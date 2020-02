DHA YURT BÜLTENİ-5

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı\'nın 58\'inci gününde Afrin\'de kontrolü sağladı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak\'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nın 58\'inci gününde Afrin kent merkezinde kontrol tamamen sağlandı. 58 gündür yürütülen harekat, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümüne denk getirilerek, zafer, şehitlere atfedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrin\'de Türk bayrağı dalgalandığını söyledi. DHA\'nın dünyaya duyurduğu zaferi değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, TSK\'nın, Afrin\'in şehir merkezine yönelik operasyonu, harekatın 57\'nci günü olan dün gece başlatarak bunu da Çanakkale\'de tüm personeli şehit olan 57\'nci Alay\'a armağan ettiklerini ifade etti.

TSK, sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak günü saat 17.00\'de \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattı. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekât, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) desteğiyle sürdürüldü. 20 Ocak\'tan bu yana Kilis ve Hatay\'ın Hassa ilçelerinden Suriye\'ye giren Mehmetçik ve ÖSO güçleri, adım adım ilerleyip Afrin\'in 6 beldesi olan Bülbül, Raco, Şeyh Hadid, Şeran ve Mabatlı ile bağlı köylerindeki teröristleri çatışmaların ardından temizleyip, bölgelerin kontrolünü sağladı. TSK jetlerden sivil halkın bölgeyi güven içinde terk etmesi için Arapça ve Türkçe yazıların yer aldığı bildiriler attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı\'yla kuşatılan Afrin\'deki sivillere jetlerden bildiri attı. Bildirilere şu cümleler yer aldı: \"Değerli Afrinli Kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teroristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin\'den ayrılmak isteyenler, TSK\'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar; sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT radyosunu dinleyin.\" Bildirilerin ardından Afrin\'deki siviller, kentin güneydoğusundan açılan koridorla bölgeyi güvenli bir şekilde terk etti. Sivillerin Afrin\'den ayrılmasının ardından da TSK ve ÖSO operasyon için harekete geçti.

JETLER VE TOPÇULAR BOMBALADI, ÖZEL KUVVETLER VE ÖSO GİRDİ

2 bin 300 kilometrekarelik alana sahip Afrin\'in kuşatılan şehir merkezine yönelik dün gece operasyon başlatıldı. TSK\'nın Özel Kuvvetleri, öncü olarak gece girdiği Afrin merkezinde çatışmalarla teröristlere büyük kayıp yaşattı. Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile topçu birlikleri de gece boyu belirlenen terör örgütü hedeflerini bombaladı. Şafak sökmeden karadan ÖSO unsurları ile şehre giren Mehmetçik, ilçe merkezinin kontrolünü bu sabah saat 08.30 itibariyle sağladı. Karşılarında Mehmetçik ve ÖSO\'yu gören siviller, zılgıtlarla sevinç gösterisi yaptı. Harekatla birlikte Türkiye\'ye roketli ve füzeli saldırılar engellenirken, bölgedeki sivilleri teröristlerin zulm ve baskılarından kurtarıldı.

AFRİN ŞEHİR MERKEZİNE VE SÖZDE KANTON BİNASINA TÜRK BAYRAĞI

Afrin merkezinde bulunan terör örgütünün sözde Afrin kantonu yönetim binası ile kentin her yerinden görülen hakim noktasına Mehmetçik tarafından törenle Türk bayrağı dalgalandırıldı. Bir Türk askeri, \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü\'nde Türk milletine ve yüce şehitlerimize armağanıdır\" dedikten sonra Mehmetçik ve ÖSO unsurları, silahlarıyla havaya ateş açarak kutlama yaptı.

DÜNYAYA DHA DUYURDU

58 gündür tüm dünyanın izlediği harekatı, başından bu yana cephe hattından takip eden Doğan Haber Ajansı (DHA) Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, Afrin şehir merkezinin kontrolünün sağlandığını ilk duyuran gazeteci oldu. DHA\'nın \'flaş\' koduyla duyurduğu haber, dünya medyası tarafından da takipçilerine \'son dakika\' olarak aktarıldı. Harekatın başından bu yana bölgede olan Hasan Kırmızıtaş, başına aldığı darbeyle de hafif şekilde yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇANAKKALE\'DE AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü töreninde yaptığı açıklamada, Afrin şehir merkezinin kontrolünü sağladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin\'de Türk bayrağı ve ÖSO bayrağının dalgalandığını kaydederek, \"Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından saat 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır. Afrin şehir merkezinde terör örgütünün paçavraları değil huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO’nun bayrağı dalgalanıyor. Rabbimize hamd ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin geleceği için mücadele eden ÖSO mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

TSK: ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada ise Afrin\'deki mayın ve el yapımı patlayıcı arama ve imha çalışmalarının devam ettiği açıklandı. TSK açıklamasında, \"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!\"

3 BİN 700\'ÜN ÜZERİNDE TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatın başından bu yana teröristler tarafından sınır hattında bulunan Hatay ve Kilis\'e 94 roket ve füze atıldı. Bu saldırılarla 7 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 113 kişi de yaralandı. Harekata katılan Türk askerlerinden 46\'sı, ÖSO mensuplarından ise 116\'sı şehit oldu. Başarıyla yürütülen harekatta 103\'ü dün geceden bu yana toplam 3 bin 700\'ün üzerinde terörist de etkisiz hale getirildi.

\'FIRAT KALKANI\'YLA AFRİN-KOBANİ KANTONLARININ BİRLEŞMESİ ENGELLENDİ

TSK\'nın yine ÖSO ile birlikte 24 Ağustos 2016\'da başlattığı ve 29 Mart 2017\'de tamamlanan \'Fırat Kalkanı Harekatı\'yla da 243 meskun mahalde, 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol sağlanarak Cerablus-El Bab hattı teröristlerden temizlendi. 67 Türk askerinin, 600 de ÖSO mensubunun şehit olduğu \'Fırat Kalkanı Harekatı\'nda, 3 bini aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu harekatla; terör örgütünün Türkiye sınırında Afrin ve Kobani kantonlarının birleştirilmesi engellenerek bölgedeki halk zulümden kurtarıldı.

ABDULLAH AĞAR: MEHMETÇİK VE ÖSO AFRİN\'İN KALBİNDE

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, başarıyla yürütülen harekatı DHA\'ya değerlendirdi. Ağar, Afrin\'in kalbine düzenlenen operasyonun, harekatın 57\'nci gününe denk getirilip, 57\'nci Alay şehitlerine atfedildiğini söyledi. Abdullah Ağar, şöyle dedi:\"Çanakkale 57\'nci Alay\'ın tüm askerleri şehit olmuştu. Afrin harekatı, 57\'nci günde başladı ve Çanakkale Zaferi\'nin yıldönümünde Mehmetçi o anlamlı günde Afrin\'in kalbinde Türk bayrağını dalgalandırdı. Dün gece başlayan Afrin harekatı, büyük bir askeri akıl ve hızla gelişti. Farklı yön ve istikametlerden büyür bir hızla gelen birlikler, Afrin\'in kalbinde buluştu. PKK tutunamadı. Dün gece çok şiddetli çatışmalar oldu ve bugün PKK\'nın ortada olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki süreç devam ediyor, tam anlamıyla bitmiş değil. Ama şu an Mehmetçik ve ÖSO Afrin\'in kalbinde. En sembol alanlarında en kritik alanlarda askerimiz bulunuyor.\"

\'HER AN KAHPECE BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA KALINABİLİR\'

Ağar, patlayıcı tuzaklarına da dikkat çekerek, teröristlerin her an hainliğini sürdürebileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:\"Özellikle tüneller, menfezler, dehlizler PKK\'nın saklanmış ve kahpelik yapabileceği önem kazanmış durumda. Patlayıcıların temizlenmesi gerekiyor. Tünellerin deşifresi PKK\'nın silah ve mühimmatlarının toplanması, masum ve terör unsurlarının birbirinden ayrıştırılması, bu saatten sonra çok önemli. Her an kahpece bir saldırıyla karşı karşıya kalınabilir. En ufak bir zafiyete yer verilmeden harekat tüm hassasiyetleriyle devam ediyor.

\'EN AZ 5 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALDE\'

Ağar, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise en az 5 bin olduğunu ifade ederek, \"Türk Silahlı Kuvvetleri, etkisiz hale getirilen terörist sayısını en son 3 bin 530 olarak açıkladı. Ancak bu rakam aslında aha fazla. TSK kendi tespit ettiklerini açıklıyor. TSK\'nın temel vazifesi, harekat olduğu için teröristlerin sayısına fazla bakmıyor. Harekatta PKK tarihinde ilk defa bu kadar eğitilmiş dağ kadrosu zayiatı veriyor. Harekatta en az 5 bin terörist etkisiz halde\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-ÖSO birliklerinin Afrin\'e ilerleyişi

-Afrin kent merkezinden görüntü

-Afrin\'deki sivillerin sevinç gösterisi

-ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezine girmesi

-ÖSO birliklerinin havaya ateş açması

-Türk askerinin Türk bayrağı dikmesı

-detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU/ SURİYE, (DHA)

===========================================

Bakan Fakıbaba\'dan \'Çiftlik Bank\' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çiftlik Bankın bakanlıkla ilgisinin olmadığı belirterek; \"Ocak ayında biz \'Çiftlik Bank\'ta vatandaşlar kandırılıyor\' diye Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilekçe vermişiz\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ankara\'dan karayolu ile Turhal ilçesine geldi. Bakan Fakıbaba, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve protokol üyeleri ile birlikte Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde \'Birlikte Üretim Modeli\' projesi toplantısında köylüler ile bir araya geldi. Köy okulu bahçesinde düzenlenen programda AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan\'ın konuşması sırasında telsiz mikrofon arızalandı. Mikrofonun arızasının giderilmesi için görevliler çalışırken Bakan Fakıbaba ise köylüler ile sohbet etti. Daha sonra Bakan Fakıbaba, okul girişinde vatandaşlara seslenmek için sandalye üzerine çıktı. Bakan Fakıbaba ilgilerinden dolayı köylülere teşekkür ederek, \"Bu köy halkını daha fazla nasıl mutlu edebiliriz. Hayat şartlarını ve refah seviyesini nasıl artırabiliriz. Girdileri nasıl azaltabiliriz. Ve alım garantisini nasıl verebiliriz. Bakın ben bunları söylüyorum. Tarım Kredi, Et Süt Kurumuyla, TMO\'suyla, Tarım Bakanlığı ile burada ektiğiniz bütün ürünlerin maliyetlerini düzelteceğiz. Sizlere alım garantisi vereceğiz. Ve insanlar daha mutlu olacaklar. İnanıyorum ki eskiden 1 lira kazanırken şimdi çok rahat bir şekilde daha fazla para kazanacaksınız\" dedi.

\'OCAK AYINDA ŞİKAYET ETTİK\'

Bakan Fakıbaba daha sonra Bakanlığı tarafından hazırlanan \'Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi\' projesinin startını Dimes Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde verdi. Proje kapsamında gebe bir ineğe buzağıyı öldürücü isalden korumak amaçlı aşı uygulandı. Burada Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba bir basın mensubunun \"Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı\" sorusu üzerine şeyle dedi:\"Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu içi millet zannediyor ki Tarım Bakanlığı ile ilgisi var. Çiftlik Bank\'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var. Ne de verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış. Ve ocak ayında biz \'Çiftlik Bank\'ta vatandaşlar kandırılıyor\' diye Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Müşteki olarak, vatandaş olarak. Ama bir tek bir şey var. Açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta biz deriz ki \'İşimiz yoğun olduğu için katılamadık\' diye bir telgrafımız olmuş. Sonradan vatandaşlarımızın kandırıldığını anladığımız an, ocak ayında biz kendimiz savcılığa şikayet etmişiz.\"

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Köy ziyaretinden görnütüler

-Köylüler ile sohbeti

-Sandalye üzerine çıkıp yaptığı konuşma

-Buzağı ölümlerinin önlenmesi projesinin startı ve çiftliğin gezilmesi

-Bakanın yaptığı Çiftlik Bank açklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/TURHAL(Tokat),(DHA)

===========================================

Kilis\'te Çanakkale ve Afrin zaferi kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103\'üncü yıldönümü törenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü harekatın zaferle sonuçlanması nedeniyle Kilis\'te coşkuyla gerçekleşti.

Kilis’te Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törene; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Reşit Polat, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve il protokolü katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kent merkezinde kontrolün sağlanması, etkinliklerin coşkulu geçmesine neden oldu. Hacı Cümbüş Kavşağı’nda protokol üyeleri, komandolar ve vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi. Mehter Marşı ve kahramanlık türküleri eşliğinde yürüyüş yapan binlerce Kilisli, ellerindeki Türk bayrakları ile sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi’ne kadar yürüdü. Tören, Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinliklerle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Yürüyüşten detay

- Törene katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 202 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

==========================================

Gaziantep’te şehitler anıldı

Gaziantep’te, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte tören düzenlendi.

Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeçi, CHP İl Başkanı Hayri Sucu, bürokratlar, asker, polis, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk konulması ile başlayan tören, Vali Ali Yerlikaya\'nın şehitlik defterini imzalamasıyla devam etti. Vali Yerlikaya Şehitlik Defteri\'ne, şöyle yazdı: \"Sizlerde biliniz ki milletçe bıraktığınız her emanete sahip çıkıyor, sizin şahadet sebeplerinizi aynı ruhla yaşatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin ilelebet payidar olması için yüce milletin her bir ferdi olarak, üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize söz veriyoruz. Bu vesileyle bağımsızlığımızı ve geleceğimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Anadolu\'yu vatan kılışımızdan bu yana yitirdiğimiz bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.\" Dua edilerek devam eden törende, askerlerin saygı atışı yapmasıyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Vali Yerilikaya ve protokol üyeleri şehit mezarlarını dolaşarak karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehit yeğeni olan 5 yaşındaki Hatice Kapra Alpman Şehit Dayısı\'nın mezarı başında İstiklal Marş\'ının 10 kıtasını ezbere okudu. Türk Bayraklarıyla donatılan mezarları ziyaret eden şehit yakınları ise duygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Törene katılanlar

- Çelenklerin konulması

- Saygı atışının yapılması

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Ali Yerlikaya\'nın konuşması

- Şehitlik defterinin imzalaması

- Şehit ailelerine karanfil verilmesi

-Hatice Küpra Alpman\'ın İstiklal Marşı\'nı okuması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

===========================================

Annesinin kucağında babasının mezarını ziyaret etti

Jandarma Uzman Çavuş babası Hakan Duyğal\'ı 2 yıl önce Mardin\'in Nusaybin ilçesinde terör saldırısında kaybeden 3 yaşındaki Meyra, annesi ve ağabeyleriyle birlikte şehit babasının mezarını ziyaret eti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kahramanmaraş\'taki Şeyhadil Mezarlığı\'ndaki şehitlikte tören düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman\'ın şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Şehitler için saygı atışının da yapıldığı törende Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile kent protkolü, şehit yakınları, askeri ve mülki erkan ile törene katılanlar mezarları ziyaret edip karanfil bıraktı. Kur\'an-ı Kerim\'in de okunduğu tören, dualarla sona erdi.

AĞABEYLERİYLE BABASINI ZİYARET ETTİ

Duygusal anların yaşandığı şehitlikteki törene katılanlardan Meyra Duyğal, ağabeyleri Şükrü Buğra ve Mustafa Berk Duyğal ile birlikte şehit babasının mezarını ziyaret etti. babasını kaybettiğinde henüz 10 aylık olan ve yakınlarının kucağında babasının fotoğrafıyla oynayan küçük Meyra, Şehitleri Anma Günü\'nde de annesi Sibel Duyğal ve yakınlarının kucağından inmedi.

\'YAVRULARIMIZ, ELHAMDÜLİLLAH GENÇ YAŞTA BÖYLE BİR MERTEBEYE ULAŞTI\'

2 sene önce Adıyaman\'da askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Jandarma Er Mücahit Şimşek\'in annesi Özlem Şimşek ise şehitliğin çok güzel bir mertebe olduğunu belirtirken, şehit annesi olmanın da çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Anne şimşek, \"Eninde sonunda bizim akıbetimiz de ölüm ama Allah\'ım herkese hayırlı ölümler nasip eylesin Yavrularımız da dedeleri gibi Çanakkale şehitlerinden olan şehitlerimizden inşallah. Genç yaşta yavrularımızı kaybettik ama Elhamdülillah böyle bir mertebeye ulaştı yavrularımız. Acısı büyük sadece\" dedi.

\'ONLARA AFRİN\'İ MEZAR EDECEKLER İNŞALLAH\'

4 yıl önce Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Vedat Sarıkaya\'nın babası Ömer Sarıkaya da acılarının anlatılacak gibi olmadığını söyledi. Baba Sarıkaya, \"Anlatılacak gibi değil ama geçiştirip gidiyoruz işte. Afrin\'de kanı beş kuruş etmez adamlar bütün fidanları toprağa veriyor. Ne desek boş. Ama Afrin\'i de mezar edecekler onlara inşallah\" dedi.

Oğlunun mezar taşını okşayarak başında gözyaşı döken anne Pakize Sarıkaya da, 2 oğlu daha olduğunu ve gerekirse vatan için onları da feda etmeye hazır olduğunu söyledi. Sarıkaya, \"Allah\'ım bütün askerlerimizi, devletimizi, milletimizi korusun. Nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Vatanımız kimse bölemez\" dedi. Şehidin eniştesi Mustafa Kartal da Afrin\'deki askerlere selam göndererek, \"Gerekirse hepimiz asker oluruz, şehit oluruz, gazi oluruz ama bu vatanı kimseye böldürmeyiz. Bu böyle bilinsin\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Şehitlik tabelası

- Şehit mezarları

- Mezar başındaki şehit yakınları

- Mezar başında Kur\'an-ı Kerim okuyan şehit yakını

- Şehit yakının mezarı temizlemesi

- Vali vahdettin Özkan\'ın çelen sunması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Törene katılan askerler

- Şehit kız Meyra Duyğal

- Şehit yakınları

- Mezarlara karanfil bırakılması

- Kur\'an-ı kerim okunması

- Dua edilmesi

- Şehit Hakan Duyğal\'ın eşi ve çocukları ile yakınlarının dua etmesi

- Annesi Sibel Duyğal\'ın kucağındaki Meyra

- Sibel Duyğal\'ın eşinin mezarına çiçek koyması

- Özlem Şimşek ile röp.

- Ömer Sarıkaya ile röp

- Pakize Sarıkaya ile röp.

- Mustafa Kartal ile röp

- Anıt önünde şiir okuyan kızlar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 308 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

===========================================

Samsun’da, Çanakkale şehitleri anıldı

Samsun’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103\'ncü yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kıranköy Şehitliğinde düzenlenen törene Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, şehitlik anıtına Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Vali Osman Kaymak, Şehitlik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Törende konuşan Vali Osman Kaymak, \"Mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğurunda ölüme seve seve giderek, şehitlik makamına ulaştınız. Bugün uğruna şehit olduğunuz vatanımızın her köşesinde minnet, şükran ve bağlılık duygularıyla sizleri anıyoruz. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen insanların şahadeti ve gaziliği pahasına kazanılan Çanakkale Zaferi, İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyetine giden yolda çok önemli dönüm noktası olmuştur. Çanakkale’de sergilenen birlik, beraberlik ve kardeşlik, dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş, hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. En zayıf anında bile ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, Çanakkale’de olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla vatanını koruma, demokrasisine sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bir yandan Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz\" dedi. Ardından Kuran-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Kıranköy ve Asri Mezarlığı\'nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Osman Kaymak ve beraberindekiler, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Görüntü Dökümü-HD

-----------------------------

-Çelenklerin anıta konulması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Kıranköy Şehitliğinde duaların okunması

-Kıranköy Şehitliğinde şehitliklere karanfil bırakılması

-Asri Mezarlığı şehitliğinde duaların okunması

-Asri Mezarlığı şehitliğinde karanfillerin bırakılması

(SÜRE 02.34 DK.)-(BOYUT: 288 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN,(DHA)

=============================================

Şehitler Günü\'nde oğlunun mezar taşını okşadı

Manisa\'da Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliği\'nde tören düzenlendi. Törende şehit annesi Bilgen Öz\'ün, oğlunun mezar taşını okşaması yürekleri burktu.

Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Manisa Garnizon Şehitliği\'nde düzenlenen törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, sivil toplum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak Manisa Valiliği, Manisa Garnizon Komutanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Muharip Gaziler Derneği, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi çelenkleri sunuldu. Çelenk sunma töreni sonrasında İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Saygı duruşuyla birlikte askerler tarafından üç el saygı atışı yapıldı. Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör örgütleriyle mücadele edeceklerini belirterek, \"PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Şehit yakınları ve gaziler olarak bu vatanımız için şehit olmaya hazırız\" dedi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehitlik Defteri\'ni imzaladı. Vali Güvençer, \"Türk milletinin sevgili, kahraman, asil evlatları, aziz şehitlerimiz, zafer müjde ve vaadinin tecellisine yakından sahip olduğumuz kutlu zaferin seneyi devriyesindeyiz. Ruhlarınız şad olsun. Bu vatan yeni Mehmetler, Mehmetçikler, Mustafa Kemaller ile takım sancaktarı olmaya devam edecek. Zaferlerimiz, zaferlere giden yolumuz açık, kutlu ve bereketli olsun\" diye konuştu.

TEK TEK ÇİÇEKLERİ DÜZELTTİ

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar dua ederek şehitliği dolaştı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde, 18 Şubat 2016\'da PKK terör örgütü ile girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra şehit düşen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Vedat Öz\'ün annesi Bilgen Öz ve babası Şefik Öz de oğullarını mezarı başında Kur\'an-ı Kerim okudu, dua etti. Anne Bilgen Öz, oğlunun mezarındaki çiçekleri tek tek düzeltti. Şehit oğlunun mezar taşını okşayan annenin gözyaşları, görenlerin yüreğini burktu. Protokol üyeleri Garnizon Şehitliği\'ndeki törenin ardından Polis Şehitliği\'ni ziyaret ederek, mezarlara karanfil bırakıp, dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Garnizon Şehitliği\'nden görüntü

-Şehit mezarlarından görüntü

-Törene katılanlardan görüntü

-Çelenk sunulması ve saygı atışı yapılmasından görüntü

-Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ümit Taydaş\'ın konuşması

-Şehit mezarlarına karanfil bırakılması

-Şehit annesi Bilgen Öz\'ün oğlunun mezarındaki çiçekleri düzeltmesi, mezar taşını okşaması

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

================================================

Çorum\'da şehit mezarlarına duygu yüklü notlar bırakıldı

Çorum\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında şehitlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret eden yakınları, duygu yüklü notlar ile karanfiller bıraktı.

Çorum Şehitlik Anıtı’nda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkanı Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şehitlik Anıtı’na Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı\'nın çelenkleri konuldu. Saygı atışının ardından Vali Necmeddin Kılıç, Şehitlik Defteri\'ni imzaladı. Törende duaların edilmesinin ardından şehit mezarlarına, yakınları tarafından ,\'Doğum günün kutlu olsun\', \'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için\' ve \'Canım oğlumuz seni unutmadık\' yazılı notlar ile karanfiller bırakıldı.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Çelenk sunumu

-Saygı duruşu İstitlal marşı

-Şehit Kabirlerini ziyaret

-Dualar

-Şehit mezarlarındaki çiçekler ve notlar

-Şehit yakınlarıdan görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 03.00 Dk) - (BOYUT: 180 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

================================================

Gürcistan, Türkiye\'den patates alımını durdurdu

Gürcistan Hükümeti\'nce, Türkiye\'den patates alımının geçici süreyle durdurulması kararı verildi. Sınırı geçen ve Gürcistan gümrüğünde bekletilen patates yüklü yaklaşık 30 TIR\'ın sürücüsü, geri gönderilmeye başlandı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili imzalı, 15 Mart tarihli, 598 sayılı yayımlanan kararname ile Türkiye\'den 1 Haziran gününe kadar patates alımı durduruldu. Gürcü yetkililer, kararı Türk makamlarına bildirdi.Gürcistan Hükümeti\'nce alınan karar sonrası Artvin\'in Sarp Sınır Kapısı\'nı geçerek, Gürcistan\'a gitmek üzere ülkenin Gönye Gümrüğü\'nde bekletilen patates yüklü yaklaşık 30 TIR\'ın sürücüsü, geri gönderilmeye başlandı. Hopa Limanı gümrük sahasında patates yüklü yaklaşık 15 TIR sürücüsünün ise bekleyişi sürüyor.

HTSO: KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) Başkanı Osman Akyürek, kararın kendilerine yeni iletildiğini belirterek, konuyu Türkiye\'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu ile ilgili bakanlıklar nezdinde takip ettiklerini söyledi. Akyürek, \"Alınan kararın komşuluk ilişkileri açısından olumlu değerlendirilmesi mümkün değil. Kararın en kısa sürede kaldırılması gerektiğini düşünüyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Sarp Sınır Kapısı görüntüler (ARŞİV)

Haber: Hayati AKBAŞ/ARTVİN,(DHA)