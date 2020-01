DHA YURT BÜLTENİ-5   

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalya\'da görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalya’da görüştü. Mevlüt Çavuşoğlu twitter\'dan yaptığı açıklamada \"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalya’da biraraya geldik. Ülkelerimiz arasındaki zorlu konuları ve beklentilerimizi konuştuk.\" dedi

Tekneyle kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY\'nin Aydın İl İmamı olduğu belirtilen A.K. ve eşi E.K.\'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, tekne ile yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında, örgütün Erzurum\'da görevlendirdiği, FETÖ\'nün üst düzey yöneticisi olduğu öğrenilen Ü.Ü.\'nün bulunduğu belirtildi.

Muğla Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığındaki, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan kişilerin yakalanması için dün (cuma) akşam operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Marmaris\'ten binecekleri tekne ile yurtdışına kaçacağını öğrenen polis, hazırlıklarını yaptı. Düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY\'nin Aydın il imamı olduğu belirtilen A.K. ve eşi E.K.\'nin de aralarında bulunduğu, aranan 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve gizlendikleri arazide yapılan aramalarda; 5 sahte kimlik, yüklü miktarda dolar ve euro ele geçirildi. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmaktan aranan zanlıların, daha önce devlet memurluklarından ihraç edildikleri belirtildi. Şüpheliler arasında, örgütün Erzurum\'da görevlendirdiği FETÖ\'nün üst düzey yöneticisi olduğu öğrenilen Ü.Ü.\'nün de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında doktor, emekli öğretmen, ev hanımı ve eski müftünün de yer aldığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Emniyette getirilen zanlılardan görüntü

MARMARİS (Muğla)

Çubuk\'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Çubuk-Şabanözü karayolu Akkuzulu Kavşağı\'nda meydena geldi. Yazgan Akpunar yönetimindeki 06 ET 0938 plakalı otomobil ile Kemal Küçük idaresindeki 06 CBD 06 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerinden biri yoldaki bariyerlere çarparak, diğeri ise orta refüşteki toprağa saplanarak durabildi. Kazada her iki otomobilde bulunan Kemal Küçük, Tahsin Kayhan, Merve Akpunar, Fatma Akpunar ve Yağmur Akpunar yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan mahalle sakinleri söz konusu kavşakta sık sık trafik kazası yaşandığını iddia ederek, aydınlatma ve trafik lambalarının olmamasına da tepki gösterdi.

Yaralılar ambulansa alınırken görüntü

Kaza yerinden görüntü

Mahalle sakinlerinin tepkileri

Polis inceleme yaparken görüntü

ÇUBUK (Ankara)

Ata mesleği çömlekçiliği ayakta tutmaya çalışıyor

BURDUR\'un Ağlasun İlçesi\'ne bağlı Mamak Köyü\'nde oturan 50 yaşındaki Cüneyt Sezer, atasından kalma çömlekçilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Geçen yıllarda köyünün de geçim kaynağı olan çömlekçiliği çocuklarının da desteğiyle ayakta tutmaya çalışan Cüneyt Sezer, çömlek yapımında doğal toprak kullandığını belirtirken, \"Şu an piyasada asbest karıştırılan topraklar var. Bunları halkımız bilmiyor, ateşe dayandığı için insanlar kullanıyor ama sağlıklı değil\" dedi.

Ağlasun\'a bağlı Mamak Köyü sakinlerinin önceki yıllarda geçim kaynağı olan çömlekçilik yerini fabrikasyon ürünlere bırakınken, köy sakinlerinden Cüneyt Sezer, hem köy hem de ata mesleğini sürdüren tek usta olarak mücadele etmeye çalışıyor. Evli ve 2 çocuk sahibi Cüneyt Sezer, evinin yanındaki 50 metrekare atölyede el emeği çömleklerle fabrikasyon ürünlere karşı yarışıyor.

\"ÇÖMLEKÇİLİK ATA MESLEĞİ\"

Cüneyt Sezer, ata mesleğini yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğünü belirterek, \"Çömlekçilik ata mesleği, esas dedem ustaydı. Biz ondan öğrendik, ilk ondan gördük bu işi. 30- 40 sene önce köyümüzün normalde geçim kaynağı çömlekçilikti. Bu meslek bitti artık. O zaman ustalar bu iş ağır olduğu için bir fırsatını bulup yurt dışına gitti. Şu an köyümüz hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de köye geleli 10 yıl oldu. Çocukken köyden ayrılmıştım\" dedi.

\"PAZARLAMA SORUNUMUZ VAR\"

Çömlek yapımında doğal toprak kullandığını ve katkı maddesi yer almadığını anlatan Cüneyt Sezer, \"Şu an piyasada asbest karıştırılan topraklar var. Bunları halkımız bilmiyor, ateşe dayandığı için insanlar kullanıyor ama sağlıklı değil işin gerçeği. Bu yöremizde çalıştığım üç çeşit toprak var. Üçünün de farklı özellikleri var. Kimisi su testisi üzerine, kimisi ateşe dayanıyor, bu şekilde üretimimize devam ediyoruz. Pazarlama sorunumuz ister istemez var. Çünkü piyasada bu iş üzerine büyük rekabet var. İnsanlar bunu şimdi fabrikasyona döndürdü bazı ürünlerde. Mesela bizim yaptığımız ürünleri fabrikasyon olarak basabiliyorlar. Ondan dolayı biraz pazar sorunumuz çıkıyor ortaya, kendi ürettiğimiz ürünün tam karşılığını alamıyoruz. Biz de bu şekilde mücadele ediyoruz\" diye konuştu.

\"OĞLUMU YETİŞTİRİYORUM\"

Kendisinden sonra bu mesleği oğlunun sürdüreceğini kaydeden Sezer, şöyle dedi:

\"Oğlumu yetiştiriyorum şimdi, o da ustalık belgesini alacak. 5 yıldır çömlekçilikle iştigal ediyor. İlerleyen zamanda inşallah o devam ettirecek, umudumuz o. Küçük oğlum da meraklı, o da inşallah yetişecek ama bu işin altyapısında devlet destek olmazsa sıkıntılı. Çünkü olmuyor. Ürettiğin malzemeyi, gerçekten şu şartlarda işlediğin malzemenin hakkını alma ihtimalin çok zor. 3 liraya mal veriyorsun vatandaş 10 liraya satıyor, 20 liraya satıyor.\"

- Cüneyt Sezer\'in yaptığı ürünler

- Çömlek üretiminden detay

Cüneyt Sezer

- Detay

BURDUR

Bu ilçede kadınlar her mesleğe el attı, patron oldu

RİZE’nin Ardeşen İlçesi’nde son yıllarda kadınlar her meslekte iş hayatına atılmaya başladı. Kaynakçı, mermerci, kuyumcu, dönerci, dolmuş şoförü, fırıncı, kuaför ve konfeksiyon gibi alanlarda çalışan kadınlar kendilerine iş yerleri açıyor, patron oluyor.

Rize’nin doğusunda 40 bin dolayında nüfusu ile en büyük ilçesi olan Ardeşen’de kadınların istihdama katılım oranları her geçen gün artıyor. Önceleri bağ ve bahçe işlerinde çalışan, sırtladıkları çay yüklerini taşıyan kadınlar, artık her meslekte iş hayatına atılmaya başladı. İşçi ve çırak olarak girdikleri işlerde çalışan ve kısa sürede usta olan kadınlar kaynakçı, mermerci, dönerci, kuyumcu, kuaför, konfeksiyon gibi alanlarda yeni iş yerleri açarak patronluğa yükseldi. Ancak kadınlar kendilerini çalışmaktan geri alıkoymuyor, işçileri ile birlikte çalışıyor. Çevrelerine örnek olan iş kadınları sayesinde ilçede kadınların iş gücüne katılımı her geçen gün artıyor.

SEMA USTA 12 YILDIR KAYNAKÇI

İlçede bir demir atölyesinde çalışan ve 12 yıldır kaynakçılık yapan Sema Karakaş, işini çok sevdiğini söyledi. Mesleklerde kadın-erkek ayrımı yapmadığını belirten Karakaş, “İnsan seviyorsa her işi yapabilir. Kaynak haricinde burada soba yapıyorum. Önce iskeletinden başlıyorum. Bir sürü parçadan oluşuyor. Plazmadan kesime ardından bükümü var. Sonra birleştirmeleri oluyor. İşi öğrendikten sonra sırasına göre yapıyorsun. Bu mesleği, üretmeyi sevdiğim için seçtim. Şu an soba yapıyorum ama boş kaldığımda ne iş verirseler yapabiliyorum. Soba üretimi durduğu zaman çay fabrikalarına bakıma gidiyoruz. Ferforje kapı işleri demir üzerine her işi yapıyoruz. Mesleğim kaynakçı ama pres de yapıyorum, kesimde de çalışıyorumö dedi.

BİRSEN USTA 25 YILDIR MERMERCİ

İlçede 25 yıldır eşi ile birlikte işlettikleri atölyede mermercilik işi ile uğraşan 2 çocuk annesi Birsen Akgün, mesleğini çok sevdiğini söyledi. Akgün, “Mermercilik işi zor.Ama alıştığımız için bize kolay geliyor. Taşı taşımanın kesmenin kolay yöntemleri var. Çalışırken 2 tane çocuk büyütüp, okuttum. Şu an biri üniversite okuyor diğeri asker. Eşimle beraber işimizin başındayız. İşçilerim ve ustalarım var. Mermerleri kesip zımpara ile rötuşluyoruz. Tabi ki zor oluyor, eşimde ağır işlerde yardımcı oluyor. Taşıyıp inşaatlara götürüp takıyoruz. Zorlukları var tabi insanları da memnun etmek zorö ifadelerini kullandı.

ÇIRAK OLARAK BAŞLADI, İŞ YERİ AÇTI

Çırak olarak başladığı şinde kuaför dükkanı açan ve 25 yıldır işleten Çiğdem Aşık’da hem ev işleri hem de iş yeri ile ilgilendiğini belirterek çalışmayı sevdiğini söyledi. Zaman zaman zorlandığını anlatan Aşık, “Boyama, kesme, gelin başı kuaförle ilgili her işi yapıyoruz. Her kadın bir meslek sahibi olmak istiyor. Kimi çalışarak kimi okuyarak iş kadını olmak istiyor. Evde oturmak iyi bir şey değil. Küçükken ya doktor yada kuaför olmak istiyordum. Kuaför oldum\" diyerek mesleğimi çok sevdiğini söyledi.

Konfeksiyonda çalışan Fatma Enginar da 6 yıldır aynı mağazada çalıştığını belirterek “İşimi severek yapıyorum. Her sabah işe gelirken yeni insanlar tanıyıp yeni ürünler satacağım heyecanı ile işe geliyorumö dedi.

KUYUMCU AYŞE HER ALANDA VAR

Ardeşen Kent Konseyi Başkanlığı, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü’nde Başkan Yardımcılığı, Ardeşen Belediyesi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Yöneticiliği görevlerini yürüten 15 yıllık kuyumcu Ayşe Er, mesleğini ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı severek yaptığını belirtti. Er, “Bu sosyal sorumluluk görevleri arasında açık öğretimle 2 üniversite de okuyorum. İki çocuk annesiyim onlarla ilgileniyorum. Hem işte çalışıp, aralarda ders çalışıyor, hem çocuklarıma zaman ayırıyor hem de sosyal faaliyetlerin içinde oluyorum. Kuyumculuk mesleği her yönden çok riskli bir meslek.Diğer mesleklerinde kendine göre zorlukları var tabi ki de ama biz riskleri alarak geç saatlere kadar iş yerimizde tek başımıza kalabiliyoruz\" dedi.

\"BEYLER KAHVEHANEDE OTURMAYI TERCİH EDİYOR\"

Kadınların evde oturmalarını istemediğini anlatan Er, şunları söyledi: \"Mutlaka bir şekilde bir şeylerle uğraşmaları gerektiğini düşünüyorum. Buradaki beylerimiz kahvehanelerde oturmayı daha çok tercih ediyorlar. İsterim ki beylerimiz eşlerine yardım etsinler. İlçemizde işyerlerinde yüzde 80’e yakın kadınlar çalışıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Biz çalışmayı üretmeyi seviyoruz inşallah bizden sonra gelecek kızlarımızda bizi örnek alarak bizim yolumuzdan giderler. Kızlarımız ne olursa olsun mutlaka okusun. Okuyamıyorlarsa mutlaka çalışsınlar. Ekonomik özgürlüklerini kazanmaları önemliö

ESNAF ODASI BAŞKANI:KADINLAR İLÇEMİZDE ÇOK AKTİF

Ardeşen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Bekir Yazıcı, 1750 dolayında esnafın olduğu ilçelerinde kadın işgücünün her geçen gün arttığını belirterek \"Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Bunun yanında her müessesemizde mutlaka çalışan en az bir kadın var. Kadınlar ilçemizde çok aktifler. Mermerci, kaynakçı, dönerci gibi eleman ve iş yeri sahipleri var.ö diyerek yeni işyeri açma hazırlığında olanlar olduğunu belirtti.

Ardeşen detayları

Kadınlardan detaylar

Kadınlarla röp.

Esnaf odası başkanı ile röp.

Detaylar

RİZE

Aziz Sancar Vakfı\'nın bisikletli gönüllüleri Finike\'de

MERKEZİ ABD\'de bulunan Aziz-Gwen Sancar Vakfı\'nın Türkiye\'de kırsalda yaşayan çocuklara giyim ve kırtasiye desteği amacıyla organize ettiği \"Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu\" adlı bisiklet turu gönüllüleri Antalya\'nın Finike İlçesi\'ne ulaştı.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından kurulan merkezi ABD\'de bulunan Aziz- Gwen Sancar Vakfı tarafından, Türkiye\'de köy çocuklarına giyim, kırtasiye yardımı yapmak amacıyla başlatılan \"Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu\" bisiklet turunun Kaş- Finike etabı tamamlandı. Gönüllüler Çanakkale\'den başlayıp Ege şehirlerinin ardından Finike\'ye ulaştı.

\"1300 KİLOMETRELİK 13 GÜNLÜK TUR\"

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, Aziz- Gwen Sancar Vakfı Başkanı Dr. Bülent Ender, başkan yardımcıları Nihat Çubukçu, Cemal Ünal ile başladıkların turun sonuna geldiklerini söyledi. Suyabatmaz, \"Kırsalda yaşayan çocuklar için başlatılan çok anlamlı bir proje. Bizim yaptığımız özel bir tur. Çanakkale\'den başladık. Türkiye\'ye yardım köprüsü amacıyla ABD\'de yaşayan Türkler arasında kurulmuş vakfın başlattığı bir proje. Proje için ABD\'den arkadaşlarımız gelerek tura katıldı. Toplanacak yardımlarla özellikle dağ köylerinde okuyan çocuklara bot, mont ve kırtasiye malzemesi almak için kurulmuş bir organizasyon. Bu organizasyona Aziz Sancar Vakfı\'nın katkıları var. Biz de Bisikletliler Derneği olarak Türkiye ayağını yapıyoruz. 1300 kilometrelik 13 günlük bir tur. Aziz Sancar Vakfı\'nın yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı da aramızda, onlar sırf bu tur için geldi\" dedi.

Turun Kemer\'de sona ereceğini aktaran Suyabatmaz, turun çok keyifli geçtiğini ve her etabın anlamlı olduğunu da kaydetti.

AMAÇ ÇOCUKLARA YARDIM SAĞLAMAK

Aziz- Gwen Sancar Vakfı Başkanı Dr. Bülent Ender de \"Vakfın kuruluş amacı yardım sağlamak. Kampanyamız için ABD\'den Türkiye\'ye geldik. Çanakkale\'den Antalya\'ya bisiklet turu yaparak ABD\'de yaşayan Türk ailelerden yardım toplamak ve bunları daha sonra doğuda, köylerde yaşayan ihtiyacı olan çocuklara yardım sağlamak. Şu ana kadar oldukça başarılı kampanya oldu bizim için. Antalya turu sonunda tespit ettiğimiz maddi imkanları yetersiz çocuklarımızın giyeceklerini karşılamak için hareket geçeceğiz\" diye konuştu.

Bisiklet turu yapanlar ilçeye giriş yaparken

- RÖP 1: Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz

- RÖP 2: Aziz Sancar Vakfı Başkanı Bülent Ender

FİNİKE

