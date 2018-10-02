DHA YURT BÜLTENİ 5

TOMA ile su sıkıp Nergis\'i yaralayan polise ceza



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, 2014 yılı Mart ayında, Berkin Elvan\'ın öldürülmesini protesto etmek için yapılan yürüyüşte TOMA\'dan sıkılan tazyikli suyun yüzüne isabet etmesiyle düşen üniversite öğrencisi Nergis Ş.\'nin (28) yaralanmasına neden olmakla suçlanan polis memuru Süleyman A., tutuksuz yargılandığı davada \'yaralamak\' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, \'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullandığı\' gerekçesiyle cezayı 2 yıl 3 aya çıkardı. Mahkeme, cezayı iyi halden 1 yıl 10 ay 15 güne indirip, temyiz yolu açık olmak koşulu ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bursa\'da, 2014 yılının Mart ayında, Berkin Elvan\'ın öldürülmesini protesto etmek isteyen grup, akşam saatlerinde toplanıp Şehreküstü Meydanı\'na yürüdü. AK Parti İl Başkanlığı\'nın da bulunduğu meydanda önlem alan Çevik Kuvvet ekibi ile göstericiler arasında yaşanan tartışma sonrası çıkan arbede sırasında polis ekipleri TOMA\'lar ile gruba müdahale etti. İddiaya göre, Vahit Fatih K.\'nin kullandığı TOMA\'da operatör olarak görev yapan Süleyman A.\'nın üzerine tazyikli su sıktığı Nergis Ş. düşerek başını yere çarptı. Gruptakiler tarafından yakında bulunan bir markete taşınan Nergis Ş., daha sonra kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Olay tarihinde Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 3\'üncü sınıf örğencisi olan Nergis Ş., tedavisinin tamamlanmasının ardından TOMA\'yı kullanan polis memurlarından davacı oldu. Valilikten alınan izinle haklarında Bursa 16\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'yaralama\' suçundan dava açılan sanıkların yargılanması tamamlandı.

SANIK POLİS SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkemede, tutuksuz yargılanan sanıklardan Vahit Fatih K., kendisinin sadece TOMA\'yı sürdüğünü, su tazyik işi ile meslektaşı Süleyman A.\'nın ilgilendiğini belirtip suçlamayı kabul etmedi. Aynı davada yargılanan Süleyman A. ise görevli şube müdürünün emri ile gösterici gruba hedef gözetmeksizin tazyikli su sıktığını, TOMA\'dan çıkan suyun hiç kimseye ortopetik rahatsızlık veremeyeceğini savundu. Süleyman A., müştekinin yaşanan arbede sırasında aldığı darbelerden dolayı yaralanmış olabileceğini iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkemede ifade veren Nergis Ş. ise olay gnü, Berkin Elvan\'ın öldürülmesini protesto eylemine katıldığını belirtip, \"Ben o yıl Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydim. Berkin Elvan için gösteriye katıldım. Yürüyüş olaysız devam ederken arbede çıktı. Polis TOMA\'sı market önünde bana 30-40 santim yanaştı. Elimi kaldırıp durmalarını işaret ettim. Yüzüme tazyikli su sıkarak müdahale ettiler. Yere düşüp kafamı çarptım. Kalabılk beni markete taşıdı. Burada polisler ile olan arbede devam etti. Sol elmacık kemiğim ve sağ elimde kırık oldu. 14 ay psikolojik tedavi gördüm ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Sanıklardan şikayetçiyim\" dedi.

Mahkeme hakimi, TOMA\'yı kullanan Vahit Fatih K.\'nin beraatine karar verirken TOMA\'dan tazyikli su sıkan Süleyman A.\'yı, \'yaralama\' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, silahtan sayılan TOMA ile \'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullandığı\' gerekçesiyle cezasını 1 yıl 15 aya çıkardı. Mahkeme, sanığın iyi halini dikkate alıp cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirip, temyiz yolu açık olmak koşulu ile hükmün açıklanmasının geri bıraklmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay anında tomaların müdahalesi v eyaralan kızın görüntüsü

ARŞİV Görüntüsü

Yürüyüşten detaylar

-Ferhan Şensoy ve Öykü Evren\'in görüntüsü

-Toma ve polis görüntüleri

-Toma önüne gelen göstericiler

-Ak Parti İl Binası önünde slogan atılması

-Binadaki tabelanın taşlanması

-Tomanın yaşlı birisine su sıkması

-Olay gazetesi muhabirinin makinesinin kırılması

Eylemcilere müdahale

-Gözaltılar

-Süper market içinde ambulansa taşınan kadın

Detaylar

HABER/KAMERA: BURSA (DHA)

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Eşine özendi, 62 yaşında sürücü belgesi aldı

TOKAT\'ta 3 çocuk annesi Hatice Kuş (62), 44 yıllık tanker şoförü eşi Necati Kuş’a özenerek sürücü belgesi aldı.

Kent merkezinde yaşayan ev kadını Hatice Kuş, yıllardın şoförlük yapan eşinden esinlenerek sürücü belgesi almaya karar verdi. Kızı Özlem Civelekoğlu\'nun desteğiyle kentte bulunan bir sürücü kursuna kayıt olan Hatice Kuş, önce yazılı sınavlarda başarılı oldu. Ardından ise direksiyon sınavını başarıyla tamamlayarak B sınıfı sürücü belgesi almaya hak kazandı.

Eşinin şoförlük yapması nedeni ile ona sürekli özendiğini belirten Hatice Kuş, \"Hep öğreneyim derdim fakat olmadı. Bunu kendime hedef yaptım, \'ben bu ehliyeti alacağım\' diye. Kızım beni teşvik etti, \'anne alalım, sen bu kapasiteye sahipsin\' diye. Yaşım itibariyle biraz zor olsa da arabanın en zor olanı seçtim, manuel vitesli olanı. Biliyorsunuz otomatik vites her zaman kolaydır\" dedi.

Kendi yaşındakilere sürücü belgesi almaları konusunda tavsiye de bulunan Hatice Kuş, \"Hayatta hep faal olmak lazım. Boş durmayı sevmiyorum, kendimi genç hissediyorum. Ruhum yaşlansa ben bunu yapamam zaten\" diye konuştu.

Sürücü kurusu eğitmeni Ahmet Ay ise, \"Şu anda Hatice ablamız ile çok güzel bir eğitim süreci geçiriyoruz. Kendisi beklemediğimiz bir performans sergiledi. Biz inşallah Hatice ablamızı trafikte kurallara uyan iyi bir sürücü olarak trafiğe katacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Hatice Kuş\'un görüntüsü

-Sürücü kursu aracı ile trafikte ilerleyişi

-Konuşmaları

-Kurs hocasının konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Bayram için ülkelerine giden 25 bin Suriyeli döndü

KURBAN Bayramı\'nı ülkesinde geçiren 25 bin Suriyeli, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye\'ye dönüş yaptı.

Kilis Valiliği\'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için ülkesine giden 35 bin 840 Suriyeli Türkiye\'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye\'ye dönenlerin sayısı bugün itibariyle 25 bine ulaştı. Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin, tamamının yıl sonuna kadar Türkiye\'ye dönmesi gerekiyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınır hattındaki Suriyeliler

- Suriyelilerin oluşturduğu kalabalık

- Suriyelilerin işlemlerinin yapılması

- Suriyeliler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

266 MB



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\'Kırmızı Düdük projesinin en beğenilen çocukları bisiklet ile ödüllendirildi

MERSİN\'de, \'Kırmızı Düdük\' projesi kapsamında, trafikte kural ihlali yapan anne-babalarını düdük çalarak uyaran çocuklarca çekilen ve sosyal medyada en fazla beğeni alan fotoğrafların sahipleri bisiklet ile ödüllendirildi.

Kent merkezindeki Forum AVM\'de düzenlenen etkinliğe Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş katıldı.

Trafik kazalarının genellikle telefon kullanımı, emniyet kemeri takmama ve aşırı hız nedeni ile meydana geldiğini belirten Vali Su, \"Bu 3 konuda daha çok farkındalık oluşturmamız gerekiyor. O yüzden çocuklarımız da bu konuları takip ettiler ve ailelerini, varsa bu konulardaki hatalarını kırmızı düdük çalarak ikaz ettiler. Mersin\'de de önemli bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Hedefimiz, trafik kazalarını en asgariye indirmek, can ve mal güvenliğini de en yüksek seviyede sağlamak olacaktır\" dedi.

Vali Su, konuşmasının ardından Emniyet Müdürü Şahne ile birlikte 5 çocuğa bisikletlerini teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bisikletlerin genel görüntüsü

- Proje materyallerinin yer aldığı standın görüntüsü

- Bir çocuğun düdük çalmaya çalışmasından detay görüntü

- Kadın bir trafik polisinin bir bebeği sevmesi

- Bir çocuğun polis motosikleti üzerinde düdük çalması

- Bisikletlerden genel ve detay görüntüler

- Vali Ali İhsan Su\'nun açıklaması

- Bisikletlerin sahiplerine teslim edilmesinden görüntüler

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

(BOYUT: 192 MB) (SÜRE: 01.46 DK)



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Bu yayla, ilkbaharda mora, sonbaharda beyaza bürünüyor

TRABZON’un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, \'Uluslararası Bern Sözleşmesi\' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği ve yörede \'Mor Yayla\' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, ilkbaharda mor, sonbaharda ise açan ‘vargit’ çiçekleri ile beyaza bürünüyor. Dört bir yanı ladin çam ormanları ile kaplı yayla, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

İlçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası\'nın ilkbaharla \'mavi yıldız\' çiçeklerinin açmasıyla mor örtü ile kaplanıyor. Her yıl nisan ayında açan, \'Uluslararası Bern Sözleşmesi\' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği yaylanın mor renge bürünüp, toprağını denize çeviren görüntüsü, sonbaharda açan ‘vargit’ adı verilen çiçeklerle beyaza büründü. Dört bir yanı ladin çam ormanları ile kaplı yayla, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Yayla sonbaharda doğa tutukunlarını ve fotoğrafçılarını ağırlıyor.

Yaylada yaz aylarında yaşayan Turan Şafak, Kadıralak’ın Karadeniz’in en güzel yaylalarından olduğunu belirterek “Nisan, Mayıs aylarında burası masmavi olur. Sonbahar gelince de vargit çiçekleri açar. Yayla bembeyaz olur, gelinliğini giymiş gibi olur. Vargit çiçekleri, artık bize varın gidin diyorö dedi.

Ahmet Karabulut da, “Kadıralak yaylamız Nisan-Mayıs aylarında maviye bürünüyor. O aylarda çok güzel bir güzellik oluyor. Meraklılarla dolup taşıyor. Sonbaharda ise beyaz bir renge bürünüyor. İnsanların bu güzelliği gelip görmesini istiyoruzö Diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayla Drone detayları

Yaylanın mor hali detayları

Yaylanın beyaza bürünmesi

Yaylacılarlla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-DHA



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Cudi Dağı eteklerinde terörü telin yürüyüşü



ŞIRNAK\'ta, teröristlerin yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu güvenlik korucuları Halil Yelboğa ve Süleyman Tosun\'un şehit olduğu Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde terörü telin yürüyüşü yapıldı. Belde halkı, terör örgütü PKK’ya lanet yağdırdığı yürüyüşe, şehit güvenlik korucu Süleyman Tosun’un 17 yaşındaki kızı Halime Tosun, bu yürüyüşe katılmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’nın el yapımı patlayıcı ile şehit ettiği güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa için Çalışkan Beldesinde terörü telin yürüyüşü yapıldı. Terör örgütü PKK\'ya karşı lanet yürüyüşü, şehit korucu Süleyman Tosun\'un evinden, taziye çadırının kurulduğu camiye kadar yapıldı. Yürüyüşte belde halkı ellerinde Türk bayrakları ile \"Kahrolsun PKK\", \"Hain PKK hesap verecek\" ve \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüş sonrası Çalışkan belde sakinleri adına hazırlanan basın açıklaması, şehit korucu Süleyman Tosun\'un evinin bahçesinde yapıldı. Şehit korucunun kardeşi Mehmet Emin Tosun, burada yaptığı konuşmada, \"Yaklaşık 30 yıldır ülkemizin bekası için, ülkemizin varlığına kasteden kanlı terör örgütü PKK’ya karşı mücadele eden güvenlik korucularımızdan Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa, 26 Eylül Çarşamba günü PKK terör örgütünün sinsice kurduğu tuzak sonucu şehit oldu. Beldemiz, yaklaşık 30 yıldır verdiği bu mücadelenin bu safhadan sonra da artacağını herkesin bilmesini isteriz\" dedi.

Şehit güvenlik korucusu Süleyman Tosun’un 17 yaşındaki kızı Halime Tosun da, \"Benim babam ve amcam şehit oldu. Mutluyum, gururluyum bir şehit kızı oldum. O da şehit oldu. Ne mutlu ona ki, o da şehit oldu. Bu herkese nasip olmaz. PKK zannetmesin ki, onlar bizi öldürünce biz biteceğiz. Biz devletimize daha çok bağlanırız. Gerekirse ben dağa çıkarım, ben intikam alırım. Biz hiçbir zaman bölünmeyiz, vatan bölünmez. Buradan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum; Biz sizin yolunuzdan hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Çünkü, babam 100 sene daha yaşasa, yüz sene daha sizin yolunuzda olurdu. Biz de bu davadan dönmeyeceğiz. Kahrolsun PKK yandaşları, kahrolsun size\" diye konuştu.

Şehit güvenlik korucusunun kardeşi Çalışkan belde belediye başkanı Nadir Tosun ise, PKK’nın iki amacının olduğunu, birincisinin din düşmanlığı, ikincisinin de Kürt düşmanlığı olduğunu ifade ederek, bunun dışında bir amacının olmadığını söyledi. Bu nedenle 1992 yılında silaha sarıldığını ve 22 yıl boyunca güvenlik güçleri ile birlikte omuz omuza çarpıştığını anlatan Tosun, haklı olarak bölgelerini canları pahasına korumak için mücadele verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Sanamasınlar ki, işte Çalışkan\'ı korkuttuk, bilmem ne yapar öyle bir şey sanmasınlar. Daha ciddi oluruz, onların peşinden gideriz. Amacımız, onların bitirilmesi. Allah’ın izni ile bu hükümet böyle devam ederse zaten teröristin sonu gelmiştir. Şuanda bunu neden yapıyorlar. 5 kilometre kuzeyime gelip kalleşçe mayın döşemişler. Erkeksen gel çatışalım. Tüm terör örgütü PKK ordusunu getir Çalışkan\'ın karşısında çatıştır. Erkeksen gel bizi şehit edin. O zaman sen erkeksin. Sen kalleşçe gelmişsin. Uzaktan kumandalı mayın döşemişsin. Bununla bizi korkutamazsın. Kesinlikle gece gündüz Allah izin verirse bunların peşini bırakmayacağız. Darbe vurmaya da devam edeceğiz. Defalarca çatışmaya girdim. Ele geçirdiğimiz teröristlerin boynunda haç var. Çok gördüm. Peki neden buraya geliyorlar. Bu şehitler 81 milyonun şehididir. Biz bu yoldan dönmeyiz ta ki örgütleri bitirene kadar. FETÖ olsun, PKK olsun, ASALA olsun, hangi örgüt olursa olsun, biz devletimizin yanındayız.\"





Görüntü Dökümü

-Yürüyüş yapan belde sakinleri

-Türk Bayrakları ve slogan atılması

-Yürüyüşten detaylar

-Şehidin kızı Halime Tosun’un açıklaması

-Çalışkan Belde belediye bşk Nadir Tosun’un açıklaması

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(Şırnak), (DHA)-



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Evcil hayvanlara özel mezarlık

SAMSUN\'daki Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi\'nde 25 dönüm alanda, 250 evcil hayvanın gömülü olduğu mezarlık bulunuyor. Doğal taştan yapılan mezar taşlarında ölen kedi ve köpeklerin isimleri yazıyor.

Kentteki sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarında bakımı için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında, 156 dönüm alan üzerine, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi kuruldu. Merkezde tam donanımlı veteriner kliniği, kedi kasabası, sevgi evi, sahiplendirme alanı, yavru hayvan bölümlerinin yanı sıra evcil hayvan mezarlığı da yer alıyor. 5 dönümlük alanda oluşturulan evcil hayvan mezarlığının arazisi, talep artınca geçen yıl 25 dönüme çıkarıldı. 250 evcil hayvanın gömüldüğü olduğu mezarlıkta, doğal taştan yapılan mezar taşlarında ölen hayvanların isimleri yer alıyor. Bazı hayvanseverler ölen evcil hayvanlarının mezarlarına çiçek ekiyor.

Hayvanların defin işlemleri ve mezarları için ücretsiz hizmet verdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, \"Yaşam süresini tamamlayan, bir travma sonucu ölen veya bir viral hastalık sonucu tedavilerinin olumlu sonuçlanmaması nedeniyle hayatını kaybeden evcil hayvanları daha önce vatandaşlarımız ormanlık alanlara gömüyor ya da atıyor, çöp istasyonlarına atıyor ya da evlerinin yakınındaki boş alanlara gömüyor veya atıyorlardı. Ancak bu durum birçok hastalığın yayılmasına neden oluyordu. Bu durumun önüne geçebilmek adına, biz, ölmüş olan hayvanların evcil hayvan mezarlığı alanı içindeki gömü alanına gömülmesini sağladık\" dedi.

Gömü alanının oluşturulmasının iki ayrı önemi olduğunu belirten İşler, \"Hayvanların yaşam süreci içerisinde, ailenin bir ferdi olan bu canlının bırakmış olduğu duygu yüklü yaşam birikiminin hatırlanması adına önemli. Sağlıklı bir köpeğin yaşam süresi 15-20 yıl. Bu süre içerisinde ailenin bir ferdi oluyor. Ailede bir çocuk bu köpekle birlikte büyüyor. Çocuğunun her hareketini takip etmiş, onu koruyup kollamış bir canlı aranızdan ayrılıyor. Dolayısıyla bu canlının rastgele bir yer yerine bir gömü alanında gömülmesi ve zaman içerisinde mezarına gelip duygularınızın yeniden tazelenmesi o aile için önemli. Ölen hayvanlardan yayılabilecek hastalıkların yayılmasının önüne geçmek de bu uygulamanın diğer önemli boyutu\" diye konuştu.

İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi\'nde yer alan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi\'nde yaklaşık 400 kedi ve 500 köpek bulunuyor. Tesis 5 bin köpek ve 5 bin kedi barındırma kapasitesine sahip. Merkezde yılda 3 bin köpek ve 1500 kedi kısırlaştırılıyor. Merkezde hayvanların proteinli besin ihtiyacının düzenli karşılanması için mama üretim fabrikası bulunuyor.

Görüntü Dökümü: HD

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-Mezarlıktan detay

-Mezar taşlarından detay

-Mezarlık girişinden detay

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:3.29 Dk) (BOYUT:391.39 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)



