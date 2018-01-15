DHA YURT BÜLTENİ-5

(EKİYLE YENİDEN)

1)PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PİLOTLARI: SAĞ MOTOR ANİDEN HIZLANDI VE UÇAK SOLA SAVRULDU

ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uçağın pilotları ve kabin ekibinin ifadelerine başvuruldu. Uçağı en son terk eden pilotlar, iniş sonrasında bilemedikleri bir nedenden dolayı sağ motorun aniden hızlanarak uçağın sola savrulduğu yönünde ifade verdi.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ile 6 mürettebatı hiçbir sorun yaşanmadan tahliye etti.

Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Olaydan sonra uçak halatla sabitlenerek denize kaymaması için de önlem alındı.

Uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise uçaktaki pilotlar ve kaben ekibinin ifadesinde başvuruldu. Soruşturmada pilotlara alkol kontrolü de yapıldı. Pilotlarda alkole rastlanmadı.

Uçağın kaptan pilot ve yardımcı pilotun ilk ifadelerinde, havada iniş için alçalmaya başladıklarında gerekli ikaz ve uyarıları yaptıklarını ve sorunsuz piste teker koyduklarını belirterek, \"Normal inişimizi gerçekleştirip, hızımızı azaltarak deniz tarafından sağ yöne doğru manevra yapacağımız sırada bilemediğimiz bir nedenden ötürü sağ motor aniden hız aldı. Bu hızlanmayla kontrolümüzden çıkan uçak aniden sola savruldu ve yamaçtaki çamura saplandı\" dedikleri öğrenildi.

UÇAĞI EN SON KAPTANLAR TERK ETTİ

Uçakta kaza sonrası yaşananlarla ilgili de konuşan kaptan pilot, \"Uçakta kaza sonrası hemen kuleye acil kodu gönderdik. Yolculara gerekli uyarıları yaparak tahliyelerine yardımcı olduk. Tahliyenin hızla gerçekleşmesi için yolculara kişisel eşyalarını almamaları ve uçağı arka kapıdan hızla terk etmelerini söyledik. Tüm yolcuların tahliyesinden sonra mürettebatımla birlikte en son biz de uçaktan ayrıldık\" dediği öğrenildi.

Uçağın 4 kişilik kabin ekibi de ifade verdi. Onların da verdikleri ifadede, \"Ankara\'dan havalanan uçak Trabzon Havalimanı\'na yaklaşma yaptığı sırada pist sonunda uçak manevra yapacakken hızlandı ve uçak sola savruldu. Bir anda uçak denize yöneldi. Yolcuları bu esnada sakinleştirmeye çalıştık\" dedi.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi de incelemelerini tamamladı. Uçağın kara kutusunu incelemeye alan ekip ayrıntılı kaza raporu hazırlayacağı öğrenildi.

Öte yandan uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için bugün gerekli iş makinelerinin getirilmesinin ardından çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

PİLOTLARIN POLİS İFADESİNE DHA ULAŞTI

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında uçağın pilotlarının polise verdiği ilk ifadelerine DHA ulaştı.

KAPTAN PİLOT: KONTROL BANA GEÇTİ MOTOR KOPTU

Boeing 737-800 tipi uçağın birinci pilotu Ender B., (62), Ankara\'dan kalkış yapmadan önce uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını ancak inişten kısa bir süre uçağın sol yöne yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtti. İfadesinde uçağın durmamasıyla kontrolün kendisine geçtiğini, fren yaptığını ancak uçağın durmadığını anlatan 41 yıllık pilot ifadesinde şunları söyledi:

\"41 yıllık pilotum, 3 yıldır bu şirkette görev yapıyorum. Ankara Esenboğa Havaalanı\'ndan kalkış öncesi uçuş seyir defterini aldım, uçakta her hangi bir sorun yoktu. Uçakla 22.30 sıralarında kalkış aldık. İniş ve kalkışlardan 2\'nci pilot sorumludur. Kuleyle görüştüm, Trabzon\'da havanın yağışlı olduğunu öğrendim. Pist açık ve net gözükmekteydi. 2\'nci pilot inişi gerçekleştirdi. Normal bir iniş gerçekleştirdikten sonra uçak durmadı. Uçak durmayınca kontrol otomatik olarak bana geçti. Fren yaptım, uçak sol tarafa yöneldi, bir kez daha durmak için fren yapınca uçak sol taraftan pistten çıktı. Uçağın sağ motoru istem dışı hareketle aniden hızlandı, toprak zemine de çarpan motor bulunduğu yerden koparak denize doğru düştü. Sonra bizde toprak zeminde bir süre sürüklendikten sonra durduk. Hemen kuleyle irtibata geçtik, yardım istedim. Kısa sürede ekipler yanımıza geldi\"

YARDIMCI PİLOT: TOPRAK ALANDA SÜRÜKLENDİK

Ankara\'dan sorunsuz şekilde havalandıklarını anlatan uçağın yardımcı pilotu İrfan Y. (46) ise ifadesinde şunları dedi:

\"Ankara\'dan sorunsuz şekilde havalandık. Trabzon\'da normal bir iniş gerçekleştirdik. Tekerlekler pist zeminine değdi, zeminin ıslak oluşuyla uçak yavaşlamadı. Bunun üzerine uçak deniz yönüne doğru kaymaya başladı, kontrol kaptan pilota geçti. Kontrolün benden çıkmasıyla birkaç saniye sonra uçağın sağ motoru koptu. Toprak alanda sürüklendik. Sonra da yardım talebinde bulunduk.\"

BAŞSAVCI: OLAYI HER YÖNÜYLE ARAŞTIRIYORUZ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, soruşturmaya ilişkin DHA\'ya açıklamalarda bulundu. Trabzon halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başsavcı Kutanoğlu, \"Olay olur, soruşturma açılır. Bizde bu olayla ilgili arkadaşlarımızı yönlendirdik ve olaya ilişkin soruşturma başlattık. Şuan soruşturma sürüyor. Verileri görmek lazım. Soruşturma kapsamında gerekli ayrıntılı incelemeler yapılacak. Uçak pilotları ve mürettebatının bilgilerine başvuruluyor. Olayı her yönüyle araştırıyoruz\" dedi.

BOEİNG FİRMASI YETKİLİLERİ DE GELİYOR

Öte yandan kaza sonrası Boeing firması yetkililerinin de Trabzon Havalimanına gelerek uçak kazası ile ilgili inceleme yapacağı öğrenildi. Teknik uzmanların da yer alacağı firma yetkilileri ürettikleri Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı ile ilgili ayrıntılı inceleme yapacak. Uçağın 5 yıldır uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN Kamera: Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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2)FOÇA\'DA MICIRLI YOL TEPKİSİ

İZMİR\'in turistik ilçesi Foça\'yı, İzmir - Çanakkale Karayolu\'na bağlayan sathi kaplama türünde yapılan ve bir ay geçmeden bozulmaya başlaması tepkilere neden oldu. Yoldaki mıcırların fırlayarak araçlarına zarar verdiğini ve kazalara neden olduğunu ileri süren Foçalılar, imza kampanyası başlatıp, bir an önce sorunun çözülmesi istedi.

Foça\'yı, İzmir- Çanakkale Karayolu\'nun Türkelli sapağı bölümüne bağlayan 26 kilometrelik yol ile ilçeyi Gerenköy - Maltepe- Seyrek üzerinden Ulukent\'e bağlayan yaklaşık 35 kilometrelik hattaki yollar, geçen ekim ayında mıcır ve yapıştırma malzemesi kullanılarak (sathi kaplama türü yol) olarak yenilendi. Yapım süresinde çok sayıda araç zift ve taş fırlamaları dolayısıyla çeşitli seviyelerde hasar gördü. Mıcırların daha önceki onarım çalışmalarında olduğu gibi araçlar geçtikçe yapışacağı ve yolun düzeleceği umulurken, tabakalar halinde sökülüp, daha da tehlikeli hal aldı. Camlarına ve kaportalarına gelen mıcırlar nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasarlar meydana geldi. Bazı vatandaşlar camları açık seyahat ederken, karşı yönden gelen aracın fırlattığı taşların içeri girdiğini ve araç içindekilerin can güvenliğini tehdit ettiğini ileri sürüp, ilçeye gelecekleri uyardı.

İKİ GÜNDE 2 BİN İMZA

Karayolları 2\'inci Şube Müdürlüğü\'ne sözlü olarak, Savcılığa ise dilekçe vererek şikayetlerini bildiren Foçalılar, sonuç alamayınca, imza kampanyası başlattı. İlk iki günde 2 bin imza toplayan vatandaşlar Foça\'nın adeta bu yolla cezalandırılmış bir ilçe haline geldiğini söyledi.

Doğal, tarihi ve jeopolitik özellikleriyle ilçenin duble yolu çoktan hakkettiğine inandıklarını belirten elektrikli ev aletleri bakım ve onarımı işiyle uğraşan Sedat Özdemir, \"Artık bizi perişan eden mıcır yol değil sıcak asfalt yol istiyoruz\" dedi.

Foça Belediyesi\'nin MHP\'li Meclis Üyesi Taner Acar ise vatandaşların yoğun talepleri ile birlikte kampanya başlattıklarını, konunun artık siyasi değil hayati bir önem taşır hale geldiğini söyledi. Taner Acar, \"Bu yoldan hep şikayetçiydik. Ancak son dönemde yapılan kötü imalatla kullanılmaz hale geldi. İmalattaki eksikler bütün yolların çakılla kaplanmasına neden oldu. Bu çakıllar ciddi kazalara, can kayıplarına ve ekonomik kayıplara sebep oldu, hala da olmaya devam ediyor. Boyaların kalkmasıyla, camların patlamasıyla şikayetler inanılmaz derecede çoğaldı. Bugün Foçalıların ve Foça\'ya gelenlerin araçlarına bakarsanız durum daha iyi anlaşılır. Yolun yapımıyla ilgili olarak Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak soruşturma izni alamadık. Ulaşabildiğimiz yetkililere derdimizi anlattık ama yine sonuç alamadık. Foçalılar olarak konuyla ilgili tüm yetkililere bir kez daha seslenmek istiyoruz. 1981 yılında yapılan bu yol artık Foça\'ya yetmemektedir. Bu yol ivedi olarak, en hızlı bir şekilde yenilenmeli. Tabi ki hayalimiz duble yol. Ama en azından insanların kaza korkusu yaşamadan gidip geleceği, daha geniş, daha huzurlu, kazalarla ve ölümlerle anılmayacak bir yol istiyoruz\" dedi.

Acar, 10 gün sürdürecekleri kampanyada toplanacak imzaları Karayolları 2. Şube Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü\'ne ileteceklerini, bölgedeki köy ve belde yollarında ortaya koyduğu başarılı çalışmaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne de bir kopyasını vereceklerini sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü

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- Bozuk yollardan görüntüler

- Foça Belediyesi\'nin MHP\'li Belediye Meclis Üyesi Taner Acar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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(ÖZEL HABER)

3)ELEKTRİK DİREĞİNDE TEHLİKELİ ÇALIŞMA

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, işçilerin güvenlik önlemi almadan elektrik direğinin üzerinde çalışmaları görenleri korkuttu.

Güney Mahallesi\'nde yapılan elektrik onarım çalışmaları kapsamında 9.5 metrelik elektrik direğine trafo kurdu. Direğin üzerinde oturan bir işçi, tehlikeye aldırış etmeden arkadaşlarının uzattığı kalın kabloları yukarı çekip montaj işlemini yaptı. Güvenlik almadan çalışan işçileri görenler şaşırıp gözlerine inanamadı. İşçilerin çalışması izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Görüntü dökümü

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- İşçilerin çalışması

- Direk üzerinde işçi

- Direkteki işçinin kabloları çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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4)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, İŞ YERİ ÇALIŞANLARI TARAFINDAN YAKALANIP, DÖVÜLDÜ

KONYA\'da girdiği halı yıkama atölyesinden güvenlik kamerasına bağlı monitör ve kayıt cihazını çaldığı iddia edilen Ramazan G., iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak dövüldü. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan şüphelinin 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Orman Dağı Sokak\'ta meydana geldi. Ramazan G., sokak üzerinde bulunan halı yıkama atölyesine girdi. İş yerinden güvenlik kamerasına bağlı monitör ve kayıt cihazını alarak kaçmaya çalışan Ramazan G., iş yeri çalışanları tarafından fark edildi. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Ramazan G., iş yeri çalışanları tarafından dövüldü. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren ve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ramazan G.\'nin 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ramazan G., tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

-Polisin incelemeleri

- Şüphelinin polis merkezine götürülmesi

(Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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5)SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN SURİYELİ ANNENİN VE ÇOCUĞUNUN KATLEDİLMESİNE TEPKİ

SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, 10 aylık çocuğuyla birlikte katledilen 9 aylık Suriyeli Al Rahmun\'un katil zanlıları yargılanırken, sivil toplum kuruluşları zanlıların insanlıktan nasiplerini almadıklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Bugün Sakarya Adliyesi\'nde görülen duruşma öncesi sivil toplum kuruluşları basın açıklamasında bulundu. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkanı Esra Hatipoğlu, \'Kaç aylık hamile olduğunu bilmiyorduk\' diyen katil zanlılarının insanlıktan nasiplerini almadıklarını belirterek, \"Suriyeli ailenin başına gelen bu kan dondurucu hadise ile ilgili faillerin en ağır cezayı amaları sağlamak için bu davayı takip ediyor ve bunu ülkemize emanet olan bir aileye karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. \'Kaç aylık hamile olduğunu bilmiyorduk\' diyebilen sanıkların insanlıktan nasiplerini almadıklarını ve bu canilerin en ağır cezayı almasının ancak bir nebze olsun vicdanları rahatlatacağını ifade etmek istiyoruz. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere insanlığa karşı yapılan her türlü şiddet karşısında olduğumuzu, insan hayatını hiç sayan gözünü dahi kırpmadan bir canı alabilen katillerin en ağır cezayı almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

İstanbul Kadın Meclisleri üyesi Sultan Gürbey, Türkiye\'de 2017 yılında 409 kadının öldürüldüğünü ve 332 kadının cinsel istismara uğradığını ifade ederek, \"Savaştan kaçıp gelerek Türkiye\'de yaşamaya çalışan göçmen kadınların neler yaşadığını da bir kez daha gündeme getirmiştir Emani\'nin öldürülmesi. Türkiye\'de 2017 yılında 409 kadın öldürüldü, 387 çocuğa cinsel istismarda bulunuldu, 332 kadın cinsel saldırıya uğradı. Bu sayılar son yılların rekor sayılarıdır. Ülkesindeki şiddetten kaçan kadınların sığındıkları ülkelerde de cinsel şiddete maruz kalmaları, öldürülmeleri kabul edilemez. 2017 yılında çocukların da babaları tarafından öldürüldüğüne şahit olduk. Kadınlar ve çocukların hayatı hiçe sayılıyor, ancak bir cezalandırma aracı olarak görülüyorken, Diyanet 9 yaşındaki çocuk evlenebilir diyor, RTÜK çocukların danslarına ceza keserek kadın ve çocuk düşmanlığını pekiştiriyor. Bir daha Emani\'lerin olmaması kadınların ve çocukların cinsel şiddete maruz kalmaması, öldürülmemesi için yapılması gereken iyi hal indirimlerinin uygulanmaması, faillere caydırıcı cezalar verilmesi, 6284 sayılı sözleşme etkin bir şekilde uygulanmalıdır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Adliyeden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Basın açıklamaları

Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

