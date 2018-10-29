DHA YURT BÜLTENİ 5

Gizli tünelde 1 milyon 958 bin 700 captagon hap ele geçirildi

MERSİN\'e Avrupa ülkelerinden getirilerek Ortadoğu ülkelerine hava ve deniz yolu ile gönderileceği belirlenen 1 milyon 958 bin 700 captagon hap, polisin başarılı operasyonu ile ele geçirildi. Polis, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir yürüttükleri bir operasyonu başarı ile tamamladı. Avrupa\'dan Türkiye\'ye captagon hap getirildiği istihbaratını alan narkotik ekibi, harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan izinle uyuşturucu hapları çeşitli yollar ve yöntemlerle Ortadoğu ülkelerine göndermeye hazırlandığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatan ekipler, uzun süreli takip çalışmalarına başladı. Önceki gün tamamlanan operasyonda takip edilen 6 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınırken ifadeler doğrultusunda suç örgütüne ait bir depoda arama yapıldı. Örgüt, yurt dışından Mersin\'e getirdikleri uyuşturucu hapları deponun zemininde bulunan gizli tünelde çuvallar ve büyük silindir boruların içerisine sakladığını belirleyen ekipler, balyozlarla bu burayı kırarak uyuşturucu hapları buldu. Gizli tünelde çuvallar ve büyük silindir borular içerisinde 326 kilo 450 gram ağırlığında 1 milyon 958 bin 700 adet captagon ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken örgütün yurt içi ve dışı bağlantıları da belirlenmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Ekipler beton zemini kırarken

-Zeminden çıkan torbalar

-Polis torbaları bıçakla açarken

-Torba içine gizlenmiş haplar

-Ekipler zemin içine gizlenmiş silindirleri çıkarken

-Ekipler silindirleri kaynak makinesi ile parçalarken

-Silindir içinden çıkan haplar

-Depoda torbalar içindeki haplar

-Depodan görüntü

-Hapların emniyetteki görüntüsü

-Mersin Emniyet Müdürlüğü bina ve tabelası

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

(BOYUT:383 MB) (SÜRE: 3,10 DK)

==================

Yörük şöleninde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

AYDIN\'ın İncliova ilçesinde 2\'incisi düzenlenen Yörük ve Türkmen Şöleni\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da coşkuyla kutlandı.

İncirliovalı Yörükler, geçen yıl başlattıkları Yörük Türkmen Şöleninin bu yıl 2\'incisini düzenledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'ndan bir gün önce yapılan şölen, coşkulu geçti. Program kapsamında Yörükler, Cumhuriyet Meydanı\'nda deveyle gelin alma geleneğini canlandırdı, ardından kortej yürüyüşüne başladı. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan Yörükler, şehir turu attı. Bazı vatandaşlar, korteji balkonlarından izledi ve cep telefonlarıyla görüntüledi. Yürüyüş, Park İncirliova\'da son buldu. Burada çeşitli etkinlikler yapıldı, Yörük meşalesi yakıldı.

İncirliova Yörük Derneği Başkanı Muhsin Gençoğlu, \"Şölenimizi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'ndan bir gün önce yapıyoruz. Nedeni, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak. Şölenimize Eskişehir, Burdur, Ankara ve Milas gibi birçok il ve ilçeden gelen Yörük misafirlerimiz var\" dedi. Gençoğlu, \"Atalarımız Orta Asya\'dan anayurdumuzun ortasına kadar, göçer olarak geldiler. Sonrada burada konar vaziyeti aldık. Yörük kültürü sonsuza kadar yaşayacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yörüklerin gelin alma, develerle kortej yürüyüşü

- Yörük ateşi yakma

- Yörük Dernek Başkanı Muhsin Gençoğlu konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



====================

Hafif ticari aracın çarptığı arkadaşının başında gözyaşı döktü

ANTALYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Duyar hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanınca arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Duyar, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gazi Bulvarı Yanyol\'da bulunan iki arkadaş, Yeşildere Mahallesi\'ne geçmek istedi. 200 metre ilerideki üst geçidi kullanmayan Abdurrahman Duyar ve adı öğrenilemeyen arkadaşı, seyir halindeki araçların bulunduğu Gazi Bulvarı\'ndan yolun karşısına geçmek istedi. Yolun ortasına gelen Duyar\'a, bu sırada kent merkezine doğru seyir halinde olan Mevlüt Ç. yönetimindeki 07 BIU 79 plakalı hafif ticari araç çarptı. Abdurrahman Duyar, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

AYAKKABILARINI ALIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Duyar\'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Abdurrahman Duyar\'ı yerde yatarken gören arkadaşı, ayakkabılarını eline alıp gözyaşı döktü. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında gözyaşlarına boğulan arkadaşı, uzun süre \"Ne olur bir şey olmasın\" diye ağladı. Sağlık ekiplerinin Duyar\'ı bindirdiği sırada arkadaşı da ambulansa binmek istedi. Ancak polis ekipleri ifadesi alınacak kişinin ambulansa binmesine izin vermedi.

Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Abdurrahman Duyar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Mevlüt Ç. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Kaza yerinden detay

- Kazazedenin ismi öğrenilemeyen yakınından detay

- Ambulans ve sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalesi

- Kazazedenin ambulansa alınması

- Kazazedenin yakınının elindeki bir çift ayakkabıdan detay

- Kazazedenin elinde ayakkabıyla ambulansa binmek istemesi

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Dağcılar, Cumhuriyet Bayramı\'nı zirvede kutladı

AĞRI, (DHA)- AĞRI Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Bubi Dağı zirvesine tırmanışı düzenledi. Etkinliğe katılan 60 dağcı zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu.

Dağcılık İl temsilciliğinin düzenlediği tırmanışa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği üyeleri de katıldı. 25\'i kadın, 35\'i erkek olmak üzere toplam 60 dağcının katıldığı 2 bin 400 rakımlı Bubi Dağı Üç Tepeler zırve tırmanışı 4.5 saat sürdü. Zirvede Türk Bayrağı açıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşını okuyan dağcılar, hatıra fotoğrafı çektirerek tırmanışı sonlandırdı.

Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan, böylesine anlamlı bir günde etkinliğe katılan sporculara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DKÖKÜMÜ

-Tırmanış

-Sporcuların zirvede toplu görüntüsü

-İl Temsilcisi Servet Arslan\'ın açıklaması

-Yeşilay İl Temsilcisi Cihangir Aslan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: AĞRI, (DHA)



Haber-Kamera: AĞRI, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================

Gaziantep\'te Cumhuriyet Bayramı

GAZİANTEP\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle valilikte tebrikler kabul edildi.

Gaziantep Valiliği\'nde yapılan programda Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kent protokolü ve halkın bayram tebriklerini kabul etti. Tebrikleri kabulde misafirlere kolonya ve şeker ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Etkinliğe katılanlar

- Tebriklerin kabul edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

96 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================

İç savaştan kaçan Suriyeli aile, dönüş hayali kuruyor

SURİYE\'deki iç savaşta bir oğlunu kaybeden, bir oğlu Suudi Arabistan\'da tutuklanan Feride Hamade (42), eşi ve 5 çocuğuyla geldiği Türkiye\'de yerleştiği Trabzon\'da yaşam mücadelesi veriyor. Hamallık yapan kocasının kazancıyla geçimlerini sağladıklarını anlatan Hamade, Suriye\'de çok zor günler yaşadıklarını, kendilerine kapıları açan Türk devletine minnettar olduklarını söyledi. Hamade, \"Bir gün savaş biterse, can güvenliğimiz olursa döneriz; orası bizim vatanımız\" dedi.

Suriye\'deki iç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hama\'dan ayrılıp, ailesiyle beraber Türkiye\'ye gelerek, Hatay\'a sığınan, bir süre sonra da Trabzon\'a yerleşen Feride Hamade, 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Ülkesindeki iç savaşta bomba patlaması sonucu 17 yaşındaki oğlunu kaybeden, bir oğlu da yasa dışı yollarla gittiği Suudi Arabistan\'da tutuklanan, eşi ve 5 çocuğuyla Türkiye\'ye sığınan Feride Hamade, yaşadıkları kötü günleri unutmak istiyor. Patlamada hayatını kaybeden oğlunu kurtarmak isterken, eşinin yaralanması nedeniyle zor günler de geçiren Suriyeli aile, barış görüşmelerinden olumlu sonuçlar çıkmasını beklerken, ülkelerine dönüş hayali kuruyor.

\'TAMPON BÖLGELERDE YAŞADIK\'

Suriye\'de güvenli bölge olmadığını belirten Feride Hamade, eşi ve 5 çocuğuyla beraber Türkiye\'de önce Hatay\'a daha sonra Trabzon\'a geldiklerini anlattı. Hamade, \"7 tane çocuğumdan 1\'i, Hama\'da şehit oldu. Bir oğlum 3 yıl önce Suudi Arabistan\'a gitti. Kaçak olarak gitmişti. Orada tutuklandı ve 3 yıldır hapiste yatıyor. Oğlumu kaybettikten sonra Türkiye’ye gelmeye karar verdik. Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptık. İlk zamanlar sınırdan geçmek kolaydı sonradan zorlaştı. Savaş bölgesinden çıktık. 2 ay gibi bir süre tampon bölgelerde yaşadık sonra sınırdan bir yolunu bulup içeri girdik\" diye konuştu.

\'SÜREKLİ TEDİRGİN YAŞIYORDUK\'

Patlayan bombaların halen gözünün önünde olduğunu dile getiren Hamade, \"Suriye’de sürekli bombalar patlıyordu. Gözümün önünde parçalanmış cesetler gördüm. Bunları asla unutamam. Gece eve bir anda baskın yapıyorlardı. Ne zaman gelecekleri belli değildi, sürekli tedirgin yaşıyorduk. Suriye’de kocalarımıza, oğullarımıza işkence yapıyor; dövüyorlardı. Uyku yoktu ki bizde, sürekli tedirgindik. Bodrum katında yaşıyorduk. Ne zaman bomba atılacağı, ne zaman eve baskın yapılacağı belli değildi\" dedi.

\'SAVAŞ BİTER VATANIMIZA DÖNERİZ\'

Türk devlet yetkililerine teşekkür eden Feride Hamade, sürdürülen barış görüşmelerinin olumlu sonuçlanması temennisinde bulunarak, \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı çok seviyoruz. Bizim burada oluşumuzun nedeni odur. Arabistan, Kuveyt, Libya hepsi kapısını kapattı. Bizim ırkımızdan olan insanlar, bize kapısını kapattı. Türkiye’den Allah razı olsun. Savaşın biteceğine dair bir şey söyleyemiyoruz. Tabi Allah’tan umut kesilmez; ama 7 yıldır devam eden bir iç savaş var. Bir gün savaş biterse, can güvenliğimiz olursa döneriz; orası bizim vatanımız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Suriyeli kadının röportajı

Çocuklardan detaylar

Evden detaylar

HABER KAMERA: Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA) -

Boyut: 396 MB Süre: 03:32