DHA YURT BÜLTENİ-5

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis\'in sınır hattında bulunan Öncüpınar Mahallesi\'ndeki zeytinliğe düştü. Şıhmehmet Türbesi yakınına isabet eden roketin patlamasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin ateşlendiği terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

KİLİS/DHA

2)VAN\'DA FECİ KAZA: 8 ÖLÜ, 2 YARALI

VAN\'ın Gürpınar ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Minibüste hayatını kaybeden 7 kişinin akraba oldukları ve Ağırı\'ya asker ziyaretine gittikleri belirtildi.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralırnda Van-Başkale Karayolu\'nun 70\'inci kilometresinde meydana geldi. Van\'dan yüklediği sebze ve meyveleri Hakkari\'ye götüren Muzafefer Korkmaz yönetimindeki 65 EH 165 plakalı kamyon, Başkale\'nin Esenyamaç Mahallesi\'nden yola çıkan ve Van\'a doğru gelen Cevat Toprak\'ın kullandığı 65 EN 541 palakıl minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Cevat Toprak, Cengiz Korkmaz, Cevdet Genco, Zübeyde Çanak, ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi ile kamyon sürücüsü Muzaffer Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. minibüste bulunan Zübeyde Çevir ile kamyonda bulunan Sinan Bayhan ise yaralandı. Vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekibi, jandarma ve itfaiye ekipleri sefk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van\'daki hastanelere kaldırılırken, Başkale\'nin Esenyamaç Mahallesi\'nden çıkan 7 kişinin akraba oldukları ve Ağrı\'ya asker ziyaretine gittikleri belirtildi.

3) PAKİSTANLI LİSELİLER, TATİLDE YARDIM İÇİN KİLİS\'E KOŞTU

PAKİSTAN\'daki depremden sonra Türkiye\'ye getirilen ve İstanbul\'da bir lisede öğrenim gören Syed Foaad Ahmed Gilani ve Adnan Ali Khan, Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlamasının ardından yarıyıl tatilinde Kilis\'e gelerek yardım kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaya başladı. Ailelerini 2005 yılında ülkelerindeki depremde kaybeden Pakistanlı Syed Foaad Ahmed Gilani ve Adnan Ali Khan, hem yoksulluk hem de terörden kurtarılıp Türkiye\'ye getirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı\'nın destek verdiği ve eğitimlerini İstanbul\'daki Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde sürdüren 2 liseli, yarıyıl tatillerinde dinlenmek yerine gönüllü olarak Kilis\'e geldi. İHH\'nin kentteki yardım koordinasyon merkezinde görev alan Gilani ve Khan, iç karışıklıklardan dolayı evlerinden olan Suriyelilere yardım ulaştırmak için çalışmaya başladı.

\'ÇOK MUTLUYUZ\'

İHH\'nin kentteki koordinasyon merkezine gelen Pakistanlı gençler, fırında çalışmanın yanı sıra gelen yardımların ülke içinde ve Suriye\'dekilere dağıtımında görev aldı. Syed Foaad Ahmed Gilani ve Adnan Ali Khan, Türkiye\'de olmaktan, Kilis\'te terör mağduru Suriyelilere yardım etmekten büyük mutluluk duyduklarını anlattı. İHH Suriye Çalışmaları Kilis Basın Birimi Sorumlusu Ali İmran Durman ise, şunları kaydetti:

\"İHH olarak dünyanın her bölgesinde yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatmaya çalışıyoruz. Pakistan\'da da 2005 yılında yaşanan depremde Syed Foaad Ahmed Gilani ve Adnan Ali Khan, ailelerini kaybetti. Bizim arkadaşlarımızda onlara ulaştıktan sonra yoksulluktan ve terör batağına saplanmalarından kurtarmak için Türkiye\'ye getirdi. Burada eğitimlerini yaptırdığımızı iki arkadaşımız da gönüllü olarak Suriyeli yine terör mağduru olan ailelere yardım ellerini uzattı. Onlar içini burada gece gündüzü çaba gösterdi.\"

4)KARS’TA CİRİTÇİLER BU DEFA MEHMETÇİKLER İÇİN SAHAYA ÇIKTI

ATA sporu ciritin yaygın olarak yaşatıldığı Kars\'ın Selim ilçesinde gençler bu defa sahaya Mehmetçikler için çıktı. Yoğun kar yağışı altında atlarına binen gençler, ciritlerini bu defa vatanın bölünmez bütünlüğü için havalandırdılar.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Böşköy köyüne çevre köylerden gelen ciritçiler yoğun kar yağışı altında atlarını hazırlayıp kamyonlarla yollara düştü. Köylerde tımarları yapılan atlar üzerlerine örtülen battaniyelerle birlikte pikap ya da kamyonlarla Başköy’e getirildi. Kar nedeniyle köy içindeki yolların geçit vermemesi üzerine titizlikle kamyondan indirilen atlara binen gençler cirit sahasına doğru yola koyuldular. Cirit müsabakasını izlemeye gelenler vatandaşlarda yaklaşık 20 santim kalınlığındaki kar yığınların bata çıka sahaya ulaştılar. Karlı zeminde önce atlarını ısındıran gençler daha sonra heyecan dolu müsabakayı başlattılar. Ciritlerin havada uçuştuğu, atların düşerek kara gömüldüğü müsabaka izleyicilere de coşkulu anlar yaşattı. Zeytin Dalı Operasyonunda ülkemizin huzur, refah ve güvenliği için mücadele eden Mehmetçiklerimiz için sahaya çıktıklarını söyleyen gençler ciritlerini bu defa kahraman ordumuza destek için havalandırdıklarını ifade ettiler. Ciritçilerden İlhami Yıldız, “Bugün bizim turnuvamızın asıl amacı ve gayesi Türk ordusu içindir. Osmanlı döneminde mızrak olarak kullanılan bu cirit sopasını bugün ordumuza destek olarak kullanıyoruz. Türk ordusunu destekliyoruz ve her zaman yanındayız. Allah onlarla birlikte olsun. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmez. Bu vatanı bölmek isteyenler kesinlikle bölemez. Buna biz hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Allah’ın izniyle de bölemeyecekler. Çünkü ne kadar er, erbaş ve rütbeli; ağabeylerimiz, arkadaşlarımız, gardaşlarımız, can yoldaşlarımız varsa bizlerde burada onların destekçisiyiz. Ne zaman ki bizlere ihtiyaçları olursa bizler devamlı yanlarındayız. Aslında Türk ordusunun hiçbir zaman desteğe ihtiyacı olmamıştır. Bunu da tüm camiaya, tüm dünyaya duyurmak istiyoruz“ diye konuştu.

5)NE VARSA MANAVGAT\'TA VAR, 2 ŞUBAT\'TA

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenecek olan \'Ne Varsa Manavgat\'ta Var\' fuarı 2 Şubat\'ta açılacak. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi\'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun katılımıyla açılacak olan Ne Varsa Manavgat\'ta Var fuarında, 80\'den fazla firma yer alacak. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, fuarı Manavgat Belediyesi, Manavgat Side Turizm Yatırımcılar Birliği (MASTOB) ile birlikte ilçenin çeşitli bölgelerinde konaklama sektöründe kurulan yatırımcı dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte organize ettiklerini belirterek, fuarla başta konaklama sektörünün satın almalarının Manavgatlı firmalardan yapmalarını hedeflediklerini söyledi.

\"Manavgat\'ın parası Manavgat\'ta kalmalıdır\" düşüncesiyle 4 yıl önce bu fuarı başlattıklarını kaydeden Başkan Boztaş, \"Başta konaklama sektörü olmak üzere toplu alım yapan firmalara \'Aradığınız bütün her şey Manavgat\'ta var. Burada var\' diyoruz. Mal ve ürün satan firmalara da \'kendinizi geliştirin, kalite belgelerinizi alın, pazar aramanıza gerek yok. Manavgat\'ta pazar var\' diyoruz. Onun için fuarın adını \'Ne varsa Manavgat\'ta var\' olarak belirledik. İlçemizde toplu alım yapan firma yetkilileriyle, mal ve ürün satmayı hedefleyen firmalarımızı 3 gün boyunca bir çatı altında bir araya getiriyoruz. Onlara birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için bir fırsat ve zemin oluşturuyoruz\" dedi.

MASTOB ve ilçede çeşitli bölgelerde bulunan konaklama tesislerini yatırımcılar derneklerinin fuarın organizasyonunda yer aldığını hatırlatan Başkan Boztaş, özellikle fuara otellerin satın alma birimlerinin büyük ilgi gösterdiğini anlattı. Geçen 3 fuarda otel yetkilileriyle iletişim kurarak, kendilerini geliştiren firmaların bugün konaklama sektörüyle iyi bir şekilde alışverişini sürdürdüğünü anlatan Başkan Boztaş, \"Bölgemizde özellikle bütün gıda ürünlerinde sadece otellere de değil, diğer toplu alım yapan firmalara tüketicilerin ihtiyacı olan her şey bu fuarda var. Bu ürünleri başka yerde aramalarına gerek yok. Manavgat\'ta hem pazar hem de ürünler mevcut\" diye konuştu.

Son yıllarda Manavgat\'ta yerleşik firmaların kendilerini geliştirme, fırsatları değerlendirme açısından büyük aşama kaydettiklerini aktaran MATSO Başkan Ahmet Boztaş, şöyle dedi:

\"Üretici firmalarımız her zaman ihtiyaca ve talebe cevap verebilecek bir pozisyon ve gücü oluşturmaya çalışıyorlar. Alım yapacak olan firmalar açısından ise artık her şey ayaklarının altında, elleriyle kollarıyla uzanabilecekleri yerde oldukları için burayı tercih ediyorlar. Bu geliştikçe artık Manavgat, doğu Antalya\'nın alışveriş havzası olma yolunda ilerliyor.\"

