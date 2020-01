DHA YURT BÜLTENİ-5

1)TERÖRİSTLERİN KARARGÂHI BÖYLE VURULDU

SURİYE\'nin Afrin kenti kırsalında terör örgütü PKK/YPG\'nin karargâh olarak kullandığı ev, fırtına obüsüyle vurularak imha edildi. Tam isabetle vurulan evdeki bir grup terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekâtı\'nı yürüten TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin\'e doğru ilerleyişi 15\'inci günde de devam ediyor. Operasyon kapsamında insansız hava araçları tarafından belirlenen terörist mevzileri ve karargâhları da karadan çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleriyle ateş altına alınıyor. Afrin kırsalında belirlenen ve teröristlerin karargâh olarak kullandıkları bir ev de fırtına obüsüyle ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan karargâhtaki mühimmatların da patlamasıyla alev topuna dönen ev imha edildi. Havaya uçan evdeki bir grup teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

2)HASANKEYF\'TE KÖY KORUCUSU VE KARISI EVDE ÖLÜ BULUNDU

BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde yaşayan güvenlik korucusu İsmail Kitmen ve eşi, bugün sabah saatlerinde evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Tarihi Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde güvenlik korucusu İsmail Kitmen, bugün sabah saatlerinde evine giden komşuları tarafından, ölü halde bulundu. Kapıyı çalan komşuları, ses gelmemesi üzerine içeri girdiği ve eşiyle birlikte İsmail Kitmen\'in ölü olduğunu görünce durumu jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Kitmen\'in kaleşnikof tüfekle önce eşini öldürdüğü, sonra da intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından güvenlik korucusu İsmail Kitmen ve eşinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne getirildi.

Evli ve bir engelli çocuğu olduğu belirtilen İsmail Kitmen ve eşinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

BATMAN/DHA

3)SOKAK HAYVANLARI İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞARAK BARINAK YAPIYORLAR

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği bünyesinde bir araya gelen gönüllü hayvan severler, hastalanan veya kaza geçiren bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmeleri için Keşan Belediyesi tarafından İspat Cami Mahallesi\'nde tahsis edilen 400 metrekarelik alanda gönüllülerin desteği ve hayırseverlerin bağışlarıyla barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 15 Haziran 2017 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, \"Sokak hayvanları için yetmediğimizi görerek belediye başkanımızdan yer istedik ve bu alanı tahsis etti. İçinde de kendi çabalarımızla ve yardım severler vatandaşların yardımıyla bazı şeyler oluşturduk. İyi gidiyor ancak daha çok desteğe ve insana ihtiyacımız var. Derneğin 80 üyesi mevcut ancak aktif çalışan 10 üyemiz var. Bize üye olup, her türlü yardımda bulunacak insanlara ihtiyacımız var\" dedi.

\'BU TÜR BİR YERE SOKAKTAKİ CANLARIN OLDUKÇA İHTİYACI VAR\'

Amaçlarının sokak hayvanlarına yardım etmek olduğunu ifade eden Cebeci, \"Yardıma muhtaç olan yaralı, hasta veya sokağa atılmış hayvanları alıp, tedavi ettirip daha sonraki bakımını burada sağlamak istiyoruz. Bu tür bir yere sokaktaki canların oldukça ihtiyacı var. Biz de bunlara kayıtsız kalamadığımız için derneği kurmaya karar verdik. Daha önce evlerimizde bakıyorduk ancak bu sorun olmaya başladı. Apartmanda yaşayan arkadaşlarımız da var, bahçeli evde yaşayan arkadaşlarımız da var. Böyle bir yere ihtiyaç duydu. Uyuzlu bir köpeği kimse sahiplenmek istemez. Ama bunların da tedavi olması gerekiyor. O yüzden burayı kurmaya karar verdik. Amacımız burada sokak canlarını tedavi ettirip, karınlarını doyurmak, sağlıklarına kavuştuktan sonra ise kısırlaştırıp sahiplendirmek veya yeniden dışarıya salmak\" diye konuştu.

\'DESTEK BEKLİYORUZ\'

Sevinç Cebeci, barınağa ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: \"Destek olarak mama, battaniye, pike veya nevresim istiyoruz. Destek olmak isteyen gönüllülerin Cumartesi, Pazar günlerini bize ayırarak, burada bizlere yardım etmelerini istiyoruz. 1 saatlerini dahi ayırsalar temizlik yapar, canlarımızı besleriz. Özellikle araçları olanlara ihtiyacımız var. Mama bırakmak için sokaklara çıkıyoruz ancak bir kaç arkadaştan öteye gidemiyoruz\"

\'20 CANI İYİLEŞTİRİP, SALDIK\'

Yapımı devam eden barınakta yardıma muhtaç sokak hayvanlarına bakmaya başladıklarını belirten Cebeci, \"Barınakta şuan 11 köpeğimiz var. Tabi sayı gün geçtikçe artıyor. 7 hayvanın tedavisi ise veteriner kliniğinde sürüyor. Evlerde de 9 yavru köpeğimiz var. Bunun dışında yine evlerde kedilerimize bakıyoruz. Sokak canlarımızın kışı rahat geçirmesini istiyoruz. İyileştikten sonra saldığımız ise 20 canımız var\" dedi.

Sevinç Cebeci, barınağı 1 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, hem gönüllülerden, hem de hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Keşan’da, belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki geçici hayvan barınağında da yardıma muhtaç sokak hayvanları tedavi edilip, kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendiriliyor ya da sokağa salınıyor. 2017 yılında belediyenin geçici hayvan barınağında 221\'i köpek, 69\'u kedi olmak üzere 290 sokak hayvanının kısırlaştırma ameliyatı, kuduz aşıları ve tedavileri yapılırken, bunlardan ancak 24\'ü sahiplendirilebildi.

4)ERCİYES DAĞINDA KASKSIZ KAYMAK YASAK

TÜRKİYE\'nin önemli kış sporları ve kayak merkezi Erciyes dağındaki pistlere ve mekanik tesislere kasksız sporcu ve kayakçı alınmıyor. Uluslararası kayak pistlerinin de (FİS) bulunduğu dağdaki 3 ayrı merkezde \"Hayatınız bizim için kıymetli. Kasksız mekanik tesislere binmeyin, pistlere çıkmayın\" şeklinde uyarı levhaları asıldı.

Uluslarası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından da tescil edilen bir çok kayak pistine sahip Erciyes dağının işletmesini üstlenen Büyükşehir Belediyesine ait Erciyes AŞ tarafından alınan kask kararı, dağaki 2 bin 200 metreden 3 bin 400 metredeki i Tekirkapı, Hacılar Kapalı, Develikapı gibi merkezlerde titizlikle uyğulanıyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, gerek sporcuların gerekse kayakseverlerin ve kızak kayanlar ile jetskiye binenlerin can güvenliğinin kendileri için hperşeyden önce geldiğini hatırlattı. Cıngı \" Olası bir kaza, bir düşme, bir çarpma gibi fiziksel olaya karşı kayak yapanları, teleski, telesiyej , gondol gibi mekanik tesislere binenleri koruma amaçlı olarak bu sezon kask zorunluluğu uyguluyoruz.\" dedi

Dağın çeşitli yerlerine ve pistlerle mekanik tesislerin önüne yerleştirilen uyarı levhalarında \" Sizin sağlığınız bizim için önemli\" şeklindeki uyarı yazıları yer aldı

5)BM\'DEN KARS\'TAKİ GÖÇMENLERE KIŞLIK YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği\'nin (SGDD-ASAM) destekleriyle, Kars\'taki 300 Suriye ve Afganistan uyruklu sığınmacıya kışlık yardım malzemeleri gönderildi.

Kent merkezinde, Paşaçayır yolundaki eski süt fabrikası lojmanlarında yaşayan Suriye ve Afganistan uyruklu 300 sığınmacıya, BMMYK ve SGDD-ASAM tarafından gönderilen kışlık battaniye ve giysiler, İl Göç İdaresi koordinesiyle dağıtıldı. Kişi başı ikişer battaniyenin verildiği sığınmacılar, malzemeleri imza karşılığı aldı. Görevliler yardımları dağıtırken çocuklar da İl Göç İdaresi Müdürü İlyas Yıldız ve polislerin ellerini tutup, hatıra fotoğrafları çektirdi. Yıldız, çocuklarla futbol oynarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Aileler ise İl Göç İdaresi görevlilerine ve polislere çay ikramında bulundu.

İl Göç İdaresi Müdürü İlyas Yıldız, \"Bugün burada BMMYK ve ASAM\'ın ikili görüşmesi neticesinde Göç İdaresi koordinesinde ilimizde bulunan Afganistan ve Suriyeli kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. İlimizde ağır kış şartları göz önüne alındığında daha önce Göç İdaresi bünyesinde dağıtılan yardımların ikincisini yapmaktayız. Burada yardımlarda katkıları olan BMMYK ve ASAM temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Göç İdaresi olarak bu hassasiyetimizi hiçbir şekilde eksilmeden devam edecek ve yurtları terk edip buraya gelen bizlere sığınan kardeşlerimize daima uzanan bir el olmaya devam edeceğiz\" dedi.

6)ÇİVİ TOPLAYARAK BAŞLADIĞI İNŞAATÇILIKTA KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

TOKAT\'ta yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Bülbül (47), 7 yaşındayken çivi toplayarak başladığı inşaat işinde, zamanla ustalaştıktan sonra kendi şirketini kurdu. Şimdi müteahhitlik yapan bülbül, daire yapıp satıyor.

Kent merkezinde yaşayan İbrahim Bülbül, henüz 7 yaşlarındayken yakınlarının yanında inşaatlarda çalışmaya başladı. İlk olarak inşaatlarda çivi toplayan Bülbül, daha sonra sıva ve duvar ustalığı yaptı. Yıllarca inşaatlarda çalıştıktan sonra 2003 yılında kendi oturduğu evi 32 bin liraya satarak kendi şirketini kuran Bülbül, apartman dairesi yapıp satmaya başladı. Küçük yaşta başladığı mesleğinde şirket sahipliğine kadar yükselen Bülbül, çok sayıda kişiye istihdam sağladı.

Çocukluğunda inşaatlarda çivi topladığını kaydeden Bülbül şöyle konuştu: \"O zaman Kayserili bir müteahhidimiz var idi. Lüks arabalar ile inşaata gidip geliyordu. Ama ben asla kıskanmam. İsterim ki cenabı Allah herkese bir iken iki versin. Bende azim var. Kendi kendime dedim ki, \'Allah’ım ona da iki göz vermiş, bana da iki göz vermiş. Ben de kulak var, onda de var. Yani bu başarıyor da ben niye başaramıyorum\' dedim. Yıllarca çalışmaya devam ettim. Akşam saat 17.00\'a kadar kalıp çakardım, tuğla yıkardım. 17.00\'dan sonrada ikinci bir iş yapardık. Hep çalıştık ve bugünlere geldik.\"

\'ARTIK ELİMİZDE DAİRE KALMIYOR\'

Şirketini kurduğu 2003 yılında ilk etapta satışlarda zorlandıklarını söyleyen Bülbül şunları söyledi:

\"O dönemlerde sıkıntılar çektik. Tamamen kendimizi ispatladıktan sonra şu anda şirketimizin levhasını diktikten sonra artık elimizde daire kalmıyor. Tokatımız\'ı seviyoruz. Tokat’tan çıkmayı da düşünmüyoruz. Tüm yatırımlarımızı da burada yapıyoruz. Yıllık 80-100 kişiye iş vermekten mutlu oluyorum. Çünkü ben de tabandan gelen biriyim. Şimdiye kadar 700 ile 800 arasında daire yaptım. Bu çok büyük bir başarı. Ben çok büyük bir kar peşinde değilim. Çünkü ben de tabandan geldim. Ben de zamanında ev kirası, elektrik, su faturası yatıramazken bugün Allah’a hamd olsun durumum iyi.\"

Meslektaşlarına yılmadan çalışmaları tavsiyesinde bulunan Bülbül, azmin elinden hiç bir şeyin kurtulamayacağını sözlerine ekledi.

7)PİRİNÇ TANESİNE İSTİKLAL MARŞI\'NI YAZACAK

İZMİT\'te pirinç tanelerine yazı ve resimler yapan Ali Kaya Özköprülü, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek için İstiklal Marşı\'nın 10 kıtasını pirinç tanesine yazma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde açılan \'Erzurum Tanıtım Günleri\' kapsamında stant açan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu olan Ali Kaya Özköprülü, pirince işlediği resim ve yazılarla ilgi çekti. Standa gelenler mikroskopa konulan pirinç tanelerini inceledi. Pirinç tanelerinde resimler, takım logoları, imzalar, yazılar ve kişilere ait özel resimler bulunuyor. Pirinç taneleri cam tüplerin içerisine konularak altın, gümüş kolyelerle satışa sunuluyor.

Pirinç tanesine insan saçından daha ince yazılar yazdığını söyleyen Özköprülü ,\"Daha önceki yıllarda pirinç tanelerine isimler yazılırdı. Öğrenciyken ben de o dönemde yapmıştım bu işi. Daha sonra bunu nasıl ilerletirim diye araştırmaya başladım. Bu bilimsel bir çalışma haline döndü. Yaklaşık 5 senelik Ar-Ge çalışması sonrasında resim çizip yazılar yazmaya başladım. O sürede 30 bin tane deneme yaparken, yeni bir buluş, yöntem icat denilebilecek bir şey yakaladım. Bu da matbaanın kağıda basamayacağı kadar alanlara mikro yazılar, resimler yapmamı sağladı. O teknikle de farklı yazı, dua, resim, logo gibi birçok şeyi yapmaya başladım. Daha da ince örneğin insan saçı yaklaşık 50 mikron kabul edilir bilim dünyasında, buradaki çizgiler yer yer ince çizgiler 5 mikron kadardır. Saç telinden 10 kat daha ince\" dedi. Mustafa Kemal Atatürk\'ü de pirinç tanesine resmettiğini söyleyen Özköprülü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Kişisel fotoğraflar yapabiliyorum, ayrıca dualar, futbol takım sembolleri, bu takımların kuruluş tarihleri dahi çok net okunabiliyor. Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafı var, imzası var. Daha da ötesi var, daha da ilerlettik bunu. Şu an çalıştığım şey Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesiydi, onu yazdım. Bir çalışmam var o da hazırlık aşamasında şu anda. Hazırlanıp bittiğinde Guinness Rekorlar kitabına başvuracağım. Zaten dünya rekoru olarak kabul edilecek, benzeri yok yani bir pirinç tanesine bu denli yazılabilen. Benim bildiğim Ukrayna\'da bir bey var müzesi var, bir pirinç tanesine 250 ülkenin başkentlerini yazmış bin 484 harf, benim yeni şu an çalıştığım, yeni proje İstiklal Marşı\'nın 10 kıtası olan bin 754 harfi çalışıyorum. Tamamlandığında hedefim Guinness\'e girmek olacak. Eserleri normal pilavlık gündelik kullanılan pirinçlere yazıyoruz, daha ince pirinçler var onlara da yazabiliyoruz. Türkiye\'de ki patenti bana ait, Amerika\'da ki patentini de aldım. Günde 20-25 adet üretebiliyorum\"

8)EL BİRLİĞİYLE OKULU TADİLATTAN GEÇİRDİLER

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde idareciler, hizmetliler ve velilerin desteğiyle okul tadilattan geçirildi.

Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idareci ve veliler sömestir tatilinde okulu tadilattan geçirdi. Okul Müdürü Ali Aktaş önderliğinde, idareciler ve veliler sponsorların katkısıyla malzeme temin etti. Daha sonra inşaat işiyle uğraşan veliler desteğiyle okulun iç duvarları, bahçe duvarlarındaki demir korkuluklar boyanırken, sınıf kapıları resimlerle kaplandı. Sınıf içleri ve koridorlarına da fayans ve granit döşendi. Çalışmalara Okul Müdürü Ali Aktaş, müdür yardımcıları Abdullah Çetik ve Berkant Taşcı, hizmetliler İbrahim Özdemir, Osman Uyar ve Şükrü Yeşilyurt da katıldı. Öğrenci velisi ve fayans ustası Ramazan Karabulut, \"Okulumuzun gerekli tadilatları, yenilikleri ve fayanslarını yaptık\" dedi.

Okul Müdürü Ali Aktaş, \"Sömestir tatili boyunca elbirliğiyle okulumuzun iç kısımlarını boyadık. Her yeri değiştirdik. Kaplıları giydirdik. Granit ve fayans döşedik. Bunu yaparken de hiçbir velimizden katkı almadık. Sadece sponsorlarımızı kullanarak bu işlemleri yaptık. Emeği geçen tüm velilerimize, ustalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Okul çalışanlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Birkaç gün sonra okul açılacak, öğrencilerimiz de pırıl pırıl hijyenik bir okulla yeni bir eğitim öğretim dönemine, ikinci döneme bekliyoruz. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçireceklerine inancımız tamdır\" diye konuştu.

73\'LÜK RAMAZAN DEDE ASKERLİK ŞUBESİNE DİLEKÇEYLE BAŞVURDU:

9)\" AFRİN İÇİN BENİDE ALIN ASKERE\"

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı harekatına destek olmak için Türkiye\'nin dört bir yanından askerlik şubelerine başvurular yapıldı. Kayseri\'de oturan 73 yaşındaki 4 çocuk 9 torun sahibi Ramazan Aslan gönüllü askerlik yapmak için askerlik şubesine dilekçeyle başvuruda bulundu. Aslan, \"Askerlik Şubesine gittim, vatanım için askerim dedimö ifadesini kullandı

Türkiye\'nin dört bir yanından 7\'den 70\'e vatandaşlar Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı harekatına katılmak için askerlik şubelerine başvuruda bulundu. Kayseri\'nin Merkez Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Esentepe Mahallesi\'nde yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Aslan Kocasinan Askerlik Şubesine dilekçe vererek gönüllü askerlik yapmak istediğini belirtti. 73 yaşındaki Ramazan Aslan gönüllü asker olarak çağırırlarsa gideceğini söyleyerek, \"Askerlik Şubesine gittim, \'vatanım için askerim.\' dedim. Onlarda bana, \'dilekçeni yaz, ver\' dediler. Suriye\'deki Afrin için, \'ben gönüllü askere gitmek istiyorum.\' dedim. Görev verirlerse görevi alacağım. Allah askerlerimize ömür versin, zarar ziyan vermesin. Bu vatan hepimizin, o yavrular orada bizim için çarpışıyorlar, Allah için çarpışıyorlar. Onlar için biz canımızı feda ederiz.ö dedi.

Aslan harekatla ilgili ise, \"Operasyon için ben teşekkür ediyorum. Bu memleketin selameti için, vatanımız, milletimiz için çalışıyor bunlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan razı olsun. Bütün memleketteki iyi insanların, bütün şerefli insanların yardımcısı olsun.ö şeklinde konuştu.

10)KAZALAR ARTINCA, POLİS EMNİYET KEMERİ UYGULAMASI YAPTI

MUŞ Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek tek uyaran polisler, ayrıca broşür dağıttı.

Yurt genelinde ocak ayında yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların artması üzerine Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İl Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Otobüs ve minibüsleri tek tek durduran trafik ekipleri, yolculara emniyet kemeri konusunda çeşitli uyarılarda bulunduktan sonra bilgilendirici broşür dağıttı. Geçen günlerde Muş-Bingöl arasında meydana gelen trafik kazasını hatıratan trafik polisi, şunları söyledi:

\"En son bu sene Ocak ayında bir kaza yaşandı. Solhan ve Muş arasında meydana gelen kazada 6 vatandaşımızı kaybettik, 29 vatandaşımız ise ciddi anlamda yaralanmıştı. Bu kazaların meydana gelmesinde her ne kadar hava koşulları etkili olsa da, yolculuk yapan vatandaşlarımızın emniyet kemeri takmamaları nedeniyle, 6 can kaybı yaşadık. Keşke yaşamasaydık ama oldu bir defa. Sizden ricam; sürücü veya firma yetkililerimiz sizi uyarmazsa bile yolculuğunuz esnasında sevdiklerinize kavuşmak için, yolculuğu tamamlamak için emniyet kemerinizi takmalısınız. Her ne kadar bunun idari yaptırım cezası olsa da bizim amacımız, sizin sağlıklı bir şekilde ulaşımınızı tamamlamanız.\"

Uygulamanın yerinde bir karar olduğunu ifade eden yolcu otobüsü sürücüsü Murat Göl, kendilerinin her zaman yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardıklarını söyledi. Göl, \"Otogar çıkışlarında, mola bitiminde muavinlerimiz yolcularımızı kemer takmaları konusunda uyarırlar. Ama kimileri var kemer takıyor, kimileri takmıyor. Biz uyarıyoruz, elimizden gelen de budur. Ben kendim direksiyonda olduğum müddetçe kemerimi mutlak suretle takarım. Can güvenliğimiz için, kemeri takmamız gerekiyor\" dedi.

Uygulamayla ilgili Muş Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

\"Muş ilimiz sınırları içinde trafik görevlilerimizce yapılan özel denetimlerde otobüslerde yolculuk yapan vatandaşlarımıza emniyet kemerinin takılmasının önemi ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımız ve otobüs şoförlerinin duyarlılıkları artırılarak, istenmeyen müessif olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenle yolculuk etmeleri amaçlanmıştır.\"

11)KAÇAK SİGARALARI HASSAS BURUNLAR BULDU

ADANA polisi, kent genelinde hasas burunlu köpeklerle yaptığı uygulamalarda 36 bin 980 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, kent genelinde yaptığı operasyonlarda 36 bin 980 paket kaçak sigara ve 144 paket kaçak çay ele geçirdi. Evlerde ve uygulama noktalarında, hassas burunlu köpekler ile yapılan aramalarda TIR ve otobüslerin gizli bölmelerindeki kaçak sigaralara el konuldu.

Yapılan baskınlarda 2\'si Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

