DHA YURT BÜLTENİ 5

Drone\'lu denetim, kemer taktırdı

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 15 gündür sürdürülen ve drone\'un da aktif olarak kullanıldığı trafik uygulaması ile seyir halindeyken emniyet kemeri takmayan, cep telefonu kullanan, trafik ışığı ihlali yapan, drift ve makas atan sürücüler tek tek tespit edildi. 6 bölgede ortalama 100 sürücüden 53\'ü emniyet kemeri takarken, drone kullanılarak yapılan uygulama sonrasında bu oran 68\'e yükseldi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı\'nın 15 gün önce başlattığı \'100 Günlük Eylem Planı\' kapsamında kent genelinde trafik uygulamaları gerçekleştirilmeye başlandı. Uygulama kapsamında ekipler seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, makas ve drift atma ve egzoz gibi konularda sürücüler ile araçları denetliyor. Uygulamalarda ekipler havadan görüntü elde edebilmek için drone kullanıyor. Drone ile özellikle kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 6 bölgede denetimler yapılıyor. 15 günlük süre içerisinde özellikle drone kullanılarak yapılan uygulamalar trafikte emniyet kemeri takan sürücü sayısının da artmasını sağladı. Bu bölgelerde ortalama 100 sürücüden 53\'ü emniyet kemeri takarken drone kullanılarak yapılan çalışma sonrasında bu oran 68\'e yükseldi. Öte yandan belirlenen hız limitlerine uyulması için yapılan radar uygulaması da bu bölgelerde sürekli olarak yapılmaya başlandı. 15 gün içerisinde yapılan çalışma sonucunda emniyet kemeri takılmaması nedeniyle 3 bin 295 kişiye, cep telefonu kullanımı nedeniyle bin 962 kişiye, kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 bin 864 kişiye, makas ve drift atma nedeniyle 369 kişiye cezai işlem uygulandı.

\'DRONE\'LU DENETİM ŞEHRİN HER YERİNDE OLACAK\'

Uygulamalar hakkında bilgi veren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, \"Özellikle seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte çok büyük problemlere neden olan makas atma, drift atma ve egzoz gibi konularla alakalı duyarlı şekilde çalışmalar yapılıyor. Öğrencilerimiz sınavlara girdiği esnada okullar etrafında rahatsız edici seviyede gürültüye sebep olunabilecek kadar ileriye gitti bu iş. Ve bizim buna karşı önlem almamız gerekiyor. Makas atan, vatandaşların trafik güvenliğine aykırı davranan bir tane bile sürücü kalmayıncaya dek çalışmalarımız devam edecektir. Drone ile yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor. Drone ile yapılan trafik denetimlerini ilerleyen aşamada şehrin her bölgesinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.\"

TUZAK YOK

Radar uygulaması ilgili de konuşan Akar, \"Bir tane tuzak kurulan alan varsa, tüm samimiyetimle söylüyorum getirsinler cezasını biz ödeyeceğiz. Bizim tuzak kurmak gibi bir amacımız olmaz, örneğin geçen yıl hızdan dolayı 8 kişinin hayatını kaybettiği Kirazlık mevkiine bizim önlem almamız gerekiyordu. Ve bu sene orada yalnızca 1 tane kaza meydana geldi, demek ki doğru yoldayız. Ben size radar yerlerini tek tek vereyim, vatandaşımız ceza yemesin. Bizim amacımız ceza yazmak değil kazaları önlemek. Vatandaşımıza asla hakkaniyetsiz veya kasıtlı şekilde ceza yazmayız. Uygulamaların daha başında olmamıza rağmen dün yaptığımız sayımlarda 100 araçtan 68\'inin emniyet kemerini taktığını gördük. Demek ki bu 15 günde bir ilerleme sağlamışız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Uygulamadan detay

-Doroneden detay

-Sürücülere ceza yazılması

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE:4.12 Dk) (BOYUT:472 MB)

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)



======================================

Malkara\'da fabrika yangını korkuttu

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde bir lastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen neden çıkan yangında alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Malkara Organize Sanayi Bölgesi Adalar Caddesi üzerinde bir lastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, fabrikadaki bir kazanın ısının yükselmesi nedeniyle çatıdaki strafor kaplı alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangının nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

Yangından detaylar

İtfaiye ekiplerinin gelişi

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Çalışmalardan detaylar

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)



======================================



16 yaşındaki çocuk, masada duran anahtarı alıp, otomobili çaldı

KONYA\'da M.T.Ö. (16), kafede oturup masada resim çizen ressam Mehmet Gökoğlu\'nun masada duran anahtarı alıp, otomobili çaldı. Gökoğlu, çalınan otomobilini yolda tesadüfen görüp takip edip yakalattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi\'nde bir kafede meydana geldi. Ressam Mehmet Gökoğlu, kafede oturup resim çizdiği sırada yanına M.T.Ö., yaklaştı. Bir süre çizdiği resme bakan M.T.Ö., Gökoğlu\'nun dalgınlığından da faydalanıp masada duran otomobilin aldı. Ardından Gökoğlu\'na ait 10 YT 705 plakalı otomobili çalıp, hızla uzaklaştı. Kısa bir süre sonra kafeden ayrılan Gökoğlu da, anahtarın masanın üzerinde, aracının da park ettiği yerde olmadığını fark edince polise haber. Polis, aracın bulunması için çalışma başlattı.

Gökoğlu da, kent merkezinde başka bir araçla, çalınan otomobilini aramaya başladı. Çimenlik Mahallesi\'ne geldiğinde tesadüfen otomobilini seyir halinde iken görüp takibe başladı. Takip edildiğini anlayan M.T.Ö. de kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu bir taksi durağının yakınında sıkıştırılıp durduruldu. Ardından polise haber verildi. Gözaltına alınan M.T.Ö.\'nün otomobili çaldıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan sigara ve madeni para çalıp, evine gitmek üzere olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Otomobilden detay

- Ressam Gökoğlu\'dan detay ve röp.

-- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)



======================================

Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesinde kanalizasyon çalışmasınde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Şehit Orhan Gök Mahallesi 824 sokakta, Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kanalizasyon çalışması başlatıldı. Kepçe ile kazılan 4 metrelik çukurada çalışan belediye işçisi Faruk Demirboğa\'nın(35) üzerinde toprak kayarak göçük meydana geldi. Tamamen toprağın altında kalan Faruk Demirboğa\'yı kurtarmak için arkadaşları seferber oldu. Başının bulunduğu alandaki toprak temizlenen işçi, itfaiye ekipleri ve arkadaşlarının yardımı ile 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Demirboğa, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmasından görüntüler

- Olay yerindeki kalabalık

- İşçinin çıkarılması

- Sedyeye alınması

- Ambulansa taşınması

SÜRE:01\'41\" BOYUT:186 mb

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)



======================================

Şanlıurfa\'da evin önünde oluşan obruk kapatıldı

ŞANLIURFA’da bir evin önünde toprak kayması sonucu oluşan 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruk, Eyyübiye Belediyesi tarafından kapatıldı.

Geçen Cumartesi günü merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçlı kırsal Mahallesi\'ndeki tek katlı bir evin önünde toprağın kayması sonucu obruk oluştu. Oluşan obrukla birlikte evin bir duvarının yıkılması üzerine mahalle sakinleri, korkuya kapılarak bir süre evlerini terk etti. Eyyübiye Belediyesi\'ne bağlı ekipler, çukura iş makineleriyle toprak doldurdu. Obruğun kapatılmasına sevindiklerini belirten ev sahibi İsmail Çetinkaya, \"Sesimize kulak veren Eyyübiye Belediyesi sabah saatlerinde iş makineleriyle gelerek oluşan çukuru kapattılar. Mahalle sakinleri olarak Belediye Başkanı Mehmet Ekinci\'ye teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Oluşan obruk

- Belediye ekiplerinin çukuru kapatması

- Ev sahibi İsmail Çetinkaya

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

67 MB



======================================

El çantasından 3 kilo 298 gram esrar çıktı

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada S.E.(29) isimli kadının makyaj malzemelerinin bulunduğu el çantasındaki 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu\'nda İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği \'Sezar\' ile arama yapıldı. Köpek, yolculardan S.E.\'nin yanında tepki verdi. S.E.\'nin el çantası arandı. S.E.\'nin içinde makyaj malzemelerinin de bulunduğu çantasındaki 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Uyuşturucu maddenin fotoğrafı

-Adliyeden detaylar

Süre: 00.42-Boyut: 80.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)



======================================