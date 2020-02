DHA YURT BÜLTENİ 5

Kayıp Evrim\'i arama çalışmalarında bir aydır sonuç yok

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış\'ı (3,5) arama çalışmalarından geride kalan bir ayda sonuç alınamadı.

Turhal\'da yaşayan Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz\'da sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış\'ın peşinden gitti. Evrim\'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek\'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim\'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Aile çevrede yaptığı aramada Evrim\'e ulaşamadı. Evrim\'i bulmak için aile komşulardan yardım isteyip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerce küçük çocuğun gidebileceği, düşmüş olabileceği her yere bakıldı. Ancak küçük Evrim, geride kalan 30 günde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz\'da çelişkili ifadeler veren Evrim\'in anne-babası Dilek-Burhan Atış tutuklanarak Zile Cezaevi\'ne konuldu. Tutuklanan baba Burhan Atış\'ın kayıp kızı için, \"Traktörden düşüp öldü, gömdüm\" dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Bunun üzerine kayıp Evrim Atış\'ın öldürülüp gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Ancak belirlenen noktalarda da yapılan aramalarda da bir ize rastlanmadı. Arama çalışmaları bölgede aralıklı olarak devam ediyor. Tutuklu bulunan Evrim\'in anne-babasının ifadelerinde de her hangi bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Aile ve yakınlarının telefonlarının incelemesinden de bir sonuç elde edilemedi.

Konya\'nın meşhur etliekmeğine zam

KONYA\'da daha önce 12 ila 14 liraya satılan meşhur yöresel etliekmeğine zam yapılarak fiyatı 18 liraya yükseltildi. Yine diğer çeşitleri olan bıçakarası 20 liraya, Konya böreği de 18 liraya yükseltilmiş oldu. Sosyal medyada fiyatın yükselmesine, tepki gösterildi.

Konya\'nın yöresel yemeklerinin başında kıyma ve pideden yapılan etliekmek geliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun yeni yayınladığı tarifeye göre daha önce 12 ila 14 liraya satılan etliekmek 18 liraya, 14 ila 17 liraya satılan kuşbaşıdan yapılan bıçakarası 20 liraya yine 12 ila 14 liraya satılan peynirden yapılan Konya böreği 18 liraya yükseldi. Etliekmek ve pide hamuru da 1.40 liradan, 1.60 liraya arttı. Lokantacılar ile Fırıncılar Odası, bir yıldır ; ete, una, kiralara, işçi ücretlerine gelen zamlar nedeniyle fiyatları yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtti. Sosyal medyada ise fiyatların artmasına tepki gösterildi. Bazıları ise tepki için kıyma ve sebzeden oluşan malzemeyi kişinin kendisini hazırlatıp, fırında pişirilmesiyle 5 ila 6 liraya mal olacağını belirterek, herkesi bu yönteme davat etti.

BAZI ESNAFLAR ZAMLI FİYATLARI UYGULAMIYOR

Bazı esnaflar satışlarını yeni fiyat listesine göre yaparken, bazıları da zamsız fiyattan satış yapıyor. Etliekmek salonu sahibi İsmail Küçüker, fiyatları tüketicinin bütçesi ile kendi maliyetlerine göre belirlediklerini söyledi. Daha öncede liste fiyatının altında satış yaptıklarını hatırlatan Küçüker, \"Etliekmek, Konya\'nın yöresel yemeklerinden bir tanesidir. Maliyetler yükseldi. Et fiyatları durmadan yükseliyor. Artık dolara mı bağlı bilmiyorum. Her yıl liste fiyatı değişir; ama biz uygulamıyoruz. Biz vatandaşı ve kendi bütçemizi zorlamayacak şekilde fiyat belirleyip veriyoruz.\" diye konuştu.

Etliekmeğin 18 lira yükselmesine rağmen 15 liraya sattıklarını ifade eden Küçüker, \"Daha önce liste fiyatının altında 14 liraya satıyorduk. Şimdi 18 liraya yükseldi. Bizde lira zam yaparak 15 liraya satmaya başladık. Bıçakarası 20 liraya yükseldi, biz 18 liraya satıyoruz.\" dedi.

Tüketicilerden Abdurrahman Andaç, fiyat yükselse de bu lezzetten ödün veremeyeceklerini belirterek, \"Biz Konyalıyız, Konyasporluyuz. Kaç para olursa olsun her zaman yeriz. Et ve unun fiyatı arttı. Esnafta zam yapmak zorunda. Türkiye\'nin her yerden etli ekmek yemeğe geliyorlar.\" dedi.

Etliekmeğin Konya\'nın simgesi olduğunu belirten Mehmet Tankut da, \"Etliekmek fiyatları arttı; ama her şey arttı. Etin kilosu arttı. Boğazın zammı olmaz. Etliekmek 20 lirada olsa, 30 lirada olsa yiyiceğiz. Konya\'nın simgesidir. Bu simge bizi Türkiye\'ye tanıtıyor.\" dedi.

Gündoğmuş\'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

ANTALYA\'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını, 1 saatte kontrol altına alındı.

Gündoğmuş ilçesi Merkez Mahallesi\'ndeki ormanlıkta saat 09.30 sıralarında çıkan yangına Antalya Orman Müdürlüğü ekipleri 5 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmlaları sürüyor.

Hesaplarında 2 milyon 700 bin TL bulunan bahis çetesi adliyeye sevk edildi

ADANA ve Osmaniye\'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan çetenin 28 üyesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulunduğu saptanırken, şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana ve Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde internet üzerinden kurdukları sitede yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, liderliğini bir öğretmenin yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Beden eğitimi öğretmeni olan çete lideri Mahmut D.\'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerinden kurduğu bahis sitesinden oyun oynattığı, kendisine yardım eden kişileri de bayilik adı altında sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Bir ortaokulda görev yapan Mahmut D.\'nin okulda olduğu zamanlarda ise internet sitesini eşi Buket D.\'nin yönettiği ortaya çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışmada Buket D.\'nin eşinin derste olduğu sırada, sisteme girerek bahis oynatmak isteyenlere onay verdiği, kazananların ise hesaplarına para aktardığını saptadı. Çetenin bu yolla haftada 150 bin lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

KAZANANLARIN PARASINI ÖDEMEDİLER

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan Süper Kupa maçında, sürpriz olarak gösterilen Akhisarspor\'un kupayı almasıyla çetenin yüklü miktarda para kazanan kişilere parasını ödemediği, bu kişilerin de polise başvurduğu belirtildi. Daha fazla gelir elde etmek isteyen çete lideri Mahmut D.\'nin, yakın arkadaşlarına da bahis oynattığı ve yasa dışı bayilik verdiği saptandı. Mahmut D.\'nin, 10 bin lira karşılığında verilen bayilik sistemine Kadirli\'nin Hacıhaliloğlu Mahallesi\'nin muhtarı Semih D.\'yi de dahil ettiği ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin hesaplarındaki paranın da 2 milyon 700 bin liraya ulaştığı öğrenildi. Bu paranın da bloke edildiği belirtildi. Şüphelilerden Buket D. sorgusunda , \"Eşimin kurduğu sistemin yasal sanıyordum. Bana verdiği şifrelerde işlem yaptım\" dedi. ABD veri tabanı üzerinden oynatılan sistemde çetenin, vatandaşlara yüksek oranlarda, \'tek maç\', \'maç devam ederken\' gibi çeşitli kategorilerde, oyun oynattığı ve 10 bin liralık bahis oynayıp kaybeden bir vatandaştan ise, senet alındığı saptandı.

1\'i kadın 28 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas\'ta 16 bin liralık dolandırıcık yapan hükümlü Adana\'da yakalandı

SİVAS\'ta oyaladıkları vatandaşın yankesicilik yöntemiyle 16 bin 300 lirasını çalan 3 kişi Adana\'da yakalandı. Şüphelilerden sahte kimlik kullanan Yasin İlbaş\'ın ise 2010 yılında kayınvalidesi öldürüp, boşandığı eşini yaralayan firari hükümlü olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İlbaş, Sivas\'ta bir vatandaşı oyalayarak 16 bin 300 lirasını çaldı. Olayın ardından şüpheliler kaçtıkları otomobil ile Adana\'da yakalandı. Gözaltına alınan Fırat Ç., Hasan D., ve üzerinde Eray İ. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Yasin İlbaş sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği polisleri, Yasin İlbaş\'ın 2010 yılında, 1.5 yaşındaki kızını kendisine göstermedikleri için kayınvalidesi Gülten Sansür\'ü (43) öldürüp, boşandığı eski eşi Cemile Seçil Sansür\'ü (20) yaraladığını ve tutuklu bulunduğu Niğde Açık Cezaevin\'den 9 ay önce firar ettiğini öğrendi. Bu sürede içinde cezası kesinleşen İlbaş\'ın ise 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Fırat Ç. ve Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas\'a sevk edildi.

Yasin İlbaş ise, cezaevine konuldu.

Gaziantep\'te başarılı 320 öğrenciye bisiklet

GAZİANTEP\'te Şehitkamil Belediyesi, ilçeki camilerde verilen Kur’an kurslarında dereceye giren 320 öğrenciye bisiklet ve kulaklık hediye etti.

Şehitkamil İlçe Stadyumu\'nda düzenlenen törene; AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Müftüsü Ahmet Çelik, İlçe Müftüsü Ömer Keskin, öğrenciler ve aileleri katıldı. Çocuklarla bir arada olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \"Böyle bir projede yer alan çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü sizlerin büyük bir fedakârlığı var. Yaz tatilinde yaz okuluna gelip Kur’an öğrenmeniz, bu derslerden istifade etmeniz ve bu okullardan, bu camilerimizden nasıl iyi insan olunur, iyi insan olmak için neler yapılması, neler yapılmaması gerektiğini gösterdiğiniz için, öğrenmek maksadıyla çaba harcadığınız için, bu kurslarda dereceye girip ödül almaya hak kazandığınız için tebrik ediyorum\" dedi.

320 öğrenciyi ödüllendirdiklerini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise \"Çocuklarımızın gitmiş olduğu Kur’an kurslarında ayrı ayrı yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalar sonucunda birinci, ikinci ve üçüncüler belirlendi. Tabi bizim gönlümüzde bu eğitimi alan herkes birincidir ve değerlidir ama sonuç olarak bizim 440 eğitim merkezimizde bin 320 öğrencimiz bu ödülü almaya hak kazandı. Ödül olarak da birincilere yönelik bisiklet, ikincilere eşofman takımı ve üçüncülere de içerisinde hatim yüklü olan kablosuz kulaklık hediye ediyoruz\" diye konuştu.

Ailelerin ve dereceye giren öğrencilerin yoğun katılım sağladığı programda protokol üyeleri tarafından birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere bisiklet ve kulaklıkları verildi.

