DHA YURT BÜLTENİ-5 

TSK\'dan açıklama : Kara harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile yeni bir açıklama yayımladı. Kara harekatının başladığının belirtildiği açıklama şöyle: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' 20 Ocak 2018 saat 17:00\'de başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

KAHRAMANMARAŞ\'TAKİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ HAZIR

NATO bünyesinde Kahramanmaraş\'ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Suriye\'den gelebilecek olası hava saldırılarına karşı hazır bekletiliyor. 6 Haziran 206\'da İtalya\'dan getirilerek Kahramanmaraş\'taki Gazi Kışlası\'na kurulan hava savuma sistemi, Suriye\'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Afrin kentine yapılan operasyonla birlikte Suriye\'den gelebilecek olası tehditlere karşı aktif hale getirildi.

Operasyon öncesi bakım ve denetimleri yapılarak İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis\'ın da yerinde incelediği sistemin, 360 derece radar sistemi sayesinde bin kilometre uzaklıktan yapılan füze saldırılarına karşı harekete geçme özelliği bulunuyor.

HATAY VALİLİĞİ\'NDEN \'BAYRAK ASILMASI\' DAVETİ

Hatay Valiliği, TSK\'nın Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekat\' nedeniyle vatandaşların ev ve işyerlerine bayram asılmasını istedi. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

\"Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00\'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin\'e yönelik olarak \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatılmıştır. Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize İlimizin maddi manevi desteğini bildirmek anlamında Hatay\'ımız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bayraklarımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya bütün Hataylı hemşerilerimizi davet ediyoruz.\"

Lojistik destek çadırları kuruluyor

Hatay\'ın Hassa ilçesi sınırından Afrin operasyonuna destek olan tank ve zırhlı araçlar, bölgede mevzileniyor. Askerlerin leçelik alanda konuşlanması görüntülenirken, sivil ekiplerin de lojistik destek için sınır bölgesine mini bir çadır kent kurması dikkat çekti.

- Reyhanlı bölgesinden askeri tanklar geçerken

- Askerlerin selamlamaları

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:REYHANLI,(Hatay),(DHA)

Hançer Filo\'dan 8 uçak hareket etti

Konya\'daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu 132\'nci Hancer Filo\'dan 8 adet F-16 savaş uçağı bugün saat 12.30\'dan itibaren Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı\' harekkatına katılmak için üs komutanlığından hareket etti.

Diyarbakır\'da yarım saat içinde 12 savaş uçağı kalktı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'ye yönelik dün başlattığı , \"Zeytin Dalı\" operasyonu devam ederken, operasyona sağlanan hava desteğinin önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır\'daki 8\'inci Ana Jes üssünden bugün yarım saat içerisinde 12 adet F-16 savaş uçağı kalkış yaptı. Türkiye\'nin Doğu hava sahasını korumak ile görevli 8(inci Ana Jet üssünhdeki hareketlilek saat 12.21 sıralarında başladı ve yarım saat devam ederken, savuş uçakları 2\'şer olarak peş peşe havalandı.

İncirlik\'ten 2 adet F-16 kalktı

Adana\'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Üssü\'ndeki Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait kargo uçaklarının hareketliliği devam ederken, F-16 savaş uçaklarının da pist başı yapması dikkat çekti. Bir süre sonra da F- 16\'lardan 2\'si kalkış yaptı. 4 adet F 16 da pist başında hazır bekledi.

İncirlik Üssü\'nden kalkan uçaklar, dün Afrin\'deki mevzileri vurmuştu.

Afrin\'deki bombardımana, Hançer Filo\'dan 12 savaş uçağı da katıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı\' harekatı kapsamında Afrin\'e gerçekleştirdiği havadan bombardımana Konya\'daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu olan 132\'nci Hançer Filo\'ya ait 12 adet F-16 savaş uçağının da katıldığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı\' harekatını, dün Adana\'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan 72 savaş uçağıyla bombardıman yaparak başlattı. Afrin\'deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı.

Hava saldırısına Konya\'daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu olan 132\'nci Hançer Filo\'ya ait 12 adet F-16 savaş uçağının da katıldığı ortaya çıktı. Hançer Filoya ait savaş uçaklarının, bombardımanın ardından tekrar üsse döndüğü öğrenildi.

\'Zeytin Dalı Harekatı\'için Diyarbakır\'a giden hava harekatına katılan 3 savaş uçağı Bandırma’daki üsse döndü

‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlamadan önce Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nden havalanarak, harekatı gerçekleştiren 72 uçak arasında yer almak için Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’ne giden F-16’lardan 3’ü harekâta katıldıktan sonra gece Bandırma’daki üslerine döndü. F-16’ların iniş yaptıkları sırada gök gürültüsünü andıran sesleri ve ışıklar içindeki görüntüleri kent merkezinden merakla izlendi.

Kahramanmaraş\'taki hava savunma sistemi hazır

NATO bünyesinde Kahramanmaraş\'ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Suriye\'den gelebilecek olası hava saldırılarına karşı hazır bekletiliyor. 6 Haziran 206\'da İtalya\'dan getirilerek Kahramanmaraş\'taki Gazi Kışlası\'na kurulan hava savuma sistemi, Suriye\'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Afrin kentine yapılan operasyonla birlikte Suriye\'den gelebilecek olası tehditlere karşı aktif hale getirildi.

Operasyon öncesi bakım ve denetimleri yapılarak İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis\'ın da yerinde incelediği sistemin, 360 derece radar sistemi sayesinde bin kilometre uzaklıktan yapılan füze saldırılarına karşı harekete geçme özelliği bulunuyor.

Adıyaman\'dan sınır kentlerine jandarma özel harekat sevkiyatı

ADIYAMAN\'dan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı\' harekatı için 90 kişilik jandarma özel harekat personeli sınır kentlerine sevk edildi.

Şehit Er Özgür Güven Kışlası\'ndan çıkan, 90 kişilik jandarma özel harekat personelini taşıyan 2 otobüs, güvenlik önlemleri arasında, sınır kentlerine gitmek üzere Adıyaman\'dan ayrıldı. Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlar yarak, askerlere destek verdi. Jandarma özel harekat personelinin, \'Zeytin Dalı\' harekatı için sınır kentlerine sevk edildiği belirtildi.



Karlıova\'da 34 köy yolu ulaşıma açıldı

BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımı kapanan 37 köy yolundan 34\'ü yeniden açıldı.

Karlıova ilçesine bağlı köylerde yoğun kar yağışı ve tipiden sonra kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Karlıova Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin, kapalı köy yollarının açılması için 24 saat esasına göre, 2 vardiya halinde çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi. Karlıova\'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 37 köy yolundan 34\'ünün ulaşıma açıldığı belirtilirken, 3 köy yolundaki çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, kapalı olan 3 köy yolunun da yarına kadar ulaşıma açılacağını söyledi. Yaklaşık bir haftadan beri kapalı olan 3 bin rakımlı Kaynarpınar Köyü yolunun ise köyde bulunan Jandarma Karakolu personelinin iki günlük çalışması sonucunda ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Bölgede kar nedeniyle kapalı olan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Caddede 9 kurşunla öldürüldü

RİZE\'de, berber 33 yaşındaki Önder Kocaman caddede 9 kurşunla öldürüldü. Olayla ilgili kaçan şüpheli M.K. aranıyor.

Olay, bugün saat 11:30 sıralarında Portakallık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. M.K., cadde üzerinde gördüğü berber Önder Kocaman\'a kurşun yağdırdı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Kocaman olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Kocaman\'ın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Polisin takibe şüpheli M.K.\'nın kaçtığı otomobil Engindere mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa\'da toplu sünnet töreni

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi tarafından toplu sünnet töreni düzenlendi. Afrin operasyonuna katılan askerler için Fetih Süresinin okunmasıyla başlayan şölende konuşan Başkan Fevzi Demirkol, \"Halkımızın kendini güvende, huzurlu hissettiği bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek istiyoruz\" dedi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda geleneksel hale getirilen sünnet şöleni etkinliğinin bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen programa Başkan Fevzi Demirkol, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Milletvekilleri Mahmut Kaçar ve Mehmet Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ve sünnet olacak çocukların aileleri ve davetliler katıldı.Sünnet şöleni etkinliği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesindeki Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtına katılan askerler için okunan Fetih Süresi ile başladı. Fetih Süresinin ardından ilahi grubu tarafından mevlit okutuldu. Yaklaşık bir buçuk saat süren mevlidin ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.Mevlit programının ardından konuşma yapan Başkan Fevzi Demirkol, sünnet şöleni programlarının geleneksel olarak devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Demirkol, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Haliliye Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve ‘Kirvem Belediyem Olsun’ sloganıyla sünnet şölenimizin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Göreve başladığımız günde hep şunu söyledik; ilklerin belediyesi olacağız ama tek olmayacağız. Halkımızın kendini güvende, huzurlu hissettiği bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek istiyoruz.ö

Başkan Fevzi Demirkol, konuşmaların ardından sünnet olacak çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Demirkol, daha sonra sünnet olacak çocuklara hediyeler taktim etti ve program sona erdi.Öte yandan; bu yıl 200 çocuğun kayıt yaptırdığı toplu sünnet program için kayıtlar, devam etmekte olup, vatandaşlar ayrıntılı bilgi için 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattını arayabilirler.

Gazipaşa\'da kaza: 2 yaralı

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin refüjdeki palmiyeye ağacına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi\'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa istikametinden deniz istikametine giden Akın Ömer Ömeroğlu\'nun (19) kullandığı 07 LDR 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarparak durdu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Akın Ömer Ömeroğlu ile yolcu olarak bulunan Kemal Tuncer (19) aracın dışına savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralı Akın Ömer Ömeroğlu daha sonra Alanya\'da bir başka hastaneye sevk edildi.

Mavi terlikli hırsız ve arkadaşı yakalandı

Kayseri\'de bağ ve bahçelerde kanalizasyon inşaatında kullanılan nervürlü demirleri çaldıkları tespit edilen terlikli hırsız O.E ve F.K jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

Kocasinan İlçe Jandarma komutanlığı hırsızlara yönelik bağlık ve bahçe alanlarda yaptığı operasyonlarla hırsızlara göz açtırmadı. 20 Ocak\'ta Höbek, Mollahaci ve Hasanci mahallerinde inşaatlardan bağ ve bahçelerden hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Kocasinan ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kayseri il jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ortak gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Yapılan arama O.E ve F.K çaldıkları kanalizasyon inşaatında kullanılan nervürlü demirleri ile yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık şüphelilerinde O.E jandarmaya kardeşine ait kimlik bilgilerini verdi. Yapılan ayrıntılı incelemede hırsızlık şüphelisi O.E\'nin sahte kimlik kullandığı ve hakkında \"Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Askeri Suçlarından\" arandığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerinde mavi terlikli hırsızlık şüphelisi O.E ve F.K sorgularının ardından sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki adli tabipliğe getirildi. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Yaralanan 5 yavru leyleğe anne oldular

SAMSUN\'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde geçen Temmuz Ayı\'nda uçmayı öğrendikleri sırada elektrik tellerine çarparak yaralanan 5 yavru leyleğin bakımı yaklaşık 6 aydır Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde yapılıyor.

Samsun\'da bulunan ve Türkiye\'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde, geçen Temmuz Ayı\'nda uçmayı öğrendikleri sırada elektrik tellerine çarparak yaralanan 5 yavru leylek vatandaşlar tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'ne getirildi. Burada tedavileri yapılan 5 yavru leyleğin bakımı yaklaşık 6 aydır Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde devam ediyor. Yaralanma sonrasında üniteye getirilen yavru leyleklerin tedavisi yapıldıktan sonra göç mevsiminin atlatılması nedeniyle doğaya bırakılmadı. Bakımı ünitenin rehabilitasyon bölümünde devam eden 5 leylek bahar aylarında tekrar doğaya bırakılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde görevli veteriner Paria Tabatabaei, Kızılırmak Deltası\'nda çok fazla aktif leylek yuvası bulunduğunu belirterek \"900 yuva bulunuyor. Leylekler üremek için deltaya geliyorlar. Yavru leylekler yaralandıklarında bizim kliniğimize çok getiriliyor. Genellikle vatandaşlar bulup bize getiriliyorlar. Temmuz ayında yeni uçmaya başlarken elektrik tellerine çarpıp yaralanan 5 yavru leyleğin tedavileri bitti ancak göç edemediler. Onları doğaya bırakmak için ilkbaharın gelmesini bekliyoruz. Bakımlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz\" dedi.

Polisin düşürdüğü silah, kar birikintisi içinde bulundu

SİVAS\'ta cadde kenarındaki kar birikintisi içi mermi dolu şarjör ve tabanca bulundu. Yapılan incelemede silahın göreve giderken düşüren bir polis memuruna ait olduğu tespit edildi.

Olay saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Halfelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kaldırımda yürüyenler içi mermi dolu şarjörü gördükten sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yol kenarında içi mermi dolu şarjörü buldu. Yapılan aramada şarjörün 20 metre ilerisinde de karın içerisinde tabanca bulundu. Daha sonra şarjörün ve silahın bulunduğu yere olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada silahın polis memuru M.Y.\'ye ait olduğu tespit edildi. Polis memuru M.Y.\'nin sabah benzinliğe yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan İl Emniyet Müdürlüğü\'ne göreve giderken silahını düşürdüğü öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası silah polis memuru M.Y.\'ye teslim edildi.

Alkollü kadın doktordan, polislere tehdit

ANTALYA\'da, trafik kazasına müdahale eden polisin \'dur\' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan anestezi uzmanı Dr. Emine G., yapılan testte 1.57 promil alkollü çıktı. Emine G., \"Ben doktorum\" diye bağırdığı polis ekiplerine, \"Bir gün polis, ameliyat için gelirse ben, ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz insan değilsiniz\" dedi. Emine G. ile polisler arasında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza riskine karşı caddeyi trafiğe kapattı. Polis, bu sırada ikazlarına uymayan ve içinde 2 kadının olduğu 71 FC 177 plakalı otomobilin sürücüsüne \'dur\' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadın sürücü, yola devam etmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine de aracını süren kadın, yoldaki bariyeri aşamayacağını anlayınca durdu.

ANESTEZİ UZMANI DOKTORDAN POLİSLERE TEHDİT

Trafik polisleri tarafından otomobilinden indirilen sürücü, alkol testi yapmak isteyen ekiplerle tartışmaya başladı. Polise uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen sürücünün, Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emine G. olduğu anlaşıldı.

Polislere, \"Ben doktorum, tamam mı?\" diye bağıran ve Antalya\'ya 2 önce geldiğini söyleyen Emine G., \"Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz\" dedi. Bu sırada, yanındaki arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı Emine G.\'nin polisle yaşadığı tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Yapılan ölçümde 1.57 promil alkollü çıkan Emine G.\'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu. Aracı alkollü kullanmaktan 1002 TL ceza yazılan Emine G.\'nin kullandığı aracın da babasına ait olduğu belirlendi. Otomobil, trafik otoparkına çekildi. Emine G. ise ifadesi alınmak üzere Demircikara Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Öte yandan Dr. Emine G.\'nin, olaydan önce arkadaşlarıyla eğlence merkezinde yemek yiyip, alkol alırken, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından \'Canlarla güzel bir akşamdayız her günümüz böyle mutlu olsun\' notuyla paylaştığı görüldü.

AKUT, Birleşmiş Milletler\'in sınavına hazırlanıyor

AKUT, Birleşmiş Milletler\'in INSARAG sınavı için Kocaeli\'de kampa girerek, gece kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

AKUT, Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Uluslararası Arama-Kurtarma Tavsiye Kurulu\'na (INSARAG) 2011 yılında kabul edildi. Birleşmiş Milletler\'in, INSARAG üyesi ekiplerin operasyonel gücünü kaybetmemesi adına yaptığı sınava hazırlanan AKUT, Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü içerisinde 2 günlük kampa girdi. Kampta, \'INSARAG Farkındalık\', \'Kişisel Koruyucu Ekipmanlar\', \'Yapısal-İleri Enkaz\', \'Tıbbi Operasyonlar\', \'Tehlikeli Maddelerde Müdahale\', \'Ağır Kaldırma\', \'Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma\', \'İp Teknikleri ve Teknik Kurtarma\' eğitimleri veriliyor. 19 Mart\'ta Bulgaristan\'da düzenlenecek olan sınav için yapılan hazırlık kapsamında gece enkazda arama kurtarma çalışması yapıldı.

Kampta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AKUT Başkanı Recep Şalcı, \"AKUT, Birleşmiş Milletler\'in yaralarını saran arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi. Türkiye\'deki iki ekipten bir tanesi. Biz INSARAG akredite ekibi olduğumuz için, 5 yılda bir sınava girmemiz gerekiyor. Akreditasyonumuzu yenilememiz gerekiyor. 19 Mart tarihinde Bulgaristan\'da tekrar sınava gireceğiz. Bu sınav için şu an hazırlıklarımız ve eğitimlerimiz sürüyor. Bu olağan tatbikatlarımızdan bir tanesi, her ay bir tane yapıyoruz. Burada şu an INSARAG ekibimiz ile birlikte İzmit, Manisa ve Kuşadası ekiplerimiz çalışmalarını yapmakta ve sınava hazırlanmakta. Bu sınav 3 basamaktan oluşuyor. Hafif Arama Kurtarma, Orta Arama Kurtarma ve Ağır Arama Kurtarma. Biz orta sınıf kurtarmacı olarak şu an sınava hazırlanıyoruz. Bu sınav içerisinde hem yönetsel becerilerimiz hem de enkaza müdahale üzerine bir uygulama gerçekleşiyor. 19 Mart\'ta buradan Bulgaristan\'a hareket edeceğiz ve Bulgaristan\'da 3 günlük bir sınav sonucunda sınavımız bitmiş olacak. Umuyoruz ki tekrar Türkiye\'yi Birleşmiş Milletler içerisinde temsil eden bir üs olarak gururla ülkemize geri döneceğiz\" dedi.

