DHA YURT BÜLTENİ-5 

Mersin\'de DEAŞ bombacıları yakalandı



MERSİN\'de terör örgütü DEAŞ\'ın tutuklanan sözde \'tarım bakanı\'nın ifadesi doğrultusunda bombalı araçla saldırı yapmayı planladıkları öne sürülen 2 terörist yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte DEAŞ\'a yönelik yapılan operasyon ile ilgili açıklama yaptı. İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, ismi açıklanmayan örgütün sözde \'tarım bakanı\' olan tutuklu zanlının ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı. DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 2 kişi hakkında bilgi veren zanlının, şüphelilerden birinin örgüte ait oto tamir atölyesinde çalıştığını, yapılacak eylemlerde kullanılacak bombalı araçları hazırladığını ve bomba düzenekleri hakkında bilgisi olduğunu, diğerinin de onu evinde sakladığını bildirmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bombalı araçla saldırı yapmayı planladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü DÖKÜMÜ

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-arşiv

-Emniyet müdürlüğü görüntüleri

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) -

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Mardin toz bulutu nedeniyle gece gibi (2)

UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU, HASTA VE HAMİLELERE İZİN

Uçak seferlerinin iptal edilmesine neden olan toz bulutu ve yağışın yarattığı olumsuz hava koşulları ile ilgili Mardin Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile bayanlar, 19 Ocak 2018 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır\" denildi.

Görüntü Dökümü

-Gündüz olmasına rağmen gece gibi görünen kent merkezi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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Doğu\'da kar, 821 köy ve mahallenin yolunu kapattı

DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 430\'u Erzurum\'da olmak üzere toplam 821 köy ve mahallenin merkezlerle olan bağlantısı kesildi.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına giren Doğu Anadolu\'da, üç gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışı köy ve mahallelerin yollarını da kapattı. Erzurum\'da kar ve tipi nedeniyle 430 mahallenin yolu kardan kapandı. Erzincan\'da 162, Muş\'ta 110, Ağrı\'da 51, Kars\'ta 39, Ardahan\'da 24 ve Iğdır\'da 5 köy oluna ulaşım sağlanamıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Özel İdare ekipleri, karın geçit vermediği yerleşim birimlerini açmak için aralıksız çalışıyor.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölge genelinin bugün aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini bildirdi. Güney ve güney batılı yönlerden zaman zaman saatteki hızı 40-60 kilometreye çıkan rüzgarın beklendiğini belirten uzmanlar, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli, tedbirli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ERZURUM

-Drone ile çekilen kar temizleme çalışması

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARDAHAN

-Kent merkezinde kar yağışından

-Kar yağışı altında yürüyenlerden

-Otomobillerini temizleyenlerden

-Kaldırımdaki karları temizleyenlerden

-Çatılarda buz sarkıtlarından

-Kura nehrinden su ihtiyacını karşılayan kuşlardan

-Röportaj

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)

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Hakkari’de 15 köy, 42 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ\'de yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçelere bağlı 15 köy, 42 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari kent merkezinde uzun bir aradan sonra bugün kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü. Kar kalanlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu Hakkari\'de 15 köy ve 42 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapalı köy ve mezra sayısının aratacağını söyledi.

Hakkari’de geçmiş yıllara göre karın geç yağdığını söyleyen Hasan Öztunç, \"Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ne kadar çok kar yağarsa o kadar iyi olur, kuraklık yaşamayız. Karın bu kadar zaman sonra yağması iklim değişikliğinin gösteriyor. Biz Hakkari\'ye kar yağdığı için seviniyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından genel vev detaylar

-Hasan Öztunç isimli vatandaş ile röportaj

-Kar yağışından korunmak için kaçanlar

-Belediye ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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Lösemili 12 yaşındaki Cansu\'nun hayalı GS\'lioyuncularla tanışabilmek

KAYSERİ’de yaşayan 12 yaşındaki lösemi hastası Cansu Demirduman, taraftarı olduğu Galatasaray’ın yıldızlarıyla buluşmanın hayalini kuruyor. Cansu, pazartesi günü Süper Lig’de oynayacağı Kayserispor karşılaşması için için Kayseri’ye gelecek olan Galatasaray kafilesiyle buluşup, en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi’nde 4 aydır lösemi tedavisi gören Cansu Demirduman, en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelmek olduğunu belirterek, “ Ben Galatasaray’ın fanatiğiyim. Takımımızda ki oyuncuların her birini de ayrı seviyorum. Özellikle Muslera ve Batefimbi Gomis’e hayranım. Umarım sesime kulak verirler ve onlarla tanışma fırsatı bulurumö diye konuştu. Galatasaraylı futbolcularla tanışmanın hayalini kuran Cansu, öYatağım ve nevresim takımım sarı kırmızı, Galatasarayla yaşıyorum. Şimdiden imzalatmak üzere formam ve atkım da hazır, hafta sonu takımımız Kayseri’ye gelecek ben de inşallah onlarla bir araya gelme fırsatı bulurum. Muslera ve Gomis’e formamı imzalatırımö diyor.

Sosyal medyada da #CansuHayalineKavussun ve #GalatasarayCansuileBulussun başlığı ile yüzlerce Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim, kulüp resmi sitesi, futbolcular ve kulüp tercümanların da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi etiketleyerek Cansu’ya destek mesajları atıyor ve böylelikle Galatasaray yönetimine seslerini duyurmaya çalışıyor.

“KIZIMIN MUTLU OLMASINI İSTİYORUMö

Anne Zümrüt Ünal (37) ise, kızının Galatasaray sevgisinin farklı bir boyutta olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “ Cansu, adeta Galatasarayla yaşıyor, takım galip geldiği zaman yüzünde gülücükler açıyor. Puan kaybında ise üzüntüsü yüzüne yansıyor. Diğer hasta yakınları da Cansu’dan bahsederken sürekli ‘fanatik’ yakıştırması yapıyor. Cansu’nun ismini pek kullanan olmuyor, onun Galatasaray sevgisini tüm hastane biliyor ve Cansu’yu sorarken ‘Fanatik napıyor’, ‘Fanatiğe selamlar’, ‘Fanatiğin durumu nasıl’ diyorlar. Ben de kızımın hep hayalini kurduğu, futbolcularla tanışmasını çok isterim. Biliyorsunuz onlar için moral çok önemli. Mutlu oldukları zaman hücreler çoğalıyor. Kızımın mutlu olması için, bu buluşmanın gerçekleşmesini ben de çok istiyorum. Bir anne olarak, hastalığı süresince kızımın hep mutlu olmasını istiyorum\"

Görüntü Dökümü:

- Lösemi tedavisi gören Cansu ile hastane odasında röportaj

- Cansu\'nun tedavisinden kısa görüntü

- Tedavi gördüğü ERÜ\'den dış çekim

- Genel detay

Haber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,DHA)

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Kayseri\'de kar kalınlığı Erciyes\'te 2 metreye, kent merkezinde 32 santim

Kayseri\'de beklenen kar yağışı dün gece başladı. Erciyes Kayak Merkezi\'nde son yağışla kar kalınlığı 2 metrenin üstüne çıktı. Kent merkezinde ise kar kalınlığı 32 santim olarak ölçüldü.

Çiftçilerin ve tatilcilerin dört gözle beklediği kar yağışı Kayseri\'nin Talas, Hacılar ,Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde etkili oldu. Uzunyayla olarak bilinen Pınarbaşı ilçesinde çok sayıda grup köyünün yolları kardan kapandı. Kayseri-Malatya, Kayseri-Kahramanmaraş, Kayseri- Erciyes karayollarında ulaşım kontrollü olarak yapıldı. Bölge trafik ekipleri ve jandarma kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların,seyahat etmesine mani oldu. Kayseri-Erciyes-Develi karayolunda ise Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait karla mücadele araçları sürekli çalışma yaptı. Kayseri kent merkezinde kar kalınlığı 32 santim, Talas ve Hacılar ilçelerinde ise 35 santime ulaştı. Kar yağışı sonrası Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri ana arterlerde karla iş makineleriyle kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Karne almaya giden öğrenciler ise kar topu oynayıp, karın tadını çıkarttı

Görüntü Dökümü:

- Kent merkezinin farklı noktalarından kar yağışı görüntüsü

- Belediyenin kar temizleme çalışması

- Kar ile oluşan kartpostallık görüntüler

- Kar yağışından kaçan köpeğin çam altına saklanması

- Kar manzaraları

- ERÜ\'den dış çekim

- Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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Bakan Özhaseki Diyarbakır\'da karne verdi

DİYARBAKIR\'da düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır\'daki okullaşma oranının yüksek olmasının önemine değinerek, bundan son derece mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretimde yarı yıl tatilinin başlaması nedeniye Diyarbakır\'da düzenlenen karne dağıtım törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Hasan Basri Güzeloğu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Kayapınar ilçesindeki Minikler Anaokul\'unda yapılan karne dağıtım töreninde Bakan Özhaseki, minik öğrencilerle bir araya gelerek karne ve çeşitli hediyeler verdi.

\'ÇOCUKLAR TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÜDÜMENE GİRECEK ŞEKİLDE BOŞ BIRAKILMAMALI\'

Karne dağıtım töreninde konuşan Bakan Özhaseki, Diyarbakır\'da yüzde 98 oranında bir okullaşma oranının olduğunu belirterek, bundan mutluluk duyduğunu söyledi. Eğitim sisteminin bilimsel esaslarla oturtulduğunu belirten Bakan Özhaseki, \"Her işin başı eğitim. Eğer eğitimi siz bu yaşta doğru ve bilimsel esaslara oturmuş vaziyette çocuklarımıza verirseniz, o çocuklarda ilerde çok büyük faydalar bekleyebilirsiniz. Ama eğitimi veremezseniz, başka batıl inançlarla kafalarını doldurursanız veya terör örgütlerinin güdümüne girecek şekilde boş bırakırsanız işte o nesillerden bir şey beklemek doğru olmaz. Hepimizin okullarda öğrendiği birleşik kaplar misali var. Birleşik kapların bir tarafından suyu döktüğünüzde diğerlerine eşit bir vaziyette yayılır. Eğer eğitimi insanoğluna doğru bir şekilde verirseniz bu, iyilik olarak, gelişmişlik olarak, refah, kalkınma olarak, kültür ve sanat olarak karşınıza çıkar. Allah korusun bunu vermezseniz, kötülür verirseniz, cahil bırakırsanız, o da karşınıza her zaman tabii ki kötülük, cehalet, sevgisizlik, ilkellik olarak döner. O yüzden eğitime son derece önem veriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Miniklerden görüntü

-Bakan\'ı gelişi

-Miniklerin Bakanı karşılaması

-Bakanın açıklamaları

-Miniklere karnelerinin verilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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\'Tefecilik\' iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi

ADANA\'da çıkar amaçlı suç örgütü kurup \'tefecilik\' yaptıkları iddiasıyla yakalanan 1’i kadın 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 54 yaşındaki Aziz Yaşar B.(54) hakkında \'tefecilik\' ve \'yağma\' için çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Polis, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldığı 1\'i kadın 13 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Çetenin liderliğini yaptığı iddia edilen Aziz Yaşar B. ile birlikte 13 kişi yakalandı. Şüphelilerden Aziz Yaşar B.\'nin, çiftçilere çok yüksek faizlerle para verdiği, paraları ödemeyenlere tehdit ve zorla senet imzalattığı ileri sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişi yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden genel görüntü ve tabelası

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Kadın cinayetinde savcı indirimsiz ömür boyu hapis istedi

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesi Nuran Soydinç\'i (45) 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Hidayet Özdemir (46) hakkında mütalaa veren cumhuriyet savcısı, ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı, cezada indirim yapılmamasını talep etti.

Manavgat\'ta geçen yıl nisan ayında, iki çocuk annesi Nuran Soydinç\'i 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hidayet Özdemir\'in (46) yargılandığı davaya Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Tutuklu sanık Hidayet Özdemir, duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan katılırken, Nuran Soydinç\'in çocukları, sanık avukatı ve Soydinç\'in yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Faize Yavuz, Nuran Soydinç\'le bir yıl aynı otelde çalıştıklarını ve yaklaşık 4 yıldır arkadaş olduklarını anlattı. Daha önceden eşine boşanma davası açan Nuran Soydinç\'in öldürüldüğü gün, kendisine, eşinden ayrı kalamadığını, boşanma dilekçesini geri çekeceğini söylediğini anlattı. Faize Yavuz, Nuran Soydinç\'in sanıktan çekindiğini, tedirgin olduğunu da söyledi.

\'ESKİ KOCASINA DÖNMESİ ZORUMA GİTTİ ÖLDÜRDÜM\'

Cinayetin ardından kendisini yaralayan Hidayet Özdemir\'e Manavgat Devlet Hastanesi\'nde refakat eden polis memurları da tanık olarak dinlendi. Polis memurları, sanığın kendilerine anlattıklarını ön görüşme tutanağı olarak kayıt altına aldıklarını belirtti. Polisler, Hidayet Özdemir\'in kendilerine, \'Daha önce ben Nuran Soydinç\'in ihtiyaçlarını karşıladım. Mali yardımda bulundum. Param bitince de eski kocasına geri döndü. Bu durum zoruma gitti, öldürdüm\' dediğini aktardı.

\'POLİSLERLE SADECE 3 CÜMLE KONUŞTUM\'

SEGBİS\'le duruşmaya katılan sanık Hidayet Özdemir ise polis görevlileriyle hastanede yaptıkları görüşmeyi doğrulayarak, görüşmeye avukatının da katıldığını belirtti. Özdemir, \"Ben orada polislerle 3 cümle konuştum. Onlar benim ağzımdan çıkmayan şeyleri de yazmışlar. Ben kendimde değildim, o tutanakları kabul etmiyorum\" diye konuştu.

KASTEN ÖLDÜRME

Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın polis merkezi ve cumhuriyet savcısının sorgusundaki beyanlarının doğru kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Kendisini yaralayan sanığın suçtan kurtulmak amacını güttüğünü iddia eden savcı, sanığın polisteki ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattığını belirtti. Sanığın \'O benim hayatımı bitirdi, ben de onun hayatını bitirdim\' ifadesiyle cinayeti tasarlayarak ve planlayarak işlediğini ortaya koyduğunu anlatan savcı mütalaasında, sanığın Türk Ceza Kanunu\'nun 81\'nci maddesindeki \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca meşru müdafaa ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını talep etti.

Duruşma, sanık avukatının savunması için ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Cinayet olay yerinden görüntüler (arşiv)

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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