DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAŞKANIN KARDEŞİ KAZADA YARALANDI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal\'ın kardeşi Halil Ünsal yaralandı.Kaza, dün saat 21.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 55\'inci kilometresindeki Susuz köyü rampasında meydan geldi. Afyonkarahisar\'dan Antalya istikametine hareket halindeki Kamil Saltık\'ın kullandığı 03 L 5048 plakalı otomobille aynı istikamete seyreden Halil Ünsal idaresindeki 03 L 2785 plakalı minibüs çarpıştı. Yoldan çıkan araçlar yaklaşık 10 metrelik uçurumdan tarlaya uçtu.

Kazada minibüs şoförü Halil Ünsal yaralandı. Akharım Belde Belediye Başkanı Ak Partili Eşref Ünsal\'ın kardeşi olan Halil Ünsal, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürülen Halil Ünsal, ilk müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinde minibüs görüntüsü

- Kaza yerinde otomobil görüntüsü

- Kaza yerinden otomobil ve minibüs birlikte görüntü

177 MB /// 01.36

(Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)

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2)SULAMA KANALINDAN BOĞULAN AFGANİSTANLI RAMİ\'NİN YAKINLARININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

ADANA\'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Afganistanlı Rami Kaberi\'nin (10) yakınlarının olay yerinde sinir krizi geçirdi.Olay, Yüreğir İlçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerinde serinlemek için Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Afganistanlı Rami Kebiri, akıntılı suda sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri ile polisler geldi. Olayı duyan Rami\'nin anne, baba ve kardeşleri sulama kanalına koştu. Çocuklarının suda kaybolduğunu duyan aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Kanal kenarındaki demir bariyerlere tutunarak ağlayan Rami\'nin annesi Uveyda ablası Vahide\'nin feryatları ise yürekleri dağladı. Kaldırımda oturarak kurtarma çalışmalarını izleyen aile, baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri ise, sinir krizi geçiren anneye müdahale etti.Ekipler, Rami\'yi bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Boğulan Afganlı çocuğun yakınlarının sulama kanalı önünde görüntüleri

- Ablası ve kardeşinin demir bariyerlerin önünde görüntüsü

- Sudan detay görüntüler

- Annenin suda çocuğu gördüğünü sanıp kanal kenarında koşması

- Kardeşlerinden detay

- Yakınlarının feryadı

- Boğulan çocuğun anne ve babasının görüntüsü

- Annenin bayılması

- Çocuğun ablası ve anneannesinin feryatları

- Olay yerindeki ambulans, polis aracı ve itfaiye aracının görüntüsü

SÜRE:02\'59\" BOYUT:331 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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(ÖZEL)

3)AŞİRET DÜĞÜNÜNDE GELİNE 3 KİLO ALTIN TAKILDI

ŞANLIURFA\'da, yapılan aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı.

Şanlıurfa\'da Şedadi aşiretinin ileri gelenlerinde iş adamı olun Yusuf Geçgel\'in avukat oğlu Celal Geçgel ile Dinay aşireti mensubu Yasemin Özdemir yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen düğüne; aralarında HDP\'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş ile Iraklı işadamlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Halaylar çekerek düğünde eğlenenler ile gelin ve damadın üzerine düğüne katılanlar tarafından dolarlar atıldı.

Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda yapılan takı töreninde geline yaklaşık 3 kilo altın takıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Gelin damada dolar atan davetliler

- Gelin damat dans etmesi

- Halay çeken davetliler

- HDP\'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın eşi

- Sanatçılar şarkı söylemesi ve kıyılan nikah

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

353 MB

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4)MARDİN\'DE BAĞ BOZUMU BAŞLADI

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde bağ bozumu başlarken, bağlardan toplanan üzümlerin suyu çıkarılarak, pekmez başta olmak üzere kışa hazırlık için pestil ve cevizli sucuk yapılmaya başlandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı köylerdeki üzüm bağlarında hasat dönemi başladı. Kışa hazırlanan köylüler, bağlardan topladıkları üzümleri pekmez, sucuk ve pestil yapmaya başladı. Bağ bozumunda ailece bağlarda çalışan köylüler, tamamen doğal olarak elde ettikleri ürünleri misafirlere ikram etmenin yanısıra, satarak aile bütçelerine katkı sağlacaklarını söylediler. Bağdaki üzüm salkımları, bağ bıçağı ve bağ makaslarıyla kesildikten sonra sepet ve tenekelere dolduruldu, daha sonra sepet ve tekneler şire çıkarılacağı alana getirilip torbalara dolduruldu. Torbalardaki üzümün ezilmesi ile elde edilen şire bu kez kazanlarda kaynatıldı. Yaklaşık 4 saat kaynatıldıktan sonra ayrı kazanlara konulan şire, bir süre bekletildikten sonra ikinci kez kaynatılarak, pekmez haline getirildi. Şirenin bir kısmına ise bazı mayalar katılarak pestil ve cevizli ve sade sucuk haline getirilmeye başlandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Gürmeşe köyünde yaşayan Mahmuti Dinler, kış hazırlıklarına başladıklarını belirterek, \"Gelenek ve göreneklerimizde olduğu gibi, kış aylarında yöre insanının gıdası olarak da kabul gören uzun kış gecelerinin çerezi, meyvesi yada gıdası olarak bilinen pestil, sucuk ve pekmez içeceğinin üzümlerimizden tadı çok farklı oluyor. Sabah erken saatler ailece bağa gelip ilk başta üzüm topluyoruz. Üzümlerimizi topladıktan sonra torbalara koyarak ezip şiresini çıkarıyoruz. Daha sonra bu şireyi alıp kazanlarda 4 saat boyunca kaynadıktan sonra pekmez oluyor. Pekmez olduktan sonra bidonlara doldurup kış hazırlığımızı yapıyoruz. Yaptığımız pekmez kesinlikle organiktir. Hiçbir katkı madesi içinde yoktur\"dedi.

Aynı köyde yaşayan Arabi Dinler ise, yılardan beri bu işi yaptığını belirterek \"Üzümü topladıktan sonra kazanlarda kaynatıp pekmez yapıyoruz. Kendi yiyeceğimiz kadar bidonlarda saklıyoruz. Geri kalanını satarak geçimimizi sağlıyoruz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bağbozumunda üzüm toplama

-Torbalara konulan üzüm şilesinin çıkarması

-Üzüm suyunun kazanlarda kaynatılması

-Mahmut Dinler\'in konuşması

-Arabi Dinler\'in Kürtçe konuşması

-Şıranın pekmez haline gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

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5)ÇORAPLARIN İÇERİSİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

ESKİŞEHİR\'de polisin, T.Y. (29) adlı kadının evinde yaptığı aramada, çorapların içerisine konulmuş, 520,79 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan T.Y.\'nin evinde yapılan aramada 5 adet çorap içerisinde 520,79 gram bonzai bulundu. Ele geçirilen bonzainin değerinin 52 bin lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. T.Y. ile birlikte başka bir uyuşturucu madde suçundan cezaevi firarisi olduğu belirtilen O.T.\'de adliyeye sevk edildi. O.T. förüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-T.Y. ile O.T.\'nin polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-O.T.\'ni basın mensuplarına tepki göstermesi,

-Çorap içerisinde ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA

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