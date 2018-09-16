DHA YURT BÜLTENİ 5

Köylüler, AK Parti\'li Dağ\'ın aracını durdurup, yardım istedi



Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesinin kırsal mahallelerini ziyaretten dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın aracını Şemsiler Mahallesi\'nde durduran bir grup köylü, mahallerindeki düzenli çalışmayan atık su arıtma tesisindeki pis suların Keleş Çayı\'na salındığını, bunun da kokuya neden olduğunu belirtip, yardım istedi. Köylüler derenin üzerine de bir köprü yapılmasını talep etti. Milletvekili Dağ ve beraberindeki Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, köylülere, sorunlarının çözümü için yardım sözü verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, dün Kiraz\'ın Sırımlı Mahallesi\'ni ziyaret etti. Dağ\'a Kiraz Belediye Başkanı AK Parti\'li Saliha Özçınar da eşlik etti. Dönüş yolunda Şemsiler Mahallesi\'ne geldiklerinde, 50 kadar köylü, Dağ ve beraberindekilerin bulunduğu araçları durdurdu. Köylüler, 15 yıl önce mahallerinde kurulan ve ilçe merkezinden gelen atık suların arıtıldığı arıtma tesisinin düzenli çalıştırılmadığını, pis suların mahallerinden geçen Küçük Menderes Nehri\'nin bir kolu olan Keleş Çayı\'na bırakıldığını, bunun da kokuya neden olduğunu belirtti. Kokudan kapı ve pencerelerini açamaz hale geldiklerine söyleyen köylüler, kirli suyun yaklaşık 3 kilometre boru döşenerek mahallerinin dışına çıkartılması halinde sorunun çözülebileceğini vurgulayıp, Milletvekili Dağ\'dan yardım istedi. Köylüler, kışın dere suları yükseldiğinde kaşıya geçmekte güçlük çektiklerini de belirtip, Dağ\'dan ıslah ve bir köprü yapılmasını da istedi.

Köylüleri dinleyen Milletvekili Dağ, bunun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulması gereken bir sorun olduğunun belirtti. Dağ, \"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kiraz\'a gelecektir. Sorununuzu iletin, çözerler. Şayet çözmezlerse, biz boruları alırız, Kiraz Belediyesi de boruları döşer\" dedi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da köylülerin istediği köprüyü yapacaklarının sözünü verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın aracının durdurulması

-Köylüler\'in Hamza Dağ\'a sorunlarını anlatması

-Köylülerin destek sözü almaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / KİRAZ (İzmir), (DHA)

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Anız yangınları ile mücadele için 10 kişilik birim kuruldu

BATMAN\'da, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce son günlerde kente sınır olan Diyarbakır\'ın Bismil ilçesine bağlı Salat ve Sinan köylerindeki anız yangınlarının artması üzerine 10 kişilik anız yangınlarını önleme timi kuruldu. Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, tarlaları yakan, havayı zehirleyen, insanların sağlığı ile oynayan, canlıları yok eden ve toprağın verimini azaltan anızı yakanlara kanunlar çerçevesinde gerekli cezai işlemi uyguladıklarını söyledi.

Batman kent merkezi, son günlerde kentte sınır olan Diyarbakır\'ın Bismil ilçesine bağlı Salat ve Sinan köylerinde mısır hasadının ardından tarlaların ateşe verilmesinden dolayı çıkan anız yangnılarından adeta nefes alamaz hale geldi. Batman\'lıların tepkisi üzerine Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, anız yangınlarını önlemek için 10 kişilik bir tim kurdu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, gündüz ve gece denetim yapan anız denetim timinin Batman il sınırları çevresindeki alanları gözettiğini söyledi. Son günlerde anız yangınlarının daha çok Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinin Salat bölgesinden geldiğini ifade eden Özkan \"10 kişilik ekibimiz hasadın toplandığı tarlaları denetlemeye başladı. Batman il sınırı içinde şu ana kadar anızın yakıldığı alan yok. Daha çok Bismil ilçesinin Salat beldesi çevresinden gelen ve ilimizin üzerini kaplayan dumanlar var. Bu durumu Diyarbakır\'daki ilgililere bildirdik. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Anızın yakıldığı yerde dekarı 48 TL\'lik para cezası, yerleşim birimine yakın olduğu takdirde 5 kat para cezası uygulanacak. Ekiplerimiz sadece gündüz değil gece de denetimlere çıkacak\"dedi.

Batman Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, tarlaları yakan, havayı zehirleyen, insanların sağlığı ile oynayan, canlıları yok eden ve toprağın verimini azaltan anızı yakanlara kanunlar çerçevesinde gerekli cezai işlemi uyguladıklarını söyledi. Özkan, son 3 yıldır anız yakma verilerini ve kesilen cezalar ile ilgili bilgi paylaşırken, 2016 yılında 172, 2017\'de 78\'e, bu yıl için ise 10 kişiye idari işlem yapılarak para cezası uygulandığını da söyledi.

İMAMLAR, ANIZ UYARISI YAPTI

Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdürü Sedat Akın ve anız timi, Batman\'ın Akuba köyünde anız yangınına müdahale etti. Yangının diğer tarlalara sıçramaması için Belediye İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Köylüleri anız yakmaması konusunda uyaran ÇYD şube Müdürü Sedat Akın, Akuba köyü imamıyla görüşerek hutbede anız yangınlarına dikkat çekilmesini istedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün tespitlerine göre Batman hava sahasını kaplayan anız yangınlarının dumanlarının nedeninin Bismil ve Silvan ilçelerinin kırsalından yayıldığı anlaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anız timinin köyleri dolaşması

-Yakılan tarlada önlem

-İtfaiye ekibi anızı söndürürken

-Çevre ve Şehircilik müdürü ile röportaj

-Çevre şehircilik ekibi köy imamı bilgilendirirken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)



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Rahip Brunson\'un eşi, pazar ayinine katıldı

İZMİR\'in Konak ilçesinde ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson, Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi\'ne giderek, pazar ayinine katıldı.

Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı\'nda bulunan Diriliş Kilises\"ne geldi. Norine Brunson, kiliseye daha önce yürüyerek gelirken, bu sefer yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi taksiyle gelmeyi tercih etti. Taksiden inen Brunson hızlı adımlarla kiliseye girdi. Sivil polisler her pazar olduğu gibi yine kilisenin çevresinde güvenlik önlemi alırken kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı olan Türk bayrağının hala yerinde durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson\'un taksiden inip kiliseye girmesi

- Kiliseden genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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(ÖZEL) - Bakırcılık kadınlara emanet

GAZİANTEP\'te el sanatlarından bakırcılığın yaşatılması için açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadın elinin değdiği bakırcılık, düzenlenen kurslarla nesilden nesle aktarılacak.

Gaziantep Bakırcılık ve Sedefçilik Odası ve İşkur tarafından düzenlenen kurslar kapsamında 2012\'den bu yana düzenlenen kurslara 500\'ün üzerinde kadın bakırcılığı öğrendi. Günlük 40 lira yevmiye alan kadınlar ev ekonomisine de bu sayedee katkıda bulunuyor.

Türkiye\'de tek örnek olarak yüzde 58 istihdam hedeflediklerini kaydeden Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, \"İşkur ve Bakırcılar Odası ile yapılan projede kapsamında istihdam taahhüt yüzde 58, bu büyük bir rakam demektir. Bizim sektörde, nakış bölümü için kadınları değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra kalay, çekiçleme, sıvama, gibi bir çok bölüm var. Biz oda olarak İŞKUR\'dan gelenlere yer veriyoruz. Burada tane başı olarak çalışarak ekonomiye katkı sağlıyorlar\" dedi.

Bakırcılık ustası Nurgün Çetin ise bakırcılık mesleği ile hem zamanını değerlendirdiğini, hem de evine ekonomik katkı sağladığını ifade ederek, \"2012 yılından bu yana bakırcılık mesleğini yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Yaptığım işle insanlara örnek olmak çok güzel, gelen arkadaşlar beni örnek aldıklarını söylüyorlar. Bu işten kazandığım parayla çocuğumu okuttum. Evime hem maddi hem manevi olarak destek oluyorum\" diye konuştu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra bakırcılık işine başladığını kaydeden Gül Karahan, \"Okulumu bitirdikten sonra bu işe başladık. Gaziantep\'in kültürünü yansıtan bu işi yapmak gerçekten gurur verici, inşallah gelecek nesillerde bu işi devam ettirir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakır yapan ustalar

- Bakır ürünler

- Celal Açık ile röp.

- Nurgün Çetin ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

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