DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DİYARBAKIR\'DA PKK\'NIN SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

DİYARBAKIR\'ın Lice, Hani, Kulp, Kocaköy Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında, 2 Mayıs günü, PKK\'lı teröristlere yönelik başlatılan \"Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız Müşterek Operasyonu\" tamamlandı. Operasyonda PKK terör örgütünün sığınağı imha edilirken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice, Hani, Kulp, Kocaköy, Hazro ve Silvan ilçeleri sınırları içerisinde 2 Mayıs tarihinde jandarma komando, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerinin de katılımıyla başlatılan \'Bayrak-84 Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız Müşterek Operasyonu\'nun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Operasyonda, teröristlere ait 1 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği, bölgede yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği, el telsizi, 4\'lü pil bloğu, el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 uyku tulumu, 2 sırt çantası, 1 çift ayakkabı, erkek kol saati, 25 kilogram un ve 1 litre sıvı yağın bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında Eğil\'in Meşeler köyünde bir kişinin evinin bahçesinde yapılan aramada ise bin 308 fişek, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 52 kilogram 95 gram esrar ve 101 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.11 yol kontrol ve arama noktasında jandarma ile emniyet ekiplerince, bin 28 şahıs ve 527 aracının sorgulamalarının yapıldığı operasyonda, 24 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği, yakalanan 23 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.



2)BAŞAĞI DOLMAYAN 60 DÖNÜMLÜK BUĞDAY TARLASINI HAYVANLARA BIRAKTI

BATMAN\'da 60 dönümlük buğday ekili tarlasında yetişen başakların dolu olmadığını fark eden Çiftçi Sabri Tirki, hasadın toplanması için yapacağı masraf, ektiği buğdayı karşılamayacağından ekili tarlasını hayvanlara bıraktı. Batman\'ın merkeze bağlı Kösetarla köyünde yaşayan Çiftçi Sabri Tirki, 60 dönüm tarlasına ektiği buğdayın başakları dolmayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Tarlasının kurumaya yüz tututtuğunu gören Tirki, ektiği buğdayın hasat için yapacağı masrafı karşılamayacağını anlayınca, ekinini hayvanlara bıraktı. Kendi hayvanlarını getirip tarlaya sokan Sabri Tirki, \"Şubat ve Mart ayı bölgede kurak geçmişti. Korktuğumuz, başımıza geldi. Tarlamı büyükbaş hayvanlara mera olarak bıraktım. Çünkü istediğimiz verimi alamadık. Başakların dolu olmamasından dolayı yapacağım hasatla zarar edeceğim için, tarlayı hayvanlara bıraktım. Son haftalarda her ne kadar yağış olduysa da başaklar arzu edilen seviyeye gelmedi. Bu yıl verimde ciddi bir düşüş yaşanacak. Biçerdöver ve saman toplamak için ciddi masrafımız olacak. Verimsiz bir hasat sezonuyla karşı karşıyayız, zararımız büyük.\"dedi.

3)ÇİFTLERİN YENİ TERCİHİ +18 TATİL

ANTALYA\'da ilk olarak 2012\'de Side\'de uygulanan +18 otel konsepti büyük rağbet görünce, bölgede +16 ve +13 konseptleri de ortaya çıktı. Çiftler çocuksuz, gürültüden uzak, romantik tatil için +16 ve +18 otelleri tercih ediyor.Antalya, 2000\'li yıllardan sonra turizmde \'her şey dahil\' konseptiyle öne çıktı. Bu süreçte alternatif turizm çeşitlerinin de çokça tartışıldığı kentte golf, spor, kongre gibi çeşitliliğe, 2012\'de Türkiye\'nin ilk +18 oteli de eklendi. Antalya\'da yılda 3.5 milyona yakın turistin tercih ettiği Side bölgesinde Türkiye\'nin ilk +18 oteli olarak açılan Commodore Elite Suits & Spa Side, sadece 18 yaş üstü turistlere hizmet veriyor. Commodore Elite Suits & Spa Side\'de başlatılan +18 uygulaması büyük rağbet görünce, bölgede +16 ve +13 gibi yeni konseptler de oluştu. Daha romantik, çocuk gürültüsünden uzak, sessiz ve soft tatil tercih edenler için +16 ve +18 otellerindeki odalar, balayı çiftlerine hazırlanan odalara benzer şekilde süsleniyor.

TÜRKİYE\'NİN İLK +18 OTELİ

Mart 2012\'de Türkiye\'nin ilk +18 oteli olarak açıldıklarını belirten Commodore Elite Suits & Spa Side Genel Müdürü Mustafa Şahin, o günden bu yana kesintisiz 12 ay hizmet verdiklerini kaydetti. +18 uygulamasında konukların çocuklarını evde bırakarak sakin bir tatil tercih ettiğini anlatan Şahin, “Bu konseptte biz tamamen ayağa, odaya hizmet sunuyoruz. 12 ay açık, çocuksuz bir otel. Amacımız sessiz, soft müzik, çocuk sesi olmadan huzurlu bir tatil\" dedi.

ROMANTİK TATİL

Çocuksuz çiftlerin de romantik tatil oteli olduklarına değinen Şahin, sevgililer ve balayı çiftlerinin de çok tercih ettiklerini söyledi. +18 konseptine en çok tercihin Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden geldiğini aktaran Şahin, son dönemde Rusya\'dan da ciddi talep gördüklerini açıkladı. İç pazarda ise balayı çiftlerinin özellikle otellerini tercih ettiğini vurgulayan Mustafa Şahin, fiyatların ise ultra hizmet olması nedeniyle yüzde 20-25 daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

+18 YANLIŞ ALGILANDI

+18 söyleminin ilk açıldıkları dönemde biraz yanlış anlaşıldığını da söyleyen Şahin, “Ama zamanla oturunca, misafirlerimiz gelip tatil yapıp gördükten ve bizi tanıdıktan sonra tamamen çocuksuz, sessiz, soft bir tatil konsepti olduğunu keşfettiler. Biz ilk +18 oteli açtıktan sonra bölgede +16, +13 şeklinde benzer konseptler oluştu. Ancak biz otelimizi yaparken de +18 uygulamasına göre dizayn ettik\" dedi.

+16 OTEL DAHA ÇOK GENÇLERE HİTAP EDİYOR

+18 otel konseptinin ciddi talep görmesi üzerine Side bölgesinde 5\'in üzerinde otelde benzer konseptler uygulanmaya başladı. Side bölgesinde The Diamond Hotels Grubu da bir otelini +16 konsepte dönüştürdü. The Diamond Hotels Genel Koordinatörü Yıldırım Özbek, 2012\'de denize sıfır bir otelde başlayan +18 uygulamasının rağbet görmesi üzerine The Diamond Elite&Spa Hotel\'i +16 olarak 2014 yılında hizmete soktuklarını açıkladı. Denize sıfır benzer 3-4 konsept bulunduğunu ve ikinci bantta orta gelirlilere de hitap edebilecek düzeyde açtıkları otelde 12 ay hizmet verdiklerini anlatan Özbek, “Bizim tesisimizi daha çok 25-40 yaş arası grup ziyaret ediyor. Orta halli insanlara hitap edebilmek ve onlara da tatil imkanı sunabilmek için bu tarz bir karar aldık. Aldığımız kararın da ilerleyen süreçte doğru olduğunu tespit ettik. Çünkü doluluklarımız gayet iyi gidiyor\" diye konuştu.

BALAYI KONSEPTİNE YAKIN

+16 ve +18 tercih eden misafir portföyünün genelde Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya ve iç pazar turistlerinden oluştuğunu aktaran Özbek, şunları kaydetti:

\"+16 konseptinde biz işletmemizde ayağa hizmet veriyoruz. Gelen misafir portföyü biraz daha eğlenceye düşkün, gündüz relaks, dinlenmek istiyor, çocuk sesi ve benzeri gürültüden uzak kalmak istiyor. Kitabını okuyor, havuzunda relaks bir atmosferde ama akşam eğlenceyi seviyorlar. Gelen misafirlerimiz genç olduğu için onlara değişik uygulamalar yapmak gerekiyor. Odaların dizaynı, süslemesi olsun, bunların cezbedici olması gerekiyor. Bir balayı konsepti demeyelim de balayı konseptine yakın bir uygulama yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde yeni konseptler de çıkacaktır. Örneğin single konsept olabilir. Tek kişilik, bu tarz düşünceler de var.\"

TURİST ÇİFTLER KONSEPTİ BİLEREK TERCİH EDİYOR

+18 ve +16 otelde tatil tercih eden turistler de sessizlik ve sakin tatil atmosferinden mutlu. Ukrayna\'dan 7 günlük tatil için gelen Radcput Kamran ve Sobolieva Viektoria çifti, +16 konseptini bilerek seçtiklerini ve gelmeden önce uzun süre araştırdıklarını söyledi. Antalya\'ya ilk defa gelen çift, seçtikleri bu konseptten de çok memnun kaldıklarını kaydetti.

Almanya\'dan Michael Schneider ve Susy Barthelmes çifti ise daha önce başka ülkelerde +18 konseptinde tatil yaptıklarını belirterek, “Sakin ve sessiz olduğu için tekrar böyle bir oteli tercih ettik. Çok mutlu ve memnunuz, tatilimiz iyi geçiyor. +18 uygulamasında sessiz, sakin ve çocukların olmaması da güzel bir şey\" dedi.

4)ÜNÜ KÖYÜN SINIRLARINI AŞAN KAHVEHANE MÜZE OLDU

TRABZON\'un Düzköy ilçesinde Hasan ve Şeref Topal kardeşler, 35 yıldır işlettiği kahvehanede topladıkları antika eşyaları biriktiriyor. Ünü köyün sınırlarını aşan kahvehane için devreye giren Kültür Turizm Bakanlığı, antika eşyaları kent merkezinde bir müzeye taşımak istedi. Köy halkı bu duruma karşı çıkınca antika eşyaların kayda alındığı kahvehane köy müzesi statüsüne alındı.

İlçeye bağlı Aykut köyünde kahvehane işleten Hasan ve Şeref Topal kardeşler 1983 yılından bu yana yörelerinin yanı sıra civar köylerden antika ve kullanılmayan eski eşyaları biriktirmeye başladı. Köy halkının da bazı antika eşyaları getirerek destek verdiği Topal kardeşler toplanan antika eşyaları köy kahvehanelerindeki duvara asarak sergilemeye başladı. Bu güne kadar yaklaşık 300 antika eşyanın toplanarak sergilendiği kahvede eski silahlar, kılıçlar, kömürlü ütüler, saatler ve at nalları ile eski zamanlarda köy halkının günlük yaşamında kullandığı çok sayıda antika eşyalar yer alıyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yörede bulunanlar ilgi odağı olan kahvehanedeki tarihi eşyaları fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaşması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. Bakanlığın yazısı üzerine görevlendirilerek köye giden Trabzon Müzeler Müdürlüğü yetkilileri, köye gelerek kahvehanede bulunan antika eşyaları kent merkezinde bir müzeye taşımak istedi. Köy halkı, \'Eşyaları buradan taşırsanız bizler getirdiğimiz eşyaları geri alacağız\' diyerek isteğe karşı çıktı. Bunun üzerine yetkililer kahvehanede bulunan antikaları kayıt altına alıp kahvehane işletmecilerine zimmet etti, kahvehanenin bir köy müzesi olarak varlığını sürdürmesine izin verdi.

\'ONARIMA İHTİYACI VAR\'

Kahvehanenin işletmecilerinden olan Hasan Topal, eşyaların kayıt altına alınması sonrası yetkililerce ilgilenmediğinden yakındı. Topal, “Artık kahvehanemiz müze oldu. Müzede 270’i aşkın kayıtlı eşya var. Bu eşyalar kayıt altında ama ne yolda burada böyle bir müze olduğuna dair levha nede ilgilenen kimse var. Buranın onarıma ihtiyacı var. Eserlerin asıldığı alanlar tahta kaplama ve bu tahtalar çürümek üzere. Kendi yaptıracak durumumuz olmadığı için yetkililerden yardım talep ediyoruz\" dedi.

‘GEÇMİŞİMİZİ HATIRLIYORUZ’

Yöre sakinlerinden Hasan Ali Çelenk, değerlerin bu kahvehanede yaşatılarak gelecek nesillere aktarıldığını belirterek şöyle konuştu:

\"Bu kahvedeki eşyalar bu köyden ve civar köylerden toplanan eşyalar. Bizim buralarda örf ve adetler çok fazla değişmez. Örf ve adetler köyümüzde her yerde yaşatılıyor fakat eşya olarak bu kahveye toplanmış. Bu eşyalara bakınca eskilerimizi, tarihimizi, geçmişimizi hatırlıyoruz. Çocuklarımızda bizleri hatırlayacak. Herhangi bir engel ve el koyma olmadığı sürece bu böyle devam edecek\"

‘BURASI KÖYÜMÜZÜN MÜZESİ’

Aykut köyü eski muhtarı Mehmet Topaloğlu görenlerin kahvehaneye hayran kaldığını ifade ederek \"Köyümüze gelenler bu kahveye hayran kalıyor. Müzeden köyümüze gelen yetkililer buraya el koymak istedi. Buradaki eşyaları almak istediler. Bizde köy halkı olarak buna karşı cıktık. Yetkilerde bu eşyaları kahve işletmecisi üzerine kayıt etti. Burası köyümüzün müzesi olarak kaldıö diye konuştu.

‘DEDEMİN KERPETENİ BİLE BURDA’

Köyün gençlerinden olan Ertuğrul Topaloğlu ise kahvehanedeki eşyaları görünce tarihi yolculuk ettiğini anlatarak “Eskiye ait eşyaları görmek bana çok iyi geliyor. Büyüklerimin neler yaptıklarını, doğal yaşamlarının, günlük yaşamlarının nasıl olduğunu bilmesem de bu eşyaları görünce anımsamaya, hayal etmeye çalışıyorum. Mesela, şu köşede duran dedemin kerpetenidir. Dedem bu kerpetenle diş çekiyormuş, önceden bu köyün dişçisi sayılırmış\" ifadelerinde bulundu.

5)PAMUKKALE SPOR OYUNLARI, SİNAN AKÇIL KONSERİYLE BAŞLADI

DENİZLİ\'de Pamukkale Belediyesi tarafından turizm bölgeleri Karahayıt ve Pamukkale\'yi uluslararası alanda tanıtmak ve gençleri spora özendirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, meşaleli kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sonrası sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konseriyle vatandaşları coşturdu.

Pamukkale Belediyesi\'nin düzenlediği Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, kortej yürüyüşüyle başladı. Pamukkale Üniversitesi Kampüsü önünde düzenlenen meşaleli kortej yürüyüşüne, Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin ile çok sayıda sporcu ve vatandaşlar katıldı. Sporcular ellerinde Türk bayrakları taşırken, vatandaşlar da meşale taşıyarak yürüdü. Yürüyüş, Pamukkale Üniversitesi girişinde sona erdi. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar konser verilecek alana geçti. Alanda kurulan bölümlerde çocuklara sanal gerçeklik oyunları oynatıldı. Çocuklar ve vatandaşlar, sanal gözlük takarak spor oyunları oynadı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Spor Oyunları\'nın uluslararası hale geldiğini belirterek, \"Spor oyunları ile amacımız gençlik, spor ve turizmi buluşturuyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak ilklere imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz spor oyunları, bu yıl bir başka güzel olacak. Bizim hedefimiz geleneksel hale gelmesiydi. Pamukkale bir marka. Denizli\'nin, Türkiye\'nin, dünyanın markası. Bu anlamda bizim görevlerimiz var. Bu anlamda, üç ana başlık turizm, spor ve gençliği bir araya getirmeyi istiyoruz. Yarı Maratonlu turnuvamızı uluslararası arenaya taşıdık\" dedi.

Pamukkale Spor Oyunları açılış etkinliği ünlü şarkıcı Sinan Akçıl\'in mini konseriyle son buldu.

Pamukkale Spor Oyunları kapsamında bugün ve yarın (pazar) tekvando turnuvası, masa tenisi, çim hokeyi, basketbol turnuvası, Pamukkale halk koşusu, bisiklet turu, yamaç paraşütü, yelken kanat ve balon gösterisi, uluslararası Pamukkale yarı maratonu gibi spor oyunları yer alıyor.

6)4\'ÜNCÜ ULUSLARARASI MARDİN BİENALİ BAŞLADI

MARDİN\'de bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen \'Uluslararası Mardin Bienali\' başladı. Mardin\'in tarihi 7 farklı mekanında bu yıl \'Sözden Öte\' teması ile açılışı yapılan bienalde, 18\'i yabancı 50 sanatçı, sanatlarını icra edecek.

Bienal kapsamında İranlı sanatçı Parastou Forouhar\'ın, Mor Efram Manastırı\'nda yaptığı \"Portreler\" isimli illüstrasyon ve dijital çizim serisi ilgi gördü. \'Sözden Öte\' temasıyla Mor Efram Manastırı\'nda başlayan bienale, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Irak ve İran gibi ülkelerden sanatçılar katıldı. Döne Otyam direktörlüğünde, küratörlüğünü Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel\'in yaptığı bienalde, 18\'i yabancı 50 sanatçı, 4 Haziran\'a kadar Alman Karargahı, Mor Efram Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Yıldız Hamamı, Mardin Müzesi başta olmak üzere tarihi mekanlar ile çarşılarda performans sergileyecek.

Bienal direktörü Döne Otyam gazetecilere yaptığı açıklamada, bianelin bu yıl yoğun ilgi gördüğünden dolayı katılımın yüksek olduğunu söyledi. Bienalin Mardin turizmine de katkı sunduğuna dikkati çeken Otyam, \"Son derece heyecanlıyım. Bu 4\'üncü bienalimiz, 50 sanatçımız katılıyor.\" ifadesini kullandı.

İranlı sanatçı Parastou Forouhar\'ın, Mor Efram Manastırı\'nda \"Portreler\" isimli illüstrasyon ve dijital çizim serisi ilgi gördü. Bianeli gezen İskoçlu yazar William Easton Mardin\'de olmaktan ve bienale gezmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bienali gezerek eserler Hakkında sanatçılardan bilgi alan İsveç Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Suzi Erşahin de Mardin\'de sanatsal etkinliklere katılmanın ayrı bir önemi olduğunu belirterek, Mardinlilere de ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.



