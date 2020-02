DHA YURT BÜLTENİ-5

CHP\'nin 3 milletvekili adayı için YSK\'ya itiraz



CHP\'nin 24 Haziran\'da yapılacak genel seçim için İstanbul\'dan milletvekili adayı gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof. Dr. Cihangir İslam ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın için Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) itirazda bulunuldu. Bir vatandaşın yaptığı itirazın gerekçesinde, profesörlerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmeleri gerekçe gösterilirken, itirazın bugün karara bağlanacağı belirtildi.

CHP\'nin milletvekili genel seçimi için İstanbul 1\'inci bölge 1\'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3\'üncü bölge 9\'uncu sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1\'inci bölge 18\'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Yüksel Taşkın için YSK\'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi. Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itirazın dilekçesinde, 3 profesörün de KHK ile görevlerinden ihraç edildiği ve vekil adayı olamayacağı kaydedildi. YSK tarafından itirazla ilgili bugün karar verileceği belirtildi.

Şehit Astsubay\'ın Çanakkale\'deki evinde yas



Sivas\'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli\'nin (25), arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olması, memleketi Çanakkale\'nin Çan ilçesindeki evine ateş düşürdü.

Çanakkale’nin Çan ilçesi Fatih Mahallesi, Yenidoğan Sokak\'taki evde yaşayan Sebahat Kiraz’a, oğlu Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli\'nin şehit olduğu haberi Çan Kaymakamı Adil Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Cengiz Mete Yavuz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan tarafından verildi. Evin girişine bir Türk bayrağı asıldı. Acı haberi duyan yakınları da şehit evine gelerek anne Sebahat Kiraz\'a taziyelerini iletti. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli\'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenden sonra toprağa verilecek.



Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalanan 22 FETÖ şüphelisi adliyede

Edirne\'de, Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalanan 26 FETÖ/PDY şüphelisinden 22\'si jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Birliği askerleri, cumartesi sabaha karşı Yunanistan sınırında bulunan Doyran köyü yakınlarındaki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve çocukların da içinde bulunduğu araçları durdurup arama yaptı. İncelemede, otomobillerde bulunanlar arasında polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, FETÖ okullarında öğretmenlik yapmış ve örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcılarının da olduğu 26 FETÖ şüphelisinin bulunduğu tespit edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin çocukları yakınlarında teslim edildi. FETÖ/PYD şüphelilerinden 14\'ü hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4\'ü kadın 22 şüpheli sıkı güvenlik önlemleri altında elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüphelilerin, savcılıktaki soruşturmaları devam ediyor. Jandarmada bulunan 2\'si kadın 4 şüphelinin ise soruşturması sürüyor.

Bursa\'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyor

Bursa\'da geçen cuma sağanak nedeniyle meydana gelen selde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü güzergâhında 2 evin yıkıldığı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonunun ise ağır hasar gördüğü belirlendi. Selin en fazla zarar verdiği Doğancı köyünde ise 3 koyun ile 300 kanatlı hayvanın öldüğü, 100 dekar arazinin de sular altında kaldığı tespit edildi.

Bursa\'da geçen cuma saat 17.00 sıralarında zaman zaman doluya dönüşen sağanak hayatı felç etti. Uludağ\'ın eteklerinden gelen yağmur suları sele neden oldu. Bursa\'nın Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri ile ulaşımı sağlayan Orhaneli yolu üzerinde 5 bölgede selin getirdiği molozlar yolların kapanmasına neden oldu. Selde biri kamyon 5 araç kullanılamaz hale gelirken onlarca araç da hasar gördü. Kapanan karayolunda mahsur kalanlar gece boyunca devam eden çalışmaların ardından iş makineleri ile kurtarıldı. Aynı gece trafiğe açılan karayolu tekrar kapatıldı ve bir gün sonra kontrollü olarak araçların geçişine izin verildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Selin ardından Bursa Valiliği\'nce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Selde en fazla zarar gören bölgenin merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü olduğu belirlendi. Doğancı köyü güzergâhında 2 evin yıkıldığı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonunun ise ağır hasar gördüğü tespit edildi. Doğancı köyünde ise 3 koyun ile 300 kanatlı hayvanın öldüğü, çoğu meyve bahçesi yaklaşık 100 dekar tarım arazisinin de zarar gördüğü kaydedildi. Birçok evin de hasar gördüğü Doğancı\'da köylüler kendilerine sahip çıkılmasını istedi. Kentte merkez Gürsu ilçesinde de armut, elma, şeftali ve ayva ağaçlarının dikili olduğu 1000 dekarlık alanda, yüzde 20 ila yüzde 50 arasında arazinin selde zarar gördüğü kaydedildi. Merkez Osmagnazi ilçesine bağlı Hüdevandigar Mahallesi ile Mustafakemalpaşa\'ya bağlı Taşpınar Köyü\'ne de sel nedeniyle ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığı, bölgenin çamurlu ve balçık olması nedeniyle zararın boyutunu henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Manavgat Şehitler Ormanı viraneye döndü

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde 2013\'te açılan ve içerisinde Atatürk büstü, Seyit Onbaşı ve Şerife Bacı heykelleri, Türk bayrakları ve şehitler adına dikilmiş ağaçların bulunduğu Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlıktan viraneye döndü.

Evrenseki Mahallesi\'nde dönemin Evrenseki Belediye Başkanı Recep Barut\'un girişimiyle oluşturulan Manavgat Şehitler Ormanı, 30 Ağustos 2013 tarihinde hizmete açıldı. Etrafı tel örgülerle çevrilerek kapatılan yaklaşık 3 dönümlük alana kurulan Şehitler Ormanı\'na Atatürk büstü konuldu. Büstün bir yanına Çanakkale Deniz Savaşları\'nda top mermisini sırtında taşıyıp, düşman zırhlısını batıran Seyit Onbaşı, diğer yanına ise Kurtuluş Savaşı\'nda cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı heykeli yer aldı. Her iki yanında Türk bayraklarının olduğu kaidenin arkasındaki duvara şehitlere saygının esas olduğunun yazılı olduğu tabelalar ve kurulan Türk devletlerinin bayrakları konuldu. Şehitler Ormanı\'nda dikilen her ağacın yanına yerleştirilen kütüklere ise çeşitli savaşlarda ve terörle mücadelede şehit düşen 117 Manavgatlının isimlerinin yazılı olduğu künyeler çakıldı.

ŞERİFE BACI HEYKELİ KIRILDI

Yasa değişikliği nedeniyle Evrenseki Belde Belediyesi 2014 yılında kapatılınca, Şehitler Ormanı da sahipsiz kaldı. Belediyenin mal varlığı, birimleri ve personeli Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Manavgat Belediyesi arasında paylaştırılırken, Şehitler Ormanı ise herhangi bir devre konu olmadı. Atıl vaziyette kalan ormandaki Şerife Bacı heykeli ve mermi taşıdığı kağnısında kırıklar oluşurken, kağnı devrildi. Şerife Bacı heykelinin elleri ve kağnıyı çeken öküz heykelinin başı koparak kayboldu. Şehitlere saygıyı anlatan plakalar bakımsızlıktan küf tutarak yere düştü, kaidenin yanlarındaki Türk bayrakları ve arkada sıralanmış Türk devletlerinin bayraklarının ise olmadığı görüldü. Kapısını ağaçların kapattığı ve girişinde ağaç yaprakları olan 117 Manavgatlı şehidin isminin yer aldığı ve adlarına fidan dikilen ormanda ağaçlar ve yollar bakımsızlıktan yabani otlarla kaplanırken, şehitlerin isimlerinin çakıldığı kütüklerde mantarlar oluştu.

Şanlıurfa\'da Halil İbrahim Sofrası

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Halil İbrahim Sofrası\'nda vatandaşlar iftarını açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı programlarına Halil İbrahim Sofrası iftar programı ile devam etti. Arkeoloji Müzesi önündeki etkinlik alanında düzenlenen iftara Bosna Hersek Reis-Ul Ulema Temsilcileri, Filistin Âlimler Birliği Temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Alana gelerek vatandaşları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı ilk olarak organizasyonu takip ederek ardından halka seslendi. Buradaki konuşmasında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi olarak şehir kültürünü ayakta tutmaya ve zenginleştirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Nihat Çiftçi, \"Şanlıurfa; her zaman dostluğun, kardeşliğin ve bereketin şehri olmuştur. İnsan her zaman bu şehirde huzur bulmuştur. Şehrimizin Türk\'ü ile Kürt\'ü ile Arap\'ıyla ve her rengiyle zenginlik olarak bir arada yaşamıştır. İşte böylesine bir zengin şehirde böylesine güzel insanlara hizmet edebildiğimiz için kendimizi şanslı görüyoruz\" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelere hizmet ulaştırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, \"Tüm ilçelerimizde kurduğumuz şehir parklarıyla, yaptığımız bulvarlarla, semt pazarlarıyla, kültür merkezleriyle her ilçeye hizmeti adalet içerisinde götürüyoruz. Kurumsal yaklaşımımız Şanlıurfa\'nın her yeri, her ilçesi, her mahallesi gelişsin şeklindedir. Bizim programımızda her yere su götürme projesini tamamlıyoruz. 10 ilçemizde içme suyu tesisleri yapıyoruz. Şanlıurfa halkımız her zaman hizmetin en iyisine layıktır\" diye konuştu.

Program daha sonra Kuran-ı Kerim Tilaveti ve ardından iftar ikramı ile devam etti.

Bolu\'da domuz sürüsü amatör kamerada

Bolu\'da, yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Bolu\'nun At Yaylası mevkiinde ormanlık alandaki patika yolda koşan yaban domuzu sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kılıçarslan Mahallesi Muhtarı Volkan Türk\'ün seyir halindeki otomobilin içinden kaydettiği görüntülerde, yaban domuzları ve yavrularının patika yoldan ilerlediği görüldü. Görüntülerde ayrıca, yaklaşan otomobilden korkan domuzların ve yavrularının kaçması, aracın yol kenarına çekilen domuzların arasından geçmesi yer aldı. Araçta bulunanların domuz sürüsünü görünce yaşadıkları şaşkınlık da kamera kayıtlarına yansıdı.

