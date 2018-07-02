DHA YURT BÜLTENİ-5

1 - MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİSİ YUSUF, KADAVRA KÖPEĞİ İLE ARANIYOR

ADANA\'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Özcan (23), ders çıkışı yürüyüş yapmak için gittiği ormanlık alanda kayboldu. 28 Mayıs\'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Özcan, Türkiye\'de sadece 5 tane bulunan kadavra köpeği ile ormanlık alanda aranıyor.

İddiaya göre, 28 Mayıs\'ta ders çıkışı sırt çantasını alarak kampüs arkasında bulunan ormanlık alana giden ÇÜ Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Yusuf Özcan\'dan bir daha haber alınamadı. Mersin\'de oturan ailenin polise haber vermesi üzerine, Özcan\'ı bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak aradan geçen süre boyunca herhangi bir ize rastlanmadı. Özcan\'ın cep telefonu sinyallerinin kesilmesi üzerine ekipler bu kez gencin banka hesap hareketlerinde incelemeye aldı. Ayrıca Özcan\'ın yakın çevresi sorgulandı.

KADAVRA KÖPEĞİ GETİRİLDİ

Üniversite 3\'üncü sınıf öğrencisi olan Özcan\'ın ailesinin maddi durumunun çok iyi olduğu, amcasının ise eski Mersin Belediye Başkanı CHP\'li Macit Özcan olduğu ortaya çıktı. Bu detayları öğrenen polis Özcan\'ın kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de durdu. Son olarak Adana Emniyet Müdürlüğü ve Adana Jandarma Tabur Komutanlığı\'ndan oluşturulan 200 kişilik ekip, Özcan\'ın son olarak görüldüğü Çukurova Üniversitesi Hekimköy Kavşağı\'nda geniş kapsamlı bir arama çalışması yaptı. Ormanlık alanda neredeyse her ağacın ve her taşın altına bakarak kayıp üniversiteliden iz arayan komanda ve polis ekiplerine, Arama Kurtarma Derneği de (AKUT) destek verdi. Özcan\'ın öldürülüp cesedinin ormanlık alana gömülme ihtimalini de değerlendiren ekipler, Türkiye\'de sadece 5 tane bulunan kadavra arama köpeğini de Antalya\'dan bölgeye getirdi. Geniş ve engebeli araziyi tarayan ekipler, arama çalışmaları 5 ayrı noktadan sürdürüyor. Askerler de demir çubuklarla bataklık ve sulak alanlarda arama yaptı. Drone ile de havadan arama çalışması yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Arama kurtarma ekiplerinin dron ile görüntüsü

- Jandarma ve afad ekipleri arama yapması

- Dronun görüntüsü

Haber - Kamera:Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

SÜRE:03\'08\" BOYUT:191MB

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2 - BİTCOİN CİNAYETİ KURBANININ ANNESİ: HAYALLERİYLE GİTTİ BENİM OĞLUM

ANTALYA\'da geçen yıl hesabındaki sanal parayı almak için 5 sanık tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edilen Şükrü Mert Ersoy\'un (23) annesi Sevgi Çınar, \"Oğlum haksız yere öldürüldü. Hayalleriyle gitti benim oğlum. Okuyan biriydi, şiirle de edebiyatla da ilgilenen biriydi. Oğlumun böyle arkadaşları olamaz. Zaten oğlumun arkadaşları değil onlar. Hapisten çıkmalarını istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılsınlar\" dedi.

Serik\'in Kadriye Mahallesi\'nde geçen yıl Şükrü Mert Ersoy\'u hesabındaki sanal para bitcoini almak için boğarak öldürdükleri suçlamasıyla 5 sanığın yargılandığı Türkiye\'nin ilk bitcoin cinayeti davasına devam edildi. Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydi Salacak ve Mehmet Yeşilkaya; öldürülen Şükrü Mert Ersoy\'un annesi Sevgi Çınar ve babası Turgut Ersoy ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşma başlamadan önce salona gelen anne Sevgi Çınar, \"Oğlumun katillerini görüyorsunuz. Bense bayramda oğlumun mezarına gittim\" diyerek gözyaşı döktü.

\'RAPORDA ÖLÜM NEDENİ TAM OLARAK BELİRTİLMEMİŞ\'

Duruşmada mahkeme başkanının, \"Daha önceki ifadelerinizden farklı bir şey söyleyecek misiniz?\" sorusuna sanıklar, \"Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanız\" diye cevap verdi. Sanıklardan Mehmet Yeşilkaya\'nın avukatı Mehmet Cüneyt Güzel, Adli Tıp Kurumu\'ndan yeniden rapor alınmasını istedi. Rıfat Burun\'un avukatı Ezgi Sil ise dosyada bulunan raporun kendileri açısından eksik olduğunu, bu nedenle Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu\'ndan yeni rapor alınmasını isteyerek, \"Raporda ölüm nedeni tam olarak belirtilmemiş. Belki maktul, yediği yemeklerin boğazına geriye gelmesiyle boğularak hayatını kaybetti. Ayrıca kesin ölüm saati de belli değil. Polis tutanağında 03.30, raporda 04:15 diye yazarken, sanıklar olayın akşam saat 19.00- 20.00 sıralarında olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kesin ölüm nedeni ve ölüm saatinin tespit edilmesi gerekir\" dedi.

ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, Şükrü Mert Ersoy\'un bitcoin hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla internet sitesinin adresinin tespiti için BTK\'ya yazı yazdıklarını ancak adresin tespit edilemediğini belirtti. Savunma avukatlarının Adli Tıp Kurumu\'ndan yeni rapor alınması taleplerini reddeden mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

\'HAPİSTEN ÇIKMALARINI İSTEMİYORUM\'

Duruşmanın ardından DHA\'ya açıklama yapan Şükrü Mert Ersoy\'un annesi Sevgi Çınar, sanıkların ömür boyu hapis yatmalarını istediğini belirterek, \"Oğlum haksız yere öldürüldü. Hayalleriyle gitti benim oğlum. Okuyan biriydi, şiirle de edebiyatla da ilgilenen biriydi. Oğlumun böyle arkadaşları olamaz. Zaten oğlumun arkadaşları değil onlar. Hapisten çıkmalarını istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılsınlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Anne Sevgi Çınar\'ın açıklaması

- Baba Turgut Ersoy\'un adliyeden ayrılması

- Detay

122 MB /// 01.05\"

(HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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3 - BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNEN SURİYELİ SAYISI 13 BİNİ AŞTI

RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri sürüyor. Bayramı yakınlarının yanında geçiren Suriyelilerden 13 bin 73\'ü döndü.

Kilis Valiliği\'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs- 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli\'nin Türkiye\'ye dönüşleri sürüyor. Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdiği eşyaların da aranmasının ardından Türkiye\'ye alınıyor.

Şu ana kadar 13 bin 73 Suriyelinin yurda döndüğü belirtilirken, 31 Temmuz\'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının geri döneceği, bu tarihe kadar gelmeyenlerin daha sonra Türkiye\'ye gelişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelen Suriyeliler

- İşlemleri yapılırken

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

397MB



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4 - ÜNİVERSİTE MEZUNU BOĞACI KADIN İLGİ ODAĞI OLDU

ARTVİN\'de bu yıl 38\'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali düzenlenen boğa güreşleri ile sona erdi. Etkinlikte en çok ilgiyi boğa sahibi Gazi Üniversitesi Elsanatları Fakültesi mezunu Gonca Alkan (28) gördü. 22 gün yaylada boğası ile kampa giren ve çadırda kalan Goca Alkan\'ın boğası ilk turda elendi.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği tarafından Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlediği ödüllü boğa güreşleri, Rize, Erzurum ve Artvin\'den getirilen 130 boğanın katılımı ile yapıldı. Kafkasör Yaylasında gerçekleştirilen etkinlikte en çok ilgiyi boğa sahibi Gazi Üniversitesi Elsanatları Fakültesi mezunu Gonca Alkan gördü. 800 kilogram ağırlığında 8 yaşındaki \'Kosavalı\' isimli boğası ile yaylada 22 gün boyunca kamp yapan ve çadırda kalan genç kadın boğasını güreşlere hazırladı.Boğası ile arenaya çıkan ve büyük alkış alan kadının boğ

ası ilk turda rakibine yenilince elendi. Gonca Alkan, boğa yetiştiriciliğinin sevgi işi olduğunu belirterek \"Boğamın yenip yenmemesi önemli değil. Onunla aynı ortamı paylaşmak beni mutlu ediyor. Bugün kaybettik ama sonraki güreşlere hazırlanacağız\" dedi.

\'NOYAN\' ŞAMPİYON OLDU

50 ila 100 bin lira arasında bir araba fiyatı olan güreşçi boğalar Artvin Kafkasör Yaylasında kıran kırana mücadeleler sergiledi.Kafkasör yaylasına çıkan binlerce vatandaş boğaların güreşlerini ilgiyle izledi. Baş boğanın ilan edildiği final karşılaşması nefesleri kesti. Güreşlerde, Noyan adlı boğa Küçük Enişteyi yenerek 16 bin TL ödülü sahibine kazandırdı. Baş Boğa kemerinin takıldığı boğa festivalin liderliğini elde etti. Boğası birinci gelen sahipleri büyük sevinç yaşadı.

VALİ: BURASI İSPANYA DEĞİL

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Kafkasör Festivalini değerlendirdi. Vali Doğanay, \"Burası İspanya gibi değil burada kan vahşet ve ölümler olmaz. Binlerce vatandaşımız asırlardır süren geleneğe sahip çıkıyor. Burada çirkinlikler değil güzellikler yaşatılıyor. Artvin her geçen gün dünya markası olma yolunda güzel adımlar atmaya devam edecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğa güreşi detayları

Kadın boğacı detayları

Kazananlardan detay

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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5 - HOBİ OLARAK BAŞLADI ŞİMDİ 10 TON ÜRÜN ELDE EDİYOR

VAN\'da, 10 yıl önce kiraz üretimi için harekete geçen Turgut Cancan, şimdi yılda yaklaşık 10 ton ürün elde ediyor. Daha önce çorak ve kurak bir alan olan araziyi kiraz bahçesine dönüştüren Cancan, \"Önce hobi olarak başlamıştık. Daha sonra gelir arttı. Hem kendimiz kazanıyoruz hem de Van\'a katkımız oluyor\" dedi.

Van\'a 30 kilometre uzaklıktaki Alaköy Mahallesi\'nde, üreticilik yapan Turgut Cancan, 10 yıl önce proje geliştirdi. Proje kapsamında kurak olan 10 dönüm araziye kiraz fideleri diken Cancan, tarımla uğraşmaya başladı. Bahçesine büyük emek veren Cancan, şimdi emeklerinin karşılığını alıyor. 80 işçinin çalıştığı kiraz bahçesinde yıllık olarak 10 ton kiraz elde ediliyor.

Büyük talep gören kirazlar Van\'da piyasaya sürülüyor. Kirazları toptan 3 liraya, parekende fiyatının ise 5 lira olduğunu anlatan Cancan, ilk başta hobi olarak bu işe başladığını belirterek şöyle konuştu:

\"Daha sonraları bir ticari gelir elde etmeye başladık. Yaptığımız iş ile hem kendimiz kazanıyoruz hem de Van\'a ekonomik anlamda katkımız oluyor. Biz bu kirazları kentte anlaşma yaptığımız büyük marketlere veriyoruz. Yaklakış 200 kiraz ağacımız var. Bu ağaçlardan yılda yaklaşık 10 ton kiraz hasat ediyoruz.\"

Hasadın 1 ay sürdüğünü ve 80 işçiyle çalıştıklarını anlatan Cancan, \"Bu sene hava şartları küresel ısınmadan dolayı biraz dengesiz olsa da kirazda verim güzel. Kirazda hasat yaklaşık 1 ay devam ediyor. Elma, ceviz, şeftali, kayısı gibi 400 farklı ağacımız var. Çalışmalarımız 6 ay sürüyor. Kiraz hasadında 1 ay boyunca yaklaşık 80 işçi çalıştırıyoruz. İşsizler ordusuna küçük de olsa bir katkımız oluyor. Bölgedeki işsizliği göz önüne aldığımızda, bizim de bu işsizliğin azalmasına az da olsa katkımız olsun diye işçi kardeşlerimizi çağırıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kiraz bahçesinden yakın detaylar

-İşçilerin türküler eşliğinde hasat yapması

-Drone ile kiraz bahçesinden üstten detaylar

-Drone ila kiraz bahçesinden yandan detaylar

-Kiraz ağacı üzerinde hasat yapan işçiler

-Üretici Turgut Cancan ile röportaj

-Drone ile detaylar

Haber - Kamera: Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

439 MB

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6 - DAMAT KUAFÖR OLUNCA EŞİNİN GELİN SAÇINI KENDİ YAPTI

SAMSUN\'da bayan kuaförü olarak çalışan Hasan Keskin, düğün merasimi için eşi Mervenur Şahin\'in gelin saçını kendisi yaptı. Önce eşinin saçını yapan damat ardından da damatlığını giyip hazırlandı.

İlkadım ilçesinde kendisine ait işyerinde bayan kuaförü olarak çalışan Hasan Keskin (28), düğün töreni için eşi Mervenur Örnek\'in (21) gelin saçını kendisini yaptı. Eşi ile birlikte kuaför salonuna gelen Keskin, önce eşinin istediği saç modelini yaptı. Ardından damatlığını giyip kendisi hazırlanmaya başladı. Bir erkek kuaförü arkadaşının saçını yapmasının ardından Hasan Keskin\'de düğün için hazırlığını tamamladı. Gelin ve damat hazırlık sürecinde heyecanlı ve mutlu anlar yaşamış oldu.

10 yıldır bayan kuaförü olan Hasan Keskin \"Kendim kuaförken başka bir kuaför aramak istemedim. Eşim de gelin saçını benim yapmamı istedi. Gelin saçını yapmak bana nasip oldu. Saç modelini eşim seçti bende yaptım. Güzel bir duygu. Heyecanlandım biraz hatta acaba yaptığım saçı bozdurur mu diye de bir düşündüm\" dedi.

Anestezi teknikeri olan Mervenur Örnek (21) ise \"Her genç kızın ayali gelin olmak, gelinlik giymek gelin saçı yaptırmaktır. Benimde gelin saçımı eşimin yapması nasip oldu. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Eşim model konusunda beni yönlendirdi ve bu saç modeline karar verdik. Çok güzel bir şekilde saçımı yaptı. Tam istediğim gibi oldu\" diye konuştu. Hazırlıkların sonrasında düzenlenen düğün merasimi ile çift dünya evine girdi.

Görüntü Dökümü:

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-Damadın gelinin saçını yapması

-Damadın saçının yapılması

-Hazırlık yapmaları

-Röportajlar

-Gelin ve damattan detay

-Gelin ve damadın gelin arabasına binmesi ve gidişleri

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

(SÜRE: 4.43 Dk) (BOYUT: 528.90 MB)