DHA YURT BÜLTENİ 5

GAZİANTEP - Belediye başkanından pazarcıya \'fiyat\' tepkisi

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Doğum iznine çıktı, eşiyle uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

ANTALYA\'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum iznine çıkan Gül K., eşi Serdar K. ile uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Side Mahallesi\'nde 07 DT 637 plakalı otomobille Serdar K. ile eşi Gül K.\'nin uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapacağı ihbarı üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Önceki gün Side Mahallesi\'nde önlem alan jandarma timlerini gören Serdar K. ve Gül K. otomobille kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu otomobil, Antalya\'nın Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi\'nde durduruldu.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Serdar K. ve Gül K.\'yi gözaltına alan jandarma timleri otomobilde ve şüphelilerin Dumanlar Mahallesi\'ndeki ev ve eklentilerinde arama yaptı. Arama sonucunda 518 gram eroin, 205 gram kokain, 200 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, tabanca, tabancaya ait şarjör ve 30 fişekle uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

DOĞUM İZNİNE ÇIKMIŞ

Şüphelilerden Gül K.\'nin daha önce Antalya\'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı için yakalandığı ve aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde olduğu belirtilirken, hamile olduğunu gerekçesiyle bir hafta önce cezaevinden doğum iznine çıktığı öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa gönderildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Gül K., savcılıkta verdiği ifadede doğum izni için cezaevinden yeni çıktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti. Serdar K. de uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Savcılık sorgularının ardından Serdar K. ve Gül K. sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

155 MB /// 01.24\"



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15 yıldır kadınların yük taşımasının yasak olduğu köyde, işçi çalıştırılıyor

TRABZON’un Of ilçesi Uluağaç köyünde 15 yıl önce muhtarlık tarafından alınan kararla kadınların yük taşıması yasaklandı. Kararın uygulandığı köyde bir dönem yükleri taşıyan erkekler bu durumdan şikayete başlayınca \'işçi\' formülü bulundu. Köyde son yıllarda bağ, bahçe ve çay işlerinde yük taşımacılığı için yevmiye usulü ile erkek işçiler çalıştırılıyor.

Karadeniz’de bağ, bahçe işlerinde erkeklere göre daha fazla çalışan kadınlarla ilgili Trabzon’un Of ilçesi Uluağaç köyünde karar alındı. Muhtarlık tarafından 15 yıl önce alınan kararla kadınların yük taşıması yasaklandı. Kararda, \"Küreselleşen dünyada kadının bir araç olarak kullanılamayacağı gibi kadınlarımızın yük taşımamaları ve kötü muamele görmemeleri, eşleriyle eşit haklara sahip oldukları bilinmesi, kadın ve insan hakları beyannamesi gereği kötü muameleye izin verilmeyeceği, vuku bulması halinde cezai işlem yapılacağı ihtiyar heyeti tarafından karar altına alınmıştırö ifadelerine yer verildi. Kararın alınmasında yük taşıma sırasında oluşan kadınların bel ağrı şikayetleri etkili oldu. Kararla birlikte kadınlar özellikle çay tarımında yük taşımayı bıraktı, işler erkeklere kaldı. Kararın uygulandığı köyde bir dönem yükleri taşıyan erkekler bu durumdan şikayete başlayınca \'işçi\' formülü bulundu. Köyde son yıllarda bağ, bahçe ve çay işlerinde yük taşımacılığı için yevmiye usulü ile Gürcü erkek işçiler çalıştırılıyor. Köyün kadınlarının kimileri sadece ev işlerini yapıyor kimileri de ilçede kamu kurumlarında İŞKUR aracılığı geçici işlerde çalışıyor.

‘KÖY HALKI KARARI DESTEKLİYOR’

Uluağaç köyünde oturan Hüseyin Tarakçı, köy ihtiyar heyetinin aldığı kararın halen uygulandığını belirterek “Erkekler ise çayları yabancı işçilere toplatıyor, onlara taşıtıyor. Karar kadınların yükünü hafifletti. Karadeniz kadınları çok çile çekiyor. Köy halkı alınan kararı sonuna kadar destekliyor\" dedi.

Kadınların sadece ev işi yaptığını söyleyen Yusuf Demircan da \"Çay bahçelerimizde kadınlara fazla bir iş yok. Karar sonucu çaylarımızı yabancı işçilere toplatmaya başladık. İşçiler çay toplama ve bahçe işlerini hallediyor. Hanımlarımıza burada sadece ev işi kalıyor. Yemek yapıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar\" diye konuştu.

‘HANIMLARIN KIYMETİNİ BİLELİM’

Sabit Koçoğlu ise \"Emekliyim, hala çalışıyorum. Kadınlarımız işten bıktılar. Onları artık çalıştırmıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Allah\'a şükür ki kendi işimizi görebiliyoruz. Kadınları çalıştırmasınlar artık. Erkekler kendileri çalışsınlar. Hanımları artık yormasınlar. En son ölürken bile insan hanımının eline kalıyor. Kolun kırılsa hasta olsan sana hanım bakıyor. Hanımların kıymetini bilelim. Allah hanımlarımıza güç kuvvet versin. Allah bizlere de güç kuvvet versin ki onlara iş bırakmayalım\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köy detayları

Köylülerde detay

Köylülerle röp.

Yük taşıyan kadınlar detayları (Karadeniz genel Arşiv)

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN RİZE-DHA



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Muhabbet kuşunu omuzundan indirmiyor

ADIYAMAN\'da, bakkallık yapan Mustafa Akan (35), 6 ay önce satın aldığı ve \'Sarı\' ismini verdiği muhabbet kuşunu bir an olsun yanından ayırmıyor.

Karapınar Mahallesinde oturan 3 çocuk babası Mustafa Akan, 6 ay önce bir arkadaşından hasta olan muhabbet kuşunu aldı. Akan, eve getirdiği ve özel olarak ilgilendiği kuşa \'Sarı\' ismini verdi. Ailenin maskotu olan ve iyileşen kuş, Akan\'ın sürekli omzunda durmaya başladı. Akan, ayrılmaz ikili olduğu \'Sarı\' ile 3 aydır Hoca Ömer Mahallesi\'ndeki bakkalını da birlikte işletmeye başladı. Sabah evinden omzunda muhabbet kuşu ile çıkan Mustafa Akan, bu şekilde yürüyerek bakkalına gidiyor ve gün boyu bu şekilde müşterilerine satış yapıyor. Gören herkesi şaşırtan, müşteri ve esnafın maskotu haline gelen kuşuyla ilgi odağı olan Mustafa Akan, \"Muhabbet kuşumuz Sarı artık ailemden birisi. Onu çok seviyorum ve uyku dışında bir an olsun yanımdan ayırmıyorum\" dedi.

Kendisini yolda ya da bakkalda bu şekilde görenlerin ilk etapta şaşırdığını ancak şimdilerde bu duruma herkesin alıştığını anlatan Akan, şunları dedi:

\"Muhabbet kuşunu omzumda görenler çok şaşırıyor. Sürekli omzumda duruyor ve bu durum özellikle çocukları mutlu ediyor. Birçok çocuk anne ve babasına evine böylece muhabbet kuşu aldırdı. 6 ay önce aldım kuşu ama son 3 aydır gece gündüz beraberiz. Sadece uyurken onu kafesine koyuyorum, geri kalan zamanlarda sürekli omzumda. Bu durum gören herkesi şaşırtıyor ama beni çok mutlu ediyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mustafa Akan

- Kuş omzunda durması

- Mustafa Akan Sarı ile birlikte caddelerde gezmesi

- Kulsa birlikte ekmek almaya gitmesi

- Kuşla birlikte müşteriye bakması

- Komşuların kuşu sevmesi

- Müşterilerin kuşu sevmesi

- Mustafa Akan kuşla birlikte esnafları ziyaret etmesi

- Mustafa Akan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

450 MB



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Arızalanan otomobili el birliğiyle kaldırıp yolu açtılar

TOKAT’ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde arıza yapan yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobil sıkışan trafikte bekleyen vatandaşlar tarafından el birliğiyle yerinden kaldırılıp park alanına konuldu.

Olay geçen çuma günü iş çıkış saatinde Gaziosmanpaşa Bulvarında meydana geldi. Tarihi Ali Paşa Hamam önünde bulvarı ana cadde üzerinde arıza yapan bir otomobil sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Otomobil, motor arızası nedeniyle yerinden hareket ettirilemedi. Caddede uzun kuyruklar oluştu. Bir grup vatandaş araçlarından inerek otomobili bulunduğu yerden elleriyle kaldırıp trafiği açtı. Vatandaşların yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobili kaldırarak parka taşıdıkları anlar esnaf Bünyamin Akıncı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıt esnasında ise Akıncı; \"İşte Türk\'ün zekası, el birliği ile araç nasıl park edilir. Şekil \'A\' daki gibi görüyoruz. Park böyle yapılır. Araç arıza yaptığında el birliği ile aracı park ettiler\" diye konuşarak sosyal medya hesabında paylaştı

Görüntü Dökümü:

-Vatandaşın kaldırıp aracı kenara taşıması

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)



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Dördüncü kuşak kalaycı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan kalaycılığı, 4\'üncü kuşak olan 23 yaşındaki Süleyman Tokgöz yaşatmaya çalışıyor. Eski bakır kapları el maharetiyle adeta yeni hale getiren genç, alüminyum gereçlerin kanserojen madde içerdiğini, bakır kaplara olan dönüşün de başladığını söyledi.

İlçe ilçe gezerek mahalle aralarında kurduğu tezgahında yaktığı ateşle, eski bakır kapları kalaylayan Süleyman Tokgöz, 4\'üncü kuşak kalaycı olduğunu söyledi. Kemalpaşa mahallesinde kalaylama işlemi yapan Kalay ustası Süleyman Tokgöz, “Bu mesleğin 4. kuşağıyım. 120 yıllık bir meslek. Dedemin dedesi de kalaycıydı. Meslek olarak bunu seçtik bizde. Şükür karnımız doyuyor. Bakır kap kullanımı çok azaldı. Her kaptan büyüklüğüne göre 10,15,20 lira alıyoruz. Şimdi alüminyum çıktı, teflon çıktı. Millete daha kolay geliyor. Sağlık açısından alüminyum veya teflon zararlı. Eskiler, bakır kapların içinde yemeklerini pişirir yerdi. Kanser diye bir şey yoktu. Alüminyum veya teflon çıktı, hastalıklar çoğaldı. Gribe yakalanmış gibi insanlar kansere yakalanıyor. Sağlık açısından bakır kap önemli. Doktorlar bile bunu öneriyorö dedi.

ESKİYE DÖNÜŞ BAŞLADI

Millette biraz eskiye dönme eğiliminin olduğunu söyleyen Tokgöz, “Eskiye merak var. Biraz önce 110 yıllık bakır tepsiyi kalayladık. Millette az da olsa eskiye dönüş varö diye konuştu. Kalaylama işleminden bahseden Tokgöz, “Kalay, pamuk, kostik gibi ürünleri kullanıyoruz. İlk önce kabın yağını temizliyoruz. Sonrasında kumla yıkıyoruz. Yıkanmadan sonra kalay işlemini yapıyoruz. Eski bir kap, kalaylandıktan sonra ilk günkü gibi oluyor. Kalaylama işleminin ardından bakır kap, 3 yıl kadar yıpranmadan kullanılabilirö İfadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ ADI: 0610inegolkalayci

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genel görüntü

-Röp

-Kalay yapımı

-Detaylar

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Edirneli pirinç üreticisi alım fiyatlarından şikayetçi

TÜRKİYE\'nin pirinç ihtiyacının yüzde 51\'ini karşılayan Edirne\'de üretici yağmur nedeniyle ara verdiği hasada yeniden başlarken, üreticiler alım fiyatının düşmesinden şikayetçi oldu. Üretici Mesut Çakır, \"Çeltik bu yıl verim olarak çok iyi. 10 gün önce başladığımız hasatta 2.70 liradan iyi başlayan fiyatlarımız 10 gün sonra bir baktık ki, 2. 20 liraya geldi. O yüzden bizler kar etmeyi bıraktık zarar etmemenin peşindeyiz\" dedi.

Türkiye\'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 51\'ini karşılan Edirne\'de çeltik hasat yoğun yağmurların ardından yeniden başladı.Yağışlı ve verimli geçen sezon çeltik üreticinin bu yıl yüzünü güldürdü. Fiyatların 15 gün önce açıklandığı kilosu, 2 lira 70 kuruştan 50 kuruş aşağı düşürülerek, 2 lira 20 kuruştan alınması üreticiyi üzdü. Türkiye\'de döviz kurlarının artmasıyla bu yıl mazot, gübre ve ilaç giderleri başta olmak üzere girdi maliyetlerinin artığını söyleyen çeltik üreticileri, maliyetine gelen alım fiyatlarının tekrar artırılarak kilosunun 2 lira 70 kuruştan satın alınması istiyor.

VERİM YÜKSEK FİYAT DÜŞÜK

Edirne Avarız köyünde çeltik üreticisi köy muhtarı Mesut Çakır, verimlerin geçtiğimiz yıla göre arttığını fakat alım fiyatlarının 10 gün önce iyi başlayıp aşağıya çekilmesiyle zarar etmeye başladıklarını söyledi. Fiyatların 10 gün önce açıklanan fiyattan olmasını isteyen Çakır, \"Çeltik bu yıl verim olarak çok iyi. 10 gün önce başladığımız hasatta 2.70 liradan iyi başlayan fiyatlarımız 10 gün sonra bir baktık ki, 2. 20 liraya geldi. O yüzden bizler kar etmeyi bıraktık zarar etmemenin peşindeyiz. Bizden alınan çeltik raflarda bir bakıyoruz ki 2 katına çıkarılarak satışı yapılıyor. Burada yapılması devletin bizim mağduriyetimizi giderilmesi gerekiyor. Dolar, Euro derken maliyetler yukarıda ama bizden aldıkları pirinci aşağıya alıyorlar. Biz istemiyoruz çeltiğimiz çok para etsin ama bizim girdi maliyetlerimiz yüzde 50 arttı. Bu yüzden tekrar ekim yapıp çeltik üretimine devam etmemiz için bizden alım fiyatlarının da artmasını istiyoruz\" dedi.

Üretici Kani Güler de, \"Bu yıl verimler iyi ama fiyatlar kırıldı. Geçen yıla göre aynı fiyata alım yapılıyor. Maliyetler ise yüzde 50 arttı. Biz bu işten bu yıl para kazanamıyoruz. Zararına bu işi yapıyoruz\" dedi.

\'EMEĞİMİZ BOŞUNA GİDİYOR\'

Subaşı köyünde 150 dekar çeltik ekimi yapan Hüseyin Uygun ise ürettiği çeltikleri zararına sattıkları için emeklerinin boşa gittiğini söyledi. Uygun, \"Bu yıl verimler çok güzel ama çeltik para yapmıyor. Üretimde kullandığımız tüm girdilere zam üstüne zam geliyor. Sattığımız fiyata ürettiğimizi karşılayamıyoruz. Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. Elektriğe ise çok zam geldi. Çok zor durumdayız. Böyle giderse önümüzdeki yıl ekemeyiz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çeltik tarlaları drone ile çekimi

Biçerdöverin çeltikleri hasat etmesi

Hasattan genel detay

Çeltiklerin traktör kasasına boşaltılması

Mesut Çakır ile röp.

Detay

Muhabir Ali Can Zeray, anons.

Çeltik tarlasından detay

Üreticiler ile röp.

Farklı açıdan çalışmalar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)



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Başkan Gül\'ün hayatı kitap oldu

KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün hayatı \'Siyasi Yaşamım Paşa Mustafa Gül\' adlı kitapta anlatıldı.

Türkiye\'nin 1995 yılında o dönemdeki en genç belediye başkanı seçilen Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün hayatının anlatıldığı bir kitap hazırlandı. Gazeteci Saffet Yenigün tarafından derlenen kitap, cuma günü yapılacak lansmanın ardından kitapçılarda yer alacak.

Başkan Mustafa Gül, \"İnsanın bir dışarıdan görünüşü var, bir de içinde yaşadıkları var. Biz de Saffet Yenigün arkadaşımla sohbet ederken, \'Anılarınızı kitap haline getirelim\' dedi, bir basın mensubu olarak. Böyle bir değerlendirme yapmamız gündeme geldi ve kendisiyle oturduk, yaklaşık 2.5 yaşından itibaren hayatımızı kitaba dökme kararı aldık ve bugün mutluyuz. En duygulu anlarımdan birini yaşıyorum. Vesile olduğu için ve beni teşvik ettiği için Saffet Yenigün arkadaşıma da teşekkür ediyorum\" dedi.

Kitapta Mustafa Gül\'ün hayatının yanında Kemer\'in tarihi, neler yaşandığının da yer alacağını aktaran Başkan Gül, \"Bizim dışımızı görenler bir de içimizi daha yakından görsünler diye bu hazırlığı yaptık. Kemer\'imize, benim aileme ve herkese hayırlı uğurlu olsun. Kitabımızın cuma günü otelde lansmanı olacak ardından pazartesi günü de Cumhuriyet Meydanı\'nda halkımızla buluşturacağız. Önümüzdeki cuma gününden itibaren de bütün kitapçılarda olacak. Kitabımızı almak isteyen, bizi yakından tanımak isteyen herkes satın alabilir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kitaptan detay görüntü

- Başkan Mustafa Gül röportaj

- Başkan Gül kitap imzalarken detay

182 MB /// 01.37\"

HABER- KAMERA: KEMER, (DHA)



