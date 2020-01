DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI ÜRKÜTÜYOR

Yağış miktarının, beklenenin altında olması nedeniyle ülke genelindeki barajların doluluk oranlarında düşüş meydana geldi. İzmir ile Ege Bölgesi\'nde 2017 yılının son günlerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, barajlardaki doluluğa olumlu yanı sıra da yüzleri henüz güldürmedi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi ise kuraklığın ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuraklık tehlikesini artırdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 1 ay önce, 2017\'nin son 44 yılın en kurak senesi olduğunu söyledi. İzmir\'in içme suyu ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Balçova Barajı\'nda, doluluk oranı, aralık ayının ortalarında yüzde 10.8\'di. Bu oran, 15 günde yüzde 19,3\'e yükseldi. Geçen yılın ilk günlerinde 1.05 milyon metreküp su bulunan barajda, şu anda 1.6 metreküp su bulunuyor. İzmir\'in diğer önemli içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı\'nda ise geçen ayın 15\'inde yüzde 41.8 olan doluluk oranı, son yağışlarla yüzde 42.7\'ye çıktı. Tahtalı Barajı\'nda, şu anda 142.2 milyon metreküp su bulunuyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2\'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, su tasarrufu çağrısı yaparak, \"Evlerimizde de iş yerlerimizde de suyu tasarruflu kullanmalıyız. Çiftçimiz, daha dikkatli olmalı. Her damla suyu bilinçli harcamalı\" dedi. İzmir ile Ege Bölgesi\'nin az yağış alan, kurak iklime sahip olduğunu hatırlatan Eker, barajlardaki su miktarının mevsim normallerinde olduğunu kaydetti.

Bahar aylarındaki yağmur ve kar yağışıyla barajların ve göletlerin dolacağına dikkat çeken Eker, \"Bölgemiz, zaten kurak ve sıcak yazlar geçiriyor. Geçen yıl, tüm ülke son yılların en yağışsız dönemini geçirdi; ancak yine de barajlarımızdaki su miktarı ile ilgili herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Bahar yağışları ile doluluk oranlarımız artacaktır\" diye konuştu.

\'KURAKLIK CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR\'

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi ise 2017 yılının kurak geçtiğini, yağışların dağılım ve miktar açısından zaman zaman yeterli olmadığını, kuraklığın ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"En yağışlı aylarımız aralık- ocak\'ta, 1- 2 gün dışında yağışlı gün sayısında eksiklik var. Yağış miktarı, su rezervleri açısından önemli. Onun da kısa sürede düşmesi sıkıntı yaratıyor. Yağmur kısa sürede yağınca yüzey akışa geçerek, emilmeden denizlere ulaşıyor. Bir kısmı kullanılabilir su olmaktan çıkıyor. Ocak- şubat ve bahar yağışlarıyla belki bir ölçüde toparlayabiliriz; ancak çok da olası görünmüyor. Yağmurun kısa zamanda yağması tarıma yarar değil, zarar veriyor. Bitkilerde birikmesi nedeniyle boğulmaya ve çürümeye başlıyor. Bu da son yıllarda hep gündemde olan küresel iklim değişikliğinin sonuçları olarak görülüyor. Yağışların yanında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması tarım açısından ciddi risk oluşturuyor. Böyle devam edecek olursa meyvelerin erken çiçeklenmesi ve erken uyanması nedeniyle olası ilkbahar geç donları, bağlarda kiraz, kayısı, erik, şeftalide gelir kaybı ve zarara yol açacaktır.\"

Barajların doluluk oranları şöyle

İzmir Zeytinova Barajı yüzde 25, 9

İzmir Balçova Barajı yüzde 19,3

İzmir Ürkmez Barajı yüzde 62,2

İzmir Kestel Barajı yüzde 46,4

İzmir Seferihisar Barajı yüzde 57,9

İzmir Tahtalı Barajı yüzde 42,7

İzmir Kavakdere Barajı yüzde 26,6

İzmir Beydağ Barajı yüzde 2,1

İzmir Güzelhisar Barajı yüzde 69,8

İzmir Çaltıkoru Barajı yüzde 49,8

İzmir Bademli Barajı yüzde 18,9

İzmir Yortanlı Barajı yüzde 47.4

İzmir Alaçatı Barajı yüzde 6,8

Manisa Marmara Gölü yüzde 23,3

Manisa Avşar Barajı yüzde 9,2

Manisa Buldan Barajı yüzde 12,5

Manisa Sevişler Barajı yüzde 9,2

Manisa Gördes Barajı yüzde 5,2

Manisa Güneşli Barajı yüzde 46,5

Manisa Demirköprü Barajı yüzde -0,4

Uşak Küçükler Barajı yüzde 9,3

(ÖZEL)

2)TÜRKİYE\'DE RAHİM NAKLİNE YOĞUN TALEP

DÜNYADA ilk kez kadavradan rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, nakilden sonra birkaç kez embriyo transferi yapılarak gebe kalan ancak kese büyümediği için gebeliği sonlandırılan Derya Sert\'in bebek sahibi olması için detaylı tetkiklerinin devam ettiğini söyledi. Prof.Dr. Özkan, Türkiye\'de rahim nakline inanılmaz talep olduğunu kaydetti.

Antalya\'da 2011 yılında Sağlık Bakanlığı özel izniyle dünyada ilk olarak kadavradan rahim nakli gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, o dönemde insanların kendilerini anlamadığını belirtti. Prof. Dr. Ömer Özkan, \"İnsanlar \'Nereden çıktı bu rahim nakli\' dediler. Sanki bir soyun nakli gibi düşünüldü. Dini otoriteler karşı çıkmıştı. Biz de çok fazla bilgi vermediğimiz, aniden olduğu için insanlar bunu öyle düşünmüştü\" dedi.

\'BİZ DÜNYADA İLKİZ\'

Halen dünyada Çekya, ABD gibi ülkelerde rahim nakli ameliyatlarının yapıldığını, geçen aylarda ABD\'de canlı vericiden rahim nakli yapılan bir hastanın bebek sahibi olduğunu aktaran Prof.Dr. Özkan, şunları söyledi:

\"Nakil sonrası birkaç kez gerçekleşen embriyo transferi sonucu gebe kalmasına rağmen çocuk sahibi olamasa da dünyada en başarılı rahim nakli bize, bizim kliniğimize ait. 2011 yılında ilk defa yaptığımızda dünyada hiçbir yerde kanun, mevzuat yokken Sağlık Bakanlığımız güvenip bize izni verdi, yaptık. Sonra Çek Cumhuriyeti, ABD gibi ülkelerde rahim nakilleri yapıldı. Hatta ABD\'de kadavradan da yapıldı ama başarılı olamadı. Bizim için önemli olan çocuk sahibi olunması tabi. Biz buna odaklanıyoruz.\"

\'CANLI VERİCİDEN RAHİM NAKLİ TERCİHİMİZ DEĞİL\'

Canlıdan bağışı çok tercih etmediklerini söyleyen Prof.Dr. Özkan, \"Ama rahim naklinde en önemli sıkıntı, böbrek ve karaciğer naklinde olduğu gibi kadavradan bağış yapılmaması\" dedi. Canlıdan böbrek ve karaciğer naklinde ufak da olsa bir riskin söz konusu olduğunu belirten Prof.Dr. Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Canlıdan rahim nakli, diğer organ nakillerine göre karın içinde daha çok ameliyat gerektiren ve donöre daha çok zarar verecek bir nakil. Bunun için dünyada da bir tecrübe gerekiyor. Çok tecrübe gerektiren bir nakil. Çok sayıda yapmak gerekir. Bir süre sonra tecrübe geliştikçe bu tür nakiller yapılabilir. Yapılması da lazım.\"

\'DERYA\'NIN DETAYLANDIRILMIŞ TETKİKLERİ DEVAM EDİYOR\'

Türkiye\'de rahim nakline çok fazla talep olduğunu da vurgulayan Prof.Dr. Özkan, dünyada kadavradan rahim nakli yapılan ilk hasta olan Derya Sert ile ilgili şunları anlattı:

\"Derya\'nın bebek sahibi olması için birkaç kez embriyo transferi yapıldı ve gebe kaldı. Ancak kese büyüyemediği için gebelik sonlandırıldı. Şimdi Derya\'nın tetkikleri kadın doğum uzmanı arkadaşlarımızla birlikte detaylandırılarak devam ediyor. Sonuç bekleniyor. Amacımız Derya\'nın bebek sahibi olması. Eğer Derya\'yı bebek sahibi yapabilirsek rahim nakli bekleyen diğer hastalar için nakil daha güvenli olacak.\"

KADAVRADAN NAKİL DAHA MAKBUL

Dünyada henüz rahim nakli ile ilgili belirgin bir mevzuat olmadığını da kaydeden Prof.Dr. Özkan, \"Biz bunun ön ayağı olduğumuz için ayrıca çok da seviniyoruz. Rahim nakline inanılmayacak ölçüde talep var. Şu aşamada rahim naklinin kadavradan yapılması daha makbul görünüyor. Tecrübe ve sayı arttıkça canlıdan nakle de ihtiyaç duyulacaktır. Çünkü ihtiyaç sahibi çok insan var. Dünyada tecrübeler artsın sonra muhtemelen bizde de bunun mevzuatı olacaktır. Geri kalınacağını düşünmüyorum\" diye konuştu.

DÜNYADA İLK HASTA

Mersin\'in Anamur ilçesinde oturan doğuştan rahmi olmayan Derya Sert\'e, 2011 yılında kadavradan alınan rahim, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren ameliyatla nakledildi. Sağlık Bakanlığının özel izniyle yapılan nakil sonrası, Mustafa Sert ile evli olan Derya Sert, bebek sahibi olması için birkaç kez yapılan embriyo transferi sonucu gebe kaldı, ancak kese büyüyemediği için gebelik sonlandırıldı.

3)OKUL BAHÇESİNDE SERACILIĞI UYGULAMALI ÖĞRENİYORLAR

ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki bir lisede kurulan 2 ayrı serada öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor. Domates, salatalık ve biber gibi ürünler yetiştiren öğrenciler seracılığı öğreniyor. Seralarda yetiştirilen ürünler ise halde satılarak okulun ihtiyaçları gideriliyor.

Kaş\'a bağlı Kınık Mahallesi\'nde eğitim öğretim yapan Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Tarım Alanı Bahçe Bitkileri dersini yaşayarak öğreniyor. Okul Müdürü Erdoğan Demir öncülüğünde Tarım Bahçe Bitkileri Dersi öğretmenleri Özlem Özdemir Salma ve Nurselin Yağlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan sağlanan maddi destekle okulda toplam 2 dekarlık 2 ayrı sera kurdu. Okulun 115 öğrencisi de derslerde öğrendiği teorik bilgileri bu serada uygulama imkanı buluyor.

İKİ AYRI SERADA ÇALIŞIYORLAR

Seralarda öğrencilere toprak işleme, fide dikimi, tohumdan fide üretimi, sulama, ilaçlama, gübreleme, çapalama, üretim hasadı, çevre temizliği, don olaylarına karşı soba yakma uygulamalı olarak öğretiliyor. Seranın birisinde domates üretimi yapılıyor. Diğer serada salatalık, biber, tıbbi aromatik bitkiler, kışlık ve yazlık sebzeler üretiliyor. Üretilen sebzeler Kınık Toptancı Hali\'nde satılarak sağlanan gelirle de okulun ihtiyaçları gideriliyor. Öğrenciler ayrıca çevre okullarda ve kamu kurum ve kuruluşlarında bahçe düzenlemesi de yapıyor. Öğrencilerden Ahmet Örge, \"Okulda öğrendiğimiz bilgileri seramızda uyguluyoruz. Eve gittiğimizde ailelerimizle paylaşıyoruz. İleride iyi bir üretici olacağıma inanıyorum\" dedi.

Öğrenci Elif Çetinkaya, \"Üretmeyi ve büyütmeyi çok seviyorum. O yüzden bu bölümü seçtim. Üretmek, büyütmek, insana sağlık, huzur veriyor. Bu nedenden dolayı büyüyünce çok bilinçli bir üretici olacağıma inanıyorum\" diye konuştu.

Öğrenci Ramazan Süt, \"Üretim yapmak çok güzel bir duygu. Biz üretim yapmanın aşamalarını öğretmenlerimizle birlikte uygulayarak öğreniyoruz. Hatta öğretmenlerimizle birlikte don nöbeti bile tutuyoruz\" dedi.

\'BİLİNÇLİ ÜRETİCİLER OLARAK YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ\'

Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Alanı Bahçe Bitkileri Dalı Başkanı öğretmen Nurselin Yağlıoğlu da şöyle dedi:

\"Eğitim üretim içindir. Biz de sınıflarımızda işlediğimiz dersleri seramızda uygulayarak öğrencilerimizle birlikte yaparak, yaşayarak öğreniyoruz. Öğrencilerimizin çoğu seracı ailelerden geliyor. Biz de onlara iyi tarımı, organik tarımı, yetiştiricilik sistemlerini öğreterek, onları daha bilinçli üreticiler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu seralardan sağladığımız kaynakla okulumuzun sorunlarını çözüyoruz. Bu seralarda bakanlığımızın desteği çok büyük. Bunun için bakanlığımıza da teşekkür ederiz.\"

4)15 KATLI İNŞAATTA TEHLİKELİ ÇALIŞMA

ŞANLIURFA\'da yapımı devam eden ticaret merkezinde çalışan işçilerin metrelerce yükseklikte güvenlik önlemi almadan ince bir beton kolonun üzerinde çalışması yürekleri ağza getirdi.

Bamyasuyu Mahallesi\'ndeki eski hal pazarı yerine yaptırılan 15 katlı ticaret merkezi inşaatının son katında çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması, görenleri korkuttu. Ticaret merkezinin 12\'nci katının kolonlarını oluşturmak için gerekli olan tahtaları çivi ile çakan işçilerin binanın kenarına kadar sarkmaları kameralara yansıdı. İşçilerin kolon üzerinde rahat hareket etmeleri, kask ve halat kullanmadıkları görüntülere yansıdı.

5)MUSTAFA ERTUĞRUL AKER\'E ANMA

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker\'i anmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Yunanistan\'ın Meis Adası\'na toplarıyla baskın düzenleyen, tarihteki ilk uçak savaş gemisi olan İngilizlere ait \'Ben My Chree\' gemisini batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, olayın 101\'inci yılında yürüyüşle anıldı. Yürüyüş Kaş Kaymakamlığı\'nca ortaya çıkarılan Mustafa Ertuğrul Aker\'in üç bataryasını katırlarla taşıdığı Bayındır Mahallesi\'nden geçen yolda yapıldı. Yolun tespit edilen 3 kilometrelik yolunda yüründü. Yürüyüşe Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Emniyet Müdürü Halil Baydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Ferhat Kan, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, daire amirlerinin bulunduğu yaklaşık 50 kişi katıldı.

Yürüyüşe katılanlar Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşün sonunda Kaymakam Bilgihan Bayar, Mustafa Ertuğrul Aker\'i ve \'Birinci Meis Baskını\' adıyla tarihe geçen Meis Adası bombardımanını anlattı. Bayar, \"Topların yürütüldüğü bir yoldan bahsediliyordu. 1917 yılında yapılan bir yol. Neden bu yol yapılmış? O dönemde Kaş\'ta Rum azınlığı olan Yunanlılar var. Meis\'te de aynı şekilde var. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul toplarını gizlemek için Bayındır\'ın arkasındaki bu vadiyi kullanıyor. Tarihçilerin gelip bu yolu tescillemesi gerekiyor. 1917 yılında Çanakkale cephesi kapanınca, bir kayda göre Denizli\'ye ardından Aydın\'da görevlendiriliyor. Hemen akabinde buraya geliyor. O dönemde \'Ben My Chree\' adlı bir İngiliz savaş gemisini batırıyor. Bugün de o batırma olayının 101\'inci yıldönümü. Birkaç arayla \'Paris 2\' ve \'Alexandra\' adlı gemileri Kemer\'de batırıyor. Biz de bundan sonra Mustafa Ertuğrul\'un ölüm yıldönümünde Kaş merkezde anıp, bu yolun tescillenmesinin akabinde her yıl Mustafa Ertuğrul\'u anma yürüyüşü yapacağız\" diye konuştu.

6)KOZAN\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA\'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 aylık çalışmanın ardından 11 kişinin evine eş zamanlı baskın yaptı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok miktarda uyuşturucu hap ile miktarı açıklanmayan esrar ve eroin ele geçirildi. Yapılan aramalarda 8 kişi gözaltına alınırken 3 kişi ise adreslerinde bulunamadı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

7)NİĞDE\'DE POLİSİN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kentin çeşitli noktalarına baskın düzenleyen polis, 71 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan 24\'ü uyuşturucu ticareti yapmak, 47\'si ise uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

8)ADANA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA\'da polisin durdurup arama yaptığı kamyonetin tavan bölümündeki gizli bölmede 25 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği \'Kanas\' ile yapılan aramada, aracın tavan bölümünde 25 kilo 950 gram esrar yakaladı. Uyuşturucu kaçakçılarının, yakalanmamak için, aracın içerisine salamura asma yaprağı doldurup, köpekle yapılacak olan aramadan kurtulmak istedikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücü Ö.Ş. (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

9)KEMAL SUNAL İLE AHMET KAYA ODALARINA YOĞUN İLGİ

MALATYA Sanat Sokağı\'ndaki Kültür Evi\'nde, sanatçıların balmumu heykelleri ile kişisel eşyalarının sergilendiği Ahmet Kaya ve Kemal Sunal odaları ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Geçen yılın ekim ayında açılışı yapılan 2 katlı Kültür Evi\'nde, günlük yaşam odası, yöresel el işlemeleri odası, halı dokuma odası, mutfak- kiler, kayısı odası, Malatya ses sanatçıları odası, yerel basın odası, yatak odası, ilçe tanıtım odası ile Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odaları bulunuyor. Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odalarında ise sanatçıların balmumu heykellerinin yanı sıra kişisel eşyaları sergileniyor. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kültür Evi, özellikle Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odaları ile çok beğenildi. Çoğunlukla hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan Kültür Evi, son zamanlarda özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşan fotoğraf çekme merakı dolayısıyla da büyük ilgi gördü.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kültür Evi\'nin \'kültür adası\'na dönüştüğünü belirterek, \"Kültür Evi, tabi eyvanıyla birlikte 2 katlı bir konaktan oluşuyor. Özellikle cumhuriyet tarihinde adeta bir yaşamımızı burada Malatya yaşamımızı burada görebiliyoruz. Burada farklı farklı bütün ilçelerimizin aslında kendi içerisinde de kültürel zenginlikler var. Bir odamızda ilçelerimizi tanıtan bir bölüm var. Yine basınımızın cumhuriyet tarihinden günümüze kadar bir basın odası düzenleyerek, burada güzel bir bölüm ortaya çıkmış oldu. Malatya\'mızın yemek kültürü, yaşam kültürü, gündelik yaşam odasıyla mutfak kileriyle yatak odasıyla burada gezildiği zaman bütün bu farklılıklar görülebiliyor\" diye konuştu.

Kültür Evi\'nde, Malatya\'nın değerlerinin yer aldığını ve bu kapsamda Kemal Sunal ile Ahmet Kaya\'nın balmumu heykelinden oluşan ayrı ayrı odalar yapıldığını dile getiren Başkan Çakır, şunları söyledi:

\"Malatya\'nın yetiştirmiş olduğu çok değerli kişiler, sanatçılarımız da burada görme imkanı oluyor. Gerçekten büyük bir ilgi görüyor ve bu kültürel değerlerimizi tanıtmak, gençlerimize özellikle kültürümüzü anlatmak adına ve bu güzel kültürümüzü geleceğe taşımak anlamında bu çok önemliydi. Gerçekten çok ilgi görüyor. Çok sayıda ziyaretçisi var ve bu çalışmalarda turizm açısından da ilimize çok ciddi değerler kattığına inanıyorum. İnşallah bunları daha çok zenginleştireceğiz. Ahmet Kaya, gerçekten sesiyle eserleriyle çok örnek bir şahsiyet sanatçı anlamında söylüyorum. Ahmet Kaya\'nın bu bölgeye çok yakın hemen belki 100 metre ilerisinde doğduğu ev,sokak dolayısıyla Ahmet Kaya\'nın böyle bir oda tahsis edilmesi de ayrıca bir ilgi çekti. Ayrıca bizler de gerçekten hemşehrimiz olarak ona vermiş olduğumuz değerin göstergesi.\"

10)HAYVANAT BAHÇESİNİ YARIM MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'ni bugüne kadar 500 bin kişi ziyaret etti. 500 bininci ziyaretçi aileye çeşitli hediyeler verilirken Hayvanat Bahçesi\'nde15 değişik türde hayvanın toplam 70 yavrusu dünyaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde açılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 243 farklı türde 1665 hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yaş grubundan insanların ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçesi\'ni ziyaret eden 500 bininci kişi Erdinç Hatırnaz oldu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Erdinç Hatırnaz ile eşi ve 2 çocuğuna çeşitli hediyeler verdi. Erdinç Hatırnaz Eskişehir\'in Çifteler ilçesinde oturduklarını, hayvanat bahçesini ziyaret için kent merkezine geldiklerini söyleyerek, \"Çocuklarımız burayı çok seviyor. Gerek düzeni, gerek peyzaj çalışmaları gerek de hayvanlara gösterilen ilgiden çok memnunuz\" dedi.

Hatırnaz çifti, Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından golf arabası ile gezdirildi. Aile, lemurları elleriyle besledi. Çocukların hayvanları yakından tanıması ve hayvan sevgilerinin pekişmesi için Hayvanat Bahçesi\'nin Eskişehir\'e çok yakıştığını söyleyen anne Cansu Hatırnaz da \"Büyükşehir Belediyesi\'nin buradaki personeli hayvanlarla çok yakından ilgileniyorlar. Çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinden okuyabiliyoruz. Buranın açılmasında emeği geçen başta Yılmaz Büyükerşen olmak üzere herkese teşekkür ediyor, Hayvanat Bahçesi\'nin nice 500 bininci ziyaretçileri ağırlamasını temenni ediyorum\" diye konuştu.

70 YAVRU

Bu arada, Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'nde açıldığından buyana 15 değişik türde hayvan, toplam 70 yavru dünyaya getirdi. Hayvanat Bahçesi yetkilileri 2017 yılında 30 Mahmuzlu kaplumbağa, 7 Kamerun koyunu, 5 Valabi kangurusu, 4 Çinçila, 4 Deve kuşu, 3 Mirket, 3 Geyik, 2 Ceylan, 2 Halka kuyruklu lemur, 2 Grivet maymunu, 2 Kapibara, 2 Kirikajou, 2 Mavi ara papağanı, 1 Akbaba beç tavuğu ve 1 Antilop yavrusunun doğduğunu belirtti.

Veteriner hekim, biyolog, ziraat mühendisi, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi, dalgıç, tekniker ve hayvan bakıcısından oluşan 60 kişilik bir kadronun hizmet verdiği Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'nde, hayvanlar mevsimlere göre hazırlanan özel diyetlerle besleniyor.

11)ARDAHAN\'DA ŞİDDETLİ FIRTINA: TIRLAR MAHSUR KALDI

Ardahan\'ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından şiddetli fırtına etkili oldu. İl genelinde 54 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun fırtına sebebiyle Ilgar Dağı geçidi trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca TIR yolda mahsur kaldı. Ardahan\'ı Artvin\'in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde ve Göle karayolunda da fırtına etkili oldu. Bu yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

12)GÖZLERİNİ BAĞLAYIP ENGELLİ OLDULAR

MANİSA protokol üyelerinin de aralarında yer aldığı bir grup, görme engellilerin karşılaştığı zorlukları anlayabilmek için gözlerini bağlayıp, 500 metre yürüdü. Görme engelliler, \"Sokaklarda biz de varız\" diyerek duyarlılık çağrısı yaptı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve görme engelliler dernekleri işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, görme engelliler Cumhuriyet Meydanı\'nda Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Törenin ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri ve görme engeliler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'ne kadar yürüdü. Gözlerini beyaz bezlerle bağlayıp görme engellileri anlamaya çalışanlar, yürümekte zorluk çekti. Zaman zaman kaldırım çalışması ve yanlış park edilen araçlar nedeniyle düşme tehlikesi atlatanlar, uyarılarla düşmekten kurtuldu. Yaklaşık 500 metrelik yürüyüş Kültür Merkezi\'nin önünde son buldu.

Açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, \"Görme engelliler olarak biz de yaşıyoruz. Fakat çevremizde bizi görmezden gelenlere karşı direniyoruz. Bizler de varız. Şehirleri, binaları, yolları yaparken bizi de düşünün\" dedi.

Türkiye\'de organ bağışının düşük olduğunu dile getiren Pehlivan, organ bağışı ile görme ihtimali olan görme engelliler bulunduğunu söyledi. Pehlivan, kornea bağışının bir kişiyi karanlıktan kurtarabileceğini belirterek, kornea bağışçısı olma çağrısı yaptı. Konuşmaların ardından Kültür Merkezi Lale Salonu\'nda \'Hayata dokunmak konferansı\' düzenlendi ve görme engellilerin yaşadıkları sorunlar ile çözüm önerileri tartışıldı.

