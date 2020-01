DHA YURT BÜLTENİ-5

\'ZEYTİN DALI HAREKATI\' 8\'İNCİ GÜNÜNDE; 394 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (3)

1)ALİ BEKKİ KÖYÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hatay\'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında konuşlanan obüs topları, Afrin kırsalındaki terör hedeflerini vurdu. Yağış ve sisin kalkmasının ardından başlayan top atışlarıyla mevziler yerle bir edildi. Ayrıca atışın yapıldığı bölgelerde F-16 savaş uçakları da hedefleri vurdu. Karadan ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri de Hatay\'n Reyhanlı ilçesinin karşı bölgesine düşen Ali Bekki köyüne ele geçirildi.

2)AFRİN\'DEN KAÇTIKLARI MUŞ\'TA HAREKATA KATILAN ASKERLER İÇİN DUA ETTİLER

SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Muş\'a yerleşen Suriyeli aileler, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua etti. Suriyeli aileler, ülkelerinin terörden temizlenmesi halinde geri dönmeyi istediklerini belirtti.

Suriye\'den kaçarak 5 yıl önce Muş\'a yerleşen Alo ailesi, televizyon başında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonu yakından takip ediyor. Afrin\'de yaşarken çıkan iç savaş nedeniyle Halep\'e yerleştiklerini belirten Henan İbrahim Alo, daha sonra çatışmaların artması ile Türkiye\'ye geldiklerini söyledi. Türkiye\'de ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını aktaran Alo, \"Çok şükür güvendeyiz. Ancak anne, baba ve kardeşlerimiz, bir çok akrabamız Suriye\'de kaldı. Vatanımızı, akraba, dostlarımızı çok özlüyoruz. Teröristler temizlenirse Recep Tayyip Erdoğan da bize ülkemize dönmemizde bir sakıncanın kalmadığını söylerse ülkemize dönmek istiyoruz. Erdoğan olmasaydı binlerce Suriyeli öldürülecekti. Biz de belki şimdi hayatta değildik. Afrin\'deki Türk askerinin başarılı bir şekilde vatanlarına dönmeleri için dua ediyoruz\" dedi.

3)BABAANNESİNİN YARDIM ÇIĞLIĞI MİNİK BERAT\'IN HAYATINI KURTARDI

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı\'na bağlı ilaçlama ekibinde çalışan Serkan Yılmaz, Tarsus ilçesinde ilaçlama yaptığı esnada aniden fenalaşan 2 yaşındaki Adem Berat Şüt\'un hayatını kurtardı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. Evde oturduğu esnada torununun nefes almadığını fark eden Mesude Şüt dışarı çıkarak, korku ve telaşla yardım çığlığı attı. İlaçlama yaptığı esnada Mesude Şüt\'ün çığlıklarını duyan Serkan Yılmaz, yardıma koştu. Yılmaz, aniden fenalaşan, baygın halde nefes alamayan minik Berat\'ı hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Ateşlenerek havale geçiren minik Berat, Yılmaz\'ın insanlık görevini yerine getirmesi sonucu ölümden döndü. Kendisine emanet edilen torunu Adem Berat\'ın aniden fenalaştığını fark eden ne yapacağını şaşırdığını belirten babaanne Mesude Şüt, \"Torunuma bakıyordum. Annesi iğne almaya gitmişti ve bakmam için bana emanet etti. Birden bire fenalaştı. Yardım edecek birini bulmak için bağırarak dışarı çıktım. O an telaşla dışarı nasıl çıktığımı da bilmiyorum. Hiç ümidim yoktu. O an kimsem de yoktu. Dilim tutuldu. İmdadımıza Serkan kardeşimiz yetişti. Belediyenin aracıyla hemen hastaneye götürdü. Torunumun hayatını kurtardı. Bu iyiliğini hiç unutamam. Allah ondan bir kere razı olsun\" dedi.

Olay gerçekleştiği anda ilaçlama yaptığını ve çığlık seslerini duyunca yardım etmek için koştuğunu ifade eden Yılmaz, \"Kucağında çocukla bir kadının feryadını duyduk. Hemen yanına gittik. Belediyemizin aracı ile çocuğu acile götürdüm. Havale geçiriyormuş. Doktorlar \'ölmek üzereymiş\' dediler. Müdahale ettiler. Çocuğun durumu iyi olduğundan emin olduktan sonra işimizin başına döndük. İnsanlık görevimi yerine getirdim\" diye konuştu.

Hüsamettin ve Esma Şüt çifti de oğulları Adem Berat\'ın hayatını kurtardığı için Serkan Yılmaz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti.

4)ERZURUMLU GAZİLER, ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NA KATILMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

ERZURUM\'da bir grup gazi, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği\'nde toplanan gaziler, yoğun kar yağışı altında askerlik şubesine gitti. Gaziler, Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik TSK\'nın düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Dernek Başkan Yardımcısı Murat Öztürk, \"Gece gündüz fedakârca vatanın bütünlüğü, al bayrağın dalgalanması ve milletimizin huzuru için mücadele eden silah arkadaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Gazi olduk, gerekirse bu yolda şahadet şerbeti de içmek isteriz. Bizler çok iyi biliyoruz ki Türk\'ün Türk\'ten başka dostu yok. Bizler Türk milleti olarak her zaman ordumuzun yanında olduk. Erzurumlu gaziler olarak Afrin\'deki cephede yer almak için askerlik şubesine giderek görev verilmesini talep ettik. İnşallah yeniden silah altına alınırız\" diye konuştu.

Vatani görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren Gazi Fırat Küçük ise \"2005 yılının Haziran ayında Sivas İmranlı\'ya operasyona giderken kaza geçirdik ve felç kaldım. Tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşıyorum. Afrin\'deki güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Ben de gazi arkadaşlarım gibi evimde rahat edemiyordum ve onlarla birlikte şubeye gelip dilekçe verdim. Eksik olan uzuvlarımıza bakılmasın. Çok şükür yüreğimiz hâlâ sapasağlam\" dedi.

5)PALANDÖKEN, DOLDU TAŞTI

KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile doldu taştı. 20\'nin üzerinde pistten aynı anda 12 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken\'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor. Pistlerdeki ışıklandırma sayesinde geceleri de kayak yapılabiliyor.

Kent merkezine 5, Erzurum Havalimanı\'na 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi\'ne gelen tatilci ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte kayak yapma olanağı buluyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte Palandöken\'de yoğunluk yaşanıyor. En uzunu 12 kilometre olmak üzere 20\'nin üzerinde pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken\'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kar keyfini kızakla kayarak çıkarıyor. Pistlerdeki ışıklandırma sayesinde tatilciler geceleri de kayak yapabiliyor.

Tesislerdeki bir otelin genel müdürü Ali Güney, Palandöken\'e Türkiye\'nin dört bir tarafından turist geldiğini söyledi. Güney, şunları söyledi:

\"Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye\'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum\'da, kayak sezonu aralık ayı ile başlıyor ve nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan \'toz kar\' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. İklim koşulları, kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye\'nin değil, Avrupa\'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Tatilini bir kez Palandöken\'de geçiren seneye başka bir yere gitmiyor. Palandöken\'in her yerinde gündüz olduğu gibi geceleri de ışıklandırılmış pistler sayesinde kayak yapılabiliyor.\"

Bu yıl ilk kez geldikleri Palandöken\'e hayran kaldığını belirten Eylem Güven ise \"Kaldığım otelin önünden dağın her yerine telesiyejle gidilebiliyor. Pistler muhteşem. Acemisinden profesyoneline kadar herkese hitap eden pistler var. Kayak yapmasını bilmeyenler kızaklarla kayıyor. Havası ve doğası inanılmaz güzel. Buraya ilk kez geliyorum ama bundan sonra her yıl gelmeye kara verdim\" diye konuştu.

6)BURDUR\'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRMESİ

BURDUR\'da Bozkurt Mahallesi\'nde bulunan ve Depremevleri olarak bilinen bölgede yapılacak kentsel dönüşüm projesi hakkında hak sahiplerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Burdur Belediyesi konferans ve sergi salonunda yapılan toplantıya Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Depremevlerinde oturan Bozkurt Mahallesi sakinleri katıldı.

Toplantıda TOKİ Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu yapılacak konutlar ve ödeme miktarları hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Konyalıoğlu, TOKİ\'nin 1 milyon 200 bin konut yapma hedefi olduğunu, bunu yaparken daha nitelikli, daha fonksiyonel, daha kaliteli imalat yapmak istediklerini söyledi. Konyalıoğlu, \"Burdur mimarisi, Burdur halkının alışkanlıkları dikkate alınarak, iklimsel koşullar göz önüne alınarak tasarımlar oluşturduk. En fazla 8 katlı yapı inşa edeceğiz\" dedi.

Bölgede emekli ya da orta veya alt gelir grubundan vatandaşların olduğunu anlatan Konyalıoğlu, \"Bu vatandaşımızdan \'Anlaşma yaptığım zaman inşaatlar yapılıncaya kadar nerede kalacağım\' sorusu gelebilir. Biz bu konuda gerekli tedbirleri alıyoruz. Kurumla anlaşarak muvafakat senedini imzalayan vatandaşımıza, binasını tahliye edip yeni konutunu alıncaya kadar kurumumuzca aylık 650 lira kira yardımı yapacağız\" diye konuştu.

Bozkurt Mahallesi\'nde 318 hak sahibi olduğunu söyleyen Konyalıoğlu, yapılan çalışmalar neticesinde şu anda 64.80 metrekare olan hak sahiplerinin 150\'sinin 69.95 metrekarelik konutlara bedelsiz sahip olabileceğini, 168 hak sahibinin ise inşaat bitim tarihi itibariyle maksimum 10 bin lirayı 15 yıl borçlanarak ödeyebileceğini belirtti. Konyalıoğlu, şöyle dedi:

\"Kentsel dönüşümdeki mantık bir takım çevrelerin söylediği gibi \'rantsal dönüşüm\' değildir ve olamaz. Amacımız hak sahiplerini modern, sağlıklı, nitelikli, birinci derece deprem bölgesinde yer alan Burdur ilimizde geleceğe güvenle, çocuklarını çocuk oyun alanlarında rahatça oynatabileceği modern bir şehircilik alanına kavuşturmak istiyoruz. Amacımız bu. Ödemeler konut teslim edildiği andan itibaren başlayacak. Daha önce ödeme yapılmayacak.\"

Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, \"Biz Burdur\'umuzun çehresini değiştirmek için, sizlerin sağlıklı yaşanabilir konutlarda olmanız için böyle bir çaba içerisindeyiz\" dedi.

CHP Milletvekili Mehmet Göker, kentsel dönüşümde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de \"Bizim önceliğimiz yaşam koşulları düzgün olmayan evlerden yaşanabilir konutlara aktarılmanız ve o düzgün evlerde yaşamanız\" diye konuştu.

Toplantıda Gürol Konyalıoğlu, vatandaşın projeyle ilgili sorularını da cevaplandırdı.

7)TELEFON ALMAK İÇİN BİRİKTİRDİĞİ HARÇLIĞINI, MEHMETÇİĞE BAĞIŞLADI

KARAMAN\'da üniversite sınavlarına hazırlanan Tayyip Sezen (18), cep telefonu almak için harçlığından biriktirdiği 500 lirayı, babası Cevdet Sezen ise bir aylık muhtarlık maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Sezen, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olmak için babasıyla birlikte bağış yaptıklarını belirterek, \"Cep telefonsuz yaşanabilir ama vatansız yaşanamaz. Benim harçlıklarım onlara analarının ak sütü gibi helal olsun\" dedi.

Karaman\'da etli ekmek fırını işleten ve Kirişçi Mahallesi\'nin muhtarlığını yapan Cevdet Sezen, evinde televizyonda TSK\'nın Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile ilgili haberleri izlerken, bir aylık muhtarlık maaşı olan 1500 lirayı, askerlere destek olmak için Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Sezen, bu kararı ailesiyle de paylaşınca üniversite sınavlarına hazırlanan oğlu Tayyip Sezen de cep telefonu almak için harçlığından biriktiğini 500 lirayı bağışlamak istedi. Baba ve oğul bir bankaya giderek parayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı.

Mehmetçiğin sınır hattında destan yazdığını ifade eden Kirişçi Mahallesi Muhtarı Cevdet Sezen, şunları söyledi:

\"Muhtarlık maaşımı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladım. Şu an Mehmetçik sınır hattında, Afrin\'de destan yazıyor. Bu vatan bizim, bu topraklardan başka gidebileceğimiz hiçbir yerimiz yok. Devletimiz çok büyük, askerlerimizin, vatan evlatlarının hiçbir eksiğini bırakmıyor. Bizler de bu vatan için çarpışanların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Eğer onların morallerini bir nebze yükseltebilirsek mutlu oluruz.\"

\'CEP TELEFONSUZ YAŞANIR AMA VATANSIZ YAŞANMAZ\'

Babasından aldığı harçlıkları cep telefonu almak için biriktirdiğini belirten Tayyip Sezen ise askerlerin soğuk havada ve kış şartlarında vatan için mücadele ettiğini kaydetti. Parasını telefona harcamak yerine Mehmetçikler için bağışlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Sezen, \"Haberlerde gördükçe kimi zaman üzülüyor, kimi zaman seviniyor, gurur duyuyoruz. Babam akşam haberleri izlerken \'Ben muhtarlık maaşımı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağım\' dedi. Ben de telefon alabilmek için babamın bana verdiği harçlıkları biriktiriyordum. Babamın o lafı üzerine ben de biriktirdiğim harçlıkları yollamaya karar verdim. Param telefona değil de asker ağabeylerime gittiği için şimdi daha bir gururluyum. Ben telefonsuz yapabilirim ama vatansız yapamam\" diye konuştu.

