BİZE HORTUMLA SALDIRDI\'

Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, Mehmet Orhan\'ın \'Hayvanlara kötü muamele ediyor\' diye şikayet ettikleri için daha önceden de kendilerine saldırdığını ileri sürdü. Orhan hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu kaydeden Yanık, \"Bu kişinin kedi evi vardı. Kedi evindeki hayvanlar açlıktan ve susuzluktan ölmüştü. Şikayet ettik ve 54 bin lira ceza kesildi. Bundan sonra bizi sürekli tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı verildi. Çöplükte karşılaştığımızda yanımda bulunan arkadaşımıza yumrukla, yanındaki kadın da hortumla bana saldırdı. Ben de kavgayı önlemek için biber gazı sıktım\" dedi.

Mehmet Orhan\'ın hayvanseverlerden \'Çöplükte yaşayan hayvanlara çeşme ve havuz yapacağım\' diyerek 7 bin lira para topladığını öne süren Yanık, \"Çöplüğe gittiğimizde sadece bağış olarak verilen küvetleri gördük. Çeşme ve havuz için izin bile alınmamış. Şu an bizim girişimlerimiz sonucu koyulan mamamatikler ve su sebili var. İnsanlardan toplanan para nereye gitti bilmiyorum. Biz hayvanların sömürülmesine karşıyız\" diye konuştu.

\'4 KİŞİ BANA SALDIRDI

ASKODER Başkanı Mehmet Orhan ise Arife Yanık\'ın 4 arkadaşıyla birlikte kendisini darp etmek için biber gazı, cop ve beyzbol sopasıyla bölgeye geldiklerini iddia etti. Çöplükteki 300 hayvanla aylardır kendilerinin ilgilendiğini söyleyen Orhan, \"Haftanın 3-4 günü çöplüğe gidip oradaki canlara su ve mama götürüyorum. Temiz su kullanabilsinler diye 18 noktaya küvet yerleştirdik. Bunların böyle bir derdi yok. Oraya mamayla geleceklerine sopayla, biber gazıyla gelmişler. 4 kişi birden bana saldırdı\" dedi.

Hayvanlara kötü muamele ettiği için ceza yediği iddiasını yalanlayan Orhan, \"Onlara \'Hayvan dilendiricileri\' dediğim için bana taktılar. Arabamı satıp açtığım kedi evini şikayet ettiler. Kentsel dönüşüm için boşaltılan mahalleden toplayıp beslediğimiz kedilerin \'Aşıları, karneleri yok, kapıları büyük üşür hasta olurlar\' diye ceza yazdırdılar. Dernek başkanı olduğum için ceza iki katına çıktı. Ama cezaya itiraz ettik. Hastalıktan ve yaşlılıktan dolayı ölen 4 kediyi mezarlarından çıkarıp \'İşte ölen kediler\' diye algı yaptılar\" diye konuştu.

Antalya\'da birçok kişinin hayvansever gibi görünerek hayvanlar üzerinden çıkar sağladığını savunan Orhan, \"Bu artık bir sektör olmuş. \'Bunun annesi siz olun, ilaca mamaya ihtiyacı var\' diye ajitasyon yapıp para topluyorlar. İnsanlar masumane duygularla bunlara para veriyor ama toplanan paranın akıbeti belli değil. Ne de olsa kimse 3 ay sonra \'Bu hayvan ne oldu\' diye sormuyor. Ben bunlara \'Hayvan dilendiricileri\' diyorum\" dedi.

Hesaba itiraz eden taksi şoförünü döverek öldürdüler



ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde, eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz eden taksi şoförü 28 yaşındaki Yahya Zağlı, restoran çalışanları tarafından dövüldü. Boynu kırılan taksi şoförü ölürken, polis kaçan restoran çalışanı 4 kişiyi arıyor.

Belek turizm bölgesindeki olay, geçen cuma günü gece saatlerinde yaşandı. Serik\'te taksi şoförlüğü yapan Yahya Zağlı eşi, eşinin patronu ve onun eşiyle Belek Beach Park\'taki bir restoranda yemek yedi. İddiaya göre, yemeğin ardından 700 liralık hesap geldi. Hesaba itiraz eden Yahya Zağlı ve restoran çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine restoranın 4 çalışanı, iddiaya göre tekme ve yumruklarla saldırdıkları Zağlı\'ya sopalarla da vurdu. Boynu ve kaburgaları kırılan, birçok yerinden aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Yahya Zağlı, yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine restorana sağlık ekipleri sevk edildi. Buradaki müdahaleden sonra ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi\'ne götürülen Zağlı, dün yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Zağlı\'nın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Zağlı\'nın cenazesinin otopsiden sonra toprağa verilmek üzere memleketi Adana\'ya gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin\'de hacı adayları dualarla uğurlandı

MERSİN\'de, hacca gidecek adaylar için uğurlama töreni düzenlendi.

Merkez Akdeniz İlçesi\'nde bulunan Hz. Ebu Bekir Cami önünde gerçekleştirilen törene İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, din görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı. Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından hacı adaylarına seslenen Müftü Coşkun, hac ibadetinin çok önemli olduğunu ifade ederek hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Hac ibadetlerini yerine getirmek için heyecanla yola çıkmayı bekleyen bin 67 hacı adayı, yakınları ile vedalaştı. 76\'sının şehit ve gazi yakını olduğu hacı adayları, yakınları ile birlikte edilen dualara eşlik etti. Vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşanırken, hacı adaylarının yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Dua edilmesinin ardından hacı adayları otobüslerle Adana Havalimanı\'na gitti.



Sıcaktan bunalanlara buzlu serinlik

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde, sıcak ve yüksek nemden bunalan tatilciler, serinlemek için yüzme havuzlarına atılan buz kalıplarına sarılıyor.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 72 kaydedildiği tatil Antalya\'nın turistik ilçesi Kemer\'de, sıcaktan bunalan tatilciler buz kalıplarıyla doldurulan havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Tekirova bölgesinde hizmet veren Club Hotel Phaselis Rose, çeşitli aktivitelerle konukları eğlendirirken, onları serinletmek için de farklı yollara başvuruyor. Sıcak nedeniyle animasyon ekipleri genellikle eğlence şovlarını yüzme havuzlarında yapıyor. Go go dansçılarının şovlarına da eşlik eden yerli ve yabancı tatilciler, havuza atılan buz kalıplarına sarılarak serinlemeye çalışıyor.

Bodrum\'da bisiklet kazası

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki Milas karayolunda girdiği virajda, aniden sol şeride geçen 23 yaşındaki bisikletli Mücahik Kıvrak\'a seyir halindeki bir otomobil çarptı. Bisikletli Kıvrak şans eseri hafif yaralandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Kıbrıs\'taki Yakın Doğu Üniversitesi\'nin lisanslı sporcusu ve birçok yarışmada birincilik derecesi alan 23 yaşındaki Mücahit Kıvrak, bisikletiyle Bodrum-Milas karayolunun 14\'üncü kilometresindeki Zeytinlikahve Mevkii\'nde, derin virajı hızla geçmek için yolun sağından soluna geçmek istedi. Milas\'ın Kemikler Mahallesi\'ndeki bir balık üretim çiftliğinde veteriner olarak çalışan 25 yaşındaki Enver Aydoğdu\'nun kullandığı 09 R 8141 plakalı otomobil, bisikletli Mücahit Kıvrak\'a arkadan çarptı. Otomobilin ön camına çarpan Kıvrak, ardından yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından sürücü Aydoğdu ve yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansta Kıvrak\'a ilk yardım yapıldı. Bacak ve kollarından yaralanan Kıvrak\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken sürücü Aydoğdu \"Ben işe gidiyordum birden yolun sol şeridinde giden bisikletliyi görünce şok oldum. Çarpmamak için önce iki kez orta refüje çarptım, sonra duramayınca bisikletliye vurdum, çok üzgünüm\" dedi. Kıvrak ise \"Viraja girince sola doğru çıktım, o anda sol şeritten arkamdan gelen araç bana çarptı. Ben de aniden sol şeride geçerek hatalı olabilirim. Bisikletim kullanılamaz hale geldi ama bende şans eseri çok fazla bir şey yok. Böyle bir acemiliği nasıl yaptım anlayamıyorum\" dedi. Polis kaza ile igili soruşturma başlatırken Kıvrak ve Aydoğdu\'nun birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

HDP\'nin \'Vicdan ve Adalet Nöbeti\', İzmir’de son buldu



HDP’nin İzmir’de düzenlediği \'Vicdan ve Adalet Nöbeti\' sona erdi. Nöbetin son gününde konuşan HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, \"Bu nöbetler 4 Kasım 2017’ye kadar devam edecek olan planlanmış alan ve sokak etkinliklerimizin ilk periyoduydu\" dedi.

HDP, son ayağını İzmir\'de gerçekleştirdiği ve 6 gün süren Vicdan ve Adalet Nöbeti\'ni dün tamamladı. Nöbetin son gününde DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, HDP\'lileri ziyaret etti. Ziyarete DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurul Başkanı Emin Koramaz, TTB Başkanı Raşit Tükel ve Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş katıldı. Ziyaret sırasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, “Türkiye sınıf, emek, demokrasi mücadelesinin en önemli aktörleri, bugüne kadar gerçekleşmiş kazanımlarda büyük emekleri olan TTB, TMMOB, KESK ve DİSK aramızda. Burada olduğunuz için, nöbetimize güç kattığınız için teşekkürler. Türkiye’nin ne kadar kritik bir dönemden geçtiğini hepimiz görüyoruz. AKP-Saray iktidarı faşizm yolunda ilerliyor. Epey bir yol aldığını hepimiz görüyoruz ve bunu kaygıyla izliyoruz. Ancak elbette izlemekle kalmıyoruz. Bu ülkenin demokrasi güçleri olarak bir araya gelerek faşizmi birlikte durduralım istiyoruz. Bunun için mücadeleyi yükseltiyoruz. Bu mücadele hepimizin omuzlarında önemli bir görev. Bir demokrasi sınavı ile karşı karşıyayız bu sınavı hep birlikte kazanacağı diye düşünüyoruz\" dedi.

\'BİRLİKTE MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK\'

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, ise “Hırsızların ve katillerin yönettiği ülkede, onurlu ve şerefli insanlar ya cezaevinde ya da mezarda oldu. Demokrasi tarihinde şunu gördük. Mazlum ve mağdurların faşist diktatörlere karşı ayağa kalkmasından başka çaresi yok. Birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok. Yarın çok geç olabilir. Taş çok sert. Bu taş gelir bizi kanlar içerisinde bırakırsa hepimiz geç kalmış olacağız\" dedi.

\'BURASI İZMİR’İN ÖZGÜRLÜK ALANI\'

Konak Belediye Başkanı CHP\'li Sema Pekdaş ise Vicdan ve Adalet Nöbeti\'nin çok önemli olduğunu belirterek, “Keşke bu şekilde bariyerlerle soyutlanmamış olsa. Bu bölge İzmir\'in özgürlük alanı. Gençler burada otururlar, şarkılarını söylerler. Bu özgürlük alanına bu bariyerler yakışmıyor. Bu büyük bir utanç vee bunu yapanlar \'Bu ülkede demokrasiyi geliştireceğiz. Bu ülkede özgürlükleri çoğaltacağız\' diye 15 yıl önce siyaset hayatına başlayan bir partinin mensupları. O partinin uygulaması. Özgürlükler değil yasaklar çoğaldı. Demokratikleşme değil, demokrasi olmayan bir yaşam hüküm sürdü\" dedi.

\'ŞİMDİ HİÇBİR HDP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI KOLTUĞUNDA DEĞİL\'

Mardin Artuklu’nun kardeş belediye olduğunu söyleyen Pektaş, şöyle dedi: \"Geçen yıl Artuklu’ya gittik. O dönem orada çok fazla kayyum lafları söyleniyordu. ‘Kayyum gelir mi\' diye sordular. Kayyum bu mevzuatta mümkün değil dedim. Ama arkasından OHAL, darbe girişimi, KHK\'la ve şimdi sanıyorum HDP\'den seçilmiş hiçbir belediye başkanı koltuğunda değil. Görev yapmıyor onun yerine kayyumlar belediye başkanlığı yapıyor. Siz yerel demokrasileri öldürürseniz ülkedeki demokrasiyi de öldürürsünüz. Belediyelere kayyum atamak halka kayyum atamaktır. Bu yasaklar arta arta devam etti çünkü ahlaksızlığı ilke haline getirmiş bir hükümet var. Hukuk fakültesine başladığımızda öğretilen ilk şey her hukuk kuralının mutlaka ahlaki olması gerektiğidir. Ama bizim hukuk kurallarımız ve bizim yöneticilerimiz ahlaka uygun davranmıyor. Bizim Cumhurbaşkanımız, yemin ederek tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağına dair yemin ederek göreve başladı. Ama yeminine uymayan bir Cumhurbaşkanı var. Bunun ahlaki olduğunu söylemek mümkün değil. Böyle bir dönemde bize vicdan ve adalet lazım.\"

\'SOKAK EYLEMLERİMİZİN İLK PERİYODUYDU\'

HDP Grup Başkan Vekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, sokaklarda olmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: \"Adalet nöbetimizin 4. haftasının sonuna geldik. İzmir’deki 6. günümüzde İzmir’in yerel yöneticileri, sivil toplum örgütleri, kent dinamikleri, meslek odaları, bütün bu bariyerlere utanç duvarlarına rağmen bizleri yalnız bırakmadılar. Bütün İzmir halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz özellikle daha önce de ifade ettiğim gibi acıyla tecrübe ettiğimiz ve bedelini ödeyerek bugünlere geldiğimiz mücadelemizi 80 milyon insanın aynı bedeli ödeyerek acılı tecrübeyi yaşayarak bir şeylerin farkına varmasını istemiyoruz. 4 güzide ketimizdeki nöbetlerimizde halkımızın bize ‘siyasi hassasiyetlerinizi bir kenara bırakarak toplumsal muhalefet örgüsü içinde asgari müştereklerde bir araya gelin ve bu ülkeye düzlüğe çıkarın, 2 yıldır bir araya gelmeyen yakamızı bir araya getirin, tarihsel kökleri olan kardeşliğimizi güçlendirerek bize yarınlara taşıyın’ görevini bütün muhalif çevrelere vermişlerdir. Kesinlikle bu nöbetler 4 Kasım 2017’ye kadar devam edecek olan planlanmış alan ve sokak etkinliklerimizin ilk periyoduydu. Bundan sonra da biz OHAL kalkıncaya kadar, KHK’larla ihraç edilenler görevlerine dönünceye kadar, eş genel başkanlarımız, parti gözetmeksizin tutuklanmış milletvekili, belediye başkanı, siyasetçiler ve özgür basın emekçileri rehine olmaktan kurtuluncaya kadar, bu ülkede bize dayatılan öğrenilmiş çaresizlik gerçekliği ortadan kaldırılıncaya kadar, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının 80 milyonun ötesinde insanı doyurabilme, barış ve özgürlük içinde yaşanacak bir ülkeye düşünceye kadar sokaktan çekilmeyeceğimizi söylüyoruz.\"

Ada Ekspresi 5 yıl sonra Adapazarı seferini yaptı

ADA Ekspresi 5 yıl sonra Adapazarı\'na girmeye başladı. Arifiye ile Pendik arasında yolcu taşıyan Ada Ekspresi bugün Adapazarı ile Pendik arasında ilk seferini yaptı.

Adapazarı-Haydarpaşa arası yolcu taşıyan, 118 yıllık bir geçmişi olan TCDD\'ye ait Ada Ekspresi bakım çalışmaları nedeniyle 5 yıl önce seferi iptal edildi. Sakarya Arifiye ile Pendik arasında yolcu taşıyan Ada Ekspresi bugünden itibaren Adapazarı Mithatpaşa Garı ile Pendik arasında yolcu taşımaya başladı. Ada Ekspresi, Adapazarı\'ndan günde 4 sefer, İstanbul\'dan 4 sefer yapacak. Ada Ekspresi ile Adapazarı\'na gelen yolcular otobüslerle şehir merkezine götürüldü. Trenin Adapazarı ile Pendik arasında yolcu taşıması vatandaşları memnun etti.

Trenin yeniden seferlerine başlamasının kendileri için faydalı olduğunu belirten Nurettin Küçük, \"İstanbul Pendik\'ten geliyoruz. Böyle daha güzel olmuş. Hiç inmeden Adapazarı\'na kadar geldik\" dedi.

