DHA YURT BÜLTENİ 5

(ÖZEL) - Suriye\'deki savaş eğitimi vurdu

SURİYE\'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta en büyük darbe eğitime vuruldu. Havadan ve karadan yapılan saldırılara bin 500\'ü aşkın okul hedef olunca eğitim durma noktasına geldi. Ülkede okuldan uzak kalan binlerce çocuk, şimdilerde çadır ve barakalarda gönüllü öğretmenler tarafından eğitiliyor.

Suriye iç savaşının başlamasının ardından Esad rejimi ve destekçilerinin havadan ve karadan bombardımanları ile küçük çocukların geleceğe hazırlandığı okullar da hedef alındı. Birçok çocuğun da hayatını kaybettiği bombardımanlarda Suriye genelinde bin 500\'ü aşkın okul kullanılamaz hale geldi. Zorunlu olarak eğitime ara verilen ülkede, 2 milyonu aşkın çocuk yıllarca okul ve öğretmenlerden ayrı kaldı. Son 2 yıldır ise iç savaşa ve saldırıların sürmesine karşın Suriye\'de, çocuklar tüm zorluklara karşın eğitimlerini sürdürmek için çabalıyor.

Uzun süredir devam eden savaş nedeniyle bir neslin kaybolmasını önlemek isteyen gönüllü öğretmenler, sivillerin desteğiyle bulundukları yerlerde çadır veya derme çatma barakaları okula dönüştürdü. Böylece; kimileri yıllarca okullarından uzak kalan çocuklar, gönüllü öğretmenler ile eğitim almaya başladı. Bazıları 12 yaşında ilk kez eğitimle tanışan çocuklar, kısıtlı imkanlarla öğretmenlerinin dersleri ile geleceğe hazırlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okulun havadan görüntüleri

- Okuldaki öğrencilerden genel ve detaylar

- Öğretmenlerin ders anlatımlarıyla ilgili genel ve detaylar

- Öğretmenlerin notlamaları

- Öğrencilerin serbest zamanlarındaki oyunları

- Okul müdiresi ile röportaj

- Okul ve çevresindeki çadırlardan genel detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Uğur CAN, Nuri PİR-SURİYE-DHA)

555 MB

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KAHRAMANMARAŞ\'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 24 YARALI (EK)

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kahramanmaraş\'ta meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralıların kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin; Sami Demir (44), Selahattin Turan (20), Ahmet Karakuş (51), Hüseyin Hint (63), Şengül Uysal (53), Doğancan Türk (25) ve Bilgin Demir (19) olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan ve hastanelerde tedavi gören 24 kişinin isimleri ise şöyle:

Tunahan Yüksel, Yakup Yüksel, Mahmud El Debbus, Ammar Cüneyd, Mustafa Delliy, Nazım Kurt, Emine Kurt, Yusuf Yılmaz, Rıdvan Şen, Mustafa Koca, Mesut Elmas, Muzaffer Tıroğlu, Abdulhakim Al Ahmad, Aybüke Bayraktar, Mahmut Anıl Nursoğlu, Nezih Turan, Emre Hancı, Murat Doğan, Musa Akkoç, Kureyş Yıldırım, Tuba Özdemir, Elif Hint, Talha Tokmak ve Obeyit El Muhammed.

KAHRAMANMARAŞ/DHA

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Suriyeliyi rehin alan Suriyeliler tutuklandı

MERSİN\'de rehin alınan Suriye uyruklu bir kişiyi polis kurtardı, olay sonrası gözaltına alınan Suriye uyruklu 1\'i kadın 5 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş\'ta yaşayan Suriye uyruklu N.E., eşi Ş.E.\'nin Mersin\'de M.A. tarafından rehin alındığı ve kendilerinden 55 bin Euro talep edildiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Mezitli ilçesindeki bir yazlık sitede bulunduklarını belirleyip adrese operasyon düzenleyerek Ş.E.\'yi kurtardı. Ş.E.\'yi rehin alan Suriye uyruklu kadın N.A. ile erkek zanlılar M.A., O.A.A., K.A. ve S.H.E. yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet Müdürlüğü\'nün genel görüntüsü

-Müdürlük girişinden detay ve genel görüntüler

-Şahısların emniyetten çıkarılması

-Şahısların araca bindirilmesi

-Polis aracının emniyetten ayrılması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA)

(BOYUT: 144 MB) (SÜRE: 01.19 DK)



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GÖREVDE KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

MERSİN\'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Karapınar\'ın(49) cenazesi, memleketi Kahramamaraş\'a uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Karapınar, dün merkez Toroslar ilçesine bağlı Alanyalı Mahallesi\'nde yapılan arama, tarama, pusu ve keşif çalışmalarına katıldı. Bu sırada kalp krizi geçiren Karapınar, arkadaşları tarafından Mersin Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktorların hemen müdahale ettiği polis memuru, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Ali Karapınar için İl Emniyet Müdürlüğü\'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, eşi Fatma, Kızı Aleynasu, oğlu Mustafa ile mesai arkadaşları katıldı. Acılı eş Fatma Karapınar yakınlarının yardımı ile ayakta dururken, burada kılınan cenaze namazının ardından oğlu ve il protokolü ile silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan merhum polisin naaşı, cenaze aracına konuldu. Karapınar\'ın cenazesi törenin ardından toprağa verileceği Kahramanmaraş\'a götürüldü.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)-

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YEŞİLÇAM\'IN ŞİŞKO NURİ\'Sİ KENT MÜZESİ\'NDE YAŞATILACAK

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde yaşamını sürdürürken geçen 18 Ağustos\'ta hayatını kaybeden \'Şişko Nuri\' lakaplı sinema sanatçısı Sıtkı Sezgin\'in (68) hatırası Kent Müzesi\'nde yaşatılacak. Müzede Sezgin\'in eşyaları, fotoğrafları ve plaketlerinin yer aldığı bir bölüm oluşturulacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden \'Şişko Nuri\' lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin’in hatırası Kent Müzesi’nde yaşatılması için girişim başlatıldı. Yeşilçam\'da 300\'den fazla filmde rol alan Sezgin, için kent müzesinde sanatçılar için ayrılan bölümde yapılacak özel alanda fotoğrafları ve bazı özel eşyaları sergilenecek. Ayrıca Sezgin\'in fotoğrafları, plaketleri ve eşyaları Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde oluşturulan bir bölümde sergileniyor.

\'ŞİŞKO NURİ SANAT DÜNYASINDA SEVİLEN BİR SİMAYDI\'

Yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, \"Gerçekten sanat dünyasında Şişko Nuri olarak sevilen bir simaydı. Tabi Samsun’umuz da böyle değerlerin çıkması sanatçı ve tanınmış Samsun’u tanıtan bireylerin çıkması bizleri de tabi sevindiriyor. Şişko Nuri de yakın zaman da kaybettiğimiz bir değerimiz. Onun eşyaları huzur evinin bir köşesinde muhafaza edilmekte. Fakat daha sonra inşallah kent müzesinde yakın zaman da bunları ona bir köşe ayırarak Samsun\'un bir değeri olarak onun isminin yaşatılması için bir çalışma başlattık. Tekrar Sıtkı Sezgin kardeşimizi rahmetle anıyorum Allah mekanını cennet etsin. Türk Sineması’na etki eden büyük katkılar vermiş bir hemşerimizdi. Bu bakımdan bizde kendisiyle iftihar ettik gene de ediyoruz. Belediye olarak bu şekilde onun adını yaşatmak adına çalışmayı yapıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kent müzesinden detay

-Kent Müzesi\'nden sanatçılar bölümünden detay

-Huzerevi\'nde Sıtkı Sezgin için hazırlanan anı köşesinden detay

-Sıtkı Sezgin\'in fotoğrafları ve plaketleri

-Röportaj

(SÜRE:4.21 Dk) (BOYUT:486.72 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER, Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

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\'Sosyal medya, gazeteci adına biraz handikap yaratıyor\'

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Üniversitesi tarafından düzenlenen \'İletişim Ekimi\' programına katılan Show TV Magazin Müdürü Ömür Sabuncuoğlu iletişim konusundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Sabuncuoğlu, \"Sanatçılar bir açıklama yapacaklarsa artık programlara ve gazetecilere çok fazla gerek kalmadı. Bütün duyurularını sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Bunlar menajer, gazeteci ve basın danışmanı adına biraz handikap yaratıyor\" dedi.

Cumhuriyet Konferans Salonu\'nda düzenlenen söyleşiye katılan Show TV Magazin Müdürü Ömür Sabuncuoğlu, sanatçıların açıklamalarını artık sosyal medya üzerinden yaptığını belirtti. Sabuncuoğlu, \"Sanatçılar bir açıklama yapacaklarsa artık programlara ve gazetecilere çok fazla gerek kalmadı. Bütün duyurularını sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Bunlar menajer, gazeteci ve basın danışmanı adına biraz handikap yaratıyor. Olumlu tarafı ise her zaman etkileşim halinde oluyorsunuz; bu da güzel bir durum\" ifadelerini kullandı.

İLK KİŞİSEL ÖDÜL HEYECANINI YAŞADI

Programa katılan ve ilk kişisel ödül heyecanını yaşayan NTV Radyo Editörü İrem Gökbudak ise sahne heyecanının farklı bir duygu olduğunu söyledi. Gökbudak, \"Düzce Üniversitesi çok güzel bir etkinlik yapmış. İletişim Ekimi\'ni zaten başından beri takip ediyorduk NTV Radyo ailesi olarak. Bizim zamanımızda böyle etkinlikler yoktu. Çok kısıtlıydı. İletişimi çok geniş bir perspektiften ele aldılar. Habercisi var, magazincisi var, Yeşilçam\'ı var, sinemacısı var. Çok keyifli bir program oldu. Devamı da gelecek. Cuma günü sona eriyor. Öğrencilere ciddi bir deneyim kazandıracağına inanıyorum. Umarım İletişim Ekimi uzun yıllar devam eder ve biz de her yıl burada oluruz, destek veririz. Sahnede heyecanlandım çünkü biz mikrofonun karşısında yer alıyoruz ya da canlı yayınlara giriyoruz. Ama sahne bambaşka bir yer. Aldığınız tüm eğitimler anlamını yitiriyor. O spikerlik, sunuculuk, etkili konuşma, diyaframdan nefes al, artikülasyon çalışmaları hepsi anlamını yitiriyor ama bu heyecanı kaybetmemek de güzel. Canlı yayınlarda da ciddi bir stres yaşarız ama bunu severiz. Bunu da seviyorum. Beni çok onurlandırdı böyle bir ödüle layık görülmek. İlk kişisel ödülümdü. NTV Radyo adına çok ödül aldık. O yüzden yeri çok özel ve ayrı olacak\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ömür Sabuncuoğlu ve İrem Gökbudak, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İrem Gökbudak’ın ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma

Salondan görüntü

İrem Gökbudak ile röp

Ömür Sabuncuoğlu ile röp ve detaylar

Dosya adı dzciletişimekimi

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Derik\'te zeytin festivali sona erdi

MARDİN\'in Derik ilçesinde şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen ve bir hafta süren Zeytin Festivali dün gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde, devlet destekleriyle oluşturulan 18 üreticiye ait 110 dönümlük alanda zeytin fideleri ekilen bahçelerin açılışı yapıldı.

2016 yılında terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammet FAtih Safitürk\'ün hayata geçirmeyi çok istediği projelerden biri olan genç fidelerden oluşmuş yeni zeytin bahçelerinin oluşturulması projesi, bir hafta süren Zeytin Festivali\'nin son gününde hayata geçirildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, eski milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, GAP Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Ebru Sakar, Derik Belediyesi ile kardeş olan belediyelerden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İstanbul ve İzmir Derikliler dernek başkanları, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle saatlerinde ilçeden 4 kilometre uzaklıktaki, 50 bin dekar üzerinde kurulu, 1 milyon 750 bin zeytin ağacının bulunduğu Gap zeytin bahçelerine gelen Vali Yaman, Kaymakam Kafkas, muhtarlar ve konuklar, zeytin üreticileri tarafından karşılandı. Saygı duruşunun ardından stiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, her biri 7.5 dönümden oluşan 8 adet kapama zeytin bahçesinin açılışı törenle yapıldı. Daha sonra, Erzincan Belediyesi tarafından Cevizpınar mahallesi\'nde çocuklar için yaptırılan \"Can Kardeş Parkı\" ile devlet desteği ile yaptırılan zeytinyağı atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Burada konuşan Vali Yaman, 2 yıldan beri Harran ve Artuklu ünivestileri, GAP İdaresi ve DİKKA ile zeytin popülasyonunu artırmaya yönelik ortak çalışma yaptıklarını belirterek, \"İki senedir Harran ve Artuklu üniversiteleri, GAP İdaremiz, kalkınma ajansımız DİKA ve ordaki yöneticilerimizle beraber, buradaki Derik zeytini popülasyonunu artırmak için gayret içine girdik. Bu çalışmalar, bilimsel olarak Harran Üniversitemizde akademik olarak zaten çalışılıyor. Biz de büyükşehir olarak bu kapama bahçelerine hem alt yapıda, hem de su konusunda destek oluyoruz ve diğer konularda destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Kaymakamımız önderliğinde gördüğünüz gibi kapama bahçelerimiz de artıyor. Alan sayımız da artıyor. Zaman gelecek, bu gördüğünüz bütün arazi elbette sulu tarım yapılacak. Aşağıda mezopotamya ovası ama yukarı kısımları, inşallah meyve bahçeleri ve zeytin bahçeleri tekrar eski güzel günlerine dönecek\" dedi.

Kaymakam Kafkas da yaptığı konuşmada, \"Şehit Muhammet Fatih Safitürk\'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Sayın valimiz Mustafa Yaman beyin öncülüğünde bütün kamu, kurum ve kuruluşlarımızla şehit kaymakamımızın projelerini tamamlama ve geliştirme gayreti içerisinde olduk. Erzincan ve Arnavutköy kardeş belediyelerimizin varlığı gücümüze daha güç kattı. 2 yıldan daha az bir sürede 220 kilometre yol yapıldı.14 mahallede toplam 110 bin metre kare parke yapıldı 180 metrekare parke yapılıyor.55 Mahallemizde çocuk parkı yapıldı, 24 mahallemiz de bu yıl içerisinde yapılacak inşallah. Bu yıl sonunda çocuk parkı olmayan mahallemiz kalmayacak. 28 okulumuzun tadilatı yapıldı, okul bahçelerine 25 tane voleybaol ve basketbol sahaları yapıldı. 9 taziye evi yapıldı, 9 tane de yapımı devam ediyor. Elektriklerimiz yer altına alınıyor. Söz konusu yatırımların yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey olmak üzere, sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım beye, bakanlar kurulumuz ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bey\'e teşekkürlerimizi sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum\" diye konuştu.

Yapılan açılışlardan sonra akşam geç saatlere kadar devam eden müzik konserleri ile zeytin festivali sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Gap Zeytin bahçelerinde, zeytin fidesi dikilen bahçelerin açılış töreni

-Saygı duruşu ve İstikal Marşı\'nın okunması

-Bahçelerde yapılan konuşmalara

-Zeytin Atölyesinin açılışı

-Vali ve beraberindekilerin atölyeyi incelemesi ve zeytin yağını içmesi

-Çocuk parkının açılışı ve müzik dinletisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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