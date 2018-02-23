DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BATMAN\'DAN ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ \'ZEYTİN DALI HAREKATI\' İÇİN UĞURLANDI



BATMAN Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 44 özel harekat polisi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere dualarla bölgeye uğurlandı. Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde düzenlenen uğurlama törenine Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, İdare Mahkemesi Başkanı Berkan Ayturan, askeri yetkililer, kamu kurumlarının yöneticileri ve özel harekat polislerinin aileleri ile mesai arkadaşları katıldı. Uğurlama töreninde konuşan Vali Deniz, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapacak polislerin kutlu yola çıktığını belirterek, \"Sizler, asil milletin kahraman evlatlarısınız. Ülkemizin huzurunu bozan ve saldıran terör örgütünü bertaraf etmek için gidiyorsunuz. Nasıl ki içeride bu terör örgütünü bertaraf ettiyseniz yine aynı şekilde Mehmetçik ile beraber bu hainleri bertaraf edeceksiniz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yok. Sizlerin yürekli mücadelemiz sayesinde bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Sizleri yetiştiren anne- babalardan Allah razı olsun\" dedi.

Tören sonrası Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli 44 polis, kurban kesilmesi ve duaların okunmasının ardından bölgeye uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

-Valinin konuşması

-Vali PÖH uğurlarken

-Akrabalarıyla vedalaşırken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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2)KETÇAPLARIN İÇERİSİNE SAKLANAN ESRAR POLİSİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

DİYARBAKIR\'da, Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu satıcılarının esrarları ketçap dolu kutulara ketçap\'ın içine gizlemesi polisi hayrete düşürdü. Düzenlenen iki ayrı operasyonda, 625 kilo esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kapsamında dün gece 2 ayrı operasyon düzenledi. Topraktaş mahallesi Mega Sanayi Sitesindeki tabalası olmayan bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu maddesi olduğu bilgisini alan polis harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla iş yerine gelen polis dükkanda arama yaptı. Yapılan aramada, 342 ketçap kutusu içine ketçap\'a gizlenmiş 337 kilo gram kubar esrar ile 2 kilo gram toz esrar ele geçirdi.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda ise, Lice ve Hani ilçelerinden temin edilen uyuşturucuların batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine Silvan yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde arama noktası oluşturuldu. Durdurulan 06 MRJ 28 plakalı TIR\'da Narkotik dedektör köpeklerde arama yapılırken, aramada 288 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Diyarbakır polisinin dün gece düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 625 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgisi bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ketçap kutularının görüntüsü

-Kutuların açılmasından görüntü

-Ketçapların arasına gizlenmiş esrarların bulunması

-Esrarların çıkarılması

-TIR\'da yapılan aramadan görüntüler

-Esrarların bulunması

-Narkotik köğpeğinin yaptığı aramadan gförüntüler

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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3)SARIGÖL\'DA VATANA, BAYRAĞA VE ŞEHİDE SAYGI İÇİN YÜRÜYÜŞÜ

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, Milliyetçi Heraket Partisi (MHP) Sarıgöl İlçe Teşkilatı ve Sarıgöl Ülkü Ocakları Şubesi tarafından \'Vatana, Bayrağa ve Şehide Saygı\' yürüyüşü düzenlendi.

Sarıgöl Belediyesi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüdü. Şehit Esin Akay Caddesi, Tırazlar Caddesi güzergahını takip ederek Sarıgöl Şehitlik Anıtı\'na kadar yürüyen kalabalık, yol boyunca \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\", \"Ne mutlu Türküm diyene\", \"Vatan sana canım feda\" sloganları attı. Şehitlik Anıtı\'nda devam eden programda, şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kalabalığa seslenen Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kurucu, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürekten destekliyoruz. Terör odakları yıllarca Kandil\'i üs olarak kullandılar. 1990 yılından bu yana bir koridor oluşturarak, Türkiye\'ye Amanos Dağları\'ndan sızmaya başladılar. Bu koridor sayesinde Akdeniz\'e inmeye çalışıyorlardı. Kahraman askerlerimiz bu koridora \'dur\' dedi. Cephede kahramanca savaşan askerlerimizin yanındayız. Devletimizin bekası, birliği için ülkücüler olarak devletimizin yanındayız. Allah askerlerimizin ve güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum\" dedi. MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı da konuşmasında, cephede savaşan asker ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirtip, vatan için birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyledi.MHP\'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk\'un da katıldığı etkinlik, şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı\'nın konuşması

-Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kurucu\'nun konuşması

-Şehitler için Kur\'an okunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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4)YILIN EN BEĞENİLEN GAZETE ÖDÜLÜ HÜRRİYET\'E

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme ve Ekonomi Kulübü\'nce gelenekselleşen 9\'uncu KTÜ Medya Ödülleri dağıtıldı. 22 kategorideki ödül töreninde, Hürriyet Gazetesi \'Yılın En Beğenilen Gazetesi\' ödülüne layık görüldü. KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen KTÜ Medya Ödüllerinin bu yıl 9\'uncusu düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki ödül töreninde, 22 kategoride ödüller verildi. Törende internet ortamında 1 milyon 622 bin oylamayla belirlenen en iyi seçilen sanatçılar, medya kuruluşları ve medya temsilcileri ödülle layık görüldü.

Sunuculuğunu Ümit Erdim\'in yaptığı törene, oyuncu Birce Akalay, Bensu Soral, İbrahim Çelikkol, Aytaç Şaşmaz, Miray Daner, DEMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, film yönetmeni Can Ulkay, Doğan Haber Ajansı Trabzon Büro Şefi Muhammet Kaçar, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Haluk Ayyıldız ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü Başkanı İrem Dilek, ülkece zor günlerden geçildiğini belirterek, vatani görevini yapan tüm askerlere, güvenlik güçlerinde minnetlerini sunduklarını söyledi.

YILIN EN BEĞENİLEN GAZETESİ, HÜRRİYET OLDU

Yılın enlerine verilen ödül gecesinde, Hürriyet Gazetesi \'Yılın En Beğenilen Gazetesi\' ödülüne layık görüldü. Hürriyet Gazetesi adına ödülü Doğan Haber Ajansı Trabzon Büro Şefi Muhammet Kaçar aldı. Doğan Grubu\'nda çalışmaktan ötürü onur duyduğunu kaydeden Kaçar, Hürriyet Gazetesi\'nin ödüle ödülle layık görülmesinden dolayı KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü\'ne teşekkür etti, öğrenci topluluğuna da eğitimlerinde başarılar diledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen sponsorlara da ödüllerin verildiği etkinlikte, organizasyona destek veren Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) adına ödülü, TGC Başkan Yardımcısı Haluk Ayyıldız aldı.

Etkinlik konser ve KTÜ Dans Topluluğu\'nun gösterileriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Ödül töreni salon detayı

Hürriyet Gazetesi\'nin anons edilmesi

Ödülün alınması

Detaylar

Haber: Fatih TURAN Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON-DHA

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