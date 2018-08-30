DHA YURT BÜLTENİ 5

Binlerce çakıl taşı ile yayla evinin gövdesini süsledi

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesi Elevit Yaylası\'nda, Naci Aydın inşa ettiği 2 katlı evin dış cephesini ilginç bir yöntemle süsledi. Deniz kıyısından topladığı benzer ebatlardaki 2 kamyon çakıl taşını yaylaya çıkaran Aydın, çimento ile evin gövdesine monte etti. 2 yılda tamamlanan ev, dış cephesi ile yaylaya gelen yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Çamlıhemşin ilçesinde, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi geçilerek ulaşılan Çat Vadisi\'nde, Kaçkar Dağı eteğindeki 1800 rakımlı Elevit Yaylası\'nda doğal güzelliklerin yanı sıra inşa edilen bir evde ilgi odağı oluyor. Elevit Yayla Köyü Muhtarı Naci Aydın, inşa ettiği ahşap evi ilginç bir yöntemle süsledi. Karadeniz kıyısından topladığı benzer ebatlardaki 2 kamyon çakıl taşını yaylaya çıkaran Aydın, titiz bir işçilikle taşları çimento ile evin gövdesinin bir bölümüne monte etti. 2 yılda tamamlanan ev, dış cephesi ile yaylaya gelen yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çektiren ziyaretçiler evle birlikte selfie yapıyor.

\'TAŞLARI YAPIŞTIRANA KADAR AKLA KARAYI SEÇTİM\'

Yaylada örnek bir yapı inşa ettiğini anlatan Naci Aydın, \"Yaylamızda bir tane beton ev yok. Beton olanları da ahşapla kaplattırdık. Yaylada çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bende örnek yapı yapmak istedim. Taşları denizden tek tek topladım. Sahil Güvenlik ekipleri ile topladığım taşlar nedeniyle sorunlar da yaşadığım oldu. Bana \'taşları niye topluyorsun´diye sordular. Taşları önce toplamama izin vermediler. Sonra izin aldım. Topladığım taşları 2 kamyonla yaylaya taşıdım. Taşları evin dış cephesine yapıştırana kadar akla karayı seçtim. Çok sağlam oldular. Asla düşmezler. Böylece ortaya güzel bir yapı çıktı. Emeğime değdi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayla detayları

Ev detayları

Çakıl taşları detayı

Turistlerle röp.

Ev sahimi Naci Aydın şle röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Gana\'da; \'Türk Lezzetleri Festivali\' ilgi gördü

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Gana’da düzenlenen ve 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali büyük ilgi gördü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne bağlı Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumları İhracatçıları Birliği tarafından \'Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi\' kapsamında belirlenen beş hedef ülkeden Gana’da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenlendi. TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, güçlü bir Türkiye ekonomisi için üretmek, istihdamı arttırmak ve ihracatı geliştirmek için dünyanın birçok ülkesinde tanıtım çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, \"İhracatçılarımıza destek vermek, farklı ülkelerde Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizin tanıtımını yaparak tüketimlerini arttırmak amacıyla Türkiye Tanıtım Grubunun desteğiyle sürdürdüğümüz proje kapsamında ilk etapta beş hedef ülke seçtik. Bu ülkeler Gana, Rusya, Somali, Çin ve Cibuti olup proje kapsamında ilk tanıtım çalışmamızı Gana’da gerçekleştirdik. Gana’da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenleyerek makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlarımızın tanıtımını sağladık. Bu kapsamda Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenen festivalde tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerle yapılmış yemeklerimizi Ganalılara ikram ettik. Diğer taraftan Gana mutfak kültürünün önemli yemekleri ürünlerimizle yapılarak yine Ganalılara ikram edildi\" dedi.

Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında Güneydoğulu ihracatçılar tarafından Gana’nın başkenti Akra’da gerçekleştirilen Türk Lezzetleri Festivali ülke genelinde büyük ilgi gördü. Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu ve Sektör Konseyi Başkanı Mahsum Altunya, Türkiye\'nin içinden geçtiği zorlu süreçte kalkınma ve sürdürülebilir güçlü ekonomi için çabaladıklarına dikkat çekerek, \"Bugün dünyanın birçok ülkesine Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen tarımsal ürünlerimizi ihraç ederek bu anlamdaki pazarlarda ki varlığımızı güçlendirmek, yeni Pazar arayışımızı sürdürmekteyiz. TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle birliğimiz bu yıl beş hedef ülke seçmiş ve yürüttüğü Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında Gana’nın Başkenti Akra’da dokuz gün süren Türk Lezzetleri Festivalini organize etmiştir. Festivalde doğrudan nihai tüketiciye ulaşılırken yaklaşık on bin kişiye Türk mutfağının tanıtımını yaptığımız ürünlerinden yapılmış yemekleri ikram edilmiştir. Diğer taraftan Gana yemek kültürünün önemli yemekleri de Ganalı ünlü şefler tarafından tanıtımı gerçekleştirilen ürünleri kullanarak Ganalıların damak zevkine farklı bir lezzet kazandırmıştır. Festival süresince gerek Türkiye’nin tanıtımı yapılırken Gana ekonomisi hakkında önemli verilere ulaşılmıştır. Gana güçlü bir ekonomiye sahip olup ülkemizle son dönemlerde ticari ilişkileri hızla artmaktadır. Başarıyla geçen Gana tanıtım faaliyetimiz önümüzdeki süreçte Rusya, Somali, Çin ve Cibuti’de benzeri etkinliklerle devam edecektir\" dedi.

Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenen Türk Lezzetleri Festivali kapsamında Ganalı iş ve bürokrasi dünyasının yanı sıra gala yemeğinde buluştu. Gana’nın başkenti Akra’da gerçekleştirilen gala yemeğinde konuklara; makarna, kısır, mercimek çorbası, etli bulgur pilavı, yaprak sarması, bulgur tatlısı ikram edilirken Ganalı ünlü şefler de Ganalı mutfağının önemli yemeklerini bulgurla yaparak ikram etti. Gana’da düzenlenen festivalin benzerleri önümüzdeki dönemler içerisinde GAİB tarafından hedef ülkeler olarak belirlenen Rusya, Somali, Çin ve Cibuti’de de düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantı salonu

- İkram edilen yemekler

- Ganalıların yemeklerden yemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP (DHA)

400 MB



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Trafik levhaları hedef tahtası oldu

AKSEKİ- İbradı karayolundaki trafik uyarı levhaları hedef tahtası haline geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş ettiği levhalar delik deşik oldu.

Antalya\'nın Akseki ve İbradı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda; kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyan, sürücülere kolaylık sağlayıp, kılavuzluk eden, can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışının düzgün ilerlemesi için hayati önem taşıyan yol kenarlarındaki trafik uyarı levhaları, sorumsuz kişi veya kişilerin hedefi oldu. Tüfek veya tabancalarla hedef tahtası haline getirilen levhalar delik deşik oldu.

Trafik levhalarının bu durumuna tepki gösteren sürücüler, \"Tabelalara kurşun atanlar hem çevre için büyük tehdit oluştururken milli servete de zarar veriyor. Trafik levhaları sürücülerimizin rehberidir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yol kenarında ateş edilmiş tabelalardan detay

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ, (DHA)



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Afyonkarahisar\'da Zafer Bayramı töreni

AFYONKARAHİSAR\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz\'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Kocatepe Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri başladı. Saygı atışının yapıldığı tören Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım\'ın kutlama mesajının okunmasıyla sona erdi.

Törene, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkan vekili Mahmut Karcı, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri erkan ve protokol üyeleri de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlardan detay

- Atatürk atınıta çelenk sunulması

- Saygı ateşi, saygı duruşu ve İstiklal marşı

- Bando takımından detay

- Genel detay

Haber - Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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İznik\'in tarihi surlarını kirleten yazılar siliniyor

BURSA’nın tarihi İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık surlara sprey boyalarla yazılan ve tepkilere neden olan yazılar, Belediye Başkanı Osman Sargın\'ın girişimiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Laboratuarından görevlendirilen ekip tarafından özel makine ile temizleniyor.

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Bursa\'nın İznik ilçesi, Hristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1\'inci Konsil ve 7\'nci Konsil\'in gerçekleştirilmesinden dolayı çok özel bir yere sahip. İlçedeki tarihi surlara yazılan çoğu küfürlü yazılar turistlerin tepkisine neden oluyordu. Bunun tarihi bir ayıp olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Osman Sargın, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Surlara yazı yazanları 2 binlik tarihe saygılı olmaya davet eden Başkan Sargın, boyaların silinmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuarı’ndan yardım istedi. Getirilen özel makine ile görevliler tarihi eserleri temizleme çalışmasına başladı. Tarihi eserlerin üzerindeki sprey boyalar makine tarafından özel kumlama tekniği ile siliniyor.

Surların temizlenme çalışmalarına yardım eden Başkan Osman Sargın, tarihi surlara spray boyalarla yazı yazılıp kirletilmemesini isterken “Bu büyük bir saygısızlık. Surlar 2 bin yıllık bir tarihin simgesi. Geleceğe yön verebilmek için tarihe sahip çıkmalıyız. 2 bin yıl öncesinden bugüne, bizlere uzanan bu tarihi, gelecek nesillere teslim etmeliyiz. Burada en büyük görev de gençlere düşüyor. Lütfen tarihimize saygılı olalımö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Surların temizlenmesi

-Başkan Sargın açıklama

HABER/KAMERA: Mehmet BULDU, İZNİK (Bursa),(DHA)

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30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda \'yüzü şalla kapalı kadın\' telaşı

ADANA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alana 700 metre yakınında uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip, başını tamamen şal ile kapatan 30 yaşlarındaki kadın kısa süreli panik yaşattı. Polisin uyarısına karşın \'Bu benim özel hayatım\' diyerek yüzünü açmayan ve kimliğini açıklamayan kadın, yapılan üst aramasının ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Olay, Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı\'nın devamındaki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kutlamalar devam ederken, 155 Polis İmdat Hattını arayan bir kişi, cadde üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen başı şalla kapalı bir kadın olduğu ihbarını yaptı. Olay yerine sevk edilen polis ekibinin ulaştığı kadın, kimliğini göstermeyip, şalla kapattığı yüzünü açmadı. Sıcak havaya rağmen uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip tepki vermeyen kadın, \'canlı bomba\' şüphesi de yaşattı.

\'ÖZEL HAYATIM\' DİYEREK YÜZÜNÜ AÇMADI

Bölgeye sevk edilen 3 zırhlı araç ile çevre güvenliği alan ekipler, üst araması yapması için kadın polis çağırdı. Polisin \'yüzünü aç\' diye uyardığı kadın, \"Beni burada herkes tanır, yüzümü açmam. Bu benim özel hayatım\" dedi. Olay yerine gelen kadın polisin, arama yaptığı kadının üzerinden herhangi bir suç unsuru çıkmadı.

Kadın, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şal ile yüzü ve kafası kapalı şüpheli kadından görüntü

- \'Yüzümü açmam, benim özel hayatım\' demesi

- Elinde silah ile olay yerinde bekleyen polisler

- Kadının polis ile konuşması

- Kadın polisin gelmesi

- Şüpheli kadının üzerini araması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Zırhlı araçların görüntüleri

SÜRE: 01\'54\" BOYUT: 211 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)



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Annenin feryadı: Kızım kedi yavrusu olsaydı şimdiye bulunurdu

BALIKESİR\'de Vade ve Hüseyin Duman çifti, lise öğrencisi kızları R.D.\'nin (16), Muammer B. (26) tarafından kaçırıldığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Rızası ile kaçtığı gerekçesiyle kızlarının kendilerine verilmediğini ileri süren Duman çifti, duruma tepki gösterdi. Anne Vade Duman, \"Bir kedi yavrusu olsaydı, şimdiye kadar bulunacaktı. 1 ay oldu, hala haber yok\" dedi. Aileyi ziyaret eden Balıkesir Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan da Muammer B.\'nin daha önce de 16 yaşında bir kız çocuğunu kaçırdığını söyledi.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Bayatlı Mahallesi\'nde lise öğrencisi R.D., 29 Temmuz gecesi, iddiaya göre Konakpınar Mahallesi\'nde oturan Muammer B. tarafından kaçırıldı. Vade (60) ve Hüseyin Duman (65) çifti, jandarma ve savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. 1 ay geçmesine rağmen kızlarına kavuşamayan Duman çifti, rızası ile kaçtığı gerekçesiyle R.D.\'nin kendilerine verilmediğini ileri sürerek tepki gösterdi.

\'KIZIMIZ EVLİLİK YAŞINDA DEĞİL\'

Anne Vade Duman, ilk kızlarının da aynı ailenin başka bir akrabası tarafından 16 yaşında kaçırıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Kızımı kaçıran gencin ailesi bizi aradı ve rıza göstermemiz için tehdit etti. Kızımız çocuk yaşta, evlilik yaşında değil. Kandırılarak ve tehdit edilerek tutuluyor. 1 aydır haber alamıyoruz. Gece gelip kaçırdılar, kandırdılar, götürdüler. Gönüllü mü, gönülsüz mü gitti bilemem. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum 16 yaşında, onu yakmasınlar. O benim filizimdi, baş tacımdı. Onun için ben çocuğumun arkasındayım. Ne olursa olsun, her tülü yanındayım, her türlü kabulümdür. Benim çocuğumu getirsinler. Beni tehdit edip \'şikayetini geri al\' demesinler.ö

\'JANDARMA ARABULUCU GİBİ\'

Vade Duman, şikayette bulunmaları ardından jandarma komutanının evlerine geldiğini ve kızları için kaçıran gencin ailesiyle anlaşmaları telkininde bulunduğunu ileri sürerek, \"Jandarma sanki oranın aracısı gibi geldi bana. \'Çocuğuna ev alacaklar, senin kızların ikisine de ev alacaklar.\' dediler. Gittim merkeze bildirdim. Sonra komutan beni aradı. \'Neden bizi şikayet ettiniz?\' dedi. Benim çocuğumu bulmalarını söyledim. Bir kedi yavrusu olsaydı, şimdiye kadar bulunacaktı. 1 ay oldu, hala haber yok. Sonuna kadar arayacağım kızımı. Ben devletime güveniyorum\" diye konuştu.

‘KIZ ÇOCUKLARI 13 YAŞINDA EVLENDİRİLİYOR\'

R.B.\'nin amcası Emin Duman da Balıkesir’in kırsal mahallelerinde kız çocuklarının 13 yaşından itibaren evlendirildiğini ileri sürdü. Küçük yaştakı kız çocuklarının kandırılarak kaçırıldığını belirten Emin Duman, “Evdeki anne ve babalar da, \'Allah birinci yüzü gösterdi, ikinci yüzü göstermesin\' diyerekten hiç şikayette bulunmuyorlar. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Bizim kızımızı kaçırdılar. Adam bahçesine küçücük esrar yaprağı dikiyor, bulunuyor, bizim kızımız niye bulunmuyor? Yaşını doldursun, gitsin tercihini kendi yapsın\" dedi.

ÇOCUK İSTİSMARIYLA MÜCADELE DERNEĞİNDEN DESTEK

Balıkesir Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan da aileyi ziyaret etti. Küçükafacan, “Elimizden ne geliyorsa bu konuda yapmaya hazırız. Annenin söyledikleri bizim içimizi yaktı. İçimiz yandı ve sızladı. 18 yaşını doldurmamış her birey çocuktur. Yasamıza mı yoksa imzası olduğumuz sözleşmeye mi bakalım? 16 yaşındaki bu çocuğumuz çocuk mu, yetişkin mi? Bu çocuğumuzun oy kullanma hakkı yok. Resmi dairelerde imza yetkisi yok. Fakat kaçma rızası var. Lütfen yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an önce bu annemizin içindeki yangını söndürmemiz gerekiyor. Olayın faili yasalardan haberdar ve kanuni boşlukları iyi kullanıyorö dedi.

DAHA ÖNCE KAÇIRDIĞI KIZLA EVLENMİŞ

Küçükafacan, R.D.\'yi kaçıran Muammer B.\'nin daha önce de 16 yaşında bir kız çocuğunu kaçırıp, evlendiğini iddia etti. Küçükafacan, Muammer B.\'nin, şu an 17 yaşındaki eşini ailesine geri götürdükten sonra bu kez R.D.\'yi kaçırdığını ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Duman ailesinin evinden görüntüler.

Kaçırıldığı iddia edilen Rabia Duman’ın fotoğrafından görüntüler

Anne Veda Duman’ın açıklamaları

Genel görüntüler.

Amca Emin Duman\'ın açıklamaları.

Balıkesir Silbaştan Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan açıklamaları.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 5 dakika 6 saniye, Boyut: 942 MB.



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