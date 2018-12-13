DHA YURT BÜLTENİ -5

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı beylik tabancasıyla intihar etti (1)

Antalya il Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Polislerin araç çevresinde inceleme yaparlarken görüntüsü

-Polis araçlarının görüntüsü

-Genel ve detaylar

ANTALYA, (DHA) -

================

Çorum\'da eğitime kar engeli

Çorum\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime de 1 gün ara verildi.

Çorum\'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışında kent merkezi, beyaza büründü. Soğuk havanın da etkisiyle yollarda buzlanma meydana gelirken, sürücüler, zor anlar yaşadı. Çorum- Samsun yolunda kayan araçlar nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Yollarda ise tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yapıldı. Kar yağışı nedeniyle ekiplerin, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

- Kar yağışı

-Belediye ekipleri kar temizleme çalışması

-Tatil edilen okuldan görüntü

-Kent merkezinden ve yollardan görüntü

- Muhabir anonsu

-Çocukların kar topu oynaması

-Detaylar

(SÜRE: 3 Dk) (BOYUT: 261 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)

================

Park halindeki otomobilde 33 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirildi

Van\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri, park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada otomobilin bagajında çuvallar içerisine zulalanmış 33 kilo 595 gram Afyon sakızı ele geçirildi.Olayla ilgili 2 Kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İpekyolu İlçesi Vali Mithatbey Mahallesi Kışlayolu Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine otomobilde narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin bagajında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış 33 kilo 595 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.T. ve V.B. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Otomobilde narkotik köpek\'Şila\' ile yapılan arama

-Ele geçirilen afyon sakızı

-Genel ve detaylar

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

================

Tantuni satarak 3 çocuğunu okutuyor

Adana’da 20 yıl çalıştığı un fabrikası iflas edince tazminatı ödenmeden işten çıkarılan Mustafa Tekin (52), aynı fabrikanın bahçesinde tantuni satmaya başladı. 3 çocuk okuttuğunu belirten Tekin, yıkım çalışmaları süren fabrikayı evi gibi benimsediğini söyledi.

Mustafa Tekin, 1994 yılında işçi olarak girdiği Yüreğir ilçesindeki Karşıyaka Un Fabrikası’nda 2000 yılında aşçılık yapmaya başladı. 2014 yılında şirket iflas edince, tazminat ödenmeden işten çıkarıldı. Kendisi gibi 35- 40 işçinin daha mağdur olduğunu aktaran Tekin, tazminatını alabilmek için 4 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyledi.

Geçimini sağlamak için evi gibi benimsediği boş fabrikanın bahçesinde 4 yıldır tantuni sattığını dile getiren Tekin, araziyi satın alan şirket tarafından binanın yıkılıyor olması nedeniyle de üzüntü duyduğunu anlattı. Tekin, 2’si lise, 1’i üniversite öğrencisi çocuklarını tantuni satarak okutmaya çalıştığını kaydederek, “Burası benim evim gibiydi. Bütün çevrem burada, bu yüzden buradan ayrılmıyorum. Burası yıkılırken her vurmalarında sanki benim kalbime vuruyorlar gibi hissediyorum. 52 yaşında olmama rağmen emekli de olamadım, yaşa takıldım. Burası da yıkıldıktan sonra artık ne yapacağımıza bakacağız. Günde 35- 40 tantuni ancak satıyorum. Artık inşaat olur, bekçilik olur, bir şeyler bakacağızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Yıkım anı görüntüleri

- Yıkım çalışmalarından genel ve detay görüntüler

- Mustafa Tekin ile röp

SÜRE:03\'21\" BOYUT:372 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

==================

TIR bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan TIR\'ın bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Sandıklı\'da dün sabah saatlerinde ilçe merkezi ve köylerde başlayan kar yağışı gün boyunca aralıklarla sürdü. Akşam saatlerinde ise kar yağışı kesilirken, hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi.

Gece, Antalya- Afyonkarahisar karayolunda Mehmet Ali Başparmak Kaya\'nın kullandığı 20 VB 283 plakalı Tır, Ofis kavşağındaki köprüde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Ali Başparmak Kaya sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

Kaza sonrası yolun büyük bir bölümünü kapatan TIR\'ı kaldırma çalışmaları esnasında ulaşım zaman zaman dururken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Geçe geç saatte kaza yapan Tır\'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Karayolları ekibi de kaza sonrası buzlanma nedeniyle yolda tuzlama çalışması yaptı.

Buzlanmaya bağlı olarak Afyonkarahisar- Antalya karayolunda çok sayıda maddi hasarlı kazanın meydana geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kaza yapan Tır\'dan detay görüntüler

- Kaza bölgesinde tuzlama yapan Karayolları ekibi

- Yoldaki trafikten görüntü

199 MB /// 01.47\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)