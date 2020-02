DHA YURT BÜLTENİ 5

1)MERSİN\'DE FETÖ\'NÜN YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMASINA OPERASYON: 23 GÖZALTI

MERSİN\'de yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY\'nin yeniden yapılanmasının önlenmesine yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip kapsamında, örgütün toplantılarına katılıp \'himmet\' adı altında para toplanmasına olanak sağlayanlar ile \'bölgeci\' diye tabir edilen şüphelilerin belirlendiği bildirildi. Bunun üzerine 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

2)FETÖ\'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 18 KİŞİ ADLİYEDE

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 24 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak\'ta eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonların sonucunda gözaltına alınan 22 kişi arasında emniyette işlemleri tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden birinin merdivenlerden çıktığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\' demesi dikkat çekti.

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)

3)EMNİYET MÜDÜRÜ, BU KEZ MUŞ\'TAN TELEFONLA İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

ANTALYA\'da borçları nedeniyle pompalı tüfekle intihar edeceğini söyleyen S.Ç.\'yi (42), iki yıl önce yine intihardan vazgeçiren Muş Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Eşki ikna etti. Eşki\'nin telefonda görüntülü görüştüğü Ş.Ç., 3 saatin sonunda polise tüfeğini teslim etti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi\'nde, 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre borçları yüzünden bunalıma giren Ş.Ç., ailesi evde olduğu sırada odasına girdi. Burada başına pompalı tüfeği dayanan Ş.Ç., borçlarından bıktığını ve intihar edeceğini söyledi. Kısa sürede olay yerine ambulansla birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ş.Ç\'yi intihardan vazgeçirmek isteyen polis, tüfeğin ateşlenmesi halinde çevredekilerin de zarar görmesi ihtimaline karşı olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Eve giren ekiplerin uzun süren ikna çabası sonuçsuz kalınca bu kez özel harekat polisinden destek istendi. Özel hareket polisleri de ikna çabasında yetersiz kalınca olay yerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi geldi.

MUŞ\'TAKİ MÜDÜR ARANDI

Ancak ikna olmayan Ş.Ç., kendisini 2016 yılında intihardan vazgeçiren ve şu an Muş Emniyet Müdür Yardımcısı olan İlker Eşki ile konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine telefonla aranan Eşki ile görüntülü bağlantı kurularak, Ş.Ç.\'ye verildi. Ş.Ç. ile bir süre sohbet eden Eşki, tüfeğini bırakıp intihardan vazgeçmesini istedi. Eşki\'nin isteği üzerine tüfeğini bırakan S.Ç., 3 saatin sonunda polislere teslim oldu. Gazetecilerin binadan uzaklaştırılmasını isteyen Ş.Ç., binadan çıkartılarak polis merkezine götürüldü.

2 YIL ÖNCEKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Ş.Ç., ki yıl önce yine borçları nedeniyle intihar girişiminde bulunmuştu. Aracında başına silah dayayan Ş.Ç., o dönem Kepez İlçe Emniyet Müdürü olan İlker Eşki tarafından ikna edilmişti.

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)

4)EDİRNELİ ÜRETİCİ, ÇELTİK FİYATININ GEÇ AÇIKLANMASINDAN DERTLİ

TÜRKİYE\'nin çeltik ihtiyacının yüzde 51\'inin karşılandığı Edirne\'de üretİciler, iyi bulduğu ürün fiyatının geç açıklanmasının üzüntüsünü yaşıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, \"Çiftçinin elinde, satacak çeltiği kalmadı. Herkes çeltiğini ekimde kullandığı kredileri ödemek için az paraya sattı. Açıklanan fiyat iyi; ama geç buluyorum\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin, salı günü, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) 2018 yıllı ton başına çeltik alım fiyatını 2 bin 600 liradan belirlediği açıklamasını Edirneli üretici olumlu karşıladı. Fiyatın açıklanmasında geç kalındığı savunulurken, Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz, ürününü satan çiftçinin elinin boş kaldığını dile getirdi. Yorulmaz, \"Çeltik fiyatları açıklandı; ama çok geç açıklandı. Hasat eylül ayında başladı; 3 ay oldu, çeltik fiyatı açıklandı. Çok geç, manidar bir açıklama. Her ne kadar geç açıklandıysa da yine de teşekkür ederiz açıklama için. Çiftçinin elinde satacak çeltiği kalmadı. Herkes çeltiğini ekimde kullandığı kredileri ödemek için az paraya sattı. Açıklanan fiyat iyi ama geç buluyorum\" diye konuştu.

Hüyüklütatar Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Ertan Çapkın ise çeltik alım fiyatının geç açıklandığını belirterek, \"Çeltik fiyatı açıklandı; ama çeltik mi kaldı? Harman bitti, her şey bitti. Şu an köylünün elinde çeltik kalmadı. Şu an TMO\'nun açıkladığı fiyat azıcık piyasalar kıpırdatır gibi oldu. Çok geç oldu. Bu önümüzdeki yılın fiyatı olur belki\" dedi.

Hüyüklütatar köyünden çeltik üreticisi Hüseyin Çetin de bu yıl tarlasına ektiği çeltiğin masrafını çıkaramadığı için ahırdaki büyükbaşlarını sattığını söyledi. Çetin, \"Biz bu fiyattan toz oluruz, çeltiğin tonunu 2 bin 800 liradan mal ediyoruz. Para kazanamadık ki. Bu yıl zarar ettik, içerideyiz. Çeltik ektik, borçlandık, üzerine ahırda hayvanlarımı sattım; borcumu ödemek için. Çeltik ekmek için kredi kullandık. Su parası, ilaç pahalı, gübre pahalı, her şey pahalı. Biz bunun altından çıkamıyoruz. Çeltik taban fiyatı 3 lira üzerinde olmalı. Böyle olursa ancak bize para kalır, aksi taktirde bir şey kalmaz, zarar etmiş oluruz. Çeltiğin borcunu hayvanları satarak ödüyoruz\" diye konuştu.

Çeltik üreticisi Nezir Kara ise fiyatın daha erken açıklanmasını beklediklerini dile getirerek, \"Harman bitti, kış geldi. Daha erken açıklanmasını beklerdik fiyatların. Fiyatları biraz daha iyi beklerdik. Prim destekleri yıllardan beri hep aynı 10 kuruş. Mazot fiyatı, gübre fiyatı, hepsi arttı. 100 kişiden 10 kişide sadece çeltik kalmıştır. Borçları ödemek için çeltiği hasat ettikten sonra hemen sattık\" dedi.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

5)LADİK GÖLÜ\'NDE KURUMA TEHLİKESİ

SAMSUN\'da bulunan Ladik Gölü\'ndeki su seviyesi en derin bölgesinde 80 santimetreye düşünce gölün meşhur yüzen adacıkları karaya oturdu. Gölde başlayan kuruma endişeye yol açtı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, göldeki tehlikenin kritik bir seviyeye ulaştığını belirterek \"Eğer doğayı bu şekilde tahrip edersek çocuklarımız, belki de torunlarımız Ladik Gölü\'nden bahsetmeyecekler Ladik Çölü\'nden bahsedecekler\" dedi.

Samsun\'un Ladik ilçesinde 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü\'nde erozyon tehdidi, içerisindeki bitkilerin tortuları ile zemininin dolması ve tarım faaliyetleri nedeniyle aşırı su çekilmesi nedeniyle su seviyesi 80 santimetreye kadar düştü. Turna balığı, tatlı su levreği, sazan ve kızılkanat balıklarının bulunduğu, göçmen kuşların uğrak yeri halindeki göldeki yüzen adacıklar da azalan su seviyesi nedeniyle karaya oturdu. Gölde başlayan kuruma endişeye yol açtı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, \"Ladik Gölü 1960\'lı yıllarda, baraj gölü haline getirilmeden önce yaklaşık 4,5 metre derinliğindeki doğal bir gölken şu an su seviyesi en derinde 80 santimetreye geriledi. Çevredeki erozyon faaliyetleri ve içerisindeki bitkilerin tortuları ile gölün zemini doldu. Tarım faaliyetleri için gölden aşırı su çekilmesi ile su rezervi azaldı. Göldeki tehlike kritik bir seviyeye ulaştı. Bu süreç böyle devam ederse yakın bir gelecek Ladik Gölü\'nün çöl haline dönüşeceğinin işaretidir. Türkiye\'de bir çok göl su rejimindeki dikkatsizliklerimiz nedeniyle yok oluşa doğru gidiyor. Eğer bu şekilde devam edersek yakın bir gelecekte Ladik Gölü olmayacak. Çünkü göl tabanı daha da yükselecek, bırakın sucul canlıları kuşları bu günkü otları bulamayacağız\" diye konuştu.

Ekolojik zincirdeki kopmaların yakın bir gelecekte önce yakın canlı gruplarını daha sonra da insanları etkileyeceğini söyleyen Prof.Dr. Polat: \"Ladik Gölü\'ndeki kara ile birleşmiş olan yüzen adalar eski haline gelmezse ki çok zor oraya hiç bir göçmen kuş gelip yuva yapmayacaktır. Kuşlar Ladik Gölü\'ne beslenmek ve nesillerini devam ettirebilmek için. Yuvalarını insan etkisinden uzak bir yer olan bu yüzen adalara yapıyorlardı. Süreç böyle giderse orası kuşsuz balıksız kalacak. Doğa hepimize emanet. Eğer doğayı bu şekilde tahrip edersek çocuklarımız, belki de torunlarımız Ladik Gölü\'nden bahsetmeyecekler Ladik Çölü\'nden bahsedecekler. Buda gelecekte çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olacak\" dedi.

Ladik Gölü\'nde biriken suların Amasya\'nın Suluova İlçesi\'nde bulunan Yedikır Barajı\'na aktığını söyleyen Prof.Dr. Polat, \"Suluova ilçesindeki Yedikır Barajı sulama maksadıyla yakın bir tarihte yapılan bir baraj. Orada su belli bir miktar biriktirilip Suluova ve Merzifon bölgesindeki tarımsal arazilerin sulamasında kullanılıyor. Ama Yedikır Barajı Gölü\'nün topladığı su miktarı ve çevresine verdiği su miktarı düşünüldüğünde bu suyun tarım için yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Bu olunca insanlarımız tarlaları sulamak için mecburen su isteyecekler. Ladik Gölü\'nün suyu Yedikır Baraj Gölü\'ne akıyor, çekiliyor. Ladik Gölü Baraj haline dönüştürülmeden önce doğal derinliği 4,5 metreydi. Bu gün en derin yer 80 santimetre. Kot baraj kurulduğundaki aynı kot ama derinlik aynı değil. Devlet Su İşleri 4,5 metre derinliği temin etsin bunun üzerindeki suyu istedikleri gibi kullansınlar\" diye konuştu.

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER,Hüseyin KALAY/LADİK(Samsun), (DHA)

