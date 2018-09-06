DHA YURT BÜLTENİ 5

Fethiye\'de kaçak tütün ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki bir depoya polis tarafından yapılan baskında, gümrük kaçağı tütün, boş makaron ve paketlenmemiş sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde bazı kişilerin kaçak sigara üretimi yapıp sattığını tespit etti. Dün (çarşamba) öğle saatlerinde operasyon yapan ekipler, şüphelilere ait işyeri, ev ve bir depoya baskın yaptı. Ayrıca araçlarını da aradı. 5 ayrı adresteki kontrolde 26 bin 887 adet doldurulup, paketlenmemiş sigara, 41 paket 500\'er gramlık nargile tütünü, 4 bin boş makaron, 140 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 1 otomatik dijital sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 elektronik terazi, 1 kurutma makinesi, 1 metal elek, 2 kollu sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gümrük kaçağı tütün ve kaçak üretilen sigaralar ile ele geçen diğer malzemelere el kondu. Operasyonda Ü.Y., S.Ö. ile İ.Ç. adlı zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Öte yandan şüphelilerin teknik takibe takılmamak için sigara alacak kişilere, \"Çamaşırınız kurutuldu\" diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sigara üretilen deponun görüntüsü

- Makinede sigara üretilmesi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Karadeniz’in hırçın dalgaları yapay plajları yok ediyor

SAMSUN’dan başlayıp, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren ve büyük çoğunluğu deniz dolgusuna inşa edilen 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yolu nedeniyle doğal plajları yok olan Karadeniz\'de yapay plajlar oluşturulmaya çalışılıyor. Denize girilebilecek alanların sınırlandığı bölgede, Karadeniz\'in hırçın dalgaları yapay plajları bir süre sonra yok ediyor. 119 kilometrelik sahil şeridinin 85 kilometresi doğal kumsal olan Trabzon, sahillerinin yüzde 86\'sını kaybetti. Kentte, denize girilebilecek sadece 7 bin 500 metre kumsal kaldı.

Samsun’dan başlayıp, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren ve 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yolunun büyük çoğunluğu deniz dolgusu üzerine inşa edildi. Karadeniz sahil yolu nedeniyle doğal plajlarını kaybeden Karadeniz\'de yapay plajlar oluşturulmaya çalışılıyor. Karadeniz sahili boyunca oluşturulan ‘T’ tipi dalgakıranlarla sahilde kumsal alanların oluşması sağlanıyor. Denize girilebilecek alanların sınırlandığı bölgede, Karadeniz\'in hırçın dalgaları yapay plajları bir süre sonra yok ediyor. 119 kilometrelik sahil şeridinin 85 kilometresi doğal kumsal olan Trabzon, sahillerinin yüzde 86\'sını kaybetti. Kentte, denize girilebilecek sadece 7 bin 500 metre kumsal kaldı.

‘TRABZON KIYILARININ YÜZDE 86’SINI KAYBETTİ’

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı, KTÜ Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, Trabzon’un 119 kilometrelik sahil şeridinde denize girilebilecek son 7 bin 500 metre kumsal kaldığını ifade etti. Erüz, “Karadeniz Bölgesindeki dağlarla çevrili, düzlük alanı çok az olan kentleşme ve ulaşımın sağlanabilmesi için kıyılarda çok dar olan düzlükler ve yamaçlarda çok ciddi tahribatlar meydana geldi. Karadeniz sahil yolunun yapılmasıyla kıyılardaki tahribat tavan yaptı. Trabzon\'un 119 kilometrelik sahil şeridinin yüzde 74’ü yani 85 kilometre gibi bir kısmı doğal kumsaldı. Denizlerde istimlâk sorunlarının olmamasından, geçilmesi daha kolay olduğundan dolayı müdahaleler hep denize dönük yapıldı. Kentin imarını geliştirme yönünde atılan bu adımlarla ne yazık ki Trabzon mevcut kıyılarının yüzde 86\'sını kaybetti. Trabzon\'da denize girip de yüzülebilecek son 7 bin 500 metre kumsal kaldı. Vatandaşlar şuan da o bölgelerde denize giriyor. Biz farkında olmadan kentsel gelişim ya da imarımızı düzeltelim derken kıyılarımızı kaybettik. İnsanların denize girmeye, su sporu yapmaya, su ile rahatlamaya ihtiyacı var. Karadeniz gibi denizci bir toplumun olmazsa olmazıdır deniz. Ama şu anda halk denize küstürüldü. Şuan da halkın yüzde 80\'i yüzme bilmiyor. Maalesef bazı yerlerde dolgu yapılarak tekrar yapay plajlar yapmaya çalışıyoruz. Karadeniz gibi hırçın bir denizde böyle şeyler yapmanın bir anlamı yoktur, masraflı ve sürdürülebilir olmayan bir tekniktir. Asıl olması gereken var olan değeri korumaktır. Allah\'ın yarattığı onca kıyı varken hepsini yok edip sonra kum doldurmak bu çağda akla hizmet değil ekonomiye hizmettir\" dedi.

PEHLİVAN: İNSANLAR DENİZDEN KOPUYOR

Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlivan da sahil şeridinde yapılan tahribatlardan dolayı insanların denizden uzaklaştırıldığını söyledi. Pehlivan, “Sahil şeridinde denize girilebilecek alanlar çok sınırlı. Bizim insanlarla denizi buluşturmamız gerekiyor ama denize erişim zorlaştığı için insanları denizden uzaklaştırdık. Denizi atıklarla, kirli sularla kirlettik. Şuan da sahilde denize girilebilecek alan kalmadı. Önüne gelen denizin kenarına ev yapıyor, kumsalı bozuyor, denizi tahrip ediyor ve insanlar denizden kopuyorö diye konuştu.

ÖZMEN: DENİZİ KİRLETMEMELİYİZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen ise Trabzon sahilinin yüzde 80’inin doldurulduğunu belirterek “Dolgu yapılmayan alanlar da denize girilebilirliği az olan yerler. Maalesef, Trabzon’da kimseye denize girmesini önermiyorum. Çünkü Trabzon’un kanalizasyonu olduğu gibi denize veriliyor. Yarın insanları denizle buluşturacağız diye yeni yapay plajlar yapmaktansa denizi kirletmemelerini öneriyorumö ifadelerini kullandı.

KARADENİZ SAHİL YOLU

Samsun’dan başlayıp, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yoluyla 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanıyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı- dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz sahil yolunda 27 kilometre uzunluğunda 263 köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile Karadeniz sahilleri

Sahil detayları

Çoşkun Erüz açıklaması

Cemil Pehlivan\'ın açıklaması

Vildan Özmen açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTURK TRABZON-DHA

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Tarihi köprüye dökülen asfalt söküldü

MURADİYE (Van), (DHA) - VAN\'ın Muradiye ilçesindeki 19\'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü üzerine kaplanan ve büyük tepkiye neden olan beton asfalt, dün akşam saatlerinde başlatılan çalışmalarla söküldü.

İlçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Bend-i Mahi Çayı üzerine yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen ve halen çevredeki birçok köye ulaşımın sağlandığı tarihi köprü üzerine dökülen asfalt, tepkilerin ardından müteahhit firmanın işçilerince söküldü. Dün akşam saatlerinde başlatılan söküm çalışmaları kısa sürede tamamlandı. İş makineleriyle kesilen asfalt, işçiler tarafından küreklerle kazındı.

Konuyla ilgili dün açıklama yapan ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü mimar Şahabettin Öztürk, köprünün, Van\'ın önemli tarihi mirasları arasında yer aldığını belirtmişti. Tarihi yapıların önemine değinen Öztürk, yapılanın, yasal anlamda suç olduğunu kaydederek, \"Tarihi yapıların mimari dokusuna uygun ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu\'nun yapısına uygun uygulama yapılması gerekir. Asfalttan görsel olarak kaçınmak gerekir. Orijinalde moloz taş kaplama olması gerekirken, asfalt bu ilgili yasaya aykırıdır. Bu tarihi yapılar, önemli yapılardır. Kültür varlığı niteliğinde yapılardır. Gelecek kuşaklara bırakılması çok önemlidir\" demişti.

Şahabettin Öztürk, zarar görmemesi için tarihi köprünün giriş- çıkışlarına, yüksek tonajlı araçların geçişinin önlenmesi için tabela konulması gerektiğini de dile getirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarihi köprü\'den detaylar

-Asfaltı sökme çalışmaları

-İşçilerin kürekle asfaltı kazıması

-Köprüden ve çevreden detaylar



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Motosiklet şarampole uçtu: 2 yaralı

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde devriye gezen polisi görünce panik yapan sürücünün kullandığı motosiklet şarampole devrildi. Kazada 17 yaşındaki sürücü ve 15 yaşındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkiinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Selinus sahilinden Gazipaşa istikametine giden A.D.\'nin(17) kullandığı ve M.E.Ş.\'nin (15) yolcu olarak bulunduğu 07 UL 536 plakalı motosiklet, iddiaya göre Karadağ mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı motorize trafik polisini görünce kaçmaya başladı. Bir süre ilerleyen A.D.\'nin kontrolünü kaybettiği motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazada, A.D. ile M.E.Ş. yaralandı.

Motorize polis ekiplerinin çağırması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücü A.D.\'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden genel ve detay görüntü

- Yaralıların ambulansla götürülüşü

- Çekicinin motosikleti şarampolden çıkarışı

- Genel ve detay görüntüler

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HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

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Caddede cipin çarptığı köpek yaralandı

BURDUR\'un Gölhisar ilçesinde kimliği belirsiz sürücünün kullandığı cip, cadde üzerinde yatan köpeğe çarpıp uzaklaştı. Yaralanan köpek barınağa götürülerek tedaviye alınırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde dün gece görgü tanıklarının iddiasına göre süratli şekilde ilerleyen yabancı plakalı siyah cip, köpeğe çarptı. Cip sürücüsünün durmadan uzaklaştığı olayı görenler Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural\'ı arayarak yardım istedi.

Başkan Canural\'ın talimatı üzerine olay yerine gelen Gölhisar Belediyesi veteriner hekimi, yaralı köpeğe müdahale etti. Daha sonra köpek belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yol üzerine yatan köpeğe hızla gelen aracın çarpıp olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cipin çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası

- Yaralı köpeğin fotoğrafları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Birkaç gün önce baba olacağını öğrendi, kazada öldü

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Ömer Dağ (28) öldü. Dağ\'ın yaklaşık 2 ay önce Betül Dağ ile evlendiği, birkaç gün önce de eşinin hamile olduğunu öğrendiği belirtildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kumluca\'ya bağlı Kum Mahallesi Palmiye Sokak\'ta meydana geldi. Ömer Dağ yönetimindeki 48 GM 055 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 07 ABY 754 plakalı otomobile çarptı, savrulup bariyerleri aşarak Gavur Deresi\'ne uçtu. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Ömer Dağ\'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Aracın altından çıkarılan Ömer Dağ\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Dağ\'ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kondu.

Olay yerine gelen yakınları, Ömer Dağ\'ın yaklaşık 2 ay önce Betül Dağ ile evlendiğini ve çiftin birkaç gün önce de çocuk sahibi olacaklarını öğrendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntüler

- Ekiplerin incelemesi

- Ölen Ömer Dağ’ın eşi Betül Dağ ile fotoğrafları

95.4 MB

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)-

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