DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MERSİN\'E 2 ŞEHİT ACISI

TUNCELİ\'nin Nizamiye İlçesi\'nde operasyona çıktıktan sonra kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş Asım Türkel ile Uzman Çavuş Ferruh Dikmen\'in acı haberi memleketleri Mersin\'deki ailelerini yasa boğdu. Son 2 gündür bölgede etkili olan yoğun kar yağışından dolayı hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Asım Türkel ile Uzman Çavuş Ferruh Dikmen\'in şehit olduğunun öğrenen aileleri, evlerine ve sokak girişlerine Türk Bayrağı astı. Şehidin annesi Durdane Dikmen ile baba Nihat Dikmen ve eşi Büşra Dikmen gelen taziyelerin kabul etti. Dikmen\'in ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi. Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi\'ndeki bulunan şehit Asım Türkel babası Hasan Türkel ve anne Sebahat Türkel, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerin Mersin\'de yapılacak olan törenin ardından, bugün ikindi namazına müteakip toprağa verileceği bildirdi.

2)ENGELLERİ AŞTI, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

MERSİN\'de, öğretmeninin tavsiyesi üzerine başladığı teniste kısa sürede milli takıma kadar yükselen 18 yaşındaki bedensel engelli sporcu Oğuzhan Güneş, Bartın\'da düzenlenen Türkiye Klasman Turnuvası\'nda şampiyon oldu. 4 yıl önce okul arkadaşlarıyla futbol oynarken beden eğitim öğretmeni tarafından tenise yönlendirilen Oğuzhan Güneş, gelecek vadediyor. Uluslararası turnuvalara katılarak puan toplayın Türkiye\'yi olimpiyatlarda temsil etmek isteyen başarılı sporcu, \"Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Antrenörlük Bölümü öğrencisiyim. 2017 yılında Bodrum\'da yapılan Türkiye Şampiyonası\'nda minikler kategorisinde ve çiftlerde birinci oldum. Ardından İtalya\'da düzenlenen dünya şampiyonasında 5\'inci oldum\" dedi.

Son olarak 27 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Bartın\'da organize edilen Türkiye Klasman Turnuvası\'nda madalya mücadelesi verip özverili çalışmalarının sonucunu Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandıran Güneş, \"Benim tek hedefim var o da olimpiyatlara gidip şampiyon olabilmek ama bu hedefimi gerçekleştirebilmek için yurtdışı turnuvalar oynayıp puan kazanmam lazım. Sponsorluk için Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne, valimize, bu kentte yaşayan işadamlarımızdan destek bekliyorum\" diye konuştu.

Oğuzhan\'ın sporla buluşmasının ardından hayatında olumlu değişiklikler yaşadığını anlatan antrenör Atilla Kökver ise şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Okulla ev arasına sıkışan Oğuzhan, bu çalışmaların sonucunda tahmin edemeyeceği ülkelerde ülkemiz adına turnuvalar oynadı ve buralarda başarılar elde etti. Oğuzhan gibi ilimizde veya Türkiye\'deki engelli kardeşlerimizin de herhangi bir spor dalına başlaması, onların hayatınhı da değiştireceğine inanıyorum.\"

3)BİNADAKİ İNTİHAR GİRİŞİMLERİNDEN BIKAN YÖNETİCİ, DEMİR PARMAKLIKLA ÖNLEM ALDI

TRABZON’un Ortahisar ilçesindeki iş hanı intihar girişimlerinin adresi haline geldi. Son bir yılda 10 kişinin çatısına çıkıp intihar girişimine kalkıştığı 7 katlı binada, yöneticiler, çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıkla kapatarak önlem aldı, ‘İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır’ ve ‘Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer’ yazılı uyarı kâğıtları astı. Önlem sayesinde iş hanında intihar girişimlerinin önüne geçilmiş oldu. Bina yöneticisi Pehlivan Karagüzel, \"Binamızda, kentin meydanında yer almasından dolayı sıkça intihar girişimi vakalarına yaşanıyordu. Bunun önüne geçmek adına demir parmaklıklı önlem almaya karar verdik. Çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıklarla kapattık. Parmaklıklara yazılı uyarılar astık. Uzun süredir intihar girişimi olmuyor\" dedi.

Kentte, Kemerkaya Mahallesi’nde yer alan 7 katlı ‘Suluhan’ adlı iş merkezinin çatısı, son zamanlarda intihar girişiminde bulunmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Artan intihar girişimi vakaları ile baş edemeyen iş merkezi yönetimi, bina içerisinde çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıkla kapatıp, kapısına da kilitle önlem aldı, ‘İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır’ ve ‘Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer’ şeklinde yazılı uyarı kâğıtları da astı. Görenleri şaşkına çevrilen önlemle, intihar teşebbüslerinin de önüne geçilmiş oldu.

Yaklaşık 25 yılıdır iş merkezinde yöneticilik yapan Pehlivan Karagüzel, her sorunu olan kişinin, kent merkezinde de olması nedeniyle iş merkezlerinin çatısında soluğu aldığını belirterek, “Burası Trabzon\'un merkezi. İnsanlar şov yapmak için çatıya çıkıyor. Aşk acısı çeken, eşiyle tartışan, işsiz ve parasız kalan soluğu bu çatıda alıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için önce demir parmaklık yaptırıp kilit taktık tüm kapılara. Baktık yine bir şekilde çatıya çıkıyorlar. Bu defa \'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır!’, ‘Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer\' gibi uyarıcı yazılar astık. Şimdi de çareyi bu yazılarda arıyoruz. Yazıları astıktan sonra çatıya çıkan olmadı. ‘İnsanlar intihar etmeye kalkışmasın’ diye elimizden geleni yapıyoruz\" dedi.

‘ÇOK ŞÜKÜR ATLAYAN OLMADI’

Son zamanlarda pek çok kişinin çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunduğunu hatırlatan Karagüzel, \"En son sevdiği kızın kendisini terk etmesi sonucu aşk acısı çektiği anlatan biri, bu binanın çatısına çıktı, intihar girişiminde bulundu. Bu kişinin ikna edilerek indirilmesinin ardından yine kısa süre sonra da başka bir kişi de aynı yere çıkmak üzereyken son anda yakalanarak bulunduğu yerden indirildi. Bugüne kadar yapılan intihar girişimlerini emniyet ekipleri ve kişilerin atlamaması için ikna etmeye gelen psikologlar önlemeyi başardı. Şimdiye kadar hiç atlayan olmadı çok şükür\" diye konuştu.

‘‘ATLA ATLA’ DİYE TEPMO TUTANLAR DA OLDU’

Yaşanan intihar girişimlerinde bina çevresinde toplanan meraklı kalabalıktan ilginç refleksler de geldiğini kaydeden Karagüzel, “Yapılan intihar girişimlerinin o kadar sıradan oldu ki, artık olay anında binanın altında toplanan kalabalık “Atla Atlaö diye tempo tutmaya başladı. Kimse orada can olduğunun farkında değil. Ellerinde telefon fotoğraf çekip sıradan bir şeymiş gibi izliyorlar. Hatta tanıdıklarını arayıp izlemeye çağıran bile oluyor\" ifadesinde bulundu.

EN İLGİNÇ İKNA

Öte yandan, bahse konu iş merkezi çatısında yaşanan intihar girişimleri polis ekipleri ve psikologların başarılı çalışması sonucu bugüne kadar ölümle sonuçlanmadı. Sıkça intihar girişiminin yaşandığı iş merkezinde, en ilginç intihar teşebbüsü olayı geçen yıl yaşanmıştı. İşsiz olduğu gerekçesiyle çıktığı çatıda intihar girişiminde bulunan oğlu O.K.’yı ikna edip çatıdan inmesini sağlayan babası S.K., oğlunu tekme tokat döverek polislere teslim etmişti. Baba S.K., ikna ettiği oğluna kızarak “Bende işsizim elektrik paramı da veremiyorum ama intihar etmiyorumö demişti.

4)KEKOVA\'DA YAZ BİTMİYOR

ANTALYA\'nın Demre ilçesinde sıcak ve güneşli havanın etkisini sürdürdüğü Kekova bölgesinde turistler yat turuna çıkıp, güneşin ve Akdeniz\'in tadını çıkardı.

Demre\'nin doğa ve tarih cenneti Kekova bölgesinde turist hareketliliği sürüyor. Güneşli ve sıcak havanın etkili olduğu bölgeye gelen turistler Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti\'ni gezdikten sonra, Demre\'nin Çayağzı Limanı\'na geliyor. Buradan yatlara binen turistler, Kekova\'ya yat turuna çıkıyor. Kekova\'da önce Batık Kent\'e gelen yatlar, burada suyun altındaki ve üstündeki binlerce yıllık tarihle turistleri buluşturuyor. Ardından Simena Antik Kenti\'ne geçen yatlar, kartal yuvasını andıran Simena Antik Kenti ile turistleri buluşturuyor. Her iki antik kentte turistler bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek tatillerini ölümsüzleştiriyor.

Bu turun ardından yatların yüzme molası başlıyor. Türkiye\'nin birçok yerinde soğuk hava ve kar yağışı başlarken, Kekova\'ya gelen turistler yazı yaşıyor. Turistlerin çoğunluğu Akdeniz\'in mavi sularına atlayıp, masmavi Akdeniz\'in tadını çıkarıyor. Özellikle Rus turistler kendi ülkelerinde kış gelmişken, Kekova\'da tarihin, doğanın, denizin ve güneşin keyfini yaşıyor. Yüzme molası sonrası tur Çayağzı Limanı\'nda sona eriyor.

Kekova turuna çıkan Rus Ekaterina Bandurina, \"Yılın bu mevsiminde Türkiye\'ye gelmek çok iyi bir seçenek. Bunaltıcı bir sıcak yok. Kekova bu dünyada yaşayan bir cennet. Deniz, doğa, tarih hepsi bir harika. İnsanı kendinden geçiren olağanüstü bir güzellik. Yine geleceğim herkese de tavsiye edeceğim\" dedi.

Rus Ruslan İvançhenko, \"Her şey harika. Su çok güzel. Bu mevsimde yüzmek, denize girmek harika bir duygu\" diye konuştu.

Ukraynalı Valentina İvancenko, \"Burası harika bir yer. Bu mevsimde bu kadar güzel. Deniz, doğa, tarih hepsi bir arada olan bir güzellik. Burada, bu mevsimde denize girmek benim için çok harika bir tatil anısı oldu. Benim ülkeme kış geldi. Buraya gelmeden bana böyle bir güzellik var deseler inanmazdım\" dedi.

Kekova\'ya turist getiren rehber İsmet Sarı da şunları kaydetti:

\"Geçen yıllarda ekim ayı başında veya en geç ekim ayı ortasında sona eren Kekova turlarımız bu yıl, havanın güzel gitmesi, turistlerin talebiyle yoğun şekilde devam etmekte. Turistlerimiz tarihin, doğanın ve denizin tadını çıkarıyor.\"

5)SAHİLDEN KIŞLIK ODUN TOPLADILAR

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan yağışta, sel sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçaları ve kütükler, vatandaşlar tarafından kışın yakılmak üzere toplandı.

Amanosların zirvesinde etkili olan sağanağın oluşturduğu sel suları yerinden söktüğü ağaçları Arsuz deresinden denize sürükledi. Sel suları ile denize ulaşan atıklar dalgalarla kumsala vurdu. Kumsal, ağaçların yanı sıra narenciye bahçelerden gelen mandalina portakallarla doldu. Havanın açılması ve denizin kumsala taşıdığı yakacakları kadın erkek kumsalda toplayarak biriktirdi. Vatandaşlar, topladıklarını kışlık olarak değerlendireceklerini söyledi.

