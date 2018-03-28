DHA YURT BÜLTENİ-5

Düzce\'de hafif şiddette 3 deprem

Düzce’de sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 2.7, 3.1 ve 3.5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Velilerin çocuklarını okullardan alması üzerine okullar bugün tatil edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce\'nin Gölyaka ilçesinde 3 deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka İçmeler Köyü olan ilk deprem 08.05\'te 6 kilometre derinlikte 2.7 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka merkez olan ikinci deprem 08.20\'de 5.4 kilometre derinlikte 3.1 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka İçmeler olan üçüncü deprem 08.55\'te 8.6 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara neden olmadı.

İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada Gölyaka\'da meydana gelen depremler sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı. Velilerin yaşadığı korku üzerine çocuklarını okuldan alması üzerine sağlıklı eğitim verilemeyeceği düşünülerek okullar bugün tatil edildiği ifade edildi. Bu arada, depremin herhangi bir hasara neden olmadığı ve okulların depreme karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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\'Biz burdayız\' diyen Anadolu Farm\'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı/EK

\'ÇİFTLİK BANK\'IN GÜNAH KEÇİSİ OLDUK\'

Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde sağlık kontrolünden geçirilen İsa Karademir gazetecilerin sorularına ““Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar. Ben kendim teslim oldum. Yalan haber yapmayın. Kısacası Çiftlik Bank\'ın günah keçisi oldukö diye konuştu.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Merkezi Kayseri’de bulunan, şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E.K. ve 2 şube müdürü, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı.

Haber:Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

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Atatürk\'ün o fotoğrafını ABD\'den nasıl satın aldığı anlattı

Denizli\'de, \'Atatürk Fotoğrafları ve Cumhuriyetimizin İlk Anıt Kadınları\' isimli fotoğraf sergisi açan 89 yaşındaki Hanri Benazus, koleksiyonunda yer alan ve en değerli fotoğraflardan biri olan, 1921 yılında ABD\'li bir gazeteci tarafından çekilen Atatürk fotoğrafını, 1984 yılında ABD\'ye giderek nasıl satın aldığının hikayesini anlattı.

İzmir\'de yaşayan ve bir Atatürk hayranı olan Hanri Benazus\'un koleksiyonundan oluşan 240 eserlik fotoğraf sergisi Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı\'nda açıldı. Mustafa Kemal Atatürk\'ün fazla bilinmeyen fotoğrafları sergide görücüye çıktı. Sergide Atatürk\'ün gündelik yaşamında çekilen çok sayıda fotoğrafı da yer aldı. Sergi büyük beğeni topladı. Hanri Benazus, Atatürk\'ün gözlüklü, takım elbiseli 1921 yılında ABD\'den gelen bir gazeteci tarafından çekilen bir fotoğrafını nasıl satın aldığının hikayesini anlattı. Atatürk\'le ilgili fotoğrafları toplarken, 1984 yılında ABD\'den bir telefon geldiğini ve arayan kişinin elinde Atatürk\'ün fotoğrafını bulunduğunu ve satabileceğini söylediğini belirten Benazus, \"Beni arayan kişi 1921 yılında Amerika\'dan Türkiye\'ye gelerek Atatürk\'ün fotoğrafını çeken gazetecinin oğluydu. İnanamadım, Atatürk fotoğrafının Amerika\'da ne işi var\' diye düşündüm. ABD\'deki arkadaşımı arayıp, New York\'a gitmesini ve fotoğrafını incelemesini istedim. Beni arayan kişinin babası gazeteciymiş. 1921 yılında Türkiye\'ye gelip, Atatürk ile röportaj yapmış ve kendisi çekmiş. Türkiye\'de olmayan fotoğraflardan biriydi. Günübirlik Amerika\'ya gittim. Sabah gittim, fotoğrafı satın aldıktan sonra aynı gün uçakla geri döndüm, herhalde bende başka biri yoktur böyle\" dedi. Türkiye\'de yüzlerce Atatürk fotoğrafları sergisi açtığını belirten Benazus, \"Türkiye\'de kaçıncı sergiyi açtığımı bilmiyorum. Geçen sene İngiltere\'de Avam Kamarası\'nda sergi açtım. Londra\'da ve İngiliz milletvekillerine Atatürk\'ü anlattım. Ardından Fransa\'ya gidip, Paris Tarih Akademisi\'nde sergi açtım ve orada Atatürk ile Çanakkale\'yi anlattım. Yunanlara da Atatürk albümleri sattım. Kurtuluş Savaşı\'nın ardından herkes Atatürk\'ün dostu oldu. Dünyadaki çok sayıda millet Atatürk\'e sahip çıkıyor. Kübalılar, Atatürk büstü koyuyor, siyasi ilişkilerimizin olmadığı, haritada yerini bile bilmediğimiz Dominik Cumhuriyeti, caddesine Mustafa Kemal Atatürk\'ün ismini veriyor. Bu nedenle ben özellikle çocuklara Atatürk\'ü anlatıyorum\" dedi. Atatürk Fotoğrafları ve Cumhuriyetimizin İlk Anıt Kadınları sergisi, 7 Nisan\'a kadar açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Benazus ile röp.

- Benazus\'dan görüntü

- Sergideki ABD\'den aldığı fotoğraftan görüntü

- Sergiden detay görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Su altında kalan köyü terk etmeyen iki aile ıssız ve doğal yaşamı seçti

Artvin’in Sakalar Köyü’nün tamamı Deriner Baraj gölünün suları altında kalan Aydınlık mahallesindeki 14 ailenin ev ve arazileri kamulaştırıldı. 12 aile büyükbaş hayvanlarını da satarak şehre indi, apartman dairesine yerleşti. Ancak, Tok ve Bayrak aileleri ‘Şehir hayatı bize göre değil’ diyerek terk etmedikleri köyün üst yamacında ıssız bir alanda kendilerine inşa ettikleri evlerde yaşamaya başladı. Aileler, eskiden olduğu gibi tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları köyde doğal bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Birbirleri ile komşuluk eden iki aile ürettiklerini de paylaşıyor.

Artvin‘e 38 kilometre uzaktaki Sakalar Köyü’nün Aydınlık Mahallesi, Türkiye’nin en yüksek gövdeli Deriner Barajı’nın suları altında kaldı. Mahallede yaşayan 14 ailenin ev ve arazileri kamulaştırıldı. 12 aile büyükbaş hayvanlarını da satarak Artvin şehir merkezinde satın aldıkları apartman dairesine yerleşti. Ancak, Emine (58) ve emekli Yusuf Bayrak (60) ile Neşe (44) ve emekli İdris Tok (52) çifti ‘Şehir hayatı bize göre değil’ diyerek köylerini terk etmek istemedi. İki aile köyün üst yamacında ıssız bir alanda satın aldıkları araziye yan yana yeni evler inşa etti. Aileler, eskiden olduğu gibi tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları köyde doğal bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Birbirleri ile komşuluk eden iki aile ürettiklerini de paylaşıyor. Ailelerin evlenen çocukları da şehir de yaşam sürüyor.

‘DOĞAL YAŞAMI SEÇTİK’

Köylerini terk etmek istemediklerini ifade eden Emine ve Yusuf Bayrak çifti, kendilerine köyün üst yamacında yeni ev inşa etiklerini söyledi. Yusuf Bayrak “Biz şehir hayatını tercih etmedik. Doğal yaşam olsun tabiatı olsun, bu nedenle burada kalmayı tercih ettik. Köyde komşuluk var, birbirlerimize gider geliriz. Birimizin başı ağrısa ona anında müdahale ederiz. Peynirimi ekmeğimi kendim yapıyorum, sebzemi meyvemi kendim yetiştiriyorum. Eşimle birlikte şehir yaşantısını değil doğal yaşamı tercih ettikö dedi. Emine Bayrak da köyde doğal ürünlerle sağlıklı beslenip yaşadıklarını ve hayatlarından çok memnun olduklarını söyledi. Neşe ve İdris Tok çifti de doğal yaşamı bırakmak istemediklerini için köyde kaldıklarını anlattı. Neşe Tok, \"Tarımla uğraşıyoruz.ş Ekip biçiyor, sağlıklı yaşıyoruz. Şehir hayatı bize göre değil. Biz şehirde apartman dairesinde yaşayamazdık.\" dedi.

MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ

Sakalar Köyü Muhtarı Rıfat Alkan, 14 hanelik Aydınlar Mahallesinin sular altında kaldığını belirterek “2 hanedeki aileler ‘Şehir yaşantısı istemeyiz’ diyerek buradan ayrılmadı. Üst yamaca evlerini kurdular. Köylerini terk etmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köy detayları

-Ailelerden detay

-Tarlada çalışmaları

-Doğal ürünler üretme detayları

-Ailelerle röp.

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN,(DHA)

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3 yaşında spora başladı, şimdi çocukları yetiştiriyor

Eskişehir\'de anne ve babası milli sporcu olan, kendisi de 3 yaşındayken spora başlayan beden eğitimi öğretmeni Seda Duygu Aygün\'ün (35) tekvando, kick boks, karate ve boksta çok sayıda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Aygün, hafta sonları baba ve annesinin işlettiği spor salonunda üç buçuk ile 10 yaş arası çocuklara kick boks eğitimi veriyor

Eskişehir Anadolu Lisesi\'nde Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Seda Duygu Aygün, başarılı sporcular yetiştirmeye hedeflediğini söyledi. Spora 3 yaşındayken oyun olarak başlamadığını anlatan Aygün şöyle konuştu: \"Spora 3 yaşımda tekvandoyla başladım. Ailem, daha sonra beni voleybola, basketbola da gönderdi. Ama ben tekrar dönüp dolaşıp, dövüş sporlarını tercih ettim. Annem ve babam Eskişehir\'de özel spor salonu sahibi. 10 yıldır Eskişehir Anadolu Lisesi\'nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Tekvandoda dünya ikinciliğim, boksta Avrupa ikinciliğim var. Kick Boks\'ta 4 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğum var. Türkiye\'de namağlup bir sporcuyum. En son Temmuz ayında Polonya\'da yapılan dünya oyunlarında final müsabakasına çıktım ve dünya ikincisi oldum. Profesyonel kariyerimde 27 maç yaptım ve 24 galibiyetim var. Hedefim kariyerimi şampiyonluklarla devam ettirmek.\" Seda Duygu Aygün, hafta sonları ailesine ait spor salonunda en küçüğü 3,5 yaşında olan miniklere, yıldızlara, gençlere ve kadınlara kick boks eğitimi verdiğini söyledi.

\'SPORCULARIN ARKASINDAN EMEKLERDİ\'

Seda Duygu Aygün\'ün annesi Aysun Aygün, Seda\'nın antrenman salonunda büyüdüğünü belirterek, \"Seda bizim ilk ve tek çocuğumuz. Bizim yoğun çalışma tempomuz nedeniyle spor salonumuzda büyüdü diyebilirim. Biz antrenman yaparken emekleyerek, sporcuların arkasından gidiyordu. Miniklerde Türkiye şampiyonu oldu. Pek çok spor branşıyla ilgilendi ama o dövüş branşını tercih etti. Orada devam ediyor. Böyle bir çocuğun antrenörü ve annesi olmaktan son derece mutluyum\" dedi. Baba Erdin Aygün ise, hem antrenör hem de anne baba olmanın daha fazla stres yarattığını ifade ederek, “Tabi ki gururluyuz. Hem ülkemiz adına hem kulübümüz adına. Seda Duygu gibi bir kızımızın olması nedeniyle gururluyuz. Seda kulübümüzdeki diğer gençlere de örnek olmaktadır. Bu başarı hepimizin. Hem antrenörüyüm hem babasıyım. Bu ilginç bir durum. Toplumumuzda böyle aileler az. Birlikte maça gidiyoruz. Maç öncesi hazırlık çok öncesi. Adrenalin, kuşku, şüphe var. Rakibin analizini yaparken anne, baba ve antrenör olarak sporcudan daha endişeliyiz ama bu göstermemeye çalışıyoruz\" diye konuştu

Görüntü dökümü:

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-Seda Duygu Aygün\'ün çocuklarla birlikte,

-Çocuklara kick books antrenmanı yaptırırken,

-seda Duygu Aygün\'ün konuşması,

-Anne Aysun Aygün\'ün konuşması,

-Baba Erdin Aygünün kısa konuşması,

-Seda Duygu Aygün\'ün babasıyla antrenman yapması ve kazandığı madalyaların görüntüsü,

-Seda Duygu Aygün\'ün 3 yaşındayken tekvando kıyafeti ile çekilmiş fotoğrafı,

-Kazandığı madalyalarıyla çekilmiş fotoğrafları

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)



