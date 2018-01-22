DHA YURT BÜLTENİ -5

Vatandaşlara bayrak dağıttı, zeytin dalı salladı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kilis\'te sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen toplantının ardından beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet edip Türk bayrağı dağıtan Akdağ, dolaştığı cadde üzerindeki bir zeytin ağacından kopardığı dalı havaya kaldırıp, bir süre salladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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Rasulayn\'dan Ceylanpınar\'a taciz ateşi: 1 askeri (2) (Yeniden)

SURİYE\'nin terör örgütü PKK/ YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesinden, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker hafif şekilde yaralandı.

Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesindeki PKK/YPG\'li teröristler, Ceylanpınar İlçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker omzundan yaralandı. Yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Olayın ardından sınırda görevli askerler, ateşin açıldığı bölgeyi hedef aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ceylanpınar sınırından yapılan taciz ateşine karşılık

- Ceylanpınar Suriye sınırından detay görüntüler

- Şehir turuna çıkan zırhlı araçlar

- Genel görüntü detayı

(KJ: Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Eşi tarafından işkence edilip, bıçaklanan kadın kurtarılamadı

GAZİANTEP\'te 16 yıllık eşi İlhan Kaya\'nın (38) ağzını çorap tıkayarak kapattıktan sonra yumruklayıp, defalarca bıçakladığı Neslihan Kaya (34), 9 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen 13 Ocak Cumartesi günü Güneş Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıl önce şizofreni teşhisi konulan İlhan Kaya, akşam evinde eşi Neslihan Kaya ile tartıştı. İlhan Kaya, tartışmanın ardından evden ayrılırken Neslihan Kaya ise 2\'si kız, 4 çocuğuyla aynı odada uyudu. Gece yarısı eve dönen İlhan Kaya, eşini yanına çağırdı. İlhan Kaya yanına gelen Neslihan Kaya\'yı mutfaktan aldığı bıçakla tehdit ederken, çığlıklarının duyulmaması için ağzını çorap tıkayarak kapattı. İlhan Kaya, önce yumrukladığı eşi Neslihan Kaya\'yı ardından defalarca bıçakladı. Vücudunun birçok yerinden aldığı yaklaşık 40 bıçak darbesiyle yaralanan Neslihan Kaya; eşi İlhan Kaya, başka bir bıçak almak için mutfağa gittiği sırada odadan çıkıp üst katta oturan ablası Emine Kaya\'nın evine kaçtı. Kanlar içindeki Neslihan Kaya, çağrılan ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak, Neslihan Kaya bu sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşkenceci eşi tutuklanan, 4 çocuk annesi Neslihan Kaya\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kaya\'nın yakınları morg önünde gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Neslihan Kaya\'nın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Neslihan Kaya\'nın akrabaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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4 kadın gündüz gözüyle hırsızlık yaptı

KAYSERİ’de 4 kadın güpegündüz hırsızlık yaptı. Kadınların hırsızlık yaptıkları evden çıkıp bir otomobile binip, uzaklaşmaları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

merkez Kocasinan ilçense bağlı Yıldızevler Mahallesi 302’inci sokakta meydana gelen olayda 4 kadın ev sahiplerinin evde olmamalarını fırsat bilip, hırsızlık için eve girdi. Güpegündüz hırsızlık yapan 4 kadın evde bulunan 5 altın yüzük, bir kolye ile 450 TL parayı da alarak girdikleri gibi çıktı. İki katlı müstakil bir evde dün öğle saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı sırasında ev sahibinin üst katta olduğu ortaya çıkarken hırsızların cesareti ise pes dedirtti. Hırsızların evden çıktıkları o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hırsızlık yapan 4 kadının evden çıkıp, daha sonra kendilerini almayan gelen bir otomobile bindikleri ve uzaklaştıkları görüldü. Ev sahibi ve aynı zamanda kentte yerel gazetede görev yapan Murat Tellioğlu ise hırsızların rahat tavırlarına tepki göstererek, “Gerçekten insan şaşırıyor. Adeta ellerini kollarını sallayarak ön kapıdan girip, arka kapıdan çıkıyorlar ve rahatlıklar hırsızlık yapıyorlar. ö dedi. Diğer yandan yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili harekete geçen polis güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Hırsızlık yapılan evden görüntüler

-Ev sahibi Murat Tellioğlu ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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10 bin liralık kabloyu çaldılar

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar 10 bin TL değerindeki kabloları çaldı. Hırsızların kabloları çalma ve plakası olmayan kamyonete yüklemeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gebze Arapçeşme Mahallesi\'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gündüz vakti, inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerine giren 2 kişi, çalışanların etrafta olmadığını görünce kabloları çalarak dışarı çıkardı. İş yerinde çaldıkları kabloları caddeye bırakan hırsızlar, daha sonra plakası bulunmayan bir kamyonetin kasasına kabloları yükledi. Güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, kapüşonları ile yüzlerini gizlemeye çalıştı. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş yeri sahibi Harun Aydın, \"Gündüz vakti iş yerimi soydular ve 10 bin TL değerinde kabloları çaldılar. Hırsızların bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almalarını istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlılar iş yerine girmeleri

Kabloları poşetlerle dışarıya çıkarmaları

Çaldıkları kabloları kamyonete yüklemeleri

HABER-KAMERA: Erol POLAT / KOCAELİ (DHA)

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KOSGEB ile hibe desteği

ADANA\'da işsizliği azaltmak amacıyla KOSGEB ile işbirliği yapan Çukurova Belediyesi’nin yeni dönem KOSGEB eğitimleri başladı.

Çukurova Belediyesi’nin, KOSGEB işbirliği ile açtığı kurslara katılan yüzlerce girişimciye sağlanan hibe desteğinden yararlananların bir kısmı kendi işlerini kurdular. 2018 yılında da KOSGEB eğitimlerine devam eden Çukurova Belediyesi’nin 1.dönem KOSGEB Girişimcilik Kursu eğitimleri başladı. Kendi işini kurmak isteyen girişimciler 12 grup halinde Haziran ayına kadar eğitim görecekler. Haziran ayında toplam 360 kursiyer KOSGEB eğitimini tamamlamış olacak. Katılımcılar herhangi bir ücret ödemeyecekler.

Çukurova Belediyesi olarak KOSGEB Girişimcilik Kurslarına önem verdiklerini ve girişimcilerin yoğun taleplerine karşılık vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Soner Çetin, gerçek girişimcilerin tespit edildiği kurslarla yüzlerce işyeri sahibine karşılıksız hibe sağladıklarını söyledi. KOSGEB eğitimlerinin başladığını ve kursların Haziran ayına kadar gruplar halinde devam edeceğini belirten Çetin, \"Her seferinde üzülerek belirtiyorum ki malesef Adanamız işsizlikte Türkiye şampiyonu. Projelerimizle istihdama katkı sağlamanın gayreti içindeyiz. Adana\'daki işsizliği azaltmak amacıyla KOSGEB ile ortaklaşa yürüttüğümüz girişimcilik kurslarına bu sene de devam ediyoruz. Haziran ayına kadar toplamda 360 girişimciye eğitim verip istihdam sağlayacağız. Kursiyerlerimiz hibelerini alıp işyerlerini kuracak ve kendi işlerinin patronu olacaklar\"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Verilen seminerden genel ve detay görüntüler

- Kursiyerlerden görüntü

- Konuşsacıdan görüntü

- Salondan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:ADANA, (DHA)

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