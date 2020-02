DHA YURT BÜLTENİ-5 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbakır\'da davul-zurna ile karşılandı

FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbekirspor\'un daveti üzerine geldiği memleketi Diyarbakır\'da, \"Memleketine hoşgeldin\" pankartı ve davul zurna ile karşılandı.

Diyarbekirspor\'un daveti ile Diyarbakır\'a gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyelerini havalimanında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbekirspor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbekirspor yöneticileri ve taraftarları karşıladı. \"Memleketine hoşgeldin\" yazılı pankart ve davul-zurna ile karşılanan Yıldırım\'a taraftarlar çiçekler verdi. Yıldırım ve beraberindekilerin program kapsamında merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı köyünde giderek orada basket potalarının açılışını yapacakları ve daha sonra protokol ziyaretleri gerçekleştirecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Aziz Yıldırım\'ın karşılanması

-Karşılamadan görüntüler

-Davul-Zurnalı karşılama

-Taraftarların açtığı pankart

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-

5 ByLock şüphelisi adliyeye gönderildi

Kayseri\'de FETÖ/PDY\'nin kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandığı belirlenen 3\'ü kadın 5 kişi sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı belirlenen ve 2 gün önce gözaltına alınan A.A., Y.B., M.İ.,A.K ve S.A. sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

- Gözaltındaki 5 FETÖ şüphelisinin hastaneye getirilişi

- Sağlık kontrolü sonrası polis otomobillerine bindirilmesi

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

Hafif ticari araçta uyuşturucu ve 11 silah ele geçirildi

GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari araçta 41 kilo 250 gram eroin ve çeşitli uyuşturucular ile 11 silah ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenip durdurduğu plakası açıklanmayan hafif ticari araçta arama yaptı. Eğitimli köpek \'Bady\'nin de katıldığı aramada 41 kilo 250 gram eroin, 510 gram esrar, 92 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca ve 3 tüfek ile 18 bin 750 lira ele buldu. Uyuşturucu, silah ve paraya el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Durdurulan araç

- Polislerin arama yapması

- Köpeğin tepki vermesi

- Bulunan uyuşturucular

- Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

Rize yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile erken gelen baharla birlikte yaylalar yeşil örtü ile kaplanmaya başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde mayıs ayının ortalarında başlayan yayla sezonu bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile erken başladı. Doğu Karadeniz yaylaları muhteşem güzellikteki doğal tabiatı ile ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Yaylaların yanı sıra göller, şelaleler, vadiler ve akarsuları ile yeşilin bin bir tonunu barındıran yaylalar her yıl yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Çiçeklerin açmaya, yeşil örtünün yerini almaya başladığı yaylalarda baharla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, turizmde trendin doğa ve kültüre dayalı olarak değiştiğini belirterek, yerli ve yabancı turistler için Doğu Karadeniz Bölgesinin cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Hocaoğlu, \"Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı birde kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Bu Rize\'nin bir zenginliğidir. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Bu anlamda bölgemizi sadece bir mevsimde ziyaret etmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ulaşım konusunda Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediyeler çok hassas, özellikle ana yollar üzerinde ulaşım her mevsim sorunsuz bir şekilde sağlanıyor.\" dedi.

\'İLİMİZ DOĞAL KLİMAYI ANDIRIYOR\'

Yazın en sıcak dönemlerde Rize’nin yaylalarının doğal klima vazifesi gördüğünü ifade eden Hocaoğlu, şöyle dedi. \"Yaz aylarında her mevsimi Kaçkarlarda görmek mümkün. Biraz yürüyerek dolu ve kar görülebilir. Genel atmosfer mikro klimayı andırıyor. Şehir merkezinden yarım saat yukarılara çıktığınızda su ve yeşil doğayla yolculuk ediyorsunuz. Rize eşsiz bir turizm destinasyonuna sahip. Su hayat veren hayatın parçası ve yeşile de hayat veriyor sizde Rize’de onunla yolculuk yapıyorsunuz. İnsanlarda bu keyfi yaşamaya ilimize geliyor. Turizmde trendler değişmeye başladı. Artık farklı destinasyonlar tercih ediliyor. Bu anlamda ilimizde gezmeyi sevenlere, fotoğraf çekenlere, yürüyüş yapmak isteyenlere, doğa severlere farklı alternatifler sunuyor. Her geçen günde ilginin arttığını gözlemliyoruzö dedi.

YAYLACILIK GELENEĞİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, büyük ve küçükbaş hayvanlarını daha iyi şartlarında besleyebilmek ve ot kesip stoklayarak kışlık saman ihtiyacını biriktirebilmek amacıyla orman örtüsünün sona erdiği 1000-1800 metre ve üzerinde yükseklikteki yaylalara Nisan - Mayıs ortalarında başlayan ve Ekim ayı sonuna kadar süren mevsimlik göç gerçekleştiriliyor. Yazları yaylalarda geçirenler doğal ürünlerle beslenme imkânı buluyor, çalıştıkları yaylalarda sürekli hareket ediyor. Yaz ayları boyunca çeşitli kültürel içerikli şenliklerin düzenlendiği yaylalar yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayla detayları

Kültür ve Turizm Müd. İsmail Hocaoğlu açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

Kırsaldaki okullara \'Usta Eli\' uzandı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, \'Usta Eli\' projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okulların onarımlarını yapıyor.

\"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle buluşuyor\" projesini okul içerisinde yeniden biçim ve formatını düzenleyip \'Usta Eli\' adını verdikleri proje kapsamında yaptıkları çalışmalarla okullara renk katan Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğretmenleri Çeltikçi ilk ve ortaokulunun onarımını yapıyorlar. Kolları sıvayan öğrenciler ve öğretmenler, okul sıralarından masalara, panolara, dolaplara ve çevre düzenlemelerini yapmak için ter döküyorlar.

Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sedat Paslı “Usta Eli projesi Okulumuz Hacı Sevim Yıldız- 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı tarafından geliştirilen ve yürütülmekte olan bir projedir. Metal Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümleri de bu projeye destek vermektedir. Projemizin amacı İnegöl’ün kırsal mahallelerdeki okullarında arıza ve eksiklerin giderilmesine yardımcı olmak, okulumuzun tanıtımını yapmak, öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini sahada uygulamalarını sağlamak ve ilçemizin köylerinin tanıtılmasına yardımcı olmaktır. Projenin yürütülmesi için İnegöl Belediyesi tarafından okulumuza malzeme yardımı yapılmış olup, MÜSİAD ve İTSO gibi sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden de hibe malzeme katkısı sağlanmıştır. Proje tamamıyla okulumuza ait olup paydaşlarımızın desteğiyle okulumuz Mobilya ve İç Mekan tasarımı Alanı tarafından yürütülecektir. Usta Eli projesinin ilk uygulaması Edebey İlkokulu, Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu binasında yapılmıştır. Okulumuz Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojisi alanı ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğrencilerinden oluşan ekibimiz okul binasının sınıf tahtaları, panoları, kapıları, tuvalet kapıları, muslukları, kalorifer petekleri, bahçe kapısı gibi yerlerinde tespit edilen arıza ve sorunları gidermiştir\" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ise, \"Öğrencilerimiz toplumda kalıcı gönül köprüleri kurarak, sosyal becerilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmeliler. Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması gerekir. Bu konuda Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini kutluyorum. Bu konuda başlatılan çalışmalarla ilgili okulumuz toplam 7 köy okulunda çalışma yapacak. Bu çalışmaların ilkini Edebey’de gerçekleştirdiler. İkincisini Çeltikçi\'de yapıyorlar. Bu konuda takvim belirlediler. Bu takvimi bizler inceledik ve onayladık. Bu çalışma takvimi kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam edecektir. Bu ülke, bu topraklar, bu halk, bu okullar, bu öğrenciler bizim. Biz aslında başkasına değil, kendimize destek oluyoruz. Bir oluyoruz, diri oluyoruz. Milli birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, bir tuğla koyuyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Genel görüntü

Öğrencilerin çalışma görüntüleri

Okul müdürünün açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / BURSA (DHA)

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa Tokat\'ta anıldı

PLEVNE Kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 118\'inci yıl dönümünde, doğum yeri Tokat\'ta düzenlenen törenle anıldı

1832-1900 yılları arasında yaşayan ve özellikle 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı Plevne savunmasındaki başarılarından dolayı Sultan 2\'nci Abdülhamid tarafından \'Gazi\' unvanı verilen Tokat doğumlu Gazi Osman Paşa için kentte anma töreni düzenlendi. Gazi Osman Paşa Müzesinde düzenlenen törene Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa\'nın her yıl Tokat\'ta anıldığını belirterek, \"Gazi Osman Paşa’mızın hatırlandığı bir gündeyiz. Tokat böyle bir şehirdir, şehitler diyarıdır, kahramanlar diyarıdır, nice böyle kahramanlar çıkarmıştır. Bu topraklarda asla vatanına ihanet edeni bulamazsınız. Onun için Tokat’ta Gazi Osman Paşalar yetişmiştir. O bizim medarı iftiharımızdır. Adına marş yazılan az sayıda kumandanlar arasındadır.\" dedi. Konuşmanın ardından protokol üyeleri Gazi Osman Paşa\'nın bal mumu heykeli, Osmanlı ve Rus askerlerinin üniformaları, dönemin mekteplerinde okutulan kitapların yer aldığı müzeyi gezdi.

Görüntü Dökümü

-Anma programından görüntüler

-Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu\'nun konuşması

-Müze\'nin gezilmesi

-Gazi Osman Paşa\'nın bal mumu heykeli

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ / TOKAT (DHA)

