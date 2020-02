DHA YURT BÜLTENİ 5

PKK\'NIN AVRUPA\'DAKİ YÖNETİCİSİ, İPSALA\'DA YAKALANDI



TERÖR örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Cüneyt K., Edirne\'de İpsala Sınır Kapısı\'ndan Yunanistan\'a çıkış yaparken yakalandı.

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK şüphelisi bir kişinin Yunanistan\'a çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İpsala Sınır Kapısı\'nda yakalanan şüpheli Cüneyt K., gözaltına alındı. Şüpheli Cüneyt K.\'nin, terör örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

YILMAZ AÇIKYÜZ TUTUKLANMIŞTI

Geçen haftada Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapacağı sırada gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

EDİRNE,(DHA)

===================================================

(ÖZEL) MARDİN OVASINDAKİ TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK 4\'ÜNCÜ AQUA PARKINA AKIN ETTİLER

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde 2012 yılından açılan bir alışveriş merkezinin Türkiye\'nin en büyük 4\'üncü Aqua Parkına bunaltıcı sıcaklardan akın eden vatandaşlar, serinlemenin keyfini yaşıyor. Sadece Mardin değil, bölgedeki diğer il ve ilçelerden vatandaşlarında gittiği parktaki görüntüler, sahil kasabalarında oluşan görüntüleri aratmazken, hafta sonu ortalama bin 500 kişinin Aqua parka gelip hem serinlediği, hemde eğlendiği belirtildi. Kızıltepe ilçesinde Mardinli işadamlarının kurduğu alışveriş merkezinde bulunan Türkiye\'nin 4\'üncü büyük Aquaparkı, 2012 yılındanr beri bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlere hizmet veriyor. Toplam 75 milyona mal olan ve bin 200 kişiye istihdam sağlayan AVM\'deki Aqua Park, özellikle hafta sonları büyük bir ilgi görüyor. 100 dönüm arazi üzerinde kurulan AVM\'daki yüzme havuzları ve Aqua parkı, yılda ortalama 50 bin kişiyi ağırlıyor. Hafta içerisinde günlük 350 ile 500 kişinin giriş yaptığı Aqua parka hafta sonu bin 500 kişi serinlemek ve eğlenmek için tercih ediyor. Aqua parkta, 15 can kurtaran, 2 sağlık personeli ve 2 güvenlik görevlisi çalışıyor.

\"ZİYARETLERİMİZİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ\"

Alışveriş Merkezinin genel müdürü Nazlı Özdemir, 2012 yılından bu yana hizmet verdiklerini söyledi. Özdemir, \"Türkiye\'nin 4\'üncü büyük Aqua parkı olarak hizmete girmiştir. O günden bu güne her gün yeniliklerle devam etmiştir. Çalıştığı süre boyunca 15 can kurtaran, 2 sağlık personeli ve 2 güvenlik görevlisi ile hizmet veriyor. Tüm ziyaretçilerimizi güven ve huzur içinde olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz\" dedi.

Aqua parka gelen vatandaşlar ise sıcaklardan dolayı serinlemek için burayı tercih ettiklerini ve eğlendiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Aqua park

-Serinleyenler

-Havuza girenler

-Dinlenenler

-Röportajlar

-Genel görüntüler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER-Burak EMEK/MARDİN,(DHA)

===================================================

EHLİYETİ KOPYALANDI, HAYATI ALT ÜST OLDU

ANTALYA\'da oturan Enis Ömer Huylu\'nun (34) ehliyeti ve nüfus cüzdanı, iddiaya göre 4 yıl önce kopyalandı. Huylu, üzerine yıkılan borçlardan kurtulmak, icralık olan evi ve otomobilini kurtarmak ve kimliğini aklamak için mücadele ediyor.

Dört yıl önce İstanbul\'dan Antalya\'ya taşınan bilgisayar uzmanı 2 çocuk babası Enis Ömer Huylu, taşındıktan hemen sonra bir polis memurunun evine gelip kimliğini sormasıyla hayatının şokunu yaşadı. Cüzdanını ve çantasını inceleyen Huylu, kimliğini göremeyince polise kimlik yerine ehliyetini verdi. Ehliyeti inceleyen polis, Huylu\'nun kimliğinin ve ehliyetinin E.Ö. adlı kişi tarafından kopyalandığını söyledi. Polis merkezine giderek ifade veren Huylu, polislerin kendisine gösterdiği ehliyet fotokopisinde fotoğrafı dışındaki tüm bilgilerin birebir aynı olduğunu gördü. E.Ö. hakkında şikayetçi olan Enis Huylu, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

ÇEKLER, SENETLER, BORÇLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Kısa süre sonra posta yoluyla gelen tebligatlarla şok üstüne şok yaşayan Huylu, hiç tanımadığı kişilere senetle borçlandığını, karşılıksız çeklerle alışverişler yaptığını ve 3 farklı GSM operatöründen 60\'a yakın cep telefonu alıp sattığını ancak bunların faturalarını ödemediğini öğrendi. Kimliğini kopyalayan E.Ö.\'nün bu olayları gerçekleştirdiğini tahmin eden Huylu, savcılığa ikinci kez giderek şikayetini yineledi.

\'HAYATINDA DEĞİŞİKLİK OLUYOR MU?\' SORUSU

Borçlara itiraz edip olayı adliyeye taşıyan Huylu, mahkeme süreci devam ederken maaşına gelen hacizle bir de maddi sıkıntıya girdi. Eşinin ve çocuklarının ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelen Huylu, hacizden kurtulmak için işinden ayrılıp gece bekçiliği yapmaya başladı. E.Ö.\'nün telefonla arayıp, \'Hayatında hiç değişiklik oluyor mu?\' diye sorduğunu da anlatan Enis Ömer Huylu, \"Bu şahıs benim her şeyimi kopyalamış. Adresimi telefon numaralarımı ailemi her şeyimi biliyor. Bu nasıl bir dolandırıcılıktır? Nereden ulaştı bu kadar bilgiye? Beni telefonla arayıp \'Hayatında değişiklik oluyor mu?\' diyecek kadar da cesaretli\" dedi.

EVİ VE ARABASI İCRALIK OLDU, İŞİNİ BIRAKTI

Telefonla aranmasının ardından hayatında büyük bir değişim daha yaşayan Enis Ömer Huylu, Antalya\'nın Elmalı ilçesinden gelen yeni bir tebligatla yaklaşık 30 bin TL\'lik borcu olduğunu öğrendi. Huylu, kendi adına E.Ö.\'nün Elmalı\'da düzenlediği 30 bin TL\'lik senetle tarım ürünleri işi yaptığını ve senedin ödeme gününün geçmesi nedeniyle mahkemeye verildiğini öğrendi. Kısa sürede evi için 200 bin TL\'lik, aracı için 30 bin TL\'lik icra işlemi başlatılan Huylu, senedi kendisinin düzenlemediğini anlatıp itiraz ederek karşı dava açtı. Huylu, şimdilerde evinin ve aracının elinden alınmasının tedirginliğini yaşıyor.

Dava süreci devam ederken E.Ö.\'nün Muğla\'da 70 ayrı suçtan arandığı ve yakalanıp tutuklandığını öğrenen Huylu, kimliğinin ve üzerine atılan borçların aydınlığa çıkması için mücadele veriyor.

\'KİMLİK BİLGİLERİMİ VE ADRESİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM\'

Kimlik bilgilerinin bir çetenin elinde olduğunu tahmin eden ve E.Ö. tutuklanmasına rağmen hala davalarla uğraştığını anlatan Huylu, \"Bu şahıs tutuklandı ama benim evimin arabamın üzerinden icra kalkmadı. Mahkemelerle uğraşıyorum. İcralar kalktığı zaman evimi arabamı satıp adresimi değiştireceğim. Kimlik bilgilerimi değiştirmek için mahkemeye başvuracağım. Ancak hala kimlikle ilgili sorunlar yaşıyorum. Yetkililerden beni dinlemelerini ve sorunuma çözüm bulmalarını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

- Enis Ömer Huylu\'dan detay

- Enis Ömer Huylu\'nun elindeki dava dosyalarından detay

- Kopyalanan ehliyetin sahtesi ve aslının fotoğraflarından detay

- Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

===================================================

(ÖZEL) - KATI ATIKLAR, KADIN ELİYLE ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

ŞANLIURFA\'da kent geneli ve ilçelerde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla atık ayrıştırma tesisinde istihdam edilen 130 kadın; plastik, tıbbi atık ve kağıtları birbirinden ayrıştırıp enerjiye dönüştürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen katı atık depolama tesisinde 13 ilçeden getirilen çöpler kadınlar tarafından ayrıştırılıp, günlük 30 bin konutun elektriğini karşılayabilecek enerjiye dönüştürülüyor. Yenice Mahallesinde 110 bin metrekare üzerinde kurulan tesiste, çöp depolama, istifleme, çöp ayrıştırma ve çöpten elektrik enerjisi üretme alanları bulunuyor. Kentteki 13 ilçeden kamyonlarla toplanarak tesise taşınan çöplerden ilk etapta, iş makineleriyle istiflenerek metan gazı elde ediliyor. Borularla tesise aktarılan metan gazı ise enerjiye dönüştürülüyor. Günlük bin ton çöpün işlendiği tesiste ayda 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapılıyor. Çöplerin ayrıştırılmasıyla yaklaşık 30 bin konutun ihtiyacını karşılayacak enerji üretilen tesiste elde edilen gelirler ilçelere yatırım olarak dönüyor. Günlük bin ton çöpün ayrıştığı tesiste vardiyalı olarak çalışan 130 kadın; plastik, tıbbı artık ve kağıtları birbirinden ayrıştırıp bu çöplerin enerjiye dönüştürülmesini sağlıyor.

Tesiste incelemede bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 13 ilçeden toplanan çöplerin kentteki katı atık depolama sisteminde ayrıştırılarak burada enerjiye dönüştüğünü söyledi. Kadınların istihdamına yönelik belediye olarak büyük önem verdiklerini vurgulayan Çiftçi, şunları söyledi:

\"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren çöp entegre tesisimizde 13 ilçemizden gelen bütün katı atıklar bu alanda toplanıyor. Öncelikle katı atıkların ayrıştırılması daha sonra depolaması gerçekleştiriliyor. Depolama alanında ayrıştırılan katı atıklar farklı işlemlerden geçirilerek ortaya çıkan gazdan elektrik üretiliyor. Daha sonra gazlardan arındırılmış çöpleri tekrar doğaya kazandırmak için geri dönüşümü işlemi gerçekleştiriliyor. Kurmuş olduğumuz bu entegre tesis ile birlikte katı atıkların tüm varlıkları kullanılmış oluyor. Şanlıurfa\'dan toplanmış bu katı atıklar, kurmuş olduğumuz modern tesis ile tekrar milli servet olarak vatandaşlarımıza yansıyor. Türkiye medeniyet anlamında çöpünü ekonomiye kazandırarak, enerji üreten ve çöpünü geri dönüştüren bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Günlük bin ton katı atığın ayrıştırıldığı bu tesiste 4.2 megawatt enerji üretilirken, buda 30 bin haneye yetecek bir enerjiye dönüştürülüyor. Bu tesisimizde en çok kadın istihdamına önem verdik. Şu an tesisimizde 130\'u kadın 300 kişi çalışıyor.\"

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Katı atık tesisinde çalışan kadınlar

- Çöpleri elleriyle ayrıştıran kadınlar

- Çöplerin enerjiye çevrilmesi işlemleri

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'nin açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

898 MB

====================================================

KARADENİZ\'DEN 2 BİN 400 RAKIMLI BAŞKALE\'YE GETİRDİĞİ FINDIKTAN 5 YIL SONRA HASAT ALDI

VAN\'ın Başkale ilçesnide yaşayan Davut Öztürk, 5 yıl önce Karadeniz\'den alıp, getirdiği 100 fındık fidanını bahçesine dikti. 5 yıl boyunca ağaçlarına gözü gibi bakan Öztürk, bu sene hasat almaya başladı.

Başkale\'nin Çaldıran Mahallesi\'ne bağlı Ağıl Sokak\'ta yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 32 yaşındaki Davut Öztürk, 5 yıl önce gittiği Karadeniz Bölgesi\'ndeki Giresun ve Ordu illerinden deneme amaçlı 100 fındık fidanı getirdi. Getirdiği fındık fidanlarını 2400 rakımlı Başkale İlçesi\'ndeki bahçesine eken Öztürk, 5 yıl boyunca ağaçlara gözü gibi baktı. Zamanının büyük bir bölümünü oluşturduğu fındık bahçesinde geçiren Öztürk, bu yıl hasat almaya başladı.

Amacının Başkale\'de yetişmez denilen ürünleri yetiştirmek olduğunu belirten Öztürk, \"İş amaçlı gittiğim Ordu ilinden getirdim. Bu fidanları getirdiğimde Başkale\'de kar vardı. Yaklaşık 45 gün tandır evinde sakladım. Kar kalktıktan sonra bahçeye ektim. Yaklaşık 5 yıllık bir emeğin ardından bu yıl ilk hasadı yaptık. İnsan isteyince oluyormuş. Öteki çiftçilere de örnek olmasını diliyorum. Karadeniz bölgesinde ki gibi olmasada azda olsa ürün almak, bunu görmek beni çok sevindiriyor\" dedi.

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ise çiftçi Öztürk\'e teşekkür ederek, \"İlçedeki diğer çiftçilere de örnek olması açısından sevindirici. Kendini kutluyor ve teşekkür ediyorum. İnşallah bunu daha da geliştirip 100 fidanla değil daha da çok ağaçla bunu yapmak istiyoruz. Karadeniz\'deki Ziraat Odaları ve çiftçilerle kardeş köprüsü oluşturmak istiyoruz. Onların tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. İlçemizde fındık ağacının da ürün verdiğini gördük. Biz ilçemizde her şeyin yetiştirilebileceğini artık biliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Fındık bahçesinden görüntüler

Çiftçi Davut Öztürk\'ün Röportajı

Ziraat Adası Başkanı Rahmi Aşkan\'ın röportajı

Fındık detayları

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)-

====================================================

BAŞKAN ÇETİN: ENGELLERİ SEVGİ İLE AŞIYORUZ

ADANA\'da Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova\'yı engelsiz kent haline dönüştürdüklerini söyledi.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Çetin, tekerlekli sandelye taleplerini geri çevirmediklerini belirtti. Mirza Çelebi Mahallesi\'nde yaşayan Suzan İşimtekin\'i, evinde ziyaret eden Soner Çetin, akülü sandalye hediye etti. Çetin, \"Engelli vatandaşlarımızın hayatı, bizlere göre çok daha zor. Biz de kenti yönetenler olarak, özel gördüğümüz bu vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap vermek ve onlar için hayatı kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelleri, sevgi, dayanışma ve empati ile aşıyoruzö dedi.

İhtiyacı olan akülü sandalyeye kavuşan Suzan İşimtekin, \"Sesimizi duyarak bizlere yardım eli uzatan ve benim için hayatı büyük oranda kolaylaştıran Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin\'e çok teşekkür ediyorumö diye konuştu. Aile fertleri ile bir süre sohbet eden Başkan Çetin, \"İhtiyaç duyulan her an, her yerde de halkımızın emrindeyimö dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin\'in gelişi

- Kendisini karşılayanlar ile selamlaşması

- Eve girmesi

- Engelli Suzan İşimtekin ile görüşmüsi

- Akülü sandalyenin getirilmesi

- İşimtekin\'in sandalyeye bindirilmesi

- Çetin\'in İşimtekin\'e yardımcı olması

- Çetin\'in evden çıkması

- Başka bir engelli ile selamlaşması

- Kadının tekerlekli sandalye talebinde bulunması

SÜRE: 01\'43\" BOYUT: 191 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

==================

KAMERADAN BELİRLENEN 4 HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP\'te, 4 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği güvenlik kameralarından anlaşılan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep\'te son 2 ay içerisinde 4 kişi, polise başvurarak hırsızlık mağduru olduklarını söyledi. Cep telefonları, paraları, cüzdan ve banka kartları çalınan mağdurların şikayetlerinin ardından polis, hırsızlıkların yaşandığı iş yerleri ve çevresindeki kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, 4 hırsızlığın da daha önce de aynı suçtan sabıkalı M.Ç. tarafından yapıldığı anlaşıldı. Evinde polisler tarafından gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

33 MB

======================================