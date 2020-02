DHA YURT BÜLTENİ 5

1)GEMLİK\'TE KADIN CİNAYETİ

Bursa\'nın Gemlik ilçesinde bir kadın sabah erken saatlerde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.Sabah erken saatlerde Balıkpazarı bölgesinde meydana gelen olayda 34 PG 4315 plakalı otomobil ile işe gitmek isteysen 55 yaşındaki Günay Torun arıcı içersinde silahlı saldırıya uğradı. Görgü şahitlerine göre beyaz renkli bir otomobil Toru’un aracının yanına yakalaşarak 6 el ateş edildiği öne sürüldü. Karın bölgesini aldığı 3 kuruşun yarası ile ağır yaralanan Torun’u ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin yaptı. Torun\'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre yakın bir akrabası olduğu öne sürülen ve adı açıklanmayan zanlı ile alakalı çalışma başlatıldı. Cinayete kurban giden Torun\'un ilçede bayan kuaförlüğü yaptığı, sevilen bir esnaf olduğu, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

2)GAZİANTEP\'TE YOĞUN SİS

GAZİANTEP\'te etkili olan ve görüş uzaklığının 20 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksama meydana geldi. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama olurken, kentte hava sıcaklığı, 12 dereceye düştü. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

3)MUHTARLIKTA GÖREVLİYLE TARTIŞTI, EVDE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

ISPARTA\'nın Eğirdir ilçesinde geçen haziranda su parası yatırmaya gittiği muhtarlıkta, görevli E.K. (27) ile tartışan Süleyman Demirtaş (61) aynı gün evinde kalp krizi geçirip öldü. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede E.K.\'nin Süleyman Demirtaş\'ın göğüs bölgesine yumrukla vurmasının kalp krizini tetiklediği belirtildi. E.K. hakkında taksirle ölüme neden olmaktan kamu davası açıldı. Süleyman Demirtaş\'ın oğlu Osman Demirtaş (29) da babasının E.K. tarafından dövüldüğünü belirterek, \"Bu taksirle adam öldürme değil, kasten adam öldürme olayıdır. Suçlu cezasını çekmelidir\" dedi.

Eğirdir\'e bağlı Barla köyünde oturan Süleyman Demirtaş, geçen 1 Haziran\'da köydeki muhtarlık su tahsilat veznesine 12 liralık su parasını ödemek için gitti. İddiaya göre, muhtarlıkta kadrolu olarak çalışan E.K., toplam borcun 15 TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine Süleyman Demirtaş ile E.K. arasında önce tartışma yaşandı.

EVE GELİP FENALAŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ

Olaydan sonra eve giden Süleyman Demirtaş aynı gün fenalaştı. Eşi Keziban Demirtaş\'a (62) sürekli \'Bağrım yanıyor, çok acıyor\' diyen Süleyman Demirtaş, rahatsızlığının artması üzerine ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonrası kalp krizi geçirdiği tespit edilen Süleyman Demirtaş, Isparta Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Süleyman Demirtaş\'a hastanede müdahale edilerek kalp pili katıldı. Süleyman Demirtaş tedaviye alındığı hastanede gece yaşamını yitirdi.

\'DARP EYLEMİNDE BULUNMADIM\'

Olayın ardından gözaltına alınan E.K., savcılıktaki ifadesinde Süleyman Demirtaş\'ın ölümüyle ilgili herhangi bir kastı olmadığını öne sürdü. Daha önce \'yaralama\' ve \'tehdit\' suçlarından ceza aldığı ancak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı belirtilen E.K., ifadesinde şunları kaydetti:

\"Saat 08.30 sıralarında Barla köyünde ikamet eden ve aramızda husumet bulunmayan Süleyman Demirtaş su parası ödemek için muhtarlık binasına geldi. Bu esnada ellerimin ıslak olduğunu ve birkaç saat sonra gelmesini, borcun 15 TL olduğunu söyledim. Bunun üzerine Süleyman Demirtaş, \'Olur mu, benim 12 TL borcum var, hep benden 2-3 TL fazla alıyorsunuz, siz hep böyle yapıyorsunuz, sizi her yere şikayet ederim\' şeklinde sözler söyledi. Ben de \'Amca istediğin yere şikayet et ben zaten sana bunun makbuzunu veriyorum\' dedim. Bunun üzerine \'BİMER\'e, CİMER\'e şikayet ederim, silahım var, vururum\' dedi. Ben de \'Defol git amca şuradan, gerekirse 15 TL\'ni de ben yatırayım\' dedim. Bunun üzerine üzerime geldi, ben de şahsı tam hatırlamamakla birlikte sol omuz kısmından ittirdim. Bu esnada muhtarlığın ikinci katından aşağıya doğru indi ve \'beni öldürüyorlar, dövüyorlar\' diye bağırmaya başladı. Bana bakarak geri geri yürümeye başladı ve düştü. Yaklaşık 20 dakika sonra jandarma geldi. O arada jandarmaya karşılıklı şikayetçi olmadığımızı belirttik ve bunu tutanak altına aldık. 2 Haziran 2018 tarihinde Süleyman Demirtaş\'ın kalp krizi geçirerek Isparta Şehir Hastanesi\'nde vefat ettiğini öğrendim. Süleyman Demirtaş\'ın kalp rahatsızlığı olup olmadığı hususunu bilmiyorum. Süleyman Demirtaş\'ın ölümü olayıyla ilgili herhangi bir kasıtlı hareketim bulunmamaktadır. Ve olay tarihinde de ben şahsa yönelik darp eyleminde bulunmadım. Olay nedeniyle pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.\"

\'GÖĞÜS BÖLGESİNE YUMRUKLA VURMAK SURETİYLE YARALADIĞI\'

İfadesinin ardından serbest bırakılan E.K. hakkında \'Taksirle ölüme neden olma\' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, \"Şüpheli E.K.\'nin ölen Süleyman Demirtaş ile yaşadığı tartışma sırasında E.K.\'nin Süleyman Demirtaş\'ın göğüs bölgesine yumrukla vurmak suretiyle yaraladığı, bunun neticesinde efor ve stresin tetiklediği kalp krizine bağlı olarak Süleyman Demirtaş\'ın ölümüyle sona eren olayda şüpheli E.K.\'nin taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçunu işlediği anlaşılmıştır\" denildi.

\'BU KASTEN ADAM ÖLDÜRME OLAYIDIR\'

Süleyman Demirtaş\'ın İstanbul\'da oturan oğlu Osman Demirtaş ise babasının olayın hemen ardından kendisini aradığını ve daha sonrasında ölüm haberini aldığını söyledi. Osman Demirtaş, \"Babamın bu olaya bağlı olarak ölmüş olabileceğini düşünerek, şikayetçi oldum. Babamın cenazesine önce Eğirdir\'de ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Antalya\'da yapılan otopsi bulguları daha sonra da İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu\'na gönderildi. 14 Eylül\'de kurul kararını verdi ve babamın darba bağlı olarak kalp krizi geçirdiği yönünde oybirliğiyle alınmış karar çıktı. Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı da \'taksirle ölüme neden olmaktan\' dolayı babamı döven E.K. hakkında iddianame hazırlayarak Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açtı. Bu taksirle adam öldürme değil, kasten adam öldürme olayıdır. Ben adli tıp raporlarını alarak bu konuda hukuk mücadelemi başlatmış bulunuyorum. Suçlu cezasını çekmelidir\" dedi.

\'AĞLAYARAK DÖVDÜKLERİNİ, ÇOK KOVALANDIĞINI SÖYLEDİ\'

Süleyman Demirtaş\'ın 30 yıllık eşi Keziban Demirtaş da eşinin çiftçilik yaparak yaşantısını sürdüren, kendi halinde bir insan olduğunu anlattı. Keziban Demirtaş, \"Olay günü sabah karnını doyurdum. \'Ben su parasını ödeyip, geleyim\' diye evden çıktı. Yoldan bir tanıdığın arabasına binerek muhtarlık binasına kadar gitmiş. 12 lira olan su parasını 3 lira da \'çay kahve parası\' diye alıyorlar. \'Vermeyeceğim\' deyip, yanında 12 lira götürdü. Çok geçmeden beni arayıp, ağlayarak dövdüklerini, çok kovalandığını söyledi. \'Osman\' diye bakkal biri kurtardı o olmasa öldürecekti. \'Oğlum vurma\' dedikçe bağrıma bağrıma vurdu. Bağrım yanıyor\' diye anlattı. Ardından jandarma arabasıyla eve bırakıp gittiler ama sürekli ağlayıp, inliyordu. Kötü olunca hastaneye götürdük. Isparta\'da öldü. Hiç bu adama vurulur mu? Ayağını sürüyerek geldi çok acıyor diye ağlayıp duruyordu. Merdivenlerden kaktırmış, yuvarlanmış. 25 yaşında delikanlısın, nereden senin hakkından gelsin bu adam? \'Git buradan\' de, \'Nereye şikayet edersen\' et de. Dövmek mi lazım\" diyerek gözyaşı döktü ve şikayetçi olduğunu söyledi.

\'DARP YOK, DERTLERİ PARA KOPARMAK\'

Ailenin iddialarıyla ilgili konuşan Köy Muhtarı Mustafa Soyöz ise şöyle dedi:

\"Olaydan bilgim var. Görevli E.K., Süleyman Demirtaş\'ın kullandığı su karşılığında ödemesi gereken karşılığında \'15 lira ver, bozuk para yok, gelecek ay eksik ödersin\' demiş. Bu da \'Vay efendim neden çok para alıyorsunuz, vermem\' deyip, küfür etmiş. Tartışma yaşanmış ancak darp olayı kesinlikle yok. Dertleri para koparmak.\"

4)VAN\'DA EMNİYETİN HASSAS BURUNLU KÖPEKLERİ TÜRKİYE REKORU KIRDI

VAN Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve operasyonlarda aktif görev alan 8 özel eğitimli köpek, uyuşturucu operasyonlarında bu yıl da Türkiye rekoru kırdı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kürşat Başer, dedektör köpeklerin operasyonlarda baş yardımcıları olduklarını belirterek, \"Bu sene 6 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde bu köpeklerin payı var. Onlar oyun oynadıklarını sanıyorlar fakat oyun oynarken bize sağladıkları fayda paha biçilemez\" diye konuştu.

Uyuşturucu sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından biri olan Van\'da, polisin yaptığı operasyonlar ve çalışmalar, gece-gündüz sürerken, en büyük yardımcıları da dedektör köpekler oluyor. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi\'nde barınan ve eğitimleri de burada yapılan dedektör köpekler, 4 aylık sıkı eğitimin ardından uyuşturucu operasyonlarında görev alıyorlar. Uyuşturucu ticareti yapanlar her geçen gün yeni bir yöntemle uyuşturucuyu geçirmeye çalışırken, bu köpekler de onlara geçti vermiyor. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve operasyonlarda aktif görev alan 8 dedektör köpek; Alfa, Bozo, Efes, Lisa, Mamba, Rexo, Şila ve Zeyna geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok önemli operasyonlar da görev aldı. Hassas burunlu köpekler, aldıkları 4 aylık eğitimin ardından çıktıkları operasyonlarda polisin bir numaralı yardımcıları oluyor.

TÜRKİYE REKORU ONLARDA

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kürşat Başer, \"Yaklaşık 6 ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonların önemli bölümünde bu sevimli dostlarımızın payı var. Özellikle bu kahramanlarımızdan isim olarak bahsetmek istiyorum. En başarılı köpeğimiz Alfa ve tek başına bu yıl 1,5 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde diğer köpeğimiz Şila tek başına 1,3 ton kadar, Liza ise 800 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesinde aktif rol oynadı\" dedi.

TESTLERDEN GEÇİYORLAR

Köpeklerin, hayatın her alanında olduğu gibi gençleri uyuşturucudan korumak ve güvenliği sağlamak adına da çok aktif rol aldığını belirten Başer, \"Köpeklerimiz doğduktan itibaren bazı ufak testlerden geçerek bu işe uygun olup olmadıkları belirleniyor. Özellikle belli ırklar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Buradaki köpeklerimize baktığımızda Belçika marinosu cinsi köpeklerimizin başarı yakaladıklarını görüyoruz. Köpeklerimiz bu küçük testleri geçtikten sonra 4 aylık bir temel eğitim alıyorlar. Tabi bununla sınırlı kalmıyor. Köpeklerimiz görevde olduğu sürece yine kendi eğitmenleri tarafından sürekli eğitime tabi tutuluyorlar\" diye konuştu.

BAKIMLARI ÖZEL YAPILIYOR

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi\'nde barınan ve eğitimleri burada yapılan dedektör köpekler, birçok operasyonda aktif rol alırken sürekli de eğitim halindeler. Dedektör köpekler, operasyon dışında da eğitimcileri tarafından yine çalışmalarına devam ediyorlar. Özel olarak bakımları yapılan ve beslenmeleri özel mamalarla sağlanan köpeklerin, uzman veteriner kontrolleri de sürekli yapılıyor.

EMEKLİ OLUNCA DA AYRILMIYORLAR

Polisin bir numaralı yardımcılarının emekliye ayrılmaları da yeterince yaşlanıp, oyun oynama isteklerini kaybettiklerinde başlıyor. Başer, bu köpeklerin emekliye ayrıldıklarında da yanlarından ayırmadıklarını belirterek, \"Onlar bizimle kalmaya devam ediyorlar. Ve biz onlara bakmaya devam ediyoruz. Son anlarına kadar onlarla beraber oluyoruz \" dedi.

YANLIŞ BİLİNENLER

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Başer, halk arasında bu dedektör köpeklerle ilgili yanlış bilgilerin dolaştığını da belirterek, \"Köpeklerimize uyuşturucu verilerek uyuşturucu ile temas ettirilerek eğitimlerin gerçekleştirildiğine dair yanlış bilinen bir tespit var. Kesinlikle köpeklerimiz uyuşturucu ile temas ettirilmezler, dokunmazlar. Sadece uyuşturucuyu koklarlar. Koklarken bile onların koku duyularının bizden çok daha güçlü ve derin olduğu gerçeğini bilerek biz onlara sınırlı şekilde uyuşturucu koklatırız. Ve onlar oyuncağının uyuşturucu koktuğunu zannederek oyuncağını ararlar. Eğitimleri kesinlikle ceza yöntemine değil oyun oynama alışkanlığının geliştirilmesine yönelik ve onları ödüllendirilmeye yönelik gerçekleşir\" diye konuştu.



5)SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MEŞE: TETANOZ AŞISINI ÜLKEMİZDE ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ



KAYSERİ\'deki \'Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı\'nda konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, \"Aşı üretimi konusunda kendi kendine yeten ülke haline gelmeyi ve dış ülkelere ihracat yapmayı hedefliyoruz. Tetanoz aşısını, antijenden itibaren, 2019 yılı ortalarından sonra ülkemizde üretmeye başlayacağız\" dedi.

Kayseri\'de, milli ilaç ve aşı projelerinin üniversite- sanayi iş birliğiyle hayata geçirilmesine yönelik \'Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı\' düzenlendi. Erciyes Teknopark tarafından gerçekleştirilen çalıştaya Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve sektör temsilcileri ile sağlık çalışanları katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, \"Aşı geliştirilmesi ve üretilmesi her ülke için stratejik bir öneme sahiptir. Temel nedenleri, koruyucu aşı geliştirilmesi ile bireylerin hastalığa karşı korunması ve sonuç olarak tedavi maliyetlerinin ciddi oranda azalmasıdır. Koruyucu aşılama ile ilaç geliştirilmesi ile daha önceki yıllarda milyonlarca kişinin öldüğü birçok hastalık, günümüzde kontrol altına alınmıştır\" dedi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe ise konuşmasında, tetanoz aşısının üretimine 2019 yılının ortalarından sonra başlanacağını belirterek, şunları söyledi:

\"İlaç ve aşılar alanında yerleşme, tüm ülkeler için en azından savunma sanayi kadar stratejik bir konudur. Sağlık Bakanlığı olarak toplamda 6 milyar liralık Türkiye\'de üretilmesini planlıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar ile yaklaşık 3,1 milyar liralık ürünü yerleştirdik. 2016 yılında kutu bazında yüzde 75 imal ilaç oranını, 2017 yılında yüzde 80\'e çıkardık. Aşıları ise sadece ithalat yolu ile temin ediyoruz. Aşılar döviz olarak satın alınmaktadır. Türk lirası cinsinden yaklaşık 1 milyar TL civarında Sağlık Bakanlığı olarak bu konuyu harcama yapıyoruz. Muhtemel hedeflerimiz ülkemizi antijenden itibaren tüm basamakları ile aşı üretimini Türkiye\'de yapmaktır. Aşır üretim teknolojisini ülkemize transfer etmektir. Aşı üretimi konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline gelmek ve aynı zamanda dış ülkelere ihracat yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizi ve hedeflere ulaştırmak için yapılan tüm çalışmalarda özel sektörü, üniversiteleri destekleyeceğiz. Sağlık ve biyoteknoloji alanında dış ticaret açığını azaltmak ve teknolojik yeniliklerimizi artırmak amacıyla ilaç, aşı ve biyomedikal Ar-Ge çalışmaları Sağlık Bakanlığı olarak desteklemeyi hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tetanoz diteri aşısının antijen formülasyon dolum ve paketleme aşamalarının ülkemizde yapılabilmesi için ihalesini yaptık. Tetanoz aşısını antijenden itibaren 2019 yılı ortalarından sonra ülkemizde üretmeye başlayacağız.\" Çalıştay, konuşmaların ardından düzenlenen aşı ve ilaç konularındaki programlarla sürdürüldü.

6)SİLVAN\'DA PKK\'NIN KULLANDIĞI 7 MAĞARA VE 5 SIĞINAK BULUNDU

DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesi kırsalında 19 Kasım\'da başlanan ve dün akşam sona eren, jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucuları tarafından düzenlenen operasyon kapsamında terör örgütünün kullandığı 1 gözetleme mevzisi, 7 adet doğal mağara, 1 barınma alanı ve 5 sığınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. Söz konusu bu mağara ve sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat örgütsel döküman, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Silvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde, 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 20.00\'dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-104 Şehit Uzm.J.II.Kad.Çvş. Gökhan Yıldırım-01 operasyonu, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet gözetleme mevzi, 7 adet doğal mağara, 1 adet barınma alanı ve 5 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir\" denildi.

SİLAH, MÜHİMMAT, GIDA VE YAŞAM MALZEMELERİ

Açıklamada ayrıca, bulunan mağara, sığınak ve barınma alarında yapılan arama sonuçlarıyla ilgili olarak da şu bilgilere yer verildi:

\"Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet PKM Bixi makinalı tüfek, 190 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 932 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği dipçik aparatı, 1 adet 50\'lik boş mayon, 2 adet Mayın/EYP düzeneği, 2 adet el telsizi, 1 adet avometre, 1 adet akım ölçer, 1 adet lehim makinası, 6 adet piknik tüpü, 120 adet büyük pil, 112 adet küçük pil, 1 adet 4\'lü pil bloğu, 250 metre kablo, 100 kg un, 100 kg şeker, 23 kg makarna, 10 kg kuru fasulye, 10 kg mercimek, 14 kg çay, 10 kg tuz, 10 kg reçel, 3,5 kg helva, 12 çift mekap ayakkabı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet mont, 3 adet terörist kıyafeti, 1 adet battaniye, 1 adet terlik, 1 adet kazak, 1 adet pantolon, 2 adet 1 metrelik halı, 1 adet şemsiye, 1 adet teneke kayık ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir.\"

3 OKULA BAYRAK, KAÇAK ELEKTRİK KULLANAN 128 KİŞİYE 512 BİN LİRA CEZA

Valilik açıklamasının son bölümünde ise, operasyon bölgesindeki 3 okulun yıpranan Türk bayraklarının yenilendiği belirtilerek, \"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; görevli personel tarafından, 839 şahıs ve 159 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 37 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 128 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmış, haklarında 512 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca operasyon bölgesindeki 3 ilkokulun yıpranmış bayrakları yenilenmiş, 1 mahalle köprüsüne bayrak asılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" ifadelerine yer verildi.

